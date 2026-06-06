Столична община започва миене в кварталите в централната градска част

Столичната община започва поетапно миене по карета на улици, тротоари и прилежащи пространства в централната градска част на София. Дейностите се извършват по възлагане на Столичния инспекторат и са част от регулярния график за поддържане на по-чиста и приветлива градска среда, ограничаване на запрашаването и подобряване качеството на въздуха в летния сезон.
От 8 юни дейностите започват в район „Триадица“ – център, като първото каре обхваща участъка между бул. „Витоша“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Парчевич“ и ул. „Солунска“.
На 9 юни миенето ще продължи в карето между бул. „Христо Ботев“, бул. „Витоша“, ул. „Алабин“ и ул. „Солунска“.
За да се осигури цялостно и качествено измиване на уличните платна, тротоарите, пътните знаци, алеите и споделените пространства, в периода от 07:30 ч. до 16:30 ч. се забранява движението, престоят и паркирането по улиците, попадащи в съответното каре. За времето на дейностите ще бъдат закрити и отделни участъци от зоните за платено паркиране – „синя“ и „зелена“ зона, както и местата, които са „служебен абонамент“.
Столичният инспекторат призовава собствениците на автомобили своевременно да ги преместят, за да може дейностите да бъдат извършени в пълен обем и с необходимото качество. Останалите в участъка автомобили ще бъдат принудително премествани на свободни места в съседни улици, като информация за местонахождението им може да бъде получена на телефон 0700 13 233.
Уведомления за предстоящото миене се поставят предварително на жилищните сгради в съответните участъци, а актуален график може да бъде намерен на сайта на Столичния инспекторат в секция „Миене и графици“.
След приключване на дейностите в район „Триадица“ – център, поетапно миене по карета ще се извършва и в районите „Възраждане“, „Оборище“, „Средец“, „Лозенец“, „Красно село“ и останалата част на „Триадица“, като дейностите ще продължат до месец август.
Организацията по изпълнение на дейностите се осъществява съвместно от Столичния инспекторат, фирмите по чистота, ЦГМ, СДВР – Пътна полиция, Общинска полиция и „Софийска вода“ АД.
Благодарим на гражданите за разбирането и съдействието – освобождаването на уличните платна е ключово условие за качественото извършване на дейностите и по-добрата градска среда.
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1 ибанкостоф циганина
14:49 06.06.2026
2 въпросче
14:53 06.06.2026
3 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈
14:53 06.06.2026
4 0407
14:57 06.06.2026
5 надарена кака
14:58 06.06.2026
6 Евгени от Алфапласт
15:01 06.06.2026
7 лют пипер
15:07 06.06.2026
8 Жоро павето
15:28 06.06.2026
9 Таки
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10 Пуфи
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