Новини
България »
Евростат: Дефицитът на България за 2025 г. е около 3.5% от БВП, нарушавайки Маастрихтския критерий за таван от 3%

Евростат: Дефицитът на България за 2025 г. е около 3.5% от БВП, нарушавайки Маастрихтския критерий за таван от 3%

29 Май, 2026 13:23 826 35

  • евростат-
  • дифицит-
  • българия

ова се случва само няколко месеца след официалното присъединяване на България към еврозоната на 1 януари 2026 г.

Евростат: Дефицитът на България за 2025 г. е около 3.5% от БВП, нарушавайки Маастрихтския критерий за таван от 3% - 1
Снимка: shutterstock
Факти Факти

Както стана ясно преди часове, България е изправена пред официално задействане на Процедура по прекомерен дефицит (ППД) от страна на Европейската комисия (ЕК), като официалният доклад по темата се очаква на 3 юни 2026 г..

Новината беше анонсирана от премиера Румен Радев, който уточни, че реалният бюджетен дефицит на страната е „доста над 3%“. Това се случва само няколко месеца след официалното присъединяване на България към еврозоната на 1 януари 2026 г. Според данни на Евростат, дефицитът на България за предходната 2025 г. е достигнал около 3.5% от БВП, нарушавайки Маастрихтския критерий за таван от 3%.

Европейската комисия прогнозира, че без сериозни реформи дефицитът за 2026 г. ще надхвърли 4% от БВП поради натрупани социални разходи и автоматични увеличения на заплатите в публичния сектор.

Премиерът Радев обвини предходното редовно управление във „финансови манипулации“ и изкуствено разкрасяване на баланса чрез изтегляне на авансови корпоративни данъци и 100% от дивидентите на държавните дружества, за да се прикрие реалната картина преди влизането в еврозоната.

От ГЕРБ контрираха, че проблемът не засяга 2025 г. (където разходите за отбрана ползват дерогация), а липсата на внесен редовен бюджет за 2026 г..

Асен Василев (ПП) заяви, че постигането на 3% дефицит за 2026 г. е напълно реалистично предвид ръста на приходите. С пускането на процедурата на 3 юни, Съветът на ЕС ще издаде официални препоръки със строги графици за свиване на разходите. България преминава под редовен тримесечен или шестмесечен отчет пред европейските финансови министри, докато дефицитът не падне трайно под 3%.

Страната ще разполага с 6 месеца за предприемане на ефективни мерки. Като страна членка на еврозоната, ако България не изпълни препоръките, тя теоретично е застрашена от финансова глоба в размер на до 0.05% от БВП за предходната година, платима на всеки 6 месеца.

Въпреки фискалното предупреждение, председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен похвали напредъка на България по ключови реформи (Антикорупционната комисия и прокуратурата). ЕК одобри отпускането „в аванс“ на 370 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), за да помогне за стабилизирането на икономиката преди крайния срок на плана през август 2026 г..

В Брюксел е договорено ЕК да финансира по-мащабни трансгранични инфраструктурни проекти между България, Гърция и Румъния, за да се стимулира икономическият растеж в региона.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    24 4 Отговор
    ТЕМЕНУЖКЕ КО СТАНА МА МАЙ ДЕФИЦИТА Е ЗА 25 ГОДИНА ГЕР БАВА ЛЪЖКИ НЯ

    Коментиран от #31

    13:26 29.05.2026

  • 2 бандит методиев борисов-яшаров

    18 3 Отговор
    не е 3,5 а доста повече

    13:27 29.05.2026

  • 3 Шамар за аборигените в колонията

    28 7 Отговор
    Как нагло ни ограбват от ЕС с корумпираната урсула!
    Първо ни натикаха в еврозоната без волята и гласа на хората, сега ще ни налагат мониторинг и санкции. А туземците в колонията ще бачкат за брюкселските бюрократи.

    Коментиран от #6

    13:28 29.05.2026

  • 4 най бедните

    14 1 Отговор
    не в геюсъюза а въобще в геюропа, вкарани на сила в ойрото

    13:31 29.05.2026

  • 5 Няма шанс

    7 2 Отговор
    Само може да си мечтаете
    да е около 5-6
    почва да рухва всичко
    няма начин

    13:34 29.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кривчо

    12 0 Отговор
    Ма как не вярвате на Теменужка? Ми тя е перлата в короната на ГЕРБ! Тя може и знае всичко! Разбира и от енергетика и от финанси!!!
    Не си спомням какво работеше през деведесетте години! Явно нещо важно щом Баце я е забелязал!

    13:38 29.05.2026

  • 8 Кривчо

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Добре ли ти беше с Шиши и Баце? Няма вече! Поплачи си!

    13:39 29.05.2026

  • 9 Видях в сайта на МВР

    15 0 Отговор
    3800 евро основна заплата на полицай + 2% всяка година за стаж или за 20 години още 40% към заплатите + 400 евро за облекло + 200 евро ваучери за храна + извънредни и длъжност = 5500 евро месечно. И как няма да има дефицит и теглене на нови заеми....Арвстувайте незабавно тиквата,свинята и подлогата им убития славуца..

    Коментиран от #10

    13:39 29.05.2026

  • 10 Кривчо

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Видях в сайта на МВР":

    А като им вдигнаха заплатите нещо промени ли се?

    13:40 29.05.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    12 2 Отговор
    АЗ ОТНОВО ПИТАМ - ЗАЩО НЕ СЕ ЗАНИМАВАТ ПО СЪЩИЯ НАЧИН С ДЕФИЦИТА НА ФРАНЦИЯ, КОЯТО ОТ ГОДИНИ Е НА 6%!!!

    И питам, къде беше ЕС и евростат когато влизахме в еврозоната с лъжи и манипулации?!!!

    ВЪН ОТ ПРОКАЖЕНАТА ЕВРОКОЧИНА!!!

    13:41 29.05.2026

  • 12 Шамар за аборигените в колонията

    13 3 Отговор
    Балонът се спука. Казахме го стократно! А от Възраждане отново и пак се оказаха прави.
    герб, ппдб, дпс, инт и хампарцумян излъгаха най-нагло хората!

    Коментиран от #16

    13:41 29.05.2026

  • 13 Има решение

    5 1 Отговор
    Вдигане на заплатите и привилегиите на депутати, полиция, държавни пиявици и вдигате та данъците на бачкаторите. Работата се оправя, няма проблем. А, и до се спрат пенсиите изобщо, и ще има излишък в изобилие.

    13:42 29.05.2026

  • 14 хаха

    8 1 Отговор
    А ГЕПерастията квичеше как не било верно. ХАХАХА!

    13:43 29.05.2026

  • 15 Добре дошли в еврозоната глупаци!

    13 1 Отговор
    "След срещата си в Брюксел премиерът Румен Радев съобщи, че на 3 юни 2026г. ЕК започва процедура по прекомерен дефицит на България - тежка процедура вкл. с налагане на санкции.

    През 2025г. бюджетният дефицит е бил значително над изискуемия за да бъдем приети в еврозоната. Евростат отчете същото и за инфлацията.
    Някой е излъгал през 2025г.
    ЕК тогава изготви конвергентен доклад, че България покрива критериите за инфлация и дефицит за да бъде приета в еврозоната. Статистическите данни , послужили за тези изводи се изпращат от НСИ.

    В Общия съд на ЕС се разглеждат две дела срещу решението за приемането ни в еврозоната - по искане на 13 български граждани и по искане на евродепутат от ПП Възраждане. Все още няма решение по допустимостта.
    В НС от 8.02.2026г. отлежава предложението за произвеждане на референдум с 8 въпроса, един от които е за напускане на еврозоната."

    13:44 29.05.2026

  • 16 Кривчо

    13 1 Отговор

    До коментар #12 от "Шамар за аборигените в колонията":

    Къде е ползата от еврото? Нали ни казваха колко милиарда ще спестим само от превалутирането. Нали нищо нямаше да се промени. Инвеститорите щяха да ни накацат като мухи на мед.

    Коментиран от #24

    13:44 29.05.2026

  • 17 При това положение

    11 1 Отговор
    защо ни ВЛЕЗНА шиткойна?

    13:46 29.05.2026

  • 18 Ma как така стана за няма и година, бе?!

    12 2 Отговор
    А миналата година по това време уж бяхме "перфектни", за да ни загробите с измама и насила в скапаната си €зона!

    13:47 29.05.2026

  • 19 Гласове от зайчарника в Банкя

    6 1 Отговор
    Така е в Клуба на Богатите и помнете, че Бацо ви набута там!
    Яжте сега дефицит да ви дойде акъла, щот го търпяхте с брат му Шишо толкова дълго време!

    13:50 29.05.2026

  • 20 така, де

    7 1 Отговор
    теменужката, която ни вкара в прогнилата еврозона с фалшиви данни - в затвора! Незабавно!

    13:51 29.05.2026

  • 21 Капанът щракна в еврозоната на здрача!

    6 1 Отговор
    Сатанистите се нуждаят от овце като българите които да вкарат в кошарата -еврозона, че да имат кого да стрижат!

    13:51 29.05.2026

  • 22 Само да попитам

    2 3 Отговор
    И какво направи НАТОВСКИЯ ГЕНЕРАЛ като ходи в Европа и им показа че чорапа не е зелен а ЧЕРВен Ще станем по зле и от Унгария Заслужваме си го

    Коментиран от #23

    13:54 29.05.2026

  • 23 Кривчо

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Само да попитам":

    Ми да! Ако беше отишъл Баце ехеее!

    13:56 29.05.2026

  • 24 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Кривчо":

    Да са им честити на всички спестените от превалутиране кинтички и да си и ползват със здраве!

    13:58 29.05.2026

  • 25 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор
    Радев като се върне ще повдигне ли обвинения срещу хората вкарали ни в еврозоната с измама?!!! Фалшифициране и материални щети в особено големи размери?!!! Или той ще бори друга олигархия?

    Коментиран от #32

    13:59 29.05.2026

  • 26 икономист

    2 0 Отговор
    Така става когато човек с прякор Ментата прави бюджетите

    13:59 29.05.2026

  • 27 А колко е дефицитът на франция

    2 0 Отговор
    На Италия и на Испания, idioti!!

    14:05 29.05.2026

  • 28 Радев

    0 1 Отговор
    Аз казах ли ви?

    Коментиран от #34

    14:05 29.05.2026

  • 29 Удри

    2 0 Отговор
    Румен Радев и Асен Василев да си понесат отговорността. ГЕРБ не са правили бюджети от 5-6 години. Декември искаха, но подадоха оставка заради протестите срещу бюджета.

    14:09 29.05.2026

  • 30 Трол

    1 0 Отговор
    Усещам го този дефицит, голям е!

    14:10 29.05.2026

  • 31 Просто Киро

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДОНЧО ГОРСКИЯТ":

    Бюджета за 2025 година е правен от Асен Василев в правителството на Денков.

    14:10 29.05.2026

  • 32 НЕ! НИЩО

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "ДрайвингПлежър":

    ТАКОВА НЯМА ДА НАПРАВИ! И РАДКА Е ОТ ТЯХ - еничарите!

    14:13 29.05.2026

  • 33 Микробилог

    1 0 Отговор
    От както Радев и промяната поеха властта има само дефицит, инфлация, застой, санкции, спрени пари по ПВУ и тройно поскъпване на всичко. Добре, че миналата година герб, БСП, итн и ДПС ни вкараха в Шенген и еврозоната за 7-8 месеца управление.

    14:13 29.05.2026

  • 34 Ей са

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Радев":

    Триморецът румбата ще ви оправи! На източния фронт! Той за това живее!

    14:14 29.05.2026

  • 35 Бях точен с парите

    0 0 Отговор
    Радев да благодари на бат Бойко, че ни вкара в еврозоната и заради това от началото на годината чуждестранните инвестиции се увеличиха с 86%.

    14:16 29.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове