Колоездач, превозващ дете, пострада при удар с кола в София

Инцидент между лек автомобил, управляван от чужд гражданин, и колоездач, който се е движел с детето си, затрудни движението в района на Южния парк в София.
Това предаде "Булфото".
По информация от мястото, сблъсъкът е станал на светофара на кръстовището на булевардите "Гоце Делчев" и "П.Ю. Тодоров", близо до един от входовете на парка.
Пострадалият велосипедист е транспортиран с линейка до УМБАЛСМ „Пирогов“.
Към момента няма официални данни за състоянието му, както и дали детето е пострадало.
На място има екипи на Четвърто районно управление и „Пътна полиция“, които извършват оглед и изясняват причините за инцидента.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
16:49 25.04.2026
2 ДрайвингПлежър
17:10 25.04.2026
3 Животното
17:20 25.04.2026
4 Милчо
17:29 25.04.2026
5 Там има подлез,
Коментиран от #8
17:39 25.04.2026
6 свидетел
Коментиран от #7
17:53 25.04.2026
7 Анонимен
До коментар #6 от "свидетел":Каски лесно се слагат. Злобата не се лекува!
18:07 25.04.2026
8 Тити на Кака
До коментар #5 от "Там има подлез,":Ако колоездачът е пресичал П.Ю.Тодоров напречно - очевидно е нарушител. Но това не дава право на хората с колите да го прегазят, стига да са били налице възможности ударът да бъде предотвратен.
Ако обаче човекът с колелото се движил по бул Тодоров към светофара с Гоце Делчев, нещата са различни.
Както и да е - безсмислено е да обсъждаме данни за инцидента , нека пожелаем на пострадалия да се размине най-леко, за останалото има грижа полицията!
Коментиран от #9
18:18 25.04.2026
9 хаха
До коментар #8 от "Тити на Кака":тука не става въпрос за право, а защо е забранено? Защото съществува риск от удар! Това значи, че човека, който си е карал, вероянто изобщо не е очаквал, нито е могъл да предотврати простотията на вело-си-педи-листа. Сещаш ли се?
18:25 25.04.2026