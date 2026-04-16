Планински спасители издирват изчезнал човек край Драгалевския манастир

Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст започна операция по издирването на изчезнал човек в района на "Драгалевския манастир" на Витоша.

Включването на планинските отряди е станало рано тази сутрин по изрична заявка за съдействие от страна на органите на реда. Според официалната информация от институциите, издирваното лице е в неизвестност от вчерашния ден. Към момента службите не съобщават допълнителни подробности за самоличността на човека и обстоятелствата, при които е изчезнал.

Акцията се осъществява в тясна координация между екипите на ПСС и Министерството на вътрешните работи.

Въпреки че условията в планините са подходящи за преходи, обстановката по високите места на Витоша, Рила и Пирин остава зимна. Прогнозата за следобедните часове предвижда заоблачаване и превалявания от дъжд и сняг.

От планинската служба предупреждават туристите за заледени пътеки и повишена лавинна опасност в най-високите части. Очаква се максималните температури над 2500 метра надморска височина да варират между 1 и 4 градуса, докато в пояса около 1500 метра стойностите ще достигнат от 8 до 10 градуса. Спасителите призовават за повишено внимание и съобразяване с метеорологичните условия.