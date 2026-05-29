МВнР: България категорично осъжда инцидента в Галац, причинен от руски дрон

България категорично осъжда инцидента, станал рано тази сутрин в Галац, Румъния, причинен от руски въоръжен дрон. Това се казва в позиция на Министерство на външните работи (МВнР), публикувана в социалната мрежа „Екс“.
"Подобни безотговорни действия, които застрашават европейската сигурност, са недопустими. България изразява пълната си солидарност с Румъния", допълват от външното ни министерство.
Руски дрон навлезе във въздушното пространство на Румъния тази нощ и се разби в 10-етажен жилищен блок в югоизточния град Галац, като предизвика пожар. Двама души са получили леки наранявания. Президентът на Румъния Никушор Дан свика Върховния съвет за национална отбрана за обсъждане на последствията от инцидента.
