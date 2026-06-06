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Столична община започва миене в кварталите в централната градска част

Столична община започва миене в кварталите в централната градска част

6 Юни, 2026 14:40 627 10

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От 8 юни започва поетапно миене по карета в район „Триадица“ – център и продължава в още 5 столични района

Столична община започва миене в кварталите в централната градска част - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столичната община започва поетапно миене по карета на улици, тротоари и прилежащи пространства в централната градска част на София. Дейностите се извършват по възлагане на Столичния инспекторат и са част от регулярния график за поддържане на по-чиста и приветлива градска среда, ограничаване на запрашаването и подобряване качеството на въздуха в летния сезон.

От 8 юни дейностите започват в район „Триадица“ – център, като първото каре обхваща участъка между бул. „Витоша“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Парчевич“ и ул. „Солунска“.

На 9 юни миенето ще продължи в карето между бул. „Христо Ботев“, бул. „Витоша“, ул. „Алабин“ и ул. „Солунска“.

За да се осигури цялостно и качествено измиване на уличните платна, тротоарите, пътните знаци, алеите и споделените пространства, в периода от 07:30 ч. до 16:30 ч. се забранява движението, престоят и паркирането по улиците, попадащи в съответното каре. За времето на дейностите ще бъдат закрити и отделни участъци от зоните за платено паркиране – „синя“ и „зелена“ зона, както и местата, които са „служебен абонамент“.

Столичният инспекторат призовава собствениците на автомобили своевременно да ги преместят, за да може дейностите да бъдат извършени в пълен обем и с необходимото качество. Останалите в участъка автомобили ще бъдат принудително премествани на свободни места в съседни улици, като информация за местонахождението им може да бъде получена на телефон 0700 13 233.

Уведомления за предстоящото миене се поставят предварително на жилищните сгради в съответните участъци, а актуален график може да бъде намерен на сайта на Столичния инспекторат в секция „Миене и графици“.

След приключване на дейностите в район „Триадица“ – център, поетапно миене по карета ще се извършва и в районите „Възраждане“, „Оборище“, „Средец“, „Лозенец“, „Красно село“ и останалата част на „Триадица“, като дейностите ще продължат до месец август.

Организацията по изпълнение на дейностите се осъществява съвместно от Столичния инспекторат, фирмите по чистота, ЦГМ, СДВР – Пътна полиция, Общинска полиция и „Софийска вода“ АД.

Благодарим на гражданите за разбирането и съдействието – освобождаването на уличните платна е ключово условие за качественото извършване на дейностите и по-добрата градска среда.


София / България
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  • 2 въпросче

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    Секция „Миене и графици“ имат ли в НС?

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  • 3 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈

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    Питайте Софиянски и Антоан Николов защо премахнаха от т.н.БКС обслужванета на чистотата- боклук ,миене и метене и се появиха мечки ,вълци,лисици и гърнета......стана най-мръсния град....честито....

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  • 5 надарена кака

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    На осми юни съм в почивен ден,колата няма да ми трябва. Да мият улиците,това е добре.

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  • 6 Евгени от Алфапласт

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  • 8 Жоро павето

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  • 9 Таки

    0 0 Отговор
    Само така че тука у дубай бая скъпо

    15:48 06.06.2026

  • 10 Пуфи

    0 0 Отговор
    По скоро поливат дупките по улулиците да станат още по големи

    16:00 06.06.2026

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