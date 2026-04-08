Втора незаконна кланица в Дебелец с 600 кг опасно месо

8 Април, 2026 17:21 1 770 43

Там са открити живи биволи и свине, част от които без ушни марки

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Втора незаконна кланица в град Дебелец установи Областната дирекция по безопасност на храните – Велико Търново. Обектът се намира срещу първата, която беше разкрита и запечатана вчера.

При проверката са възбранени над 600 килограма месо – биволско, свинско и конско, субпродукти и кожи без маркировка и документи за произход. Животните са били заклани без присъствието на официален ветеринарен лекар и без извършени предкланичен и следкланичен преглед. Намерена е една ушна марка. От нея е установено, че животното е от нерегистриран животновъден обект, към който функционира незаконната кланица.

Там са открити живи биволи и свине, част от които без ушни марки. Съставен е акт за възбрана на неидентифицираните животни. Ще бъдат взети кръвни проби за установяване на здравния им статус.

В обекта са намерени и млечни продукти – над 200 кг кисело мляко, айрян и други изделия с изтекъл срок на годност, които ще бъдат унищожени.

Стопанството е затворено до изясняване на здравния статус на животните и изпълняването на изискванията за регистрация. На собственика ще бъде връчен акт за административно нарушение.


  • 1 Путин е Бог

    3 18 Отговор
    Путин е Исус. Ако другарят Путин се чувства застрашен ще изтрие земята от съществуване и ще създаде негов царство в космоса.

    Коментиран от #6, #11, #36, #43

    17:23 08.04.2026

  • 2 Баце ЕООД

    23 6 Отговор
    Държавата прибира всичко което притежавате, така е в "клубът на богатите"

    17:23 08.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Чапай

    32 8 Отговор
    Какво,отказаха да продължават да плащат ли..вдигнахте тарифата..?Те тия кланици да не са се появили преди седмица,до сега как всичко беше изрядно..?сополи.

    Коментиран от #7, #20

    17:24 08.04.2026

  • 5 Ненормалника Христанов

    12 15 Отговор
    ще докара плануван гладомор!

    17:25 08.04.2026

  • 6 Братле

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "Путин е Бог":

    Либералите сте болест

    17:27 08.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ми те тез мутри и човек заколват

    15 3 Отговор
    Като нищо то един ден и това чака хората.

    17:28 08.04.2026

  • 9 пак са натопили някого

    21 4 Отговор
    То сякаш в останалите кланици не е същото .

    17:28 08.04.2026

  • 10 и пак по добре отколкото

    25 1 Отговор
    30 годишно месо внесено с документи . Тия документи ги е писал ветиринарен доктор преди 30 години ....сигурно ..

    17:30 08.04.2026

  • 11 Какви глупости говориш бе

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Путин е Бог":

    Русия ще строи електроцентрала на луната. Ти чуваш ли се какви ги приказваш.

    17:31 08.04.2026

  • 12 Михаил

    26 2 Отговор
    Тези кланници не работят от вчера. Толкова за Контрол по храните. Да връщат заплатите години назад . Напълниха джобовете на лекари и гробари ,а своите с подкупи и рекет.

    Коментиран от #17

    17:33 08.04.2026

  • 13 Браво на министъра

    28 3 Отговор
    Кланицата,на депутата от ДПС НН,във Враца ,която беше затворена заради лоша хигиена и куп други нарушения,е имала договор с общината за снабдяване на детски градини, училища и кухнята за социално слаби.Така де,депутат Димитър Аврамов като не може да си пласира развалената храна в търговската мрежа,я дава на децата, разбира се на завишени цени.

    17:33 08.04.2026

  • 14 ееееееееее

    7 4 Отговор
    одеве в кола намерихте 600 тона , сега в кланица намерили 600 кг - май хич ви няма с мерните единици !

    17:34 08.04.2026

  • 15 Сатана Z

    4 6 Отговор
    "неидентифицираните животни"

    Пише :бивол,кон и прасе,което се смята за разпознаване,а в акта се споменава ,че са неиндефицирани за да се създаде усещане за нарушение.

    17:34 08.04.2026

  • 16 Въпрос

    16 0 Отговор
    Има ли нещо законно в България?

    Коментиран от #41

    17:38 08.04.2026

  • 17 Ами я прочети коментарите по-горе

    9 3 Отговор

    До коментар #12 от "Михаил":

    Те не искат да затварят нелегалните кланици.Те си искат развалена храна,защото щяло да има глад

    17:39 08.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Изтровиха народеца

    16 1 Отговор
    тея мър ши.

    17:43 08.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 БеГемот

    9 3 Отговор
    Ако беше премиер Главчев ....всичкото щеше да бъде пас.... ГЕРБ-Ново начало, убива България!

    17:56 08.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Румен

    3 15 Отговор
    Тоя министър е сложен да закрива часния сектор

    Коментиран от #27, #29, #30

    18:00 08.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Румен

    8 5 Отговор
    Убиха животните. Сега леко по леко кланниците. И както виждате мафиотите в парламента ще внасят евтино от чужбина. Българино, въоръжавай се

    18:03 08.04.2026

  • 27 Малееееее,

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Румен":

    Това "чаСния" сектор от час ли идва?

    18:04 08.04.2026

  • 28 ППДБ срещу ГЕРБ и ДПС

    4 2 Отговор
    На това ми прилича но от страни така изглежда.

    18:09 08.04.2026

  • 29 А ти си сложен

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Румен":

    тук да докажеш, че все още съществуват птеродактили !

    18:10 08.04.2026

  • 30 Да не му се надява човек

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Румен":

    Не мога точно да разбера какво става но по това че има голям вой някой ще яде бой не знам кой.

    Коментиран от #37

    18:12 08.04.2026

  • 31 Емигрант

    5 0 Отговор
    Някой може ли да цитира име на медия която да е по-противна от тази ФАКТИческа имитация на медия и практическа ЦЕНЗУРА ?

    18:15 08.04.2026

  • 32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 3 Отговор
    Какво стопанство с 600 кг месо?Та това са 6 прасета.Това е домашно селско производство.Стига тормозихте кокошкарите по селата.

    18:26 08.04.2026

  • 33 Анонимен

    3 2 Отговор
    Каква кланица с 600 кг месо бе?

    18:29 08.04.2026

  • 34 Боко БорисоФ

    6 0 Отговор
    Работа, Работа, Работа...
    Кражби, Престъпления, Грабежи...
    От Народа в полза на ГЕРБ!

    18:36 08.04.2026

  • 35 кланница

    3 1 Отговор
    Като добросъвестен селянин спазващ законите у село , а пък комшията закла агне с неизвестен произход моля елате да проверите и установите отде го е взел

    18:37 08.04.2026

  • 36 До Дебила:

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Путин е Бог":

    Тръмп и Натаняху са Исус. Ако Израел се чувства застрашен ще изтрие земята от съществуване и ще създаде негово царство в космоса.

    18:38 08.04.2026

  • 37 Аз знам кой ще яде бой

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "Да не му се надява човек":

    Като почне гладомора, най-много бой ще ядете педроханските укpаинствaщи.

    18:40 08.04.2026

  • 38 "Опасно месо"?!

    4 5 Отговор
    И кое му е опасното?!,това,че не са платили"такса спокойствие" на някой чиновник?!Га дове,унищожихте ни животновъдството с европейските капризи на урсулите!Докарахте ни дотам,да не можем да си позволим агнешко месо!Бих използвал много други нецензурни изрази,за да покажа колко ненавиждам наведените ни"управници",но няма да го направя публично,знаете защо!

    18:42 08.04.2026

  • 39 Всеки ден тук

    2 0 Отговор
    ще повтарям само една истина, че 90% от коментиращите тук са завършени чалга-простаци под контрол с умствена зависимост от мутри и чиновници !

    19:29 08.04.2026

  • 40 Цвете

    4 1 Отговор
    ИЗУМЕНА СЪМ ОТ НАГЛОСТТА НА ТАКИВА, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА РАЗБИВАТ ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА НИ. ТЕЗИ, ТАЗИ И ОЩЕ КОЛКО КЛАННИЦИ НЕЗАКОННИ СЪЩЕСТВУВАТ В БЪЛГАРИЯ? АБСОЛЮТНО ПРАВ Е ХРИСТАНОВ, АЛЧНОСТТА И ДЕБИЛИЕТО НЯМАТ КРАЙ. 🐷🎃😠👎🇧🇬👏🇧🇬

    19:43 08.04.2026

  • 41 Цеца

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Въпрос":

    Законен е Държавния рекет на политици насочващ общото към тяхната „частна“ икономика- Примерче. Застрахувки задължителни и промили за смет в данъци. Има и много други като болници търговски дружества и вноски от доказано безработни или всякакви измислени такси към живото определящи продукти като ток,вода, данък жилище за което никога не е положила капчица грижа , улици строени и поддържани с години данъци ти ги боядисват и хаѝде става все по-скъп паркин.Отглеждане на гласоподаватели с облаги за сметка на данъкоплатци. Много такива законни неща и народ няма.

    20:43 08.04.2026

  • 42 Тити

    0 0 Отговор
    То цялата държава ни е незаконна като почнем от парламента.

    20:44 08.04.2026

  • 43 Днес е Велика сряда

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин е Бог":

    Не богохулствай в Страстната седмица, комуненце безбожно!

    21:52 08.04.2026

