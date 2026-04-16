Баща откри 11-годишния си син обесен в Оряхово

16 Април, 2026 11:46 1 751 25

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

11-годишно момче беше намерено мъртво в двора на семейната си къща в Оряхово. Трагичният инцидент се е случил снощи, като първоначалните данни на полицията сочат, че става въпрос за самоубийство.

Тялото на детето е открито от неговия баща. Около 20:00 часа снощи родителят се е натъкнал на сина си и незабавно е подал сигнал в местното районно управление на Министерството на вътрешните работи.

На мястото на инцидента веднага са изпратени дежурни екипи на полицията и медици. При извършения първоначален оглед от криминалистите не са констатирани следи от насилие.

Тялото на момчето е транспортирано в болнично заведение, където ще бъде извършена аутопсия. Органите на реда работят по изясняване на обстоятелствата и причините, довели до фаталния край. По случая е образувано досъдебно производство.


  • 1 Вече и деца

    11 23 Отговор
    Взеха да се самоубиват. Става все по-хубаво.

    Коментиран от #2, #14

    11:49 16.04.2026

  • 2 Питане

    16 14 Отговор

    До коментар #1 от "Вече и деца":

    Ти за кога си планувал себе си, "другарю" ?

    11:54 16.04.2026

  • 3 Ивелин Михайлов

    17 5 Отговор
    4 клас дете откъде знае как да направи примка и тн.. 🤯😵

    Коментиран от #18

    11:57 16.04.2026

  • 4 Варненец

    19 3 Отговор
    Дълбоката провинция вече е някъв хорър филм

    Коментиран от #10

    11:58 16.04.2026

  • 5 СПРАВЕДЛИВ

    21 4 Отговор
    Много е съмнително да се самоубие дете на 11 години. По-вероятно е да е играло на бесило или някой да е инсценирал самоубийство. Дано се разкрие истината и да не се потулят фактите!

    12:01 16.04.2026

  • 6 мда

    9 2 Отговор
    До това води оскотяването. Младежите са промити от съвременната антикултура.

    12:02 16.04.2026

  • 7 Лама Гюро

    11 3 Отговор
    Бог да прости детенцето! Явно има причина! Тормоз, психически причини! Липса на родител и т.н.

    12:03 16.04.2026

  • 8 ИВАН

    4 2 Отговор
    Обаче политиците ни са си добре, а народа кучета го яли.

    12:14 16.04.2026

  • 9 кой мy дpeмe

    6 3 Отговор
    леврото цьфти и врьзва

    12:15 16.04.2026

  • 10 Сила

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Варненец":

    АБСОЛЮТНО !!!....."ПОГРЕШЕН ЗАВОЙ" .... 💀

    12:18 16.04.2026

  • 11 Станчев

    4 5 Отговор
    Отворете си РОМСКА РУБРИКА и си пишете тези нови там. Не занимавайте нормалните хора с глупости.

    12:19 16.04.2026

  • 12 Подразбира се

    3 3 Отговор
    Няма да питам за етноса.

    12:20 16.04.2026

  • 13 Информирайте ни

    3 4 Отговор
    Как се казва - Хасанчо или Османчо ?

    12:20 16.04.2026

  • 14 Дано!

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Вече и деца":

    Ти стане такова ,,хубаво",да видиш детето си по същият начин!
    Но явно си дрът ергенин-пръч-бездетен !
    Щото един баща никога не би изрекъл такива грозни думи!

    Коментиран от #16

    12:22 16.04.2026

  • 15 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 2 Отговор
    Тъжна ромска драма.🦧😪🦧

    12:23 16.04.2026

  • 16 Стамен

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Дано!":

    А ти недей да кълнеш, защото всичко се връща ...

    Коментиран от #21

    12:23 16.04.2026

  • 17 Сталин

    2 2 Отговор
    Прелестите на кошерната демокрация

    12:24 16.04.2026

  • 18 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ивелин Михайлов":

    Научили са го патриотите в Исторически парк!🦧👹🦧

    12:24 16.04.2026

  • 19 гост

    1 1 Отговор
    На 11 год...много крехка психика...любовна история едва ли,дано да не се окаже домашно насилие...язък за малката душичка...

    Коментиран от #24

    12:25 16.04.2026

  • 20 Сталин

    1 1 Отговор
    Тиквата Прасето и Простокирчовците са пряко отговорни за тези извращения

    Коментиран от #23

    12:26 16.04.2026

  • 21 Герги

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Стамен":

    Господ гледа....

    12:27 16.04.2026

  • 22 Сталин

    3 2 Отговор
    За 30 години западна демокрация в България само измами ,корупция ,бандитизъм ,мутри и чалги и смърт ,много смърт ,толкова смърт по мирно време никога не е имало в историята на България,3 000 000 се преселиха под земята ,дори под турско народа е живял по добре

    Коментиран от #25

    12:27 16.04.2026

  • 23 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сталин":

    ...............първите двама...аналог нямат...

    12:27 16.04.2026

  • 24 Раданч Татлъту🐵🐵🐵

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "гост":

    България загуби бъдещ квантов физик.☠

    12:27 16.04.2026

  • 25 Руснаков

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Сталин":

    Прегледай се...имаш психични отклонения.....

    12:28 16.04.2026

