Президентът: Развиваме концепцията за създаване на център за морска сигурност в Черно море

България трябва да участва много по-активно в европейските проекти за отбрана и сигурност, заяви президентът Илияна Йотова по време на конференция, посветена на сигурността и сътрудничеството в Югоизточна Европа. Тя акцентира и върху необходимостта от изграждане на нов център за сигурност в Черно море.
Събитието се провежда във връзка с българското председателство на "Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа" (ПСЮИЕ) и срещата на върха в София тази сряда, съобщава БНТ.
Държавният глава подчерта ключовата роля на Черно море като една от най-важните точки на глобалната карта на сигурността в света.
Илияна Йотова, президент на Р България: "Войната в Украйна показа, че този регион не може повече да бъде разглеждан само като периферия на европейската сигурност. Свободата на навигация в него е фундамент на международното право. Но дали този фундамент се справя напоследък - всеки може да си отговори."
Като страна член на НАТО и черноморска страна, укрепването на морската сигурност е очевиден стратегически приоритет, подчерта още президентът.
"Съвместно с Румъния и европейската служба за външна политика, с ЕК, развиваме концепцията за създаване на център за морска сигурност в Черно море."
Основен фокус на центъра ще бъде защита на морската инфраструктура, противодействие на хибридни атаки и противодействие при бедствия и екологични кризи. А от особена важност -участието на партньори от Украйна, Молдова, Турция и Грузия.
Илияна Йотова, президент на Р България: "Необходимостта от подобен център си пролича през последните дни при инцидента с дроновете, които за щастие не стигнаха до нашата територия, а Министерството на отбраната реагира своевременно."
Йотова обаче е категоричен противник на Черно море да се гледа само като милитаризираща се зона, а не като географска придобивка с огромна роля за туризма и търговията.
Като важен за страната ни приоритет тя изтъкна участието съвместно с държавите от НАТО в разработване на въоръжени системи от ново поколение, като в този процес бъдем реален център за иновативни разработки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
21:16 08.06.2026
2 Сатана Z
21:16 08.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пич
Коментиран от #7
21:17 08.06.2026
5 Гяуров
Коментиран от #6
21:17 08.06.2026
6 Саадет
До коментар #5 от "Гяуров":Българина е долен човек,харесва тези ,които го мразят и плюе по тези дето го освободиха,турска с.пе..рма
21:19 08.06.2026
7 .....
До коментар #4 от "Пич":Всеки трети снаряд изстрелян от украинците по руските нашественици е произведен в България. Всеки втори гранатомет също.А 90% от тези снаряди са произведени от копейки🤣🤣24000 ватника средно фира на копейка, работеща във ВМЗ.Това означава, че България е избила най-много орки
Коментиран от #15
21:30 08.06.2026
8 Без име
21:30 08.06.2026
9 Недоразвити
21:30 08.06.2026
10 Аве, може но преди това отидете
И мантията му целунете, и краката му це...те❤️🤣🇪🇺
21:35 08.06.2026
11 Тая за
21:37 08.06.2026
12 Перо
21:47 08.06.2026
13 Дебелитетът на Идиотова
Това нещо годинитна ред беше на копанята и се беше снишила по ниско от тревата, а сега навири гребен и някой я лъже, че е фактор!
Ами не си!
21:48 08.06.2026
14 Николова , София
Коментиран от #16
21:48 08.06.2026
15 Типично
До коментар #7 от ".....":За паветници!!! Про Сти, нагли, и безморални, радващи се като скодуумци, че тяхната държава много е допринесла за убийствата на хора!
Коментиран от #19
21:48 08.06.2026
16 Каква комунистка е тая
До коментар #14 от "Николова , София":Прошнила бъчва?!
Най- ниско ниво нагаждачка.
Комунистите не наричат Русия « агресор», а това дори не знае какво лае!
Коментиран от #17
21:55 08.06.2026
17 Яшар
До коментар #16 от "Каква комунистка е тая":Русия е различно ...те са нашите освободители. На мен достлука не ми е на коляното
21:58 08.06.2026
18 Темнота Дремучая
Хем това в онова,хем душата в Рая.Да,ама не.
,,Център" да се чете ,, мишена". Почне ли с лафове като,,хибридни заплахи" , пиши я обработена и вкарана в съвременната Евро-Априлска линия.
22:04 08.06.2026
19 .....
До коментар #15 от "Типично":Няма нищо по-приятно от това, с български снаряди да се пръскат съвеЦки манерки 😉
22:10 08.06.2026
20 Как точно
22:41 08.06.2026
21 Лицемер
22:59 08.06.2026