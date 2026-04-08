Втора незаконна кланица в Дебелец с 600 кг опасно месо

Втора незаконна кланица в град Дебелец установи Областната дирекция по безопасност на храните – Велико Търново. Обектът се намира срещу първата, която беше разкрита и запечатана вчера.

При проверката са възбранени над 600 килограма месо – биволско, свинско и конско, субпродукти и кожи без маркировка и документи за произход. Животните са били заклани без присъствието на официален ветеринарен лекар и без извършени предкланичен и следкланичен преглед. Намерена е една ушна марка. От нея е установено, че животното е от нерегистриран животновъден обект, към който функционира незаконната кланица.

Там са открити живи биволи и свине, част от които без ушни марки. Съставен е акт за възбрана на неидентифицираните животни. Ще бъдат взети кръвни проби за установяване на здравния им статус.

В обекта са намерени и млечни продукти – над 200 кг кисело мляко, айрян и други изделия с изтекъл срок на годност, които ще бъдат унищожени.

Стопанството е затворено до изясняване на здравния статус на животните и изпълняването на изискванията за регистрация. На собственика ще бъде връчен акт за административно нарушение.