Делото срещу Петьо Петров-Еврото продължава на 21 май

15 Април, 2026 19:07 457 5

Производството започна през лятото на 2021 година

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Софийския градски съд (СГС) се проведе заседание по делото срещу Петьо Петров – Еврото за документна измама в особено големи размери. Следващото е насочено за 21 май от 10:00 часа.

До момента съдът е приел общо 10 експертни заключения, а в хода на заседанията бяха изслушани и свидетели, включително двама представители на прокуратурата.

Обвиненията срещу Петьо Еврото са за документна измама в особено големи размери, като делото се разглежда в отсъствието на обвиняемия, тъй като той все още не е открит от органите на реда.

Производството започна през лятото на 2021 г., като според прокуратурата в периода между октомври 2019 г. и март 2020 г., чрез използване на фалшиви документи, Петьо Еврото е придобил значителни активи без законово основание, пише БГНЕС.

Сред посочените в обвинението вещи са колекция от 147 монети на стойност над 100 хил. лв, златно кюлче с тегло 1 кг и висока проба, както и сума от 550 хил. евро. Твърди се, че те принадлежат на Явор Златанов и членове на неговото семейство.

По време на заседанието съдът изслуша вещото лице Сашо Николов, който обясни, че на част от златните монети не е дадена оценка, тъй като не е имал достатъчно информация за техния грамаж. "Всяка монета е с различна тежест", поясни той пред съда.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евродебил

    1 1 Отговор
    Бре аз ли съм сдухал "лагерите",ама ако смея да попитам....Хубаво го съдите, но де го видния евроатлантик Петьо -Еврото?И като го няма него за чии,,,таков хабите народна пара да го съдите?И златото къдее е,както и предишния му собственник как се е сдобил с него?

    19:23 15.04.2026

  • 2 Миндич

    0 1 Отговор
    Ало,петьо еврото в неизвестност,нотариуса нотариуса и петроханци дадоха фира,но оня дето го набеди и дето му е давал рушвети де го?

    19:27 15.04.2026

  • 3 тез пък

    1 0 Отговор
    Сега е момента Пепи еврака да пусне списъците със съдиите и сумите срещу тях.

    19:32 15.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 оня с коня

    0 0 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    19:46 15.04.2026

