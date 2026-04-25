Колоездач, превозващ дете, пострада при удар с кола в София

Колоездач, превозващ дете, пострада при удар с кола в София

25 Април, 2026 16:46 819 9

Колоездач, превозващ дете, пострада при удар с кола в София - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Инцидент между лек автомобил, управляван от чужд гражданин, и колоездач, който се е движел с детето си, затрудни движението в района на Южния парк в София.

Това предаде "Булфото".

По информация от мястото, сблъсъкът е станал на светофара на кръстовището на булевардите "Гоце Делчев" и "П.Ю. Тодоров", близо до един от входовете на парка.

Пострадалият велосипедист е транспортиран с линейка до УМБАЛСМ „Пирогов“.

Към момента няма официални данни за състоянието му, както и дали детето е пострадало.

На място има екипи на Четвърто районно управление и „Пътна полиция“, които извършват оглед и изясняват причините за инцидента.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    2 1 Отговор
    Дано им няма нищо. Други чакат влака!

    16:49 25.04.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    С кой акъл караш колело в София... па и дете возиш...

    17:10 25.04.2026

  • 3 Животното

    3 1 Отговор
    Някои видял ли е велосипедист да използва сигнална светлина? В населено място, извън населено място? Каска също.

    17:20 25.04.2026

  • 4 Милчо

    0 0 Отговор
    Каква новина е това...нищо не се знае,няма снимки,просто ала-бала.

    17:29 25.04.2026

  • 5 Там има подлез,

    4 0 Отговор
    в който може да се мине с колелото, а пътя е ограден с мантинела. Какво е правил да пресича отгоре? Да спести няколко завъртания на педала..

    Коментиран от #8

    17:39 25.04.2026

  • 6 свидетел

    2 0 Отговор
    пълно е с вело-едеоти !

    Коментиран от #7

    17:53 25.04.2026

  • 7 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "свидетел":

    Каски лесно се слагат. Злобата не се лекува!

    18:07 25.04.2026

  • 8 Тити на Кака

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Там има подлез,":

    Ако колоездачът е пресичал П.Ю.Тодоров напречно - очевидно е нарушител. Но това не дава право на хората с колите да го прегазят, стига да са били налице възможности ударът да бъде предотвратен.
    Ако обаче човекът с колелото се движил по бул Тодоров към светофара с Гоце Делчев, нещата са различни.
    Както и да е - безсмислено е да обсъждаме данни за инцидента , нека пожелаем на пострадалия да се размине най-леко, за останалото има грижа полицията!

    Коментиран от #9

    18:18 25.04.2026

  • 9 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тити на Кака":

    тука не става въпрос за право, а защо е забранено? Защото съществува риск от удар! Това значи, че човека, който си е карал, вероянто изобщо не е очаквал, нито е могъл да предотврати простотията на вело-си-педи-листа. Сещаш ли се?

    18:25 25.04.2026

