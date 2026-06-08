"Продължаваме промяната" внася поправки в закона за образованието

"Продължаваме Промяната" ще внесе отново в Народното събрание предложения за промени в Закона за предучилищното и училищното образование, като според партията системата се нуждае от модернизация и повече подкрепа, а не от допълнително финансово натоварване.
"Управляващите отрязаха парите на 300 училища. Това е достатъчно, за да създаде стрес в система, която има нужда от спокойствие. Това никога не се е случвало досега и показва приоритетите на властта. Не бързат с раздутата администрация, с пенсионерите в МВР и с огромните заплати в силовите структури и правосъдието. Но режат от образованието, където е нужна най-голяма подкрепа - без да мислят за последствията", заяви председателят на парламентарната група на ПП и член на парламентарната комисия по образование и наука акад. Николай Денков.
Предложенията включват въвеждане на принцип за"етично, безопасно и образователно насочено използване на изкуствения интелект", който да създаде нормативна основа за използването на AI технологии в обучението при гарантиране на защита на личните данни и равен достъп.
Проектът предвижда и нов раздел за ранното детско развитие с по-тясна координация между образователните, здравните и социалните институции, както и създаване на постоянна междуведомствена структура за разработване на национални политики в тази сфера. Предлага се и Национална рамка за качеството на услугите за образование и грижи в ранна детска възраст.
Сред останалите мерки са изготвяне на национална визия за приобщаващото образование, разширена подкрепа за деца със специални образователни потребности чрез комплексни оценки и индивидуални планове, както и по-активно участие на родителите и децата в процеса на вземане на решения.
ПП предлага обучението по религии с конфесионален характер да остане свободноизбираемо, а оценката на училищата да отчита и "добавената стойност" чрез резултатите от националните външни оценявания и матурите.
Законопроектът включва още въвеждане на четиригодишни мандати с максимум два последователни за директорите на държавни и общински училища и детски градини, разширяване на информационната система с данни за детските ясли и официална дефиниция на термина "пропаганда" като "разпространяване на информация по предубеден или подвеждащ начин, за да се популяризира определена кауза или гледна точка, без да се основава на научното познание в дадената област".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гейлорд кукорчу
Коментиран от #14
21:03 08.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #25
21:03 08.06.2026
3 ивайла мирчева джендър
21:05 08.06.2026
4 Без име
Тя става по-малко от 3700 евро месечно преди облагането с данъци. А нашите КОГА?
21:06 08.06.2026
5 Делю Хайдутин
21:07 08.06.2026
6 ДрайвингПлежър
Що не въведем изискване за 2 мандата на народните представители - ами изкарват нищоправците до пенсия и след търкайки столовете на бюфетчето на НС ами въвеждаме лимит за директорите, които евентуално може и да се справят добре но ги ограничават - не на база резултати, а на база време!
Всичко в тая държава е прогнило! Трябва да се върнем пак в пещерите, щото сме по-близо до първобитния строй и от там евентуално да почнем пак да еволюираме и да се надаме, че тоя път няма да ни подмине!
Коментиран от #9
21:07 08.06.2026
7 Кокорчо
21:09 08.06.2026
8 Анонимен
21:09 08.06.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":Между глупостите пробутват ЛГБТ пропаганда в училищата.
21:09 08.06.2026
10 Коцев от Варна
То генерира само дебилчета!
21:11 08.06.2026
11 Родина
Българомразци !
21:11 08.06.2026
12 Гяуров
21:12 08.06.2026
13 ?????
21:13 08.06.2026
14 4567
До коментар #1 от "гейлорд кукорчу":Къде го прочете/видя, дай линк, за да ти повярваме.
Коментиран от #23, #24
21:15 08.06.2026
15 Факти
21:27 08.06.2026
16 ПП ей pa си
21:36 08.06.2026
17 Бончо М.
21:38 08.06.2026
18 Малий
21:38 08.06.2026
19 Колко трябва да си тъп
21:45 08.06.2026
20 Доктор
21:47 08.06.2026
21 ????
21:50 08.06.2026
22 Предлагат и
21:55 08.06.2026
23 Вярно е.
До коментар #14 от "4567":Днес излезе по медиите-Белобрадова, онази най-младата пикла от протестите и още една стерва от техните са инициаторките.
22:00 08.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Мнение
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Тия от ппдб кога ще отговорят за разрешителното за строеж на Баба-Укрино край Варна?
Щото сега излиза ни само, че укро-нацитата си строят безнаказано анклави в България, а също така и вече констатираните трябва да се събарят с кинти на данъкоплатците?!
Хем гората изсякана, хем и народа ощетен, че с неговите данъци трябва да се събарят незаконните сгради?!
В ТАЯ НАШАТА СТРАНА, КОГА НАЙ-ПОСЛЕ ДОКАЗАНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ КАТО ГЕРБ, ДПС И ППДБ ЩЕ ВЛЯЗАТ ПО ЗАТВОРИТЕ???!!!
22:32 08.06.2026
26 име
22:35 08.06.2026
27 Голямото Преливане !
Което Гледаме от 36 Години Насам !
22:40 08.06.2026
28 Най
22:41 08.06.2026
29 Софиянец
22:43 08.06.2026
30 Луд
22:52 08.06.2026