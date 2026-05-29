МВнР: България категорично осъжда инцидента в Галац, причинен от руски дрон

29 Май, 2026 15:49 283 12

  • българия-
  • осъжда-
  • галац-
  • руски дрон-
  • румъния-
  • руска агресия

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България категорично осъжда инцидента, станал рано тази сутрин в Галац, Румъния, причинен от руски въоръжен дрон. Това се казва в позиция на Министерство на външните работи (МВнР), публикувана в социалната мрежа „Екс“.

"Подобни безотговорни действия, които застрашават европейската сигурност, са недопустими. България изразява пълната си солидарност с Румъния", допълват от външното ни министерство.

Руски дрон навлезе във въздушното пространство на Румъния тази нощ и се разби в 10-етажен жилищен блок в югоизточния град Галац, като предизвика пожар. Двама души са получили леки наранявания. Президентът на Румъния Никушор Дан свика Върховния съвет за национална отбрана за обсъждане на последствията от инцидента.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 позиция на Министерство на външните рабо

    9 0 Отговор
    публикувана в социалната мрежа „Екс"

    ?????

    ОТКОГА МВнР е американска фирма?

    15:51 29.05.2026

  • 2 Няма шанс

    2 0 Отговор
    Един пък падне ли някъде из България
    какъв шаш ще стане
    за реакция да не говориме

    15:51 29.05.2026

  • 3 честен ционист

    3 0 Отговор
    Щом липсва декларация, а има някакъв си пост в "Х", то да си знаете, че България няма нищо против Галац да се изписва на Кирилица карти и табели.

    15:52 29.05.2026

  • 4 Външно ВеЦе

    5 0 Отговор
    По добре си мълчете, докато не са запукали и вас.

    15:53 29.05.2026

  • 5 Сетиха

    5 0 Отговор
    се да кажат едно наизустено изречение ! Повече няма !

    15:53 29.05.2026

  • 6 Интересно

    3 0 Отговор
    А, осъдихме ли иньидентите с изтървани морски мини, по бреговете ни?

    15:55 29.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Но нямахте проблем когато укр....ите из.би.ха десетки студенти и янките из.би.ха стотици ученички😡😡😡😡😡😡😡

    15:57 29.05.2026

  • 9 тъй ли...

    0 0 Отговор
    Първо изчакахте да видите реакцията на Германия по въпроса. Нищо не правите, докато не усетите накъде духа вятъра в ЕС. Сервилаж без мнение - това сте.

    15:57 29.05.2026

  • 10 Сатана Z

    0 0 Отговор
    А за Украинският анклав Баба Алино до Варна си траят?

    15:59 29.05.2026

  • 11 Дали

    1 0 Отговор
    е руски, руският дрон, защото Украина е Русия ?!

    15:59 29.05.2026

  • 12 Аз не осъждам руснаците

    1 0 Отговор
    осъждам румънците. Какво им прави държавата до такива съседи като украинците?

    16:00 29.05.2026

