СО подписа меморандум за сътрудничество с фондация „Лазар Радков“

Столичната община подписа меморандум за сътрудничество с фондация „Лазар Радков“, с който поставя основа за по-тясно партньорство в развитието на доброволчеството, обществената готовност и подкрепата при кризисни ситуации.

„Има хора, които не просто говорят за промяна, а я правят. Лазар Радков е един от тях. Той е вдъхновение за всички нас и за мен е чест, че подписваме този меморандум“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Партньорството цели да обедини усилията на институциите и гражданското общество, като създаде по-добра координация, по-бърза реакция и възможности за съвместни инициативи, обучения и доброволчески дейности.

По думите на кмета, доброволците са пример за това как изглежда едно активно и отговорно общество – общество, в което хората не чакат проблемите да бъдат решени отвън, а поемат лична отговорност и действат.

Меморандумът има рамков характер и създава условия за съвместна работа между Столична община и фондацията чрез обмен на опит, координация на дейности и реализиране на инициативи в обществен интерес.

С подписването на документа се поставя началото на партньорство, насочено към постигане на реални резултати за София и гражданите.