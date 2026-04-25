Колоездач, превозващ дете, пострада при удар с кола в София

Инцидент между лек автомобил, управляван от чужд гражданин, и колоездач, който се е движел с детето си, затрудни движението в района на Южния парк в София.

Това предаде "Булфото".

По информация от мястото, сблъсъкът е станал на светофара на кръстовището на булевардите "Гоце Делчев" и "П.Ю. Тодоров", близо до един от входовете на парка.

Пострадалият велосипедист е транспортиран с линейка до УМБАЛСМ „Пирогов“.

Към момента няма официални данни за състоянието му, както и дали детето е пострадало.

На място има екипи на Четвърто районно управление и „Пътна полиция“, които извършват оглед и изясняват причините за инцидента.