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"Продължаваме промяната" внася поправки в закона за образованието

"Продължаваме промяната" внася поправки в закона за образованието

8 Юни, 2026 21:55, обновена 8 Юни, 2026 21:01 1 490 30

  • продължаваме промяната-
  • образование-
  • закон

Според партията системата се нуждае от модернизация и повече подкрепа

"Продължаваме промяната" внася поправки в закона за образованието - 1
Снимка: БГНЕС
News.bg News.bg

"Продължаваме Промяната" ще внесе отново в Народното събрание предложения за промени в Закона за предучилищното и училищното образование, като според партията системата се нуждае от модернизация и повече подкрепа, а не от допълнително финансово натоварване.

"Управляващите отрязаха парите на 300 училища. Това е достатъчно, за да създаде стрес в система, която има нужда от спокойствие. Това никога не се е случвало досега и показва приоритетите на властта. Не бързат с раздутата администрация, с пенсионерите в МВР и с огромните заплати в силовите структури и правосъдието. Но режат от образованието, където е нужна най-голяма подкрепа - без да мислят за последствията", заяви председателят на парламентарната група на ПП и член на парламентарната комисия по образование и наука акад. Николай Денков.

Предложенията включват въвеждане на принцип за"етично, безопасно и образователно насочено използване на изкуствения интелект", който да създаде нормативна основа за използването на AI технологии в обучението при гарантиране на защита на личните данни и равен достъп.

Проектът предвижда и нов раздел за ранното детско развитие с по-тясна координация между образователните, здравните и социалните институции, както и създаване на постоянна междуведомствена структура за разработване на национални политики в тази сфера. Предлага се и Национална рамка за качеството на услугите за образование и грижи в ранна детска възраст.

Сред останалите мерки са изготвяне на национална визия за приобщаващото образование, разширена подкрепа за деца със специални образователни потребности чрез комплексни оценки и индивидуални планове, както и по-активно участие на родителите и децата в процеса на вземане на решения.

ПП предлага обучението по религии с конфесионален характер да остане свободноизбираемо, а оценката на училищата да отчита и "добавената стойност" чрез резултатите от националните външни оценявания и матурите.

Законопроектът включва още въвеждане на четиригодишни мандати с максимум два последователни за директорите на държавни и общински училища и детски градини, разширяване на информационната система с данни за детските ясли и официална дефиниция на термина "пропаганда" като "разпространяване на информация по предубеден или подвеждащ начин, за да се популяризира определена кауза или гледна точка, без да се основава на научното познание в дадената област".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гейлорд кукорчу

    45 4 Отговор
    "Демократична България" е внесла в Народното събрание законопроект, който премахва действащата от 2024 г. забрана за пропаганда и популяризиране на нетрадиционна сексуална ориентация в детските градини и училищата.

    Коментиран от #14

    21:03 08.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    51 7 Отговор
    Искат да се разреши ЛГБТ пропаганда в училищата.

    Коментиран от #25

    21:03 08.06.2026

  • 3 ивайла мирчева джендър

    33 5 Отговор
    днес съм жена утре мой да се правя на мъж

    21:05 08.06.2026

  • 4 Без име

    40 0 Отговор
    Унгарските депутати си намалиха заплатите с 40%
    Тя става по-малко от 3700 евро месечно преди облагането с данъци. А нашите КОГА?

    21:06 08.06.2026

  • 5 Делю Хайдутин

    35 4 Отговор
    Искат да се разреши джендър пропагандата.

    21:07 08.06.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    29 2 Отговор
    Демек само глупости!!!
    Що не въведем изискване за 2 мандата на народните представители - ами изкарват нищоправците до пенсия и след търкайки столовете на бюфетчето на НС ами въвеждаме лимит за директорите, които евентуално може и да се справят добре но ги ограничават - не на база резултати, а на база време!

    Всичко в тая държава е прогнило! Трябва да се върнем пак в пещерите, щото сме по-близо до първобитния строй и от там евентуално да почнем пак да еволюираме и да се надаме, че тоя път няма да ни подмине!

    Коментиран от #9

    21:07 08.06.2026

  • 7 Кокорчо

    18 2 Отговор
    Ама то в образУванието е най раздутата администрация!

    21:09 08.06.2026

  • 8 Анонимен

    35 3 Отговор
    Понеже няма пари, тия тръгнали да дават за AI и педофилия. Максимални мандати на директорите за училища, но депутати от 90-те години още седят, просто се местят в нови партии.

    21:09 08.06.2026

  • 9 Последния Софиянец

    39 3 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Между глупостите пробутват ЛГБТ пропаганда в училищата.

    21:09 08.06.2026

  • 10 Коцев от Варна

    25 2 Отговор
    Нашето образование е чудовищно престъпление!
    То генерира само дебилчета!

    21:11 08.06.2026

  • 11 Родина

    34 4 Отговор
    Тази партия да се забрани със закон .
    Българомразци !

    21:11 08.06.2026

  • 12 Гяуров

    31 3 Отговор
    Пе....раст да дава акъл е странно.

    21:12 08.06.2026

  • 13 ?????

    25 2 Отговор
    PDF-те не ги пускайте при децата.

    21:13 08.06.2026

  • 14 4567

    1 15 Отговор

    До коментар #1 от "гейлорд кукорчу":

    Къде го прочете/видя, дай линк, за да ти повярваме.

    Коментиран от #23, #24

    21:15 08.06.2026

  • 15 Факти

    6 10 Отговор
    Много ясно, че Радев ще реже от образованието. Трябва му глупав народ да продължи да го избира. В САЩ рязаха от образованието и стигнаха до Тръмп.

    21:27 08.06.2026

  • 16 ПП ей pa си

    20 1 Отговор
    Розовите лами искат да си подсигурят свежа плът т. е. да пробутат отмяна на ЛГБТ догмите в училищата и послееее...

    21:36 08.06.2026

  • 17 Бончо М.

    16 0 Отговор
    Раздутата администрация, пенсионерите в МВР, огромните заплати в правосъдието са тяхна заслуга, лично на Кокорчо и управлението на Денков. Сега настоявали новото НС да оправя техните бакии. Поне да си бяха подипали главата с пепел, вместо да обвиняват правителството на Радев, че за един месец не е поправило всичките им грешки.

    21:38 08.06.2026

  • 18 Малий

    13 0 Отговор
    Не режат парите на циганите а на училищата.

    21:38 08.06.2026

  • 19 Колко трябва да си тъп

    13 0 Отговор
    за да искаш нация от педа ли

    21:45 08.06.2026

  • 20 Доктор

    17 0 Отговор
    Тези изроди не трябва да се докосват до образованието.

    21:47 08.06.2026

  • 21 ????

    12 1 Отговор
    Педерacтия ще се преподава ли?

    21:50 08.06.2026

  • 22 Предлагат и

    12 1 Отговор
    да отпадне забраната за джендър идеологията в училищата и смяна на пола при децата. И това, ако допуснем, наистина не сме народ, а мърша.

    21:55 08.06.2026

  • 23 Вярно е.

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "4567":

    Днес излезе по медиите-Белобрадова, онази най-младата пикла от протестите и още една стерва от техните са инициаторките.

    22:00 08.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Тия от ппдб кога ще отговорят за разрешителното за строеж на Баба-Укрино край Варна?

    Щото сега излиза ни само, че укро-нацитата си строят безнаказано анклави в България, а също така и вече констатираните трябва да се събарят с кинти на данъкоплатците?!
    Хем гората изсякана, хем и народа ощетен, че с неговите данъци трябва да се събарят незаконните сгради?!

    В ТАЯ НАШАТА СТРАНА, КОГА НАЙ-ПОСЛЕ ДОКАЗАНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ КАТО ГЕРБ, ДПС И ППДБ ЩЕ ВЛЯЗАТ ПО ЗАТВОРИТЕ???!!!

    22:32 08.06.2026

  • 26 име

    2 0 Отговор
    Мишока денков най-добри знае как образованието да се оправя само. Човека има експертиза как да станеш академик с напълно безсмислена научна статия, л но това да увели хонорарите, които взима. Така, че да черпят експертиза и пример от него.

    22:35 08.06.2026

  • 27 Голямото Преливане !

    3 0 Отговор
    От Пусто В празно !

    Което Гледаме от 36 Години Насам !

    22:40 08.06.2026

  • 28 Най

    2 0 Отговор
    добре е тези да се държат много далеч от децата . Не им позволявайте никакви ама никакви програми и промени свързани с децата особено до 7 годишните. Ще вкарат правила както на запад , сексуално да ги преориентират .

    22:41 08.06.2026

  • 29 Софиянец

    2 0 Отговор
    ПетроханскиПедофили нямат място при нашите деца! Чиба, содомити!

    22:43 08.06.2026

  • 30 Луд

    0 0 Отговор
    България имаше перфектно организирано образувание.Неможаха да спрат продажбите на шофьорски книжки и решиха че основното образувание им е криво,Ако сега направят публичена дискусия със един завършил и учил до 8ми клас през 1975год и един завършил фааколтет през 2026 ще се убедите че на лилавите им липсва 3клас и нестават за нищо точно като тези със магистърски титли.

    22:52 08.06.2026

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