Откриха над 10 тона месо в незаконна кланица в град Дебелец

Областната дирекция по безопасност на храните – Велико Търново, разкри незаконна кланица в град Дебелец. При внезапна проверка по сигнал нарушителите са хванати по време на клане.

Инспекторите са намерили над 10 тона охладено и замразено месо без идентификация и придружаващи документи. В хладилна камера са открити над 10 заклани говеда, а други пет агнета са били в процес на клане. В хода на проверката е открита още една камера със замразени говеда. Месото ще бъде насочено за унищожаване в екарисаж.

Незаконната дейност е осъществявана в сграда на бивше ТКЗС. Там е регистриран животновъден обект, поставен под възбрана миналата седмица заради установени животни без ушни марки и с неизяснен произход. На собственика ще бъдат съставени актове за административни нарушения.

На място са извикани служители на Икономическа полиция. Информация по случая е предадена и на Прокуратурата за образуване на досъдебно производство. Проверките и процесуалните действия по случая продължават.