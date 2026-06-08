Президентът: Развиваме концепцията за създаване на център за морска сигурност в Черно море

България трябва да участва много по-активно в европейските проекти за отбрана и сигурност, заяви президентът Илияна Йотова по време на конференция, посветена на сигурността и сътрудничеството в Югоизточна Европа. Тя акцентира и върху необходимостта от изграждане на нов център за сигурност в Черно море.

Събитието се провежда във връзка с българското председателство на "Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа" (ПСЮИЕ) и срещата на върха в София тази сряда, съобщава БНТ.

Държавният глава подчерта ключовата роля на Черно море като една от най-важните точки на глобалната карта на сигурността в света.

Илияна Йотова, президент на Р България: "Войната в Украйна показа, че този регион не може повече да бъде разглеждан само като периферия на европейската сигурност. Свободата на навигация в него е фундамент на международното право. Но дали този фундамент се справя напоследък - всеки може да си отговори."

Като страна член на НАТО и черноморска страна, укрепването на морската сигурност е очевиден стратегически приоритет, подчерта още президентът.

"Съвместно с Румъния и европейската служба за външна политика, с ЕК, развиваме концепцията за създаване на център за морска сигурност в Черно море."

Основен фокус на центъра ще бъде защита на морската инфраструктура, противодействие на хибридни атаки и противодействие при бедствия и екологични кризи. А от особена важност -участието на партньори от Украйна, Молдова, Турция и Грузия.

Илияна Йотова, президент на Р България: "Необходимостта от подобен център си пролича през последните дни при инцидента с дроновете, които за щастие не стигнаха до нашата територия, а Министерството на отбраната реагира своевременно."

Йотова обаче е категоричен противник на Черно море да се гледа само като милитаризираща се зона, а не като географска придобивка с огромна роля за туризма и търговията.

Като важен за страната ни приоритет тя изтъкна участието съвместно с държавите от НАТО в разработване на въоръжени системи от ново поколение, като в този процес бъдем реален център за иновативни разработки.