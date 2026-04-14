Никола Николов-Паскал призна вината си и сключи споразумение с прокуратурата

Никола Николов, известен с прякора си Паскал, е постигнал споразумение с прокуратурата по т.нар. митническо дело. Той е признал вината си и е получил условна присъда от 2 години и 8 месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от 4 години. Информацията е публикувана в сайта на Софийския градски съд на 26 март, сочи проверка на NOVA.

Освен наказанието, му е наложена и глоба в размер на 12 782 евро. След одобрението от съда, подобно споразумение има силата на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване пред по-горна инстанция.