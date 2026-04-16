Новини
България »
София »
Планински спасители издирват изчезнал човек край Драгалевския манастир

16 Април, 2026 10:52 568 3

  • драгалевски манастир-
  • издирване-
  • изчезнал-
  • полиция

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст започна операция по издирването на изчезнал човек в района на "Драгалевския манастир" на Витоша.

Включването на планинските отряди е станало рано тази сутрин по изрична заявка за съдействие от страна на органите на реда. Според официалната информация от институциите, издирваното лице е в неизвестност от вчерашния ден. Към момента службите не съобщават допълнителни подробности за самоличността на човека и обстоятелствата, при които е изчезнал.

Акцията се осъществява в тясна координация между екипите на ПСС и Министерството на вътрешните работи.

Въпреки че условията в планините са подходящи за преходи, обстановката по високите места на Витоша, Рила и Пирин остава зимна. Прогнозата за следобедните часове предвижда заоблачаване и превалявания от дъжд и сняг.

От планинската служба предупреждават туристите за заледени пътеки и повишена лавинна опасност в най-високите части. Очаква се максималните температури над 2500 метра надморска височина да варират между 1 и 4 градуса, докато в пояса около 1500 метра стойностите ще достигнат от 8 до 10 градуса. Спасителите призовават за повишено внимание и съобразяване с метеорологичните условия.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Драгалевския мавър съм

    2 0 Отговор
    Няма смисъл, вече е нахранил хищниците мъpшояди като мен.

    Коментиран от #2

    11:02 16.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ха ХаХа

    0 0 Отговор
    Идиот 300%

    11:12 16.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове