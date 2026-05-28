От КНСБ предлагат субсидия за храни за хора с доход до линията на бедност

28 Май, 2026 15:41 570 14

Стойността на малката потребителска кошница за месец май е 61,51 евро. През април тя беше 61,05 евро, като покачването е с 0,8%, сочат данните на синдиката

От КНСБ предлагат субсидия за храни за хора с доход до линията на бедност
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Стойността на малката потребителска кошница за май е 61,51 евро. През април тя беше 61,05 евро, като покачването е с 0,8%. Това сочат данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) от наблюдението на цените. Резултатите бяха представени от Виолета Иванова, заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО)., предават от БТА.

Най-осезаемо е поскъпването при лимоните (+4%) и ябълките (+1,4%). Ръст се регистрира и при цените на хляба „Добруджа“ (+2,8%), олиото (+1%) и брашното (+0,9%). Намаление има при цените на доматите (-1,2%) и краставиците (-0,6%).

Нарастването на цените на продуктите в малката потребителска кошница е с 8,3% спрямо юни 2025 г. и с 6% спрямо декември 2025 г.

Надценката на продуктите е в диапазона 18,6% – 79,5% при търговията на дребно. Запазват се и съществените различия по райони при ключови стоки, сочат още данните на КНСБ.

Според президента на КНСБ Пламен Димитров надценката при някои стоки е необяснима. „Пазарът устойчиво не работи, щом генерира подобни надценки“, коментира той. По думите му неразбираеми са и регионалните различия при някои стоки, например при пилешкото месо.

КНСБ отчита, че разликата между най-високата цена на пилешкото месо (в Пловдив) и най-ниската (в Пазарджик) е 1,27 евро. Друг пример, посочен от синдиката, е цената на килограм свински бут – в Габрово тя е 7,69 евро, а в Ловеч – 5,65 евро.

Заради поскъпването КНСБ предлага да бъде въведена субсидия за хранителни продукти в размер на стойността на една малка потребителска кошница за хора с доход до линията на бедност за 2026 г. Синдикатът призовава и за въвеждане на таван на надценките от 20% на хранителните стоки от малката потребителска кошница. Подобни действия са приложени в някои европейски държави като Хърватия, Румъния и Унгария, посочиха от КНСБ.

Друго искане е да се гарантира запазването след юли 2026 г. на сегашната базова стойност на електроенергията за бита, определена от Комисията за енергийно и водно регулиране в размер на 71,6 евро/мегаватчас.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    7 2 Отговор
    Лесно е да предлагаш, ама ти ги прати от твоя джоб.

    15:45 28.05.2026

  • 2 шишарка нашишкана

    3 3 Отговор
    Предлагат,ама кривителството дали ще се съгласи?! България е най-бедната страна в Европа. С най-ниски доходи на хората.

    15:46 28.05.2026

  • 3 Гост

    6 2 Отговор
    Пламен Димитров и цялата му канцеларска шайка узурпирала пожизнено синдикатите да се откаже от тлъстите заплати, бонусите и комисионните, а да отиде в производството и да върши синдикалната дейност"ОТ ДОБРО СЪРЦЕ", защото по американски образец синдикатите се мафиотизираха и служат на управляващите, а не на работещите.

    15:51 28.05.2026

  • 4 Възpожденец 🇧🇬

    5 2 Отговор
    Работещите предлагаме синдикатите да се закрият, а членските такси да се добавят към пенсионните фондове на работниците .
    Предлагаме и настояваме да не се правят опити други да разпределят НАШИТЕ пари !!!

    Коментиран от #8, #12

    15:57 28.05.2026

  • 5 хаха

    1 1 Отговор
    Странно. Социалните вече не дават ли такива електронни ваучери за храна? Познавам жена в малко село, която работи в пощата и заради ниската заплата получава и такива ваучери. Даже миналата година, като минавах през селото, ме кара да й оправя приложението на телефона, защото ги събира няколко месеца и тогава ходи в града да ги ползва, та го беше заключила.
    С такива помощи примерно на хората на МРЗ и масата пенсионери дали КНСБ не иска още повече инфлация заради повишеното търсене? А какво става с тези на заплата малко над линията? Ще ги изравняваме с най-бедните? Накрая да не станем като примерно Франция:
    - 10-15% от работоспособното население получава социални помощи и не работи
    - над 28% от заетите са в бюджетния сектор с ПО-ВИСОКИ ЗАПЛАТИ ОТ ЧАСТНИЯ
    - от данъците топ заплати като СЕО, директор на банка масово стигат 3-4000 евро нето, МРЗ е над 1600 евро. Изравняването гони 2:1, което е по-зле от това в СССР в пика на социализма чистачката да взима като инженера и директора.
    - Заради рязко увеличение на данъците с "от работодател"- при 2900 на месец струваш 4500 примерно, но за 3000 нето ставаш над 6500-7000, никой не вдига заплати и от там масово се преназначават на по 4ч като алтернатива, никой не иска вече да инвестира и наема френски работници.

    Германия:
    - 7-8% от работоспособното население са на социални помощи, близо 40% получават помощи или социални добавки- за детска градина, храна и т.н.
    - 11.5% от работещите са държавна администрация

    16:11 28.05.2026

  • 6 Дориана

    2 1 Отговор
    От КНСБ дават от грешни по- грешни предложения. Като се субсидират храните на хора с доход до линията на бедност поощрявате роми и малограмотни , които системно бягат от училище не искат да учат и да работят да бъдат на хранилка от държавата сякаш тя им е длъжна. Това са патериците на Борисов и Пеевски , които играят ролята на тяхна маша.

    Коментиран от #7

    16:23 28.05.2026

  • 7 колко да е грешно

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    В САЩ - центърът на либералната демокрация бедните получават купони за храна. Все едно тук да им дават по 100 евро на месец минимум на всеки доход под минимума без никакви бюрократични спънки.
    Друго - безработните п щолучават помощи , дори когато нямат вече социални права през осигуряването. Това в САЩ.

    Ние сме пак 100 пъти по-либертарианци.
    Цъфнахме и вързахме покрай което.

    16:26 28.05.2026

  • 8 ауу гений

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Няма как да закриесш доброволни организации.
    Няма и как вноските да бъдат вкарани в зпалатата ти, защото ти ги даваш ако искаш по свое желание, иначе не ги харчиш....

    За съжаление си толковак к у х, че дори не можеш да схванеш колко.

    16:29 28.05.2026

  • 9 мда

    3 3 Отговор
    Осигурете работа, а не помощи за команчите. Кой ще ги плаща тия помощи. Работещите хора.

    Коментиран от #14

    16:31 28.05.2026

  • 10 Альоо КаНеСеЕбе

    1 1 Отговор
    А тивя разходи от кой джоб ще се плати, май пак ще се вземе от рабохчий клас, за да се на администрацията

    16:34 28.05.2026

  • 11 ООрана държава

    1 1 Отговор
    И вие ли ще раздавате боб и ориз като оная безполезна мафия червеният кръст

    16:39 28.05.2026

  • 12 чудя се

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Възpожденец 🇧🇬":

    по де били зъм ли ви подбират?
    Ако ки-то е под 80 и сте пдоходящи?

    16:40 28.05.2026

  • 13 Герп боклуци

    1 0 Отговор
    Аз предлагам просто да няма хора под линията на бедност

    16:40 28.05.2026

  • 14 как го разбираш това

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "мда":

    Има пазар - търсене и предлагане.
    "Осигурете работа"... т.е. по непазарен път?

    Всяка либерлна демокрация има подобни "спасителни мрежи".
    А създаването на работни места извън логиката на съответния пазар е много по-скъпа прогресивна инициатива от поддържането на някаква социална сигурност. Например Великата Нова Сделка и други прогресивни схеми.
    Само че вие си нямате идея за какво става дума и все още сте на нивото - клишета от 19 век, пробутани у нас през 90-е на 20 век.

    16:45 28.05.2026

