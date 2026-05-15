Рубио похвали България

15 Май, 2026 07:32 2 460 58

Държавният секретар спомена помощта ни за „Епична ярост“

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Американският държавен секретар Марко Рубио похвали България, че е оказала подкрепа за операция „Епична ярост". В интервю за телевизия „Фокс нюз" Рубио коментира отношенията на администрацията на Тръмп със съюзниците в НАТО. Според него, основната причина Алиансът да е полезен на САЩ е достъпа им до военни бази в Европа, които могат да бъдат използвани при кризи в Близкия изток и Африка.

„Имаше страни от НАТО, които ни бяха много полезни. Само за пример – Португалия казаха "да" още преди да сме им казали какъв е въпроса. Полша. Има такива страни - Румъния, България. Други, като Испания бяха ужасни, направо потресаващи", коментира Рубио.

„Има напълно легитимни въпроси за ролята на НАТО, ако в момент на конфликт, като този с Иран, държави-членки могат да отказват на САЩ достъп до бази", добави той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 До къде я докарахме

    90 15 Отговор
    Един от аверите на лудия Риж да ни хвали, че сме участвали в убиването на невинни хора!
    До кога тая напаст ще ни ползва летището?

    Коментиран от #16, #40

    07:35 15.05.2026

  • 2 ООрана държава

    79 5 Отговор
    Дайте му една карта на света, да посочи къде се намира България, има 30 секунди да го направи... Ще успее ли?

    Коментиран от #25

    07:36 15.05.2026

  • 3 Хасковски каунь

    74 4 Отговор
    Да кажеш ДА, без да знаеш какво искат от тебе си е чистак о+ду+пено положение.

    Коментиран от #27

    07:36 15.05.2026

  • 4 Мани мани

    59 4 Отговор
    Голямо хвалебствие , бе ?!

    07:36 15.05.2026

  • 5 9689

    63 6 Отговор
    Какво ще каже Гюров и оняминистър на отббраната,не му зная името.На лъжци никога не вярвай.

    07:37 15.05.2026

  • 6 Натовец

    62 10 Отговор
    Споменал България и веднага водеща новина!
    Кой е Рубио за да ни хвали? Когато е имало България, още не са им били открили континента на “ краварите”
    Ние трябва да се засрамим, защото нашите корени са от Персите!
    Нищо хубаво няма да видим от американците, историята го доказва!

    Коментиран от #36

    07:40 15.05.2026

  • 7 Някой пак е писал и спал...!

    34 2 Отговор
    Що за объркан словоред... :
    ,,Само за пример – Португалия казаха "да" още преди да сме им казали какъв е въпроса. Полша. Има такива страни - Румъния, България... "

    07:41 15.05.2026

  • 8 Саде да попитам!

    45 2 Отговор
    А Рубио каза ли какво е мнението за ,,Епична ярост",на сънародниците му-Кубинците...?!

    07:47 15.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Трол

    9 27 Отговор
    Няма такова нещо, България никога не е участвала във военни действия срещу Иран.

    07:50 15.05.2026

  • 11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    45 4 Отговор
    ФАЩ благодарят на българските предатели "Двете пра$ета"
    и им обещават да не ги вкарват в списъка "Магнитски"...

    07:50 15.05.2026

  • 12 Ройтерс

    27 2 Отговор
    Не прилича на хвалба !:))

    Коментиран от #15

    07:51 15.05.2026

  • 13 Хаха

    34 2 Отговор
    "Имаше страни от НАТО, които ни бяха много полезни"
    Това изречение казва всичко.

    07:55 15.05.2026

  • 14 България е НАТО.

    6 41 Отговор
    Кво по нормално да съдействаме на съюзниците си.

    Коментиран от #35

    07:55 15.05.2026

  • 15 БГ-ГРАЖДАНИН!

    36 4 Отговор

    До коментар #12 от "Ройтерс":

    То си е за срам,тоя тръгнал да ни хвали,че сме казали ,,ДА",още преди да знаем за какво иде реч...🙄😮‍💨😨🫢?!

    07:56 15.05.2026

  • 16 Джуджи

    4 21 Отговор

    До коментар #1 от "До къде я докарахме":

    Вие сте слаба ракия !
    Аз що невинни из тепах в Украйна, пък не се хваля

    Коментиран от #56

    07:56 15.05.2026

  • 17 Малей…

    21 7 Отговор
    …тва са те похвали американец е по-лошо и от това да те мрази руснак. Тръпки ме побиват! ПС: кога простите европейци ше узреят за собствена супердържава и армия?! Иначе винаги Европа ше плаща сметката и пълни изпаднала РФ и фалирал САЩ???!!!

    07:57 15.05.2026

  • 18 Яко ни го

    21 2 Отговор
    набичиха и то двата ката.

    07:59 15.05.2026

  • 19 коко

    17 3 Отговор
    Май е по- добре да не ни хвалят американци и руснаци...

    08:02 15.05.2026

  • 20 Някой

    26 5 Отговор
    Националните предатели ни включиха в чужда война! Да съдят всички дали им разрешение да ползват България. Прокуратурата да прочете НК, раздел 2 предателство и шпионство членове 98, 103, 105 и отделно клетвата от конституцията в която се кълнят и министрите.
    В началото на април летяха ли летяха нощем, първите дни след полунощ ниско и пречат на хората да спят с шума! Дори само за това трябваше да бъдат наказвани. Военните самолети летят ниско. Едната нощ след полунощ над 10 самолета един след друг.

    08:03 15.05.2026

  • 21 Ашколсун Наведените!

    23 4 Отговор
    Начи две неща. Първо, пак ни къпаха и лъгаха, че изобщо не участваме в нищо и пак го разбираме от чужбинско, че сме участвали. Не че им вярвахме, ама ни лъгаха най-нагло. И второ. Цялото навеждачество, дпедавство и гзолиство, беше за да ни похвали там един, с една дума, така между другото в едно изречение. Ашколсун! Ашколсун Наведените!!!

    08:10 15.05.2026

  • 22 Новичок

    18 3 Отговор
    Имаха ли "Специални" благодарности за Запрянов и герб ???

    08:13 15.05.2026

  • 23 в кратце

    10 5 Отговор
    Рубио похвали България,ама ония мишоци от Брюкселския съд я съдят непрекъснато за нещо си там,каквото измислят,за да прибират парите на българите и да си живеят безусловно.

    08:14 15.05.2026

  • 24 факуса

    11 6 Отговор
    нема такъв срам а българия,от вековната ии история,това и слугинажа надминава,направо територия,скоро няма и да ни питат,то няма и за какво след кат станишеф и гоце първака са подписали указ с който позволяват сащ да разполага и ползва квот иска у нас,още 2006

    08:14 15.05.2026

  • 25 факуса

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    ще ръсне малко бело и ще дръпне линийка нарко,както са го кръстили в ю.америка

    08:16 15.05.2026

  • 26 Град Козлодуй

    6 21 Отговор
    Един път и ние да сме на правилната страна.

    Коментиран от #30, #34

    08:26 15.05.2026

  • 27 Трябва

    17 2 Отговор

    До коментар #3 от "Хасковски каунь":

    Да се арестуват веднага за.държавна измяна! Палячото "генерал" и да се разжалва до редник!

    08:27 15.05.2026

  • 28 Софиянец

    11 3 Отговор
    Преместихме им цистерните във варна хехе варненците да ядат хурката на Иран 😉😘

    08:30 15.05.2026

  • 29 Тончо

    17 5 Отговор
    ГюроФ и ЗапряноФ диреуктно до стената

    08:34 15.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Че ка да не похвали

    12 3 Отговор
    Народ владеещ перфектно английски.
    YES!

    08:39 15.05.2026

  • 32 Д-р Ментал

    15 3 Отговор
    Това е за радост както е целувката на Юда

    08:39 15.05.2026

  • 33 ДОН БИБОН

    14 3 Отговор
    Ко стана с "учението" ве ЗапряноФ, НейнскА, ГюргоФ и другите там гъзоблизци?
    Гъзоблизундери смотани!

    08:43 15.05.2026

  • 34 Георги

    14 2 Отговор

    До коментар #26 от "Град Козлодуй":

    знаеш, че "правилата страна", изтрепа тея с които уж преговаряше и затри 170 деца още в първите, часове нали?

    08:45 15.05.2026

  • 35 Сесесере

    2 8 Отговор

    До коментар #14 от "България е НАТО.":

    Ако питаш някой н@дупен русор0б, няма да е съгласен с теб!

    Коментиран от #38

    08:51 15.05.2026

  • 36 Ха ха ха ха

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "Натовец":

    Рубио е кубинец, бе пудел.

    Коментиран от #48

    08:51 15.05.2026

  • 37 Тия похвали са

    12 4 Отговор
    Проклятие! Не ги искам! Искам да си разкарат асичко от България!
    Слагам им черен печат!
    « ЗАБРАНА за влизане в България за вечни времена»

    08:53 15.05.2026

  • 38 Хи хи

    8 2 Отговор

    До коментар #35 от "Сесесере":

    Ний навсякъде където сме влезли, всичко се е разпаднало ! Ето влязохме е нато, и нато взе да се клати !! Краят на нато е ясен !!

    08:57 15.05.2026

  • 39 АБВ

    9 2 Отговор
    Не прочетох, дали според Ф А К Т И и Дойчо Зелев думите на Рубио са нещо, с което можем да се гордеем.
    Мен лично ме е срам !
    М А Й Н А Т А М У Н А ЕС ! - Виктория Нюланд, помощник държавен секретар на САЩ;
    М А Й Н А Т А М У Н А Н А Т О ! - АБВ от форума.

    09:01 15.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Горд българин

    5 5 Отговор
    И ние имаме принос в борбата срещу фанатизирани чалми и терористи руски!

    09:10 15.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 оооооооо

    3 2 Отговор
    да си платиш , да помагаш за убиване нахора и да те похвалят ......, някой сигурно се е подмокрил от кеф

    Коментиран от #49

    09:17 15.05.2026

  • 45 хаха

    3 3 Отговор

    До коментар #40 от "Официални данни":

    Всъщност официалните ти данни са меко казано изопачени в полза на Украйна. Пак по официални данни на НАТО, заради които Урсула иска да инвестира трилион във военно производство и армиите, Русия за около 2 седмици произвежда годишното производство на снаряди на цялото НАТО, пак в такова съотношение дронове и ракети. Украйна от началото на войната нямат авиация, артилерия, имат доставени няколко стотин танка и бронетранспортьора. И при това искаш да кажеш, че руснаците губят 5 срещу 1 украинец?
    Истината е 200-300 000 руски жертви срещу 1.5-2 000 000 украински. Руснаците просто първо помилат всичко с артилерия и после минават да почистят останалото. А и украинците масово не са професионалисти. Няма как някой с 1-2 седмици обучение или на 50-60г да се изправи срещу професионални войници на по 20г и да оцелее.
    Русия няма нито една мобилизация досега. Украйна колко направи? Колко народ гони по улиците да ги лови като кучета за фронта? А как точно при пълна численост на руската армия към 2 милиона излезе, че Русия е дала толкова жертви и още не е капитулирала? Ако в бой умрат 10-20% от личния състав, досега е нямало война останалите да не се предадат или разбягат. Ама предали се руски части и дезертирали дори и западните медии не са обявявали.

    09:27 15.05.2026

  • 46 дядо поп

    11 3 Отговор
    Щом този ни хвали , значи правим нещо грешно.

    Коментиран от #50

    09:31 15.05.2026

  • 47 Йес !!!

    2 4 Отговор
    НАТО и САЩ форевър 🇺🇲 🗽 🦅

    Коментиран от #52

    09:41 15.05.2026

  • 48 Така е

    7 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ха ха ха ха":

    но освен индианците няма други "кореняци" в САЩ. Другите са "ябанджии" т.е. мигранти.

    09:44 15.05.2026

  • 49 хора фанатици

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "оооооооо":

    Хора ли са фанатици убиващи жени заради фереджета?

    Коментиран от #54

    09:55 15.05.2026

  • 50 КГБ поп

    2 4 Отговор

    До коментар #46 от "дядо поп":

    Ти приемаш само похвалите на руския поп от КГБ?!?

    09:56 15.05.2026

  • 51 Миме

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "ляво леке":

    проZд десен жендар

    10:05 15.05.2026

  • 52 Миме

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Йес !!!":

    вън България от ес и нато

    10:07 15.05.2026

  • 53 Елелементарно

    3 1 Отговор
    Щом тоя ни хвали .... МНОГО СМЕ ЗЛЕ! (подг@зуваме на всички - това значи!)

    10:11 15.05.2026

  • 54 Миме

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "хора фанатици":

    а ПеПедофилите хора ли сте?

    10:11 15.05.2026

  • 55 ВЪН циони$тит€ нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!

    3 0 Отговор
    Б€ЗРОДНИТ€ НИ "политици" ОТРИЧАТ ДА СМЕ ПОМАГАЛИ ЗА ОП€РАЦИЯ "€пична яро$т",
    u$a $амол€тит€ ци$т€рни БИЛИ НА ГРАЖДАНСКОТО ЛЕТИЩЕ В СОФИЯ, $ нато-"уч€бна " ц€л!?!?!?!
    А рожбата на кубин$ки €мигранти-ру био , ДАЛИ ЗНАЕ КЪДЕ СЕ НАМИРА
    РБ(Р€ПУБЛИКА БА НА НО Въ)?

    10:39 15.05.2026

  • 56 Овчар

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Джуджи":

    Бягай докато още можеш , Соломон Паси вече не живее в София , той избяга..!

    10:59 15.05.2026

  • 57 емо

    1 0 Отговор
    Тоя дали е чувал и да знае къде се нмира България ..? не евъзмпжно едва ли наскора направемото проучване като задали въпроса--- Къде и кога и страни воюващи във ВСВ ? само 7% са чулу за нея като 3 % процента казали в Европа ,че Америка е воювала срещу Япония която нападнала Американският флот и ,че са освободили Европа . " всичкото което знаят ние им знаем цялата им паплач защото 24 часа ни" набиват главите страна която е като Рай и е, мечта за милиони които искат да живеят там -- страна мечта ?. Нашите лицемери предатеli без някой да им поискал те веднага са се предложили готовим са не само себе си но и майка си да предложат за да се харесат на господарите си .

    18:54 15.05.2026

  • 58 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    СЯЩ НЕ ЗНАЯТ КЪДЕ СЕ НАМИРАТ !?!?!?!? ОТ - НИЕ СМЕ НАЙ-НАЙ -НАЙ " ВОЕННИ "- /НО ИМ УМРЯ -ЧЪК НОРИС / И СЕГА СА БЕЗ ПОБЕДА ПО СВЕТА ---ОТ КОРЕЯ -ПРЕЗ ВИЕТНАМ ................ ЕЕХ ГРАНАДА / БРИГАДА СРЕЩУ 200 КУБИНЦИ / И "ПОБЕДА" ---ЕДИСВЕНА СЛЕД--- ХИРОШИМА И НАГАЗАКИ--- ДО ДНЕС !?!?!?!?!?!?!????

    20:55 15.05.2026

