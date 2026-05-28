От КНСБ предлагат субсидия за храни за хора с доход до линията на бедност

Стойността на малката потребителска кошница за май е 61,51 евро. През април тя беше 61,05 евро, като покачването е с 0,8%. Това сочат данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) от наблюдението на цените. Резултатите бяха представени от Виолета Иванова, заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО)., предават от БТА.
Най-осезаемо е поскъпването при лимоните (+4%) и ябълките (+1,4%). Ръст се регистрира и при цените на хляба „Добруджа“ (+2,8%), олиото (+1%) и брашното (+0,9%). Намаление има при цените на доматите (-1,2%) и краставиците (-0,6%).
Нарастването на цените на продуктите в малката потребителска кошница е с 8,3% спрямо юни 2025 г. и с 6% спрямо декември 2025 г.
Надценката на продуктите е в диапазона 18,6% – 79,5% при търговията на дребно. Запазват се и съществените различия по райони при ключови стоки, сочат още данните на КНСБ.
Според президента на КНСБ Пламен Димитров надценката при някои стоки е необяснима. „Пазарът устойчиво не работи, щом генерира подобни надценки“, коментира той. По думите му неразбираеми са и регионалните различия при някои стоки, например при пилешкото месо.
КНСБ отчита, че разликата между най-високата цена на пилешкото месо (в Пловдив) и най-ниската (в Пазарджик) е 1,27 евро. Друг пример, посочен от синдиката, е цената на килограм свински бут – в Габрово тя е 7,69 евро, а в Ловеч – 5,65 евро.
Заради поскъпването КНСБ предлага да бъде въведена субсидия за хранителни продукти в размер на стойността на една малка потребителска кошница за хора с доход до линията на бедност за 2026 г. Синдикатът призовава и за въвеждане на таван на надценките от 20% на хранителните стоки от малката потребителска кошница. Подобни действия са приложени в някои европейски държави като Хърватия, Румъния и Унгария, посочиха от КНСБ.
Друго искане е да се гарантира запазването след юли 2026 г. на сегашната базова стойност на електроенергията за бита, определена от Комисията за енергийно и водно регулиране в размер на 71,6 евро/мегаватчас.
4 Възpожденец 🇧🇬
Предлагаме и настояваме да не се правят опити други да разпределят НАШИТЕ пари !!!
15:57 28.05.2026
5 хаха
С такива помощи примерно на хората на МРЗ и масата пенсионери дали КНСБ не иска още повече инфлация заради повишеното търсене? А какво става с тези на заплата малко над линията? Ще ги изравняваме с най-бедните? Накрая да не станем като примерно Франция:
- 10-15% от работоспособното население получава социални помощи и не работи
- над 28% от заетите са в бюджетния сектор с ПО-ВИСОКИ ЗАПЛАТИ ОТ ЧАСТНИЯ
- от данъците топ заплати като СЕО, директор на банка масово стигат 3-4000 евро нето, МРЗ е над 1600 евро. Изравняването гони 2:1, което е по-зле от това в СССР в пика на социализма чистачката да взима като инженера и директора.
- Заради рязко увеличение на данъците с "от работодател"- при 2900 на месец струваш 4500 примерно, но за 3000 нето ставаш над 6500-7000, никой не вдига заплати и от там масово се преназначават на по 4ч като алтернатива, никой не иска вече да инвестира и наема френски работници.
Германия:
- 7-8% от работоспособното население са на социални помощи, близо 40% получават помощи или социални добавки- за детска градина, храна и т.н.
- 11.5% от работещите са държавна администрация
7 колко да е грешно
До коментар #6 от "Дориана":В САЩ - центърът на либералната демокрация бедните получават купони за храна. Все едно тук да им дават по 100 евро на месец минимум на всеки доход под минимума без никакви бюрократични спънки.
Друго - безработните п щолучават помощи , дори когато нямат вече социални права през осигуряването. Това в САЩ.
Ние сме пак 100 пъти по-либертарианци.
Цъфнахме и вързахме покрай което.
8 ауу гений
До коментар #4 от "Възpожденец 🇧🇬":Няма как да закриесш доброволни организации.
Няма и как вноските да бъдат вкарани в зпалатата ти, защото ти ги даваш ако искаш по свое желание, иначе не ги харчиш....
За съжаление си толковак к у х, че дори не можеш да схванеш колко.
9 мда
12 чудя се
До коментар #4 от "Възpожденец 🇧🇬":по де били зъм ли ви подбират?
Ако ки-то е под 80 и сте пдоходящи?
14 как го разбираш това
До коментар #9 от "мда":Има пазар - търсене и предлагане.
"Осигурете работа"... т.е. по непазарен път?
Всяка либерлна демокрация има подобни "спасителни мрежи".
А създаването на работни места извън логиката на съответния пазар е много по-скъпа прогресивна инициатива от поддържането на някаква социална сигурност. Например Великата Нова Сделка и други прогресивни схеми.
Само че вие си нямате идея за какво става дума и все още сте на нивото - клишета от 19 век, пробутани у нас през 90-е на 20 век.
16:45 28.05.2026