Новини
България »
19 съветници на кабинета "Гюров" подадоха декларации за несъвместимост

19 съветници на кабинета "Гюров" подадоха декларации за несъвместимост

12 Април, 2026 15:37 1 325 11

  • съветници-
  • кабинет-
  • декларации

Документите се внасят в едномесечен срок от встъпването в длъжност и съдържат информация дали съответните лица заемат други позиции, или участват в управлението и собствеността на търговски дружества

19 съветници на кабинета "Гюров" подадоха декларации за несъвместимост - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общо 19 членове на политическите кабинети на служебния премиер Андрей Гюров и вицепремиерите Андрей Янкулов и Мария Недина са подали задължителните по закон декларации за несъвместимост.

Документите се внасят в едномесечен срок от встъпването в длъжност и съдържат информация дали съответните лица заемат други позиции, или участват в управлението и собствеността на търговски дружества. При установена несъвместимост тя трябва да бъде отстранена в рамките на още един месец.

Проверка на сайта на Министерския съвет показва, че само двама от общо 19 съветници и ръководители на кабинети са декларирали несъвместимост.

Сред тях е журналистката Искра Ангелова, член на кабинета на премиера Гюров, която е собственик на „Уондърленд Продакшън" ЕООД. В декларацията ѝ е посочено, че вече са предприети действия за прехвърляне на участието ѝ в дружеството.

Несъвместимост е декларирала и Ирина Драганова, член на политическия кабинет на Мария Недина. Драганова е обявила, че участва в борда на директорите на "Колекшън Къмпани България".

Декларациите са публични и могат да бъдат прочетени на сайта на МС, в секция "Инспекторат".


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    16 2 Отговор
    а Гюро съвместим ли е оти нещо и на него не му е чист косъма.

    15:41 12.04.2026

  • 2 глоги

    3 0 Отговор
    Искра Ангелова- членКА на кабинета, на премиера Гюров, която е собственниЧКА на „Уондърленд Продакшън"- ЕООД.

    15:46 12.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ту-туу

    8 3 Отговор
    А крадеца на джипове магнитския Горанов орева,че олигарсите плащат кампании,а те като трупаха пачки и кюлчета - ЗАБРАВИХА

    15:50 12.04.2026

  • 5 А документа,, За невменяемост"

    13 0 Отговор
    КОГА?

    15:51 12.04.2026

  • 6 Комунизъма

    2 3 Отговор
    Навремето когато БКП бълваше огън и жупел срещу запада и НАТО ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА СЕ Е РАЗХОЖДАЛА С БАТЕТО В ЛОНДОН И СА ПАЗАРУВАЛИ ..А ние тук робите работихме за 100 лв на месец..забравихте ли ???БКП БСП СДС ДС ГЕРБ АБВ ВОЛЯ РЗС ВЪЗХОД АТАКА МВРО СА РАЗКЛОНЕНИЯ НА БИЕКАПИЕ...

    Коментиран от #11

    16:01 12.04.2026

  • 7 Баце ЕООД

    2 0 Отговор
    Нелигитмния премиер, с нелигитимни съветниц, а преди си имаха и нелигитимен лидер (Тони Стораро).. И са уредени като партия също нелигитимно, (как с казваше онази с мустака, че забравих)

    16:05 12.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Чуденка

    2 0 Отговор
    Чудя се за какво са му на Гюро 19 съветника.

    16:10 12.04.2026

  • 10 бай благои

    1 0 Отговор
    45 години ни управляваха дс и другаприте каомунисти а сега 35 години ни ухправляват техните синове дъщери и внуци и ще продължаяват да ни управляват така е в маика българия

    16:19 12.04.2026

  • 11 Провинциалист от провинция Тракия

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Комунизъма":

    "А ние тук робите работихме за 100 лв на месец" - какъв роб си бил ти с апартамент в града, къща на село, работа, заплата и платени отпуски лятото на море и зимата на планина?

    16:28 12.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове