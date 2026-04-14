Никола Николов-Паскал призна вината си и сключи споразумение с прокуратурата

14 Април, 2026 21:57 711 11

Той получи условна присъда и ще трябва да плати 12 782 евро глоба

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Никола Николов, известен с прякора си Паскал, е постигнал споразумение с прокуратурата по т.нар. митническо дело. Той е признал вината си и е получил условна присъда от 2 години и 8 месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от 4 години. Информацията е публикувана в сайта на Софийския градски съд на 26 март, сочи проверка на NOVA.

Освен наказанието, му е наложена и глоба в размер на 12 782 евро. След одобрението от съда, подобно споразумение има силата на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване пред по-горна инстанция.


  • 1 Сталин

    23 0 Отговор
    Значи бандита ощетил държавата с 12 000 000 000 а сега ще плаща само 12 000 глоба .
    Да се краде в България - това е престъпление,да се краде много - това е бизнес,а да се граби целия народ - това вече е политика

    21:59 14.04.2026

  • 2 Пич

    17 0 Отговор
    Както ви казах някога, съдебната система ще го изпере най хубаво!!! И воала - никой не го гони!!! Ама играта му разгониха тез зли съдии, А...?!

    22:01 14.04.2026

  • 3 Сатана Z

    10 1 Отговор
    Бас държа,че Паскал ще обжалва наложената глоба

    22:03 14.04.2026

  • 4 Ало Иранците ли сте

    8 0 Отговор
    Тука
    тука и по-точно че аман от мръсници и продажници
    затриха и територията до край

    Коментиран от #5

    22:05 14.04.2026

  • 5 българските

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ало Иранците ли сте":

    червени кхмери аятоласи вече 100 години се опитват да унищожат българския народ

    22:07 14.04.2026

  • 6 Фейк - либераст

    11 0 Отговор
    В България т.н. "съдебна система" е по-опасна от престъпниците. Тя винаги съди срещу съответната сума!

    22:08 14.04.2026

  • 7 факт

    5 0 Отговор
    На тази възможност да се сключват споразумения трябва да се сложи край. Не може държавата да се споразумява с доказани престъпници, това е абсурд. Ако прокуратурата има достатъчно доказателства, както е в случая, за какво по дяволите ще сключва споразумения за смешни присъди? Тази предвидена в НПК възможност се превърна в изключително доходоносен бизнес. Има специални адвокати, които са в близки отношения с прокурори. Повечето от тях почти си нямат хабер от право, но успешно пренасят едни пари от клиента към прокурора, а прокурора към съдията. Така всички по веригата са доволни - клиентът дал едни пари и се разминал с условна присъда, адвокатът си взел процента, а прокурорът и съдията си прибират техните. Във всеки град се знае кои са адвокатите, които срещу съответната сума ще ти гарантират одобрено от съда споразумение с прокуратурата. И затова нито една партия не заяви, че е има готовност да внесе промени, за да бъде преустановена тази срамна практика държавата, в лицето на прокуратурата, да преговаря с престъпници.

    22:17 14.04.2026

  • 8 Голяма

    3 0 Отговор
    пушилка вдигна бившата гешефтура за тоя престъпник. Голям контрабандист, години се подвизавал безпроблемно, а сега станал добричък, послушничък разбрал се с прокуратурата и хайде по живо по здраво. Брендо се бил осъзнал и редно било да го освободят,
    тоя също се осъзнал признал си престъпленията, хайде и той да си живее живота. Странни са тия престъпници, предават се сами, молят се да влязат в затвора. Развалиха ги и тях, едно време какви люти престъпници имаше. А може с някакви общи мушенгии да държат някого за топките. Предстои да видим

    Коментиран от #11

    22:21 14.04.2026

  • 9 дооообре

    2 1 Отговор
    И кои имена е казал? Кого е продал?

    22:21 14.04.2026

  • 10 Чакаме

    1 0 Отговор
    8 грама спаведливост за тези! За по-сигурно няколко пъти по 8 грама!

    22:26 14.04.2026

  • 11 да връщат

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Голяма":

    парите пък нека се договарят бе

    22:26 14.04.2026

