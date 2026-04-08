СО подписа меморандум за сътрудничество с фондация „Лазар Радков“

СО подписа меморандум за сътрудничество с фондация „Лазар Радков“

8 Април, 2026 16:39

„Днес правим още една крачка към София, в която солидарността не е изключение, а част от начина, по който живеем“, заяви кметът Васил Терзиев

СО подписа меморандум за сътрудничество с фондация „Лазар Радков“ - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столичната община подписа меморандум за сътрудничество с фондация „Лазар Радков“, с който поставя основа за по-тясно партньорство в развитието на доброволчеството, обществената готовност и подкрепата при кризисни ситуации.

„Има хора, които не просто говорят за промяна, а я правят. Лазар Радков е един от тях. Той е вдъхновение за всички нас и за мен е чест, че подписваме този меморандум“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Партньорството цели да обедини усилията на институциите и гражданското общество, като създаде по-добра координация, по-бърза реакция и възможности за съвместни инициативи, обучения и доброволчески дейности.

По думите на кмета, доброволците са пример за това как изглежда едно активно и отговорно общество – общество, в което хората не чакат проблемите да бъдат решени отвън, а поемат лична отговорност и действат.

Меморандумът има рамков характер и създава условия за съвместна работа между Столична община и фондацията чрез обмен на опит, координация на дейности и реализиране на инициативи в обществен интерес.

С подписването на документа се поставя началото на партньорство, насочено към постигане на реални резултати за София и гражданите.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ясноооо

    12 1 Отговор
    предните Лами.

    Коментиран от #2

    16:41 08.04.2026

  • 2 Да се

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ясноооо":

    чете поредните Лами.

    16:42 08.04.2026

  • 3 АЛЛОООО

    12 2 Отговор
    ТЕРЗИЕВ ТЕЗИ ДОБРО-ВОЛЦИ ДА НЕ СЕ ОКАЖАТ НОВИТЕ ПЕТРОХАНЦИ

    16:42 08.04.2026

  • 4 хихи

    10 2 Отговор
    Петроханци

    16:44 08.04.2026

  • 5 към аФторката

    10 2 Отговор
    допуснали сте грешно изписване

    Не е меморандум

    а МУМУРАНДУМ
    според Кирил Петков

    Иначе е ясно

    отиваме към нов
    Петьов хан

    16:44 08.04.2026

  • 6 Миме

    7 2 Отговор
    терзийке мила я кажи коя хижа предпочиташ ти

    16:52 08.04.2026

  • 7 Един

    6 2 Отговор
    лама се гръмна, други две го замстват. Добре сте го измислили.

    16:54 08.04.2026

  • 8 Веска Терзиева

    5 0 Отговор
    Присъствала доста на записи от вилата на ужасите. Доста е гостувала тя.
    Защо така Емето мълчи за записа ,който е възстановен от чуждите служби. Явно мафеата липсва.

    17:05 08.04.2026

  • 9 НОВАТА ЛАМА

    3 1 Отговор
    Не сам чувал за Лазар Радков, но щом Васил казва - значи ще му дава държавни пари.
    Докато избие тия, които плати за кметския стол.

    18:28 08.04.2026

  • 10 ПЕТРОХАН

    3 0 Отговор
    Важно е общинските финанси да отиват при някой нов ЛАМА. И да е НАШ човек!
    Васко, Васко.......

    18:31 08.04.2026

  • 11 Ще събираме капачки вместо

    0 0 Отговор
    вместо да обработваме 20 пъти по-тежките шишета.

    23:08 08.04.2026

  • 12 Яяяяяя

    0 0 Отговор
    А тези които получават заплата за да решават проблеми какво ще правят? Да ги уволняват ли или да ги пращат при доброволците

    23:09 08.04.2026

