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Емануил Йорданов: Мавродиев имаше билет за България, някой се престара

Емануил Йорданов: Мавродиев имаше билет за България, някой се престара

8 Юни, 2026 21:56 2 065 11

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  • людмил рангелов-
  • георги кандев

Людмил Рангелов пък направи аналог с Цветан Василев

Емануил Йорданов: Мавродиев имаше билет за България, някой се престара - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бившият вътрешен министър Емануил Йорданов коментира оставката на и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев.

"Много странно ми изглежда. От служител на МВР на такова ниво очаквам ясен изказ и конкретни тези. Това което виждам от интернет изявите е, че е добър есеист. Не разбрах къде са лъжата и измамата", каза Йорданов в студиото на "Денят ON AIR".

Той припомни, че според Закона за МВР в йерархията министърът стои над главния секретар.

"Стани министър и командвай главния секретар, простичко е", заяви Емануил Йорданов.

Адвокат Людмил Рангелов коментира, че предвид предишните изяви на Канев в социалните мрежи, не е изненадан от начина на поднасяне на оставката.

"Това че е двусмислен, не казва какви са точно решенията, дали самият министър не налага на професионалното ръководство политически решения, които не са в неговата компетентност, оставаме с въпросите какви са тези решения, които му се налагат и неговите принципи не позволяват. Възможно е от други политически сили да му обещават да е кандидат за вицепремиер заедно с г-н Гюров и отрано да започне предизборната кампания", предположи адвокатът.

Екстрадирането на Мавродиев

В ефира на Bulgaria ON AIR Емануил Йорданов, който е адвокат на Стоян Мавродиев, съобщи, че бившият шеф на ББР е имал купен билет за връщане в България, когато е бил задържан в Сърбия.

"И ако не беше задържан по този левашки начин, в събота щеше да е тук. Това означава, че някой се престарава. Ние бяхме говорили с него и двамата взехме решението, че ще се върне, за да може в рамките на заведеното дело да докаже правотата си", уточни Йорданов.

Разговорът за прибирането на Мавродиев в България е воден още преди два месеца.

Молбата на Радев до Вучич

Людмил Рангелов коментира искането на Румен Радев до президента на Сърбия да съдейства за екстрадицията на Мавродиев.

"Вероятно в желанието си да изглежда силно ангажиран в борбата с престъпността, министър-председателят на България се обърна към сръбския президент Вучич с молба да съдейства. Сърбия е парламентарна република, но съдебната власт е независима. Ако Мавродиев беше предпочел пълната процедура по екстрадиция, тя се решава от съдебната власт", категоричен беше юристът.

По думите му, ако Мавродиев беше използвал всички средства срещу екстрадирането му, може би щеше да мине година и половина. И припомни, че при Цветан Василев изминаха 8 години.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    21 2 Отговор
    Беше много необходимо на мафията, бързо да разсее вниманието към незаконният украински град !!!
    Ее...... не им мина номера !!!

    21:59 08.06.2026

  • 2 да ве да

    20 3 Отговор
    "Купен билет" не значи, че ще го ползва, най-вероятно фейк резервация за финтче😉 Досега, що не се върна шишибанкерчето, аре беги адвокатче😅

    Коментиран от #5

    22:01 08.06.2026

  • 3 Защо имам

    10 1 Отговор
    Усещането, че разузнаванията на всички съседни държави вършеят необезпокоявани от нашите контраразузнавателни служби?

    Коментиран от #6

    22:11 08.06.2026

  • 4 Чики-Рики

    8 3 Отговор
    И сигурно щеше сам да си сложи белезниците на ВИП зоната на летището!?А за Кандев, стига,те са може би и съученици с Гюров, някъде от Благоевград, освен че са набори и нищо чудно....!?

    22:15 08.06.2026

  • 5 Абе значи

    12 5 Отговор

    До коментар #2 от "да ве да":

    Той тъкмо да се върне и те го арестували.
    Оня кмет на Варна и той така, тъкмо започнал да спира строежа и те го арестували.

    22:17 08.06.2026

  • 6 Пич

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Защо имам":

    Никакво усещане нямаш, това си е жива истина!!! Нашите пуяци от службите всъщност са големи страхливци!!! Не посмяха да попитат едни украинци, защо се разхождат с автомати в България !!! ФБР щеше да застреля всички украинци!!!

    22:17 08.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ами

    6 1 Отговор
    господине, някои хора имат принципи и не въртят номера. Изглежда съдиш по себе си. Беше ясно, че комисар Кандев няма как да работи с копумпета.
    За бившия на ББР ще е дежа вю. Като Паскал зор да го върнат, а то било да се договорят с него и да то пуснат. И сега ще е същото. Мургавелкото изобщо не е почтен, той е само ночен с парите

    22:26 08.06.2026

  • 9 Анджо

    7 1 Отговор
    Нищо чудно на Кандев да не му позволяват да си отваря устата за много неща и затова си подава оставката. Той знае много, като примерно двете голямо афери, едното е демонстративните убийства в Петрохан и сега за незаконното строителство. А, колко други има. Така ,че Дерменджиев е от старата мафиотска и настояща система. Старата песен на нов глас.

    22:28 08.06.2026

  • 10 мистър кеш

    5 2 Отговор
    значи Дерменджиев е с мафията на шиши и доган грвана тези двамат боклука шиши и доган ограбиха 2 банки и око радев е с народа веднага а уволни Дерменджиев и да сложи на неговото място Кандев в противен слуай народа ще излезе на протести и тогава дупе да е яко на мистър кеш тогава народа ще разбере че шиши бойко и мистър кеш са заедно игаят в филма доброто ченге

    22:39 08.06.2026

  • 11 Несебърлия

    2 1 Отговор
    Ако Мавродиев се върне и си отвори устата доста хора ще загазят-Дебелия, Бойко, баджанака Чочо.

    22:50 08.06.2026

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