"Продължаваме промяната" внася поправки в закона за образованието

"Продължаваме Промяната" ще внесе отново в Народното събрание предложения за промени в Закона за предучилищното и училищното образование, като според партията системата се нуждае от модернизация и повече подкрепа, а не от допълнително финансово натоварване.

"Управляващите отрязаха парите на 300 училища. Това е достатъчно, за да създаде стрес в система, която има нужда от спокойствие. Това никога не се е случвало досега и показва приоритетите на властта. Не бързат с раздутата администрация, с пенсионерите в МВР и с огромните заплати в силовите структури и правосъдието. Но режат от образованието, където е нужна най-голяма подкрепа - без да мислят за последствията", заяви председателят на парламентарната група на ПП и член на парламентарната комисия по образование и наука акад. Николай Денков.

Предложенията включват въвеждане на принцип за"етично, безопасно и образователно насочено използване на изкуствения интелект", който да създаде нормативна основа за използването на AI технологии в обучението при гарантиране на защита на личните данни и равен достъп.

Проектът предвижда и нов раздел за ранното детско развитие с по-тясна координация между образователните, здравните и социалните институции, както и създаване на постоянна междуведомствена структура за разработване на национални политики в тази сфера. Предлага се и Национална рамка за качеството на услугите за образование и грижи в ранна детска възраст.

Сред останалите мерки са изготвяне на национална визия за приобщаващото образование, разширена подкрепа за деца със специални образователни потребности чрез комплексни оценки и индивидуални планове, както и по-активно участие на родителите и децата в процеса на вземане на решения.

ПП предлага обучението по религии с конфесионален характер да остане свободноизбираемо, а оценката на училищата да отчита и "добавената стойност" чрез резултатите от националните външни оценявания и матурите.

Законопроектът включва още въвеждане на четиригодишни мандати с максимум два последователни за директорите на държавни и общински училища и детски градини, разширяване на информационната система с данни за детските ясли и официална дефиниция на термина "пропаганда" като "разпространяване на информация по предубеден или подвеждащ начин, за да се популяризира определена кауза или гледна точка, без да се основава на научното познание в дадената област".