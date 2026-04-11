Новини
България »
Бургас »
Боядисаха великденски яйца от над 40 вида птици

11 Април, 2026 08:45 871 15

  • великден-
  • яйца-
  • бургас-
  • зоологическа градина-
  • боядисване

Това се случи в зоопарка в Бургас

Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Първото боядисано яйце според традицията е червено и тази година за целта беше избрано най-голямото - от африкански щраус. То тежи около 1,200 кг. Второто по големина, което беше обагрено, е от лебед. За сравнение стопаните на зоопарка показаха и едно от най-малките яйца в колекцията - от калифорнийски пъдпъдък, което тежи не повече от 15 грама. Беше уточнено, че тези яйца не са предназначени за консумация от хора, тъй като не са били излюпени или са останали незаплодени, пише Нова телевизия.

Освен стандартните едноцветни и наситени нюанси, тази година бяха приложени и по-модерни техники. „Сложили сме и цветни пъстри яйца, където всяко яйце е оцветено в различни цветове, плюс допълнителни материали като брокат и седеф”, обясниха от зоопарка в ефира на „Събуди се”. Беше демонстрирана и техниката за боядисване чрез завиване в салфетка, за да се постигне пъстра гама от цветове върху едно яйце.

Традицията предвижда в неделя в 12:00 часа боядисаните яйца да бъдат раздадени на обитателите на зоопарка. Те ще бъдат предоставени на хищниците и другите животни, които консумират яйца в обичайното си меню. По време на процеса по подготовка любопитство към боядисаните яйца проявиха и алпаките в зоопарка.


Бургас / България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева🐕

    5 5 Отговор
    Аз боядисах яйца от крокодил в цветовете на дъгата.
    🌈🌈🌈🐊🐊🐊👍

    08:49 11.04.2026

  • 2 тези хора съвсем се побъркаха

    4 5 Отговор
    някой пак бута малсо…

    08:50 11.04.2026

  • 3 А на

    5 3 Отговор
    Мене едни менте дънки от Илиенци ми боядисаха виждат лилави, Д ЕА!

    Коментиран от #4

    08:51 11.04.2026

  • 4 Мими Кучева🐕

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "А на":

    На моя дядо дънките му боядисаха тестисите.Лекарите решиха,че е гангрена и му ги отрязаха.🤔😰🤔

    Коментиран от #8, #9

    08:56 11.04.2026

  • 5 зрител

    9 3 Отговор
    Хубаво, но бяха писали и за яйца от жираф . Разбраха ли грешката си или между жираф и ЖЕРАВ няма разлика ?

    Коментиран от #6

    09:05 11.04.2026

  • 6 за новите българи

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "зрител":

    няма значение те са професори по всичко и олигарси и манекенки до един...

    09:12 11.04.2026

  • 7 Сталин

    5 2 Отговор
    Почна се със лудостта,аз също си боядисах яйцата ,жината каза че добре са станали

    09:35 11.04.2026

  • 8 Ама

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мими Кучева🐕":

    Требеха ли му още, или не е на загуба?

    09:36 11.04.2026

  • 9 Сталин

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мими Кучева🐕":

    Имаш ли нужда от помощ ?

    Коментиран от #11

    09:41 11.04.2026

  • 10 Фин

    0 3 Отговор
    Ами така е, когато хората не вярват във Възкресение Христово започват да месят козунаци и да боядисват яйца. Да не говорим, че Възкресение Христово беше в неделя, която мина, защото първото пролетно пълнолуние беше на втори април. Сега след малко ще има един фалшив - даже бих казал най-голямата, най-дълго протеклата измама в духовния живот на човечеството - благодатен огън. Изобщо фалшив псевдохристиянски Великден.

    09:46 11.04.2026

  • 11 Мими Кучева🐕

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Да ,искам некой да мигофкара и да му мачкам яйцата.💋🖕💋

    Коментиран от #12, #13

    09:48 11.04.2026

  • 12 А ти

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мими Кучева🐕":

    Дигаш ли го, като ти го вкарат? Не за друго, ама да не ме ръби по корема ако щтръкне.

    09:52 11.04.2026

  • 13 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мими Кучева🐕":

    Добре ще уредим нещо

    10:00 11.04.2026

  • 14 Здраве

    0 0 Отговор
    Добро утро на Велика Събота!
    Светли Великденски Празници!
    Всеки ден за мен е Светъл Великденски
    празник, понеже изпити всеки Божи ден
    на сурово два жълтъка от мен,
    бият Доктора от мен!

    10:32 11.04.2026

  • 15 ПИТАНЕ

    1 0 Отговор
    КАК И КОГА РАДЕВ ЩЕ БОЯДИСВА ЯЙЦА

    10:42 11.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове