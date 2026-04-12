Майката на застреляния от военен в Каравелово: Покани го да празнувате, а му даде смърт

12 Април, 2026 14:11 1 054 8

Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Казваш, че е било инцидент, но ти не си случаен човек. Ти си снайперист, който трябва да знае, че оръжието не е играчка, обърна се Делка Илинова към обвиняемия за смъртта на сина ѝ.

"Ти ги събра в дома си, за да празнувате нов живот – раждането на второто ти дете. Покани Никола да празнувате, а му даде смърт. В двора, където трябваше да се чува само смях и наздравици, ти пусна куршум. В деня, в който ти стана баща за втори път, направи мен майка на мъртъв син. Това написа на Великден майката на убития в карловското село Каравелово Никола Киров Делка Илинова.

В профила си във "Фейсбук" почернената жена публикува писмо до обвиняемия за смъртта на сина ѝ - снайпериста в Стрямската бригада Нечо Цанков.

"На този Великден, докато целият свят говори за живот и възкресение, аз стоя пред един гроб и се питам как се живее с кръв по ръцете. Кръвта на твоя „най-добър приятел", пише още Илинова.

И обвинява Цанков, че днес милва децата си, знаейки, че той "отне прегръдката на Никола".

23-годишният мъж загина на 17 юли м.г. Той бил в дома на своя приятел, където с компания празнували раждането на второто дете на снайпериста. След полунощ той извадил пушка и започнал да я размахва. Жена го предупредила, че ще стане беля, но Нечо Цанков ѝ казал, че оръжието е празно. Стигнало се обаче до произвеждането на изстрел и Никола издъхнал за минути.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 Някой си

    Точно затова и старите хора казват: "Празна пушка веднъж гърми"...

    14:24 12.04.2026

  • 2 Сърдита му е

    Убиец е . Рядко има такива случаи .

    14:33 12.04.2026

  • 3 оня с коня

    Не знаем как да избягаме от съдбата си,а и никъде не пише

    14:33 12.04.2026

  • 4 Защо толкова младо момче 23г.

    Се събира да празнува със семейство с деца ? После не става ясно няма ли дело за убийство макар и по непредпазливост ?

    14:38 12.04.2026

  • 5 Няма ли разследване ?

    Разследването трябва да докаже дали е умишлено убийство или случаен инцидент по непредпазливост. Но то има ли смисъл ?

    14:42 12.04.2026

  • 6 Цвете

    И КАКВА Е СЪДБАТА НА СНАЙПЕРИСТА ДНЕС? ТОЛКОВА МЛАДИ ХОРА СИ " ОТЛЕТЯХА " ОТ ТОЗИ СВЯТ. МЪКАТА ОСТАВА ЗАВИНАГИ. 😢

    14:43 12.04.2026

  • 7 Стигнало се до изстрел

    Но как е станало така че пушката е насочена . Явно има спречкване. За да има изстрел е натиснат спусъка. Няма друг начин. Жалко.

    14:46 12.04.2026

  • 8 Сърдита ли ? Меко казано

    До коментар #2 от "Сърдита му е":

    Смазана е от мъка и възмущение.

    14:49 12.04.2026

