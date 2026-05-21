Георги Клисурски се връща като заместник кмет по „Финанси“ на Столична община

21 Май, 2026 11:08 657 2

  георги клисурски
  со
  финанси

Значението на прозрачността и регулярното публикуване на данни за публичните финанси, както и коректното разплащане към общините, подчерта финансистът

Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Служебният министър на финансите Георги Клисурски се завръща в екипа на кмета на Столична община Васил Терзиев и от 26 май отново ще заеме поста заместник-кмет по направление финанси.

„Започвам отново работа за общината, продължавам я всъщност“, заяви Клисурски в интервю в предаването „Денят“ с Веселин Дремджиев.

Георги Клисурски беше част от екипа на кмета Васил Терзиев като заместник-кмет по финанси от септември 2025 г., след което пое поста служебен министър на финансите в правителството на Андрей Гюров. Той е икономист с образование по финанси и държавно управление, придобито в САЩ, и професионален опит в Министерството на финансите.

В интервюто Клисурски подчерта значението на прозрачността и регулярното публикуване на данни за състоянието на публичните финанси, както и необходимостта от коректно и навременно разплащане към общините и изпълнителите на публични проекти.

Плащанията за София бяха ускорени през март и април. Средствата са за проекти, предвидени за финансиране по чл. 113 от Закона за държавния бюджет за 2025 г.

Той посочи като една от съществените задачи, изпълнени в качеството му на министър, разплащането на средства към общините по проектите с финансиране от държавния бюджет.

В отговор на въпрос ще бъде ли спечелена битката за „Капитолия“ в Борисовата градина Клисурски посочи, че когато общината „проявява воля, следва закона и отстоява интереса на гражданите докрай“ има позитивен резултат, както бе със случая с ловното стопанство, изградено незаконно близо до язовир „Искър“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 3 Отговор
    Петроханци винаги се връщат в бащината къща.

    Коментиран от #2

    11:10 21.05.2026

  • 2 Може

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Неумните пък на воля пишат във "Факти".

    12:29 21.05.2026

