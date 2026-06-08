Емануил Йорданов: Мавродиев имаше билет за България, някой се престара

Бившият вътрешен министър Емануил Йорданов коментира оставката на и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев.

"Много странно ми изглежда. От служител на МВР на такова ниво очаквам ясен изказ и конкретни тези. Това което виждам от интернет изявите е, че е добър есеист. Не разбрах къде са лъжата и измамата", каза Йорданов в студиото на "Денят ON AIR".

Той припомни, че според Закона за МВР в йерархията министърът стои над главния секретар.

"Стани министър и командвай главния секретар, простичко е", заяви Емануил Йорданов.

Адвокат Людмил Рангелов коментира, че предвид предишните изяви на Канев в социалните мрежи, не е изненадан от начина на поднасяне на оставката.

"Това че е двусмислен, не казва какви са точно решенията, дали самият министър не налага на професионалното ръководство политически решения, които не са в неговата компетентност, оставаме с въпросите какви са тези решения, които му се налагат и неговите принципи не позволяват. Възможно е от други политически сили да му обещават да е кандидат за вицепремиер заедно с г-н Гюров и отрано да започне предизборната кампания", предположи адвокатът.

Екстрадирането на Мавродиев

В ефира на Bulgaria ON AIR Емануил Йорданов, който е адвокат на Стоян Мавродиев, съобщи, че бившият шеф на ББР е имал купен билет за връщане в България, когато е бил задържан в Сърбия.

"И ако не беше задържан по този левашки начин, в събота щеше да е тук. Това означава, че някой се престарава. Ние бяхме говорили с него и двамата взехме решението, че ще се върне, за да може в рамките на заведеното дело да докаже правотата си", уточни Йорданов.

Разговорът за прибирането на Мавродиев в България е воден още преди два месеца.

Молбата на Радев до Вучич

Людмил Рангелов коментира искането на Румен Радев до президента на Сърбия да съдейства за екстрадицията на Мавродиев.

"Вероятно в желанието си да изглежда силно ангажиран в борбата с престъпността, министър-председателят на България се обърна към сръбския президент Вучич с молба да съдейства. Сърбия е парламентарна република, но съдебната власт е независима. Ако Мавродиев беше предпочел пълната процедура по екстрадиция, тя се решава от съдебната власт", категоричен беше юристът.

По думите му, ако Мавродиев беше използвал всички средства срещу екстрадирането му, може би щеше да мине година и половина. И припомни, че при Цветан Василев изминаха 8 години.