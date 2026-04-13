Андрей Гюров пред "Политико": Изборите в България не са за продан

Изборите в България не са за продан, каза в интервю за онлайн изданието politico.eu служебният министър-председател Андрей Гюров, цитиран от БТА. Парламентарният вот ще се проведе в неделя, 19 април.
Българският премиер обещава по-строги действия срещу купуването на гласове и манипулирането на вота, докато страната се насочва към осмите си парламентарни избори в рамките на последните пет години, отбелязват още от "Политико".
"Това, което искаме да направим като правителство, е - за първи път - да защитим изборите, а не да ги направляваме“, посочи той в интервюто. "Хората могат да видят, че тези избори се защитават", смята Гюров.
През последните седмици властите задържаха над 200 души, като част от национална акция срещу купуването на гласове и принудата, включително чрез програми за социална подкрепа, като помощи за отопление и топли обяди за уязвими хора. В някои случаи местни служители, включително началници на пощенски служби, са дезинформирали избирателите, че държавните помощи идват от конкретни политически партии, каза още Андрей Гюров.
"Вместо да се манипулират гласовете на отделни лица... [или] да се купи един глас, с едно действие могат да се купят хиляда гласа", коментира служебният премиер.
Според премиера Гюров коалиционните правителства са се фокусирали повече върху запазването на властта, отколкото върху осъществяването на реформи по самите въпроси, за които населението е протестирало. "Тези коалиции са компромиси, насочени към упражняване на власт, а не към реформиране на системата. Това е от полза за малцина в политическите кръгове, а не за обществото като цяло“, заяви Андрей Гюров в интервюто си за "Политико".
Докато тези основни въпроси не бъдат разгледани, България рискува да остане в капана на цикъл на политическа нестабилност и отдръпване на избирателите, предупреждава служебният премиер.
Той настоява, че България остава надежден партньор в рамките на западните съюзи, като НАТО, и стратегически играч в областта на сигурността в Черно море.
"Не можем да чакаме "подходящия момент", когато става въпрос за сигурността", каза Гюров, като добави, че партньорството с Киев предлага на България възможности за развитие на високотехнологични отбранителни способности и оборудване, както и инфраструктура за армията с двойно предназначение - военно и гражданско.
Правителството се стреми и да се дистанцира от решения, които смята за политически мотивирани – включително Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, от който Гюров изтегли страната, пише "Политико".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF
ГЮРУ , ТРАЙ СИ И НЕ СЕ ОБАЖДАЙ. ТВОЙТА РАБОТА Е ДА МЪЛЧИШ И ДА СИ НАЛЯГАШ ПАРЦАЛИTE
10:13 13.04.2026
7 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #1 от "Даниел":Гледам , умнокрасив си . Има начини да се консолидирате : и на Петрохан , и при турските ви братя по оръжие от алианса , и на Козяк !
10:20 13.04.2026
8 Бегай
До коментар #4 от "Леле - леле ! 🤔":Какъв враг ни е Турция бе , алоуууу?
Живеем си мирно и в разбирателство с тях.
А Гюров точно с изборите се занимава-не дава на господарите с шкембетата да купуват гласове , за да продължат да ни крадат.
10:25 13.04.2026
17 А пък
До коментар #14 от "ПАЛЯЧОТО":ти колкото и да се маскираш си изхабена путлерова копейка.
10:33 13.04.2026
24 Куцо магаре
Защо още има самолети на САЩ у нас? Какви са тия прииждащи американски военни? Какво търсят в България?/ по данни на Факти от 10.04.26 у нас са пристигнали 625 американски войници/.
Какви са тия полигони за млн € в Стара Загора? Какви дронове ще тестват????
МС съвет какви договори за отчуждаване на земи сключва?
Гюров, около теб- само блатна тиня
Как вървят трнировките с Бербатов?
10:50 13.04.2026
