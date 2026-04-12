19 съветници на кабинета "Гюров" подадоха декларации за несъвместимост

Общо 19 членове на политическите кабинети на служебния премиер Андрей Гюров и вицепремиерите Андрей Янкулов и Мария Недина са подали задължителните по закон декларации за несъвместимост.

Документите се внасят в едномесечен срок от встъпването в длъжност и съдържат информация дали съответните лица заемат други позиции, или участват в управлението и собствеността на търговски дружества. При установена несъвместимост тя трябва да бъде отстранена в рамките на още един месец.

Проверка на сайта на Министерския съвет показва, че само двама от общо 19 съветници и ръководители на кабинети са декларирали несъвместимост.

Сред тях е журналистката Искра Ангелова, член на кабинета на премиера Гюров, която е собственик на „Уондърленд Продакшън" ЕООД. В декларацията ѝ е посочено, че вече са предприети действия за прехвърляне на участието ѝ в дружеството.

Несъвместимост е декларирала и Ирина Драганова, член на политическия кабинет на Мария Недина. Драганова е обявила, че участва в борда на директорите на "Колекшън Къмпани България".

Декларациите са публични и могат да бъдат прочетени на сайта на МС, в секция "Инспекторат".