Столична община започва миене в кварталите в централната градска част

Столичната община започва поетапно миене по карета на улици, тротоари и прилежащи пространства в централната градска част на София. Дейностите се извършват по възлагане на Столичния инспекторат и са част от регулярния график за поддържане на по-чиста и приветлива градска среда, ограничаване на запрашаването и подобряване качеството на въздуха в летния сезон.

От 8 юни дейностите започват в район „Триадица“ – център, като първото каре обхваща участъка между бул. „Витоша“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Парчевич“ и ул. „Солунска“.

На 9 юни миенето ще продължи в карето между бул. „Христо Ботев“, бул. „Витоша“, ул. „Алабин“ и ул. „Солунска“.

За да се осигури цялостно и качествено измиване на уличните платна, тротоарите, пътните знаци, алеите и споделените пространства, в периода от 07:30 ч. до 16:30 ч. се забранява движението, престоят и паркирането по улиците, попадащи в съответното каре. За времето на дейностите ще бъдат закрити и отделни участъци от зоните за платено паркиране – „синя“ и „зелена“ зона, както и местата, които са „служебен абонамент“.

Столичният инспекторат призовава собствениците на автомобили своевременно да ги преместят, за да може дейностите да бъдат извършени в пълен обем и с необходимото качество. Останалите в участъка автомобили ще бъдат принудително премествани на свободни места в съседни улици, като информация за местонахождението им може да бъде получена на телефон 0700 13 233.

Уведомления за предстоящото миене се поставят предварително на жилищните сгради в съответните участъци, а актуален график може да бъде намерен на сайта на Столичния инспекторат в секция „Миене и графици“.

След приключване на дейностите в район „Триадица“ – център, поетапно миене по карета ще се извършва и в районите „Възраждане“, „Оборище“, „Средец“, „Лозенец“, „Красно село“ и останалата част на „Триадица“, като дейностите ще продължат до месец август.

Организацията по изпълнение на дейностите се осъществява съвместно от Столичния инспекторат, фирмите по чистота, ЦГМ, СДВР – Пътна полиция, Общинска полиция и „Софийска вода“ АД.

Благодарим на гражданите за разбирането и съдействието – освобождаването на уличните платна е ключово условие за качественото извършване на дейностите и по-добрата градска среда.