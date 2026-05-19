АПИ премахна асфалта на отсечка край Оряхово, но не полага нов

Как се ремонтира републикански път в Северозапада? Примерът е от Оряхово. Там отсечка от 7 км е с премахнат асфалт още преди изборите, а нов не се полага. Според Пътната агенция срокът на ремонта не е изтекъл, а според хората ремонт няма.
"Пътят е трагедия. Не се работи. Счупихме си колите", казва жител на Селановци. Ситуацията е нетърпима, а жителите на селата са платили винетки, за да се движат по този път.
Защо започва ремонт, като няма пари да се довърши, питат разгневени жителите. "Това е някакво пълно безумие".
"Трудно им е на лекарите да дойдат. Ежедневното пътуване по такъв път демотивира човек да пътува", казва д-р Христов.
"Искам да попитам АПИ защо трябваше да разбие така пътя, толкова време. Имаше достатъчно време пътят да е станал на писта.
"Това е много стара и тотално неефективна форма на управление на пътищата, без никаква реална, персонална отговорност. Истинските хора, които управляват процесите, са на тъмно, слагат се едни директори, които са тежко неадекватни в повечето случаи, персоналът е тотално изчерпан, тя нямат и кадри и са тежко финансирани", заяви Росен Добрев, кмет на Оряхово
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Абе
До коментар #2 от "Гост":Там ше мине ТУР дьо Франс. Ама не с Т.
08:42 19.05.2026
13 Не е точно така
До коментар #12 от "Този":Щото им ги платиха миналата година и после ги изхарчиха по изборите.
09:39 19.05.2026
18 Абе
До коментар #17 от "АПИ":Предлагам насекъде да се изрине асвалта, да ги видим къ ше карат с 200.
