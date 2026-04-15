Делото срещу Петьо Петров-Еврото продължава на 21 май

В Софийския градски съд (СГС) се проведе заседание по делото срещу Петьо Петров – Еврото за документна измама в особено големи размери. Следващото е насочено за 21 май от 10:00 часа.

До момента съдът е приел общо 10 експертни заключения, а в хода на заседанията бяха изслушани и свидетели, включително двама представители на прокуратурата.

Обвиненията срещу Петьо Еврото са за документна измама в особено големи размери, като делото се разглежда в отсъствието на обвиняемия, тъй като той все още не е открит от органите на реда.

Производството започна през лятото на 2021 г., като според прокуратурата в периода между октомври 2019 г. и март 2020 г., чрез използване на фалшиви документи, Петьо Еврото е придобил значителни активи без законово основание, пише БГНЕС.

Сред посочените в обвинението вещи са колекция от 147 монети на стойност над 100 хил. лв, златно кюлче с тегло 1 кг и висока проба, както и сума от 550 хил. евро. Твърди се, че те принадлежат на Явор Златанов и членове на неговото семейство.

По време на заседанието съдът изслуша вещото лице Сашо Николов, който обясни, че на част от златните монети не е дадена оценка, тъй като не е имал достатъчно информация за техния грамаж. "Всяка монета е с различна тежест", поясни той пред съда.