Андрей Гюров пред "Политико": Изборите в България не са за продан

13 Април, 2026 10:10 678 27

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изборите в България не са за продан, каза в интервю за онлайн изданието politico.eu служебният министър-председател Андрей Гюров, цитиран от БТА. Парламентарният вот ще се проведе в неделя, 19 април.

Българският премиер обещава по-строги действия срещу купуването на гласове и манипулирането на вота, докато страната се насочва към осмите си парламентарни избори в рамките на последните пет години, отбелязват още от "Политико".

"Това, което искаме да направим като правителство, е - за първи път - да защитим изборите, а не да ги направляваме“, посочи той в интервюто. "Хората могат да видят, че тези избори се защитават", смята Гюров.

През последните седмици властите задържаха над 200 души, като част от национална акция срещу купуването на гласове и принудата, включително чрез програми за социална подкрепа, като помощи за отопление и топли обяди за уязвими хора. В някои случаи местни служители, включително началници на пощенски служби, са дезинформирали избирателите, че държавните помощи идват от конкретни политически партии, каза още Андрей Гюров.

"Вместо да се манипулират гласовете на отделни лица... [или] да се купи един глас, с едно действие могат да се купят хиляда гласа", коментира служебният премиер.

Според премиера Гюров коалиционните правителства са се фокусирали повече върху запазването на властта, отколкото върху осъществяването на реформи по самите въпроси, за които населението е протестирало. "Тези коалиции са компромиси, насочени към упражняване на власт, а не към реформиране на системата. Това е от полза за малцина в политическите кръгове, а не за обществото като цяло“, заяви Андрей Гюров в интервюто си за "Политико".

Докато тези основни въпроси не бъдат разгледани, България рискува да остане в капана на цикъл на политическа нестабилност и отдръпване на избирателите, предупреждава служебният премиер.

Той настоява, че България остава надежден партньор в рамките на западните съюзи, като НАТО, и стратегически играч в областта на сигурността в Черно море.

"Не можем да чакаме "подходящия момент", когато става въпрос за сигурността", каза Гюров, като добави, че партньорството с Киев предлага на България възможности за развитие на високотехнологични отбранителни способности и оборудване, както и инфраструктура за армията с двойно предназначение - военно и гражданско.

Правителството се стреми и да се дистанцира от решения, които смята за политически мотивирани – включително Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, от който Гюров изтегли страната, пише "Политико".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даниел

    7 20 Отговор
    Унгарците се отърваха от руските си лакей ограбващи ги години наред,дано и тук успеем с консолидацията!

    Коментиран от #7

    10:13 13.04.2026

  • 2 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    24 5 Отговор
    А БЕ,
    ГЮРУ , ТРАЙ СИ И НЕ СЕ ОБАЖДАЙ. ТВОЙТА РАБОТА Е ДА МЪЛЧИШ И ДА СИ НАЛЯГАШ ПАРЦАЛИTE

    10:13 13.04.2026

  • 3 За изборите не знам

    25 5 Отговор
    Но ти определено отдавна си се продал

    10:15 13.04.2026

  • 4 Леле - леле ! 🤔

    19 4 Отговор
    Този защо не се занимава с изборите , за които бе създадено правителството му ? Сегашните избори се очертават като най-корумпираните ? И каква военна сигурност от Украйна ? Ха-ха ! Че те имат военни договори с най-големия ни ( и единствен) враг - Турция .

    Коментиран от #8

    10:17 13.04.2026

  • 5 ЧОЧО

    18 4 Отговор
    Ти нали беше в политиката, защо не направи реформите а отиде на висока платена службица. Лесно е да се приказват сладки приказки пред хората.

    10:19 13.04.2026

  • 6 Пич

    24 4 Отговор
    Колко жалка креатура !!! Първият избор, който направи Гюро беше, да продаде България на Украйна!!!

    10:19 13.04.2026

  • 7 Елементарно , бе Уотсън !

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "Даниел":

    Гледам , умнокрасив си . Има начини да се консолидирате : и на Петрохан , и при турските ви братя по оръжие от алианса , и на Козяк !

    10:20 13.04.2026

  • 8 Бегай

    8 9 Отговор

    До коментар #4 от "Леле - леле ! 🤔":

    Какъв враг ни е Турция бе , алоуууу?
    Живеем си мирно и в разбирателство с тях.
    А Гюров точно с изборите се занимава-не дава на господарите с шкембетата да купуват гласове , за да продължат да ни крадат.

    10:25 13.04.2026

  • 9 аз без 100 евро не гласувам

    9 1 Отговор
    Който дава повече от 100 евро кепаби и наливна бира на корем за него гласуваме

    10:25 13.04.2026

  • 10 Къш

    13 3 Отговор
    Чиба бе девиант. Отдавна си ги продал.

    10:27 13.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Анонимен

    8 3 Отговор
    Инфлуенсъри Гюровите незаконници наше мвр ала балата липса на демокрация С президентска охрана привилегии шетат едни из страната и лъжат обилно и закони за няма за тях ДЕМОКРАЦИЯ

    10:28 13.04.2026

  • 13 дядо Петър

    12 3 Отговор
    То хубаво дедовото, ама точно твоята формацийка Промяната и Демократичната България получават парички от чичко Сорос.

    10:29 13.04.2026

  • 14 ПАЛЯЧОТО

    13 3 Отговор
    КОЛКО И ДА СЕ МАСКИРА СИ Е ПРАЗНОГЛАВ СОРОСОИД.

    Коментиран от #17

    10:29 13.04.2026

  • 15 Вай

    2 2 Отговор
    Учете История!Кой е най големият и единствен враг,ПОРОБИТЕЛ? АПОСТОЛА ГО Е КАЗАЛ,В ПРАВ ТЕКСТ!!!

    10:31 13.04.2026

  • 16 Хаген Дас

    8 2 Отговор
    Партньорство с Киев може да ни докара война не високи технологии! Как държава във война може да ги развива като постоянно проси! Този глупак от къде го изкопаха за служебен!

    10:31 13.04.2026

  • 17 А пък

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "ПАЛЯЧОТО":

    ти колкото и да се маскираш си изхабена путлерова копейка.

    10:33 13.04.2026

  • 18 Правилно

    6 0 Отговор
    Те отдавна са уговорени. Смяна едни слуги с други слуги, но не на народа

    10:38 13.04.2026

  • 19 име

    6 0 Отговор
    А историята и бъдещето ни за продан ли са, продажнико бандераски?

    10:40 13.04.2026

  • 20 Милена

    5 0 Отговор
    Естествено, че не са за продан, след като са под опеката на ротшилд-сорос-урсула. Пресен пример е Унгария, която стана поле на изява на новите стегнати редици на либералните сили, които реализираха нов модел изборен инженеринг, включващ поколението Z, всякакви видове контрол над резултатите през технологии (по същество ние вече нямаме избори, а технологични пърформанси чрез които се инсталират хора и сили на власт). Това ще го видим и у нас в неделя.

    10:45 13.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Пълен Провал

    3 0 Отговор
    В затвора Гюрка....

    10:47 13.04.2026

  • 23 асенката

    2 0 Отговор
    само той е за продан. и е евтин

    10:50 13.04.2026

  • 24 Куцо магаре

    4 0 Отговор
    Какъв договор подписа с Украйна?
    Защо още има самолети на САЩ у нас? Какви са тия прииждащи американски военни? Какво търсят в България?/ по данни на Факти от 10.04.26 у нас са пристигнали 625 американски войници/.
    Какви са тия полигони за млн € в Стара Загора? Какви дронове ще тестват????
    МС съвет какви договори за отчуждаване на земи сключва?
    Гюров, около теб- само блатна тиня
    Как вървят трнировките с Бербатов?

    10:50 13.04.2026

  • 25 киро

    2 0 Отговор
    гюро е парцалетина

    10:51 13.04.2026

  • 26 Продажници

    1 0 Отговор
    Пепетата и дебетатата са най гнусните предатели в нашата история. На втория ден тоя кривоуст плужек и слугитажа му отидоха на крака при зеления наркоман и продадоха страната за едните си рушвети и заплатки за два месеца. Ако останат повече време сигурно ще ни продават направо за роби.

    10:52 13.04.2026

  • 27 Павел пенев

    0 0 Отговор
    Политическо нищожество с амбиции.

    10:53 13.04.2026

