АПИ премахна асфалта на отсечка край Оряхово, но не полага нов

Как се ремонтира републикански път в Северозапада? Примерът е от Оряхово. Там отсечка от 7 км е с премахнат асфалт още преди изборите, а нов не се полага. Според Пътната агенция срокът на ремонта не е изтекъл, а според хората ремонт няма.

"Пътят е трагедия. Не се работи. Счупихме си колите", казва жител на Селановци. Ситуацията е нетърпима, а жителите на селата са платили винетки, за да се движат по този път.

Защо започва ремонт, като няма пари да се довърши, питат разгневени жителите. "Това е някакво пълно безумие".

"Трудно им е на лекарите да дойдат. Ежедневното пътуване по такъв път демотивира човек да пътува", казва д-р Христов.

"Искам да попитам АПИ защо трябваше да разбие така пътя, толкова време. Имаше достатъчно време пътят да е станал на писта.

"Това е много стара и тотално неефективна форма на управление на пътищата, без никаква реална, персонална отговорност. Истинските хора, които управляват процесите, са на тъмно, слагат се едни директори, които са тежко неадекватни в повечето случаи, персоналът е тотално изчерпан, тя нямат и кадри и са тежко финансирани", заяви Росен Добрев, кмет на Оряхово