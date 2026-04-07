Новини
България »
Велико Търново »
Откриха над 10 тона месо в незаконна кланица в град Дебелец

7 Април, 2026 19:42 1 619 14

  • дебелец-
  • незаконна кланица-
  • животни

Незаконната дейност е осъществявана в сграда на бивше ТКЗС

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Областната дирекция по безопасност на храните – Велико Търново, разкри незаконна кланица в град Дебелец. При внезапна проверка по сигнал нарушителите са хванати по време на клане.

Инспекторите са намерили над 10 тона охладено и замразено месо без идентификация и придружаващи документи. В хладилна камера са открити над 10 заклани говеда, а други пет агнета са били в процес на клане. В хода на проверката е открита още една камера със замразени говеда. Месото ще бъде насочено за унищожаване в екарисаж.

Незаконната дейност е осъществявана в сграда на бивше ТКЗС. Там е регистриран животновъден обект, поставен под възбрана миналата седмица заради установени животни без ушни марки и с неизяснен произход. На собственика ще бъдат съставени актове за административни нарушения.

На място са извикани служители на Икономическа полиция. Информация по случая е предадена и на Прокуратурата за образуване на досъдебно производство. Проверките и процесуалните действия по случая продължават.


Велико Търново / България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    17 12 Отговор
    по мое време си плащаха и жомах

    19:49 07.04.2026

  • 2 бою циганина

    20 7 Отговор
    дреболии, важно е на зетя хладилниците да не спират

    19:53 07.04.2026

  • 3 Щом месото е Българско

    25 7 Отговор
    И не е внос. По селата си колят за ядене. Как тъй са незаконни?

    Коментиран от #4

    19:54 07.04.2026

  • 4 гюрова мастия

    20 6 Отговор

    До коментар #3 от "Щом месото е Българско":

    нали се сещаш, че искам 20%

    19:58 07.04.2026

  • 5 А в магазина , като купуваме.

    36 2 Отговор
    10 годишно месо в накиснато в хлор е законно.

    19:58 07.04.2026

  • 6 Ако има толкова месо от уфсе и крави

    18 3 Отговор
    Значи млечните продукти трябва да са много ефтини

    20:04 07.04.2026

  • 7 ЧИЧО

    26 0 Отговор
    Хладилни камери, кланица и сега ги хвсщат, че е незаконно. Знсчи не са от нашите, досега е било законно.

    20:08 07.04.2026

  • 8 БеГемот

    9 1 Отговор
    А на бас че във веригите е по сигурно....

    20:11 07.04.2026

  • 9 Даниел

    13 2 Отговор
    А защо не са задържани хората занимаващи се срази дейност,тя е обществено опасна???

    Коментиран от #14

    20:13 07.04.2026

  • 10 Бойко Българоубиец

    15 5 Отговор
    Тцтц няма да си изпълня таргета за тая година да избия още 100 хиляди българи 😝

    20:23 07.04.2026

  • 11 SDEЧЕВ

    9 5 Отговор
    Заловиха опасни престъпници отгледали и заклали говеда, плод на собственият им труд. и. д. Земеделски министър -лихвар голям душманин на трудолюбивия човек. Служебни Негодници отврат

    20:40 07.04.2026

  • 12 Дзак

    0 3 Отговор
    Защо вместо възбрана не са пратили ветеринар, сложили ушни марки и накарали собственика да плати. Животните щяха да бъдат живи и нямаше да има кланица!

    21:11 07.04.2026

  • 13 Ненормалния Христанов

    7 2 Отговор
    ще докара гладомор.

    21:24 07.04.2026

  • 14 защото

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Даниел":

    са си платили а бабх е ОПГ!

    00:47 08.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове