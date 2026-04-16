Марко ван Бастен преследван от объркана жена - искала да го спасява от дявола

Нидерландската и световна футболна звезда Марко ван Бастен е обект на преследване от объркана жена. Бившият топ-нападател потвърди това пред телевизионния канал в родината си „RTL Boulevard“. Жената твърди още, че съпругата на Ван Бастен – Лизбет, има афера с друг мъж.

„Объркана жена от Италия казва, че жена ми ми изневерява и е обладана от дявола“, казва Ван Бастен пред „RTL Boulevard“. „Уж децата ми също са лоши и ми влияят негативно“, пресъздава интервюто вестник „Хет Лаасте нювс“.

61-годишната футболна легенда допълва, че е тормозен от жената от „известно време". „Тя е във връзка с „небесното“ и затова смята за много важно да бъда спасен от тези дяволски кръгове в живота“.

Бившият нападател на Аякс (Амстердам) и италианския Милан в началото е приемал спокойно тези психоатаки, но допълва, че е подал сигнал в полицията. „Но тя отива все по-далеч и по-далеч.“ Преследвачката разпространява снимки, които са направени близо до къщата на Ван Бастен. На тях се твърди, че жена му Лизбет е с друг мъж.

„Глупости, според Ван Бастен. „Ясно се вижда, че жената от снимките не прилича на съпругата ми“.

Марко Ван Бастен и Лизбет ван Капелевеен се женят през 1993 година и имат три деца заедно: Ребека, Дебора и Александър.

Ван Бастен се надява, че случаят може да бъде разрешен бързо, след като сигналът е подаден в полицията. „Това е пациент, който трябва да бъде лекуван“, завършва той, като изглежда спокоен в интервюто.

Марко ван Бастен е истинска футболна икона от началото на 90-те години, смятан е за един от най-добрите, ако не и най-добрият централен нападател в историята на футбола в Нидерландия. Ван Бастен спечели два пъти Купата на европейските шампиони, предшественикът на Шампионската лига, с Милан. По време на престоя си в Италия той спечели „Златната топка“ – най-престижната индивидуална награда във футбола. С Аякс той стана шампион три пъти и спечели купата три пъти.

Ван Бастен също така натрупа 58 мача за националния отбор, отбелязвайки 24 гола. През 1988 година пък беше много важна част от спечелената европейска титла.