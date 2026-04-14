КНСБ: Малката потребителска кошница е поскъпнала с 2% за месец

КНСБ: Малката потребителска кошница е поскъпнала с 2% за месец

14 Април, 2026 12:10 288 9

Общата стойност на малката потребителска кошница към април достигна до 61,05 евро.

КНСБ: Малката потребителска кошница е поскъпнала с 2% за месец - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Общата стойност на малката потребителска кошница (МПК) към април достигна до 61,05 евро. Това е увеличение с 1, 22 евро или с 2% спрямо март 2026 г., съобщи заместник-директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) Виолета Иванова на пресконференция в централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). Изследването е проведено в периода 2-6 април 2026 г., предават от БТА

Това е осезаемо нарастване на стоките, което означава, че през следващия период при една кумулативна инфлация може да се очаква влошаване на покупателната способност на домакинствата, коментира Иванова. Това налага засилен мониторинг, мерки за ограничаване на нарастването на цените и подпомагането на уязвимите домакинства, посочи тя.

Най-силно нарастване се отчита при цената на зеленчуците. Най-скъпи са доматите с ръст от 29,1%. Поскъпване с 5,3% има при картофите и с 2,6% при лимоните.

Ръст от 1,1% се отчита и в цената на цяло пиле. С 1% са се оскъпили яйцата и олиото. Хляб тип „Добруджа“ е поскъпнал с 0,7%. Нарастване с 0,5% има при прясното мляко, но при киселото мляко се отчита задържане на цената.

От юни 2025 г. до април тази година МПК нараства с 4,30 евро. Спрямо декември МПК нараства с 3 евро, разясни още Иванова.

При бензина също има нарастване, което е обосновано в условията на геополитическото напрежение вследствие на конфликта в Близкия изток, коментира Иванова. По думите ѝ през последния месец търговците предварително вдигат цените, очаквайки предстоящо поскъпване на суровините.

От КНСБ подчертаха проблем с производството на мляко и задържането на високи цени при прясното мляко. За период от пет години млечните крави са намалели с 26%, овцете майки с 46% и др., заяви главният икономист на конфедерацията и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) Любослав Костов. По думите му стопанствата също намаляват, а това се отразява на млечния сектор. В периода 2020-2025 г. краве млякото е намаляло с 10% - от 90 хиляди тона на 82 хиляди тона, заяви икономистът. Спад има и при овчето и биволското мляко. Консумацията не намалява, като се отчита по-сериозен внос на млечни продукти, коментираха от КНСБ.

Продължават сериозните регионални различия при цените на определени продукти и разлика между цените на едро и дребно, каза президентът на синдиката Пламен Димитров. Пакетираният бял боб и оризът са с необяснима надценка, даде пример той.

Относно цената на горивата Димитров заяви, че базовото дизелово гориво е на цена от 1,78 – 1,80 евро. Има 20% изменение за период от януари до април 2026 г. в цената на бензин А95, а на дизела - 45%, отбеляза също президентът на КНСБ. Нашето предложение беше за 10% таван на надценките на търговците на едро на горива и 20% на търговците на дребно, коментира още Пламен Димитров. Според него такава мярка има в други европейски държави и тя дава резултат.

Пламен Димитров обърна внимание, че има над 15% завишение на билетите за автобуси. По думите му мерките на държавата в тази връзка са закъснели. Градският транспорт остава неподкрепен, обяви той.

Президентът на КНСБ определи като екзотична мярка отпускането на 20 евро за най-уязвимите граждани заради поскъпването на горивата. Нашето предложение е поне 61 евро на тези, които имат доход два пъти под прага на бедност, каза Пламен Димитров.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тия

    4 0 Отговор
    двамата на снимката бъдева получават пари !

    12:12 14.04.2026

  • 2 Атина Палада

    3 0 Отговор
    В клуба на богатите е така-всичко е скъпо-не е за цър..ли!!!

    12:12 14.04.2026

  • 3 честен ционист

    4 1 Отговор
    Тези поскъпвания в % Ганчо не може още да се осъзнае, че реално са х2 ако бяхте в левчета.

    12:14 14.04.2026

  • 4 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    Тоя от десно фърляше къчиве от кеф за еврото

    12:14 14.04.2026

  • 5 безпартиен

    1 0 Отговор
    Тези за какви заплати се разписват? Много кърлежи има!А профсъюзите могат да съществуват само там където заплатите се плащат от държавния и общинския бюджети!

    12:15 14.04.2026

  • 6 Оги

    2 0 Отговор
    Яйцата са поскъпнали с един процент за една година, ясно ли ви е, на вас елктората? 1 процент. От 30 ст. сега са 50,3 стинки. Това е един процент. Не ми разправяте били сега в евро като в леве преди. Няма такова нещо. Да не сме чули ние от КНСБ някой да е казал такова нещо. Ясно ли е? И да гласувате, ей!

    Коментиран от #7

    12:15 14.04.2026

  • 7 Оги

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Оги":

    30,3, не 50,3.

    12:17 14.04.2026

  • 8 честен ционист

    0 0 Отговор
    "При бензина също има нарастване, което е обосновано в условията на геополитическото напрежение вследствие на конфликта в Близкия изток, коментира Иванова."

    И как става тая работа, като бензинецът в България се прави от петрол сорт Urals?

    12:17 14.04.2026

  • 9 Баба

    0 0 Отговор
    с голяма кошница .

    12:17 14.04.2026

