Евростат: Дефицитът на България за 2025 г. е около 3.5% от БВП, нарушавайки Маастрихтския критерий за таван от 3%

Както стана ясно преди часове, България е изправена пред официално задействане на Процедура по прекомерен дефицит (ППД) от страна на Европейската комисия (ЕК), като официалният доклад по темата се очаква на 3 юни 2026 г..
Новината беше анонсирана от премиера Румен Радев, който уточни, че реалният бюджетен дефицит на страната е „доста над 3%“. Това се случва само няколко месеца след официалното присъединяване на България към еврозоната на 1 януари 2026 г. Според данни на Евростат, дефицитът на България за предходната 2025 г. е достигнал около 3.5% от БВП, нарушавайки Маастрихтския критерий за таван от 3%.
Европейската комисия прогнозира, че без сериозни реформи дефицитът за 2026 г. ще надхвърли 4% от БВП поради натрупани социални разходи и автоматични увеличения на заплатите в публичния сектор.
Премиерът Радев обвини предходното редовно управление във „финансови манипулации“ и изкуствено разкрасяване на баланса чрез изтегляне на авансови корпоративни данъци и 100% от дивидентите на държавните дружества, за да се прикрие реалната картина преди влизането в еврозоната.
От ГЕРБ контрираха, че проблемът не засяга 2025 г. (където разходите за отбрана ползват дерогация), а липсата на внесен редовен бюджет за 2026 г..
Асен Василев (ПП) заяви, че постигането на 3% дефицит за 2026 г. е напълно реалистично предвид ръста на приходите. С пускането на процедурата на 3 юни, Съветът на ЕС ще издаде официални препоръки със строги графици за свиване на разходите. България преминава под редовен тримесечен или шестмесечен отчет пред европейските финансови министри, докато дефицитът не падне трайно под 3%.
Страната ще разполага с 6 месеца за предприемане на ефективни мерки. Като страна членка на еврозоната, ако България не изпълни препоръките, тя теоретично е застрашена от финансова глоба в размер на до 0.05% от БВП за предходната година, платима на всеки 6 месеца.
Въпреки фискалното предупреждение, председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен похвали напредъка на България по ключови реформи (Антикорупционната комисия и прокуратурата). ЕК одобри отпускането „в аванс“ на 370 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), за да помогне за стабилизирането на икономиката преди крайния срок на плана през август 2026 г..
В Брюксел е договорено ЕК да финансира по-мащабни трансгранични инфраструктурни проекти между България, Гърция и Румъния, за да се стимулира икономическият растеж в региона.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
Коментиран от #31
13:26 29.05.2026
2 бандит методиев борисов-яшаров
13:27 29.05.2026
3 Шамар за аборигените в колонията
Първо ни натикаха в еврозоната без волята и гласа на хората, сега ще ни налагат мониторинг и санкции. А туземците в колонията ще бачкат за брюкселските бюрократи.
Коментиран от #6
13:28 29.05.2026
4 най бедните
13:31 29.05.2026
5 Няма шанс
да е около 5-6
почва да рухва всичко
няма начин
13:34 29.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Кривчо
Не си спомням какво работеше през деведесетте години! Явно нещо важно щом Баце я е забелязал!
13:38 29.05.2026
8 Кривчо
До коментар #6 от "Българин":Добре ли ти беше с Шиши и Баце? Няма вече! Поплачи си!
13:39 29.05.2026
9 Видях в сайта на МВР
Коментиран от #10
13:39 29.05.2026
10 Кривчо
До коментар #9 от "Видях в сайта на МВР":А като им вдигнаха заплатите нещо промени ли се?
13:40 29.05.2026
11 ДрайвингПлежър
И питам, къде беше ЕС и евростат когато влизахме в еврозоната с лъжи и манипулации?!!!
ВЪН ОТ ПРОКАЖЕНАТА ЕВРОКОЧИНА!!!
13:41 29.05.2026
12 Шамар за аборигените в колонията
герб, ппдб, дпс, инт и хампарцумян излъгаха най-нагло хората!
Коментиран от #16
13:41 29.05.2026
13 Има решение
13:42 29.05.2026
14 хаха
13:43 29.05.2026
15 Добре дошли в еврозоната глупаци!
През 2025г. бюджетният дефицит е бил значително над изискуемия за да бъдем приети в еврозоната. Евростат отчете същото и за инфлацията.
Някой е излъгал през 2025г.
ЕК тогава изготви конвергентен доклад, че България покрива критериите за инфлация и дефицит за да бъде приета в еврозоната. Статистическите данни , послужили за тези изводи се изпращат от НСИ.
В Общия съд на ЕС се разглеждат две дела срещу решението за приемането ни в еврозоната - по искане на 13 български граждани и по искане на евродепутат от ПП Възраждане. Все още няма решение по допустимостта.
В НС от 8.02.2026г. отлежава предложението за произвеждане на референдум с 8 въпроса, един от които е за напускане на еврозоната."
13:44 29.05.2026
16 Кривчо
До коментар #12 от "Шамар за аборигените в колонията":Къде е ползата от еврото? Нали ни казваха колко милиарда ще спестим само от превалутирането. Нали нищо нямаше да се промени. Инвеститорите щяха да ни накацат като мухи на мед.
Коментиран от #24
13:44 29.05.2026
17 При това положение
13:46 29.05.2026
18 Ma как така стана за няма и година, бе?!
13:47 29.05.2026
19 Гласове от зайчарника в Банкя
Яжте сега дефицит да ви дойде акъла, щот го търпяхте с брат му Шишо толкова дълго време!
13:50 29.05.2026
20 така, де
13:51 29.05.2026
21 Капанът щракна в еврозоната на здрача!
13:51 29.05.2026
22 Само да попитам
Коментиран от #23
13:54 29.05.2026
23 Кривчо
До коментар #22 от "Само да попитам":Ми да! Ако беше отишъл Баце ехеее!
13:56 29.05.2026
24 ДрайвингПлежър
До коментар #16 от "Кривчо":Да са им честити на всички спестените от превалутиране кинтички и да си и ползват със здраве!
13:58 29.05.2026
25 ДрайвингПлежър
Коментиран от #32
13:59 29.05.2026
26 икономист
13:59 29.05.2026
27 А колко е дефицитът на франция
14:05 29.05.2026
28 Радев
Коментиран от #34
14:05 29.05.2026
29 Удри
14:09 29.05.2026
30 Трол
14:10 29.05.2026
31 Просто Киро
До коментар #1 от "ДОНЧО ГОРСКИЯТ":Бюджета за 2025 година е правен от Асен Василев в правителството на Денков.
14:10 29.05.2026
32 НЕ! НИЩО
До коментар #25 от "ДрайвингПлежър":ТАКОВА НЯМА ДА НАПРАВИ! И РАДКА Е ОТ ТЯХ - еничарите!
14:13 29.05.2026
33 Микробилог
14:13 29.05.2026
34 Ей са
До коментар #28 от "Радев":Триморецът румбата ще ви оправи! На източния фронт! Той за това живее!
14:14 29.05.2026
35 Бях точен с парите
14:16 29.05.2026