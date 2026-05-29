Евростат: Дефицитът на България за 2025 г. е около 3.5% от БВП, нарушавайки Маастрихтския критерий за таван от 3%

Както стана ясно преди часове, България е изправена пред официално задействане на Процедура по прекомерен дефицит (ППД) от страна на Европейската комисия (ЕК), като официалният доклад по темата се очаква на 3 юни 2026 г..

Новината беше анонсирана от премиера Румен Радев, който уточни, че реалният бюджетен дефицит на страната е „доста над 3%“. Това се случва само няколко месеца след официалното присъединяване на България към еврозоната на 1 януари 2026 г. Според данни на Евростат, дефицитът на България за предходната 2025 г. е достигнал около 3.5% от БВП, нарушавайки Маастрихтския критерий за таван от 3%.

Европейската комисия прогнозира, че без сериозни реформи дефицитът за 2026 г. ще надхвърли 4% от БВП поради натрупани социални разходи и автоматични увеличения на заплатите в публичния сектор.

Премиерът Радев обвини предходното редовно управление във „финансови манипулации“ и изкуствено разкрасяване на баланса чрез изтегляне на авансови корпоративни данъци и 100% от дивидентите на държавните дружества, за да се прикрие реалната картина преди влизането в еврозоната.

От ГЕРБ контрираха, че проблемът не засяга 2025 г. (където разходите за отбрана ползват дерогация), а липсата на внесен редовен бюджет за 2026 г..

Асен Василев (ПП) заяви, че постигането на 3% дефицит за 2026 г. е напълно реалистично предвид ръста на приходите. С пускането на процедурата на 3 юни, Съветът на ЕС ще издаде официални препоръки със строги графици за свиване на разходите. България преминава под редовен тримесечен или шестмесечен отчет пред европейските финансови министри, докато дефицитът не падне трайно под 3%.

Страната ще разполага с 6 месеца за предприемане на ефективни мерки. Като страна членка на еврозоната, ако България не изпълни препоръките, тя теоретично е застрашена от финансова глоба в размер на до 0.05% от БВП за предходната година, платима на всеки 6 месеца.

Въпреки фискалното предупреждение, председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен похвали напредъка на България по ключови реформи (Антикорупционната комисия и прокуратурата). ЕК одобри отпускането „в аванс“ на 370 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), за да помогне за стабилизирането на икономиката преди крайния срок на плана през август 2026 г..

В Брюксел е договорено ЕК да финансира по-мащабни трансгранични инфраструктурни проекти между България, Гърция и Румъния, за да се стимулира икономическият растеж в региона.