Втора незаконна кланица в Дебелец с 600 кг опасно месо

Втора незаконна кланица в град Дебелец установи Областната дирекция по безопасност на храните – Велико Търново. Обектът се намира срещу първата, която беше разкрита и запечатана вчера.
При проверката са възбранени над 600 килограма месо – биволско, свинско и конско, субпродукти и кожи без маркировка и документи за произход. Животните са били заклани без присъствието на официален ветеринарен лекар и без извършени предкланичен и следкланичен преглед. Намерена е една ушна марка. От нея е установено, че животното е от нерегистриран животновъден обект, към който функционира незаконната кланица.
Там са открити живи биволи и свине, част от които без ушни марки. Съставен е акт за възбрана на неидентифицираните животни. Ще бъдат взети кръвни проби за установяване на здравния им статус.
В обекта са намерени и млечни продукти – над 200 кг кисело мляко, айрян и други изделия с изтекъл срок на годност, които ще бъдат унищожени.
Стопанството е затворено до изясняване на здравния статус на животните и изпълняването на изискванията за регистрация. На собственика ще бъде връчен акт за административно нарушение.
