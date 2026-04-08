СО подписа меморандум за сътрудничество с фондация „Лазар Радков“

Столичната община подписа меморандум за сътрудничество с фондация „Лазар Радков“, с който поставя основа за по-тясно партньорство в развитието на доброволчеството, обществената готовност и подкрепата при кризисни ситуации.
„Има хора, които не просто говорят за промяна, а я правят. Лазар Радков е един от тях. Той е вдъхновение за всички нас и за мен е чест, че подписваме този меморандум“, заяви кметът на София Васил Терзиев.
Партньорството цели да обедини усилията на институциите и гражданското общество, като създаде по-добра координация, по-бърза реакция и възможности за съвместни инициативи, обучения и доброволчески дейности.
По думите на кмета, доброволците са пример за това как изглежда едно активно и отговорно общество – общество, в което хората не чакат проблемите да бъдат решени отвън, а поемат лична отговорност и действат.
Меморандумът има рамков характер и създава условия за съвместна работа между Столична община и фондацията чрез обмен на опит, координация на дейности и реализиране на инициативи в обществен интерес.
С подписването на документа се поставя началото на партньорство, насочено към постигане на реални резултати за София и гражданите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ясноооо
Коментиран от #2
16:41 08.04.2026
2 Да се
До коментар #1 от "Ясноооо":чете поредните Лами.
16:42 08.04.2026
3 АЛЛОООО
16:42 08.04.2026
4 хихи
16:44 08.04.2026
5 към аФторката
Не е меморандум
а МУМУРАНДУМ
според Кирил Петков
Иначе е ясно
отиваме към нов
Петьов хан
16:44 08.04.2026
6 Миме
16:52 08.04.2026
7 Един
16:54 08.04.2026
8 Веска Терзиева
Защо така Емето мълчи за записа ,който е възстановен от чуждите служби. Явно мафеата липсва.
17:05 08.04.2026
9 НОВАТА ЛАМА
Докато избие тия, които плати за кметския стол.
18:28 08.04.2026
10 ПЕТРОХАН
Васко, Васко.......
18:31 08.04.2026
11 Ще събираме капачки вместо
23:08 08.04.2026
12 Яяяяяя
23:09 08.04.2026