От КНСБ предлагат субсидия за храни за хора с доход до линията на бедност

Стойността на малката потребителска кошница за май е 61,51 евро. През април тя беше 61,05 евро, като покачването е с 0,8%. Това сочат данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) от наблюдението на цените. Резултатите бяха представени от Виолета Иванова, заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО)., предават от БТА.

Най-осезаемо е поскъпването при лимоните (+4%) и ябълките (+1,4%). Ръст се регистрира и при цените на хляба „Добруджа“ (+2,8%), олиото (+1%) и брашното (+0,9%). Намаление има при цените на доматите (-1,2%) и краставиците (-0,6%).

Нарастването на цените на продуктите в малката потребителска кошница е с 8,3% спрямо юни 2025 г. и с 6% спрямо декември 2025 г.

Надценката на продуктите е в диапазона 18,6% – 79,5% при търговията на дребно. Запазват се и съществените различия по райони при ключови стоки, сочат още данните на КНСБ.

Според президента на КНСБ Пламен Димитров надценката при някои стоки е необяснима. „Пазарът устойчиво не работи, щом генерира подобни надценки“, коментира той. По думите му неразбираеми са и регионалните различия при някои стоки, например при пилешкото месо.

КНСБ отчита, че разликата между най-високата цена на пилешкото месо (в Пловдив) и най-ниската (в Пазарджик) е 1,27 евро. Друг пример, посочен от синдиката, е цената на килограм свински бут – в Габрово тя е 7,69 евро, а в Ловеч – 5,65 евро.

Заради поскъпването КНСБ предлага да бъде въведена субсидия за хранителни продукти в размер на стойността на една малка потребителска кошница за хора с доход до линията на бедност за 2026 г. Синдикатът призовава и за въвеждане на таван на надценките от 20% на хранителните стоки от малката потребителска кошница. Подобни действия са приложени в някои европейски държави като Хърватия, Румъния и Унгария, посочиха от КНСБ.

Друго искане е да се гарантира запазването след юли 2026 г. на сегашната базова стойност на електроенергията за бита, определена от Комисията за енергийно и водно регулиране в размер на 71,6 евро/мегаватчас.