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Президентът: Развиваме концепцията за създаване на център за морска сигурност в Черно море

Президентът: Развиваме концепцията за създаване на център за морска сигурност в Черно море

8 Юни, 2026 21:09 752 21

  • илияна йотова-
  • черно море-
  • ек

Основен фокус на центъра ще бъде защита на морската инфраструктура, противодействие на хибридни атаки и противодействие при бедствия и екологични кризи

Президентът: Развиваме концепцията за създаване на център за морска сигурност в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България трябва да участва много по-активно в европейските проекти за отбрана и сигурност, заяви президентът Илияна Йотова по време на конференция, посветена на сигурността и сътрудничеството в Югоизточна Европа. Тя акцентира и върху необходимостта от изграждане на нов център за сигурност в Черно море.

Събитието се провежда във връзка с българското председателство на "Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа" (ПСЮИЕ) и срещата на върха в София тази сряда, съобщава БНТ.

Държавният глава подчерта ключовата роля на Черно море като една от най-важните точки на глобалната карта на сигурността в света.

Илияна Йотова, президент на Р България: "Войната в Украйна показа, че този регион не може повече да бъде разглеждан само като периферия на европейската сигурност. Свободата на навигация в него е фундамент на международното право. Но дали този фундамент се справя напоследък - всеки може да си отговори."

Като страна член на НАТО и черноморска страна, укрепването на морската сигурност е очевиден стратегически приоритет, подчерта още президентът.

"Съвместно с Румъния и европейската служба за външна политика, с ЕК, развиваме концепцията за създаване на център за морска сигурност в Черно море."

Основен фокус на центъра ще бъде защита на морската инфраструктура, противодействие на хибридни атаки и противодействие при бедствия и екологични кризи. А от особена важност -участието на партньори от Украйна, Молдова, Турция и Грузия.

Илияна Йотова, президент на Р България: "Необходимостта от подобен център си пролича през последните дни при инцидента с дроновете, които за щастие не стигнаха до нашата територия, а Министерството на отбраната реагира своевременно."

Йотова обаче е категоричен противник на Черно море да се гледа само като милитаризираща се зона, а не като географска придобивка с огромна роля за туризма и търговията.

Като важен за страната ни приоритет тя изтъкна участието съвместно с държавите от НАТО в разработване на въоръжени системи от ново поколение, като в този процес бъдем реален център за иновативни разработки.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    7 6 Отговор
    Те тая дето падна на колене пред руският поп от КГБ да му целува ръце, след което раздаде стотици бг паспорти на руските шпиони, ни стана президент и сега развива концепции!

    21:16 08.06.2026

  • 2 Сатана Z

    8 2 Отговор
    Нямам спомен скоро да е имало избори за президент за да кичите назначената по стечение на обстоятелствата за такъв.

    21:16 08.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    12 5 Отговор
    С кво бе...?! С какво ще защитавате България...?! Нали Урсула в тъпотията си ви благодари, че сте извлекли всички български оръжия в Украйна!!!

    Коментиран от #7

    21:17 08.06.2026

  • 5 Гяуров

    4 1 Отговор
    Гяу...ри до кога ще продава БГ паспорти на македонците

    Коментиран от #6

    21:17 08.06.2026

  • 6 Саадет

    12 3 Отговор

    До коментар #5 от "Гяуров":

    Българина е долен човек,харесва тези ,които го мразят и плюе по тези дето го освободиха,турска с.пе..рма

    21:19 08.06.2026

  • 7 .....

    6 8 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Всеки трети снаряд изстрелян от украинците по руските нашественици е произведен в България. Всеки втори гранатомет също.А 90% от тези снаряди са произведени от копейки🤣🤣24000 ватника средно фира на копейка, работеща във ВМЗ.Това означава, че България е избила най-много орки

    Коментиран от #15

    21:30 08.06.2026

  • 8 Без име

    16 3 Отговор
    Тази жена става все по-противна.

    21:30 08.06.2026

  • 9 Недоразвити

    6 2 Отговор
    комунисти , останали в миналото хилядолетие , били развивали там нещо си...

    21:30 08.06.2026

  • 10 Аве, може но преди това отидете

    4 2 Отговор
    при еврейна Зеунскуйи и Диван Чапраз го помолете да не пуска Аква Дрончета гоуеми като новородени косатки.❤️🤣🇧🇬

    И мантията му целунете, и краката му це...те❤️🤣🇪🇺

    21:35 08.06.2026

  • 11 Тая за

    4 1 Отговор
    дронове ли плаче?

    21:37 08.06.2026

  • 12 Перо

    11 1 Отговор
    Всеки ден предизборна изява! Тотална злоупотреба със служебно положение за сметка на данъкоплатеца: държавни командировки на една сурия хора и коли, ежедневни чествания, изяви, събития, коментари, изложби, посещения и т.н., без нужда на такова ниво! Селянката не разбра ли, че с натрапването и от тоалетната чиния да изскача, няма да я изберат!

    21:47 08.06.2026

  • 13 Дебелитетът на Идиотова

    9 1 Отговор
    Се задълбочава застрашително.
    Това нещо годинитна ред беше на копанята и се беше снишила по ниско от тревата, а сега навири гребен и някой я лъже, че е фактор!
    Ами не си!

    21:48 08.06.2026

  • 14 Николова , София

    7 0 Отговор
    Ти и концепция за нещо си значи затвора Белене за дисидентите и разстрела на принц Кирил и елита на България преди вас !!!...никой не те харесва комунистко!

    Коментиран от #16

    21:48 08.06.2026

  • 15 Типично

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от ".....":

    За паветници!!! Про Сти, нагли, и безморални, радващи се като скодуумци, че тяхната държава много е допринесла за убийствата на хора!

    Коментиран от #19

    21:48 08.06.2026

  • 16 Каква комунистка е тая

    10 1 Отговор

    До коментар #14 от "Николова , София":

    Прошнила бъчва?!
    Най- ниско ниво нагаждачка.
    Комунистите не наричат Русия « агресор», а това дори не знае какво лае!

    Коментиран от #17

    21:55 08.06.2026

  • 17 Яшар

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Каква комунистка е тая":

    Русия е различно ...те са нашите освободители. На мен достлука не ми е на коляното

    21:58 08.06.2026

  • 18 Темнота Дремучая

    6 1 Отговор
    Червената ли сица се пише много ,,гъвкава"
    Хем това в онова,хем душата в Рая.Да,ама не.
    ,,Център" да се чете ,, мишена". Почне ли с лафове като,,хибридни заплахи" , пиши я обработена и вкарана в съвременната Евро-Априлска линия.

    22:04 08.06.2026

  • 19 .....

    4 5 Отговор

    До коментар #15 от "Типично":

    Няма нищо по-приятно от това, с български снаряди да се пръскат съвеЦки манерки 😉

    22:10 08.06.2026

  • 20 Как точно

    2 0 Отговор
    ще защитиш "морската инфраструктура" питке ароматна с изтекла годност?

    22:41 08.06.2026

  • 21 Лицемер

    1 0 Отговор
    Ква морска сигурност, като дроновете дето потапят кораби в Черно Море ги пускате от Варна.

    22:59 08.06.2026

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