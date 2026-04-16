Баща откри 11-годишния си син обесен в Оряхово

11-годишно момче беше намерено мъртво в двора на семейната си къща в Оряхово. Трагичният инцидент се е случил снощи, като първоначалните данни на полицията сочат, че става въпрос за самоубийство.
Тялото на детето е открито от неговия баща. Около 20:00 часа снощи родителят се е натъкнал на сина си и незабавно е подал сигнал в местното районно управление на Министерството на вътрешните работи.
На мястото на инцидента веднага са изпратени дежурни екипи на полицията и медици. При извършения първоначален оглед от криминалистите не са констатирани следи от насилие.
Тялото на момчето е транспортирано в болнично заведение, където ще бъде извършена аутопсия. Органите на реда работят по изясняване на обстоятелствата и причините, довели до фаталния край. По случая е образувано досъдебно производство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вече и деца
11:49 16.04.2026
2 Питане
До коментар #1 от "Вече и деца":Ти за кога си планувал себе си, "другарю" ?
11:54 16.04.2026
3 Ивелин Михайлов
11:57 16.04.2026
4 Варненец
11:58 16.04.2026
5 СПРАВЕДЛИВ
12:01 16.04.2026
6 мда
12:02 16.04.2026
7 Лама Гюро
12:03 16.04.2026
8 ИВАН
12:14 16.04.2026
9 кой мy дpeмe
12:15 16.04.2026
10 Сила
До коментар #4 от "Варненец":АБСОЛЮТНО !!!....."ПОГРЕШЕН ЗАВОЙ" .... 💀
12:18 16.04.2026
11 Станчев
12:19 16.04.2026
12 Подразбира се
12:20 16.04.2026
13 Информирайте ни
12:20 16.04.2026
14 Дано!
До коментар #1 от "Вече и деца":Ти стане такова ,,хубаво",да видиш детето си по същият начин!
Но явно си дрът ергенин-пръч-бездетен !
Щото един баща никога не би изрекъл такива грозни думи!
12:22 16.04.2026
15 Mими Кучева🐕🦺
12:23 16.04.2026
16 Стамен
До коментар #14 от "Дано!":А ти недей да кълнеш, защото всичко се връща ...
12:23 16.04.2026
17 Сталин
12:24 16.04.2026
18 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #3 от "Ивелин Михайлов":Научили са го патриотите в Исторически парк!🦧👹🦧
12:24 16.04.2026
19 гост
12:25 16.04.2026
20 Сталин
12:26 16.04.2026
21 Герги
До коментар #16 от "Стамен":Господ гледа....
12:27 16.04.2026
22 Сталин
12:27 16.04.2026
23 гост
До коментар #20 от "Сталин":...............първите двама...аналог нямат...
12:27 16.04.2026
24 Раданч Татлъту🐵🐵🐵
До коментар #19 от "гост":България загуби бъдещ квантов физик.☠
12:27 16.04.2026
25 Руснаков
До коментар #22 от "Сталин":Прегледай се...имаш психични отклонения.....
12:28 16.04.2026