Боядисаха великденски яйца от над 40 вида птици

Първото боядисано яйце според традицията е червено и тази година за целта беше избрано най-голямото - от африкански щраус. То тежи около 1,200 кг. Второто по големина, което беше обагрено, е от лебед. За сравнение стопаните на зоопарка показаха и едно от най-малките яйца в колекцията - от калифорнийски пъдпъдък, което тежи не повече от 15 грама. Беше уточнено, че тези яйца не са предназначени за консумация от хора, тъй като не са били излюпени или са останали незаплодени, пише Нова телевизия.
Освен стандартните едноцветни и наситени нюанси, тази година бяха приложени и по-модерни техники. „Сложили сме и цветни пъстри яйца, където всяко яйце е оцветено в различни цветове, плюс допълнителни материали като брокат и седеф”, обясниха от зоопарка в ефира на „Събуди се”. Беше демонстрирана и техниката за боядисване чрез завиване в салфетка, за да се постигне пъстра гама от цветове върху едно яйце.
Традицията предвижда в неделя в 12:00 часа боядисаните яйца да бъдат раздадени на обитателите на зоопарка. Те ще бъдат предоставени на хищниците и другите животни, които консумират яйца в обичайното си меню. По време на процеса по подготовка любопитство към боядисаните яйца проявиха и алпаките в зоопарка.
