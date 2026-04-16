Баща откри 11-годишния си син обесен в Оряхово

11-годишно момче беше намерено мъртво в двора на семейната си къща в Оряхово. Трагичният инцидент се е случил снощи, като първоначалните данни на полицията сочат, че става въпрос за самоубийство.

Тялото на детето е открито от неговия баща. Около 20:00 часа снощи родителят се е натъкнал на сина си и незабавно е подал сигнал в местното районно управление на Министерството на вътрешните работи.

На мястото на инцидента веднага са изпратени дежурни екипи на полицията и медици. При извършения първоначален оглед от криминалистите не са констатирани следи от насилие.

Тялото на момчето е транспортирано в болнично заведение, където ще бъде извършена аутопсия. Органите на реда работят по изясняване на обстоятелствата и причините, довели до фаталния край. По случая е образувано досъдебно производство.