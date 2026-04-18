За първи път: МЕУ постигна проверка на 100% от инсталираните машини

18 Април, 2026 13:13 1 375 54

На изборите през октомври 2024 г. са били потвърдени 30% от всички машини

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Към 21:00 часа на 17 април се постигна 100% проверка на машините за гласуване, съощи Министерството на електронното управление.

МЕУ успя за първи път да постигне пълна верификация на машините за гласуване в страната и чужбина. На предходните избори, тези през октомври 2024 г., са били потвърдени 30% от всички машини.

Това беше възможно с помощта на 100 държавни служители, които съдействаха на Централната избирателна комисия и екипа на "Сиела Норма".

Всички машини вече са изпратени към съответните дестинации в страната.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 червена коприна

    12 6 Отговор
    МЯУ-МЯУ постигна проверка на 100% от инсталираните страшини.

    Коментиран от #16, #54

    13:17 18.04.2026

  • 3 тралала

    8 5 Отговор
    Евриуан машинс вече са изпратени към съответните дестинейшънс (направления) в страната.

    13:20 18.04.2026

  • 4 Пазете си децата

    23 8 Отговор
    От ПП перверзни педофили

    Коментиран от #48

    13:24 18.04.2026

  • 5 Сталин

    23 8 Отговор
    Само бананови републики гласуват на машини където контрола на софтуера е в посолството

    13:24 18.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 мамНик

    12 4 Отговор
    постигна проверка на 100% по метода 3в1

    13:29 18.04.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    15 3 Отговор
    Значи ЦИК вече знае резултатите - само ще изчакат до 19ти :D

    Коментиран от #12

    13:31 18.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Държавата трябва да национализира

    13 0 Отговор
    Норма която по конституция трябва да предоставя свободно достъп на всеки до българското законодателство
    Сега всички правноинформационни системи се предлагат от честни частници

    13:33 18.04.2026

  • 11 НАГЛАСИХТЕ ЛИ ГИ

    18 3 Отговор
    КАКТО ВИ ЗАПОВЯДАХА?????

    Коментиран от #36

    13:33 18.04.2026

  • 12 Сега сик и рик трябва да носят всяка

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Машина за гласуване без да пипа нищо в цик и в цик да се взимаъ флашките от всяка машина

    13:37 18.04.2026

  • 13 Емигрант

    16 2 Отговор
    Изборна идилия...

    ... и българите тръпнат, друг път не видели,
    в едно да гласуват, живи и умрели!

    Коментиран от #18

    13:37 18.04.2026

  • 14 орнитолог

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "леко с напъването":

    Яйцата ги снасяш ти, като се напънеш във 🚾😄
    А когато те е страх, не излизаш оттам!

    Коментиран от #26

    13:39 18.04.2026

  • 15 Ала - бала

    12 2 Отговор
    Всичко е точно!

    13:40 18.04.2026

  • 16 днес са много лоши

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "червена коприна":

    ще го изтрият... Не можело Продуктово Позициониране

    13:41 18.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 МЪРТВИТЕ ДУШИ

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "Емигрант":

    ВИНАГИ СА УЧАСТВАЛИ В ИЗБОРИТЕ, ИНАЧЕ НЯМАШЕ КАК 15 ГОДИНИ ЕДИН И СЪЩ ДА СЕ ПРАВИ НА ГОСПОД.

    13:43 18.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Анонимен

    11 3 Отговор
    Гюровите са нелигитимни касиране на всичкото

    13:44 18.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Резултат от проверката

    15 2 Отговор
    Машините са годни и готови за ала-бала-та.

    13:47 18.04.2026

  • 24 факт

    13 2 Отговор
    Няма по-лесен начин за манипулиране на вота от гласуването с машини. Доказано многократно. Един човек е нужен да реши вота, няма нужда от обикаляне на махали и купуване на гласове.

    13:47 18.04.2026

  • 25 докато ги има тия мадуровки

    10 1 Отговор
    ще имаме укропедроханци в народното сънрани и правителствата

    13:50 18.04.2026

  • 26 г-н Орнитолог

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "орнитолог":

    хайвана си е хайван - дори и с професия подобна вам

    Коментиран от #28

    13:53 18.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 орнитолог

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "г-н Орнитолог":

    Ти си хайван, а аз те изучавам! Ще те оскубя за колекцията си!

    13:56 18.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Министерството на дистанционното у-е

    5 0 Отговор
    Направо Сиело Нормата.

    14:03 18.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 За него

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Програмист":

    може.

    Коментиран от #46

    14:10 18.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Анонимен

    4 2 Отговор
    Машината сама избира кой ще победи.Хора не и трябват.

    14:27 18.04.2026

  • 41 ЦИК сега трябва да заседава в склада от

    2 1 Отговор
    Където излязоха машините и да приема една по една всяка машина и да отработва резултатите на всяка машина

    14:45 18.04.2026

  • 42 ала-бала и химикала

    3 1 Отговор
    Осигурили 100 служителя, които седяли до оператор и след инсталацията удостоверявали машина по машина. Така от 30 процента (и казват били честни?) на предишните избори сме стигнали до 100 процента удостоверяване сега. Какво е удостоверил държавният служител? Вероятно само съответствие на сериен номер и евентуално, че е видял на екрана хеш номер, който е трябвало да види. Какъв е хардуера на всяка машина? Или тук пак сме с декларация от вносител, че всички са еднакви? Съобщението може би гарантира, че онези няколкостотин фантомни машини, внесени от частни лица няма да участват в изборите. Аз го тълкувам така - предния път имаше 30 процента ала-бала, сега сме готови на 100 процента. Да му мислят тези с химикала, как ще достигнат 100 процента задрасквания и попълване на преференции.

    Коментиран от #47

    14:58 18.04.2026

  • 43 Никой

    2 1 Отговор
    Добре но те - някакви - стари муцуни за Кандидати.

    Дето не са доста у главенса наясно и те. то непрекъснато избори.

    Септември пак.

    15:01 18.04.2026

  • 44 Горски

    5 3 Отговор
    Защо в склада с машините няма камери? ГЕРБ предлагат да се сложат лепенки на машините. Би било добре тези лепенки ДА СА РАЗПИСАНИ с три подписа на членове на ЦИК, излъчени от различни партии. Иначе са просто хвърчащи лепенки. Днес ги залепяш, утре ги отлепяш, свършваш нещо и пак ги залепяш. Така се прави пломбиране (запечатване), когато искаш да осигуриш недостъпност за злоупотреби. Това са изборите, за които Кирил Петков каза в онзи запис, че са направили АЛА-БАЛА С ПРЕЗИДЕНТА. И през цялото това време машините са собственост на „Сиела Норма“, частна фирма, която РЕШАВА КАК ДА СЪХРАНЯВА и ПРОФИЛАКТИРА МАШИНИТЕ, тоест решава кой ще управлява България. При 100% машинно гласуване „Сиела Норма“ ще решава резултатите. Глупаво е някои партии да си мислят, че машините работят за тях.

    Коментиран от #45

    15:08 18.04.2026

  • 45 Чалги,

    2 4 Отговор

    До коментар #44 от "Горски":

    "Ала-бала с президента" се отнасяше не за изборите, а за консултации в Президентството и е крайно време да престанете със спекулациите!

    16:07 18.04.2026

  • 46 Генератион

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "За него":

    Машинното и елерктронно гласуване трябва да бъде забранено, както е направено в повечето страни в Европа. Обяснявам защо, макар, че не вярвам повече от 2-3% от форума да ме разберат:

    Преди мнооого години работех в едно от западните дъражавни служби, свързани с обществената безопасност; като Application programmer (Забележете, не System programmer, Архитект нито Project Manager).

    Периодичо получавах писмено (с имейл) искане сътрудничка средно ниво от съседен отдел за модификация на реалната база данни (Production Environment). Използвах Utility софтуер за корекции в базата данни на ниво БИТ (пак забележете даже не байт). Правех го в рално време и в работно време, докато системата се ползваше в цялата страна.

    16:11 18.04.2026

  • 47 Дотком балон

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "ала-бала и химикала":

    Възможно е да се модифицират важните електронни данни преди, по време и след изборите по нареждане от едно или друго “вишестоящо” посолство, чрез чужда чиновничка или чрез чуждестранния собственик на софтура дадат възможност да спечелят изборите с "ала бала» върху машините". Да де, но ние имаме Отворения Код за машините ще кажете вие? Да имамае го, но сме го загубили по неизвестни причини. Тоест машините се управляват от вън.

    16:13 18.04.2026

  • 48 Арни

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пазете си децата":

    Явно твоите родители не са те опазили навремето от педофилите!

    16:18 18.04.2026

  • 49 Анонимен

    1 1 Отговор
    Внимание високо напрежение,педофили от една политическа партия.Гласувайте с две ръце за нея и всичките ви мечти и блянове ще се сбъднат веднага.Инвестирайте ,както правилно постъпиха определени кметове.Работете усилено със запретнати ръкави това да се случи на всяко родно семейство.

    17:37 18.04.2026

  • 50 Цвете

    1 1 Отговор
    ОСВЕН ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА СВЪРШЕНАТА РАБОТА И БЛАГОДАРЯ НА КОРЕКТНИТЕ ,КОИТО ПОЛОЖИХА ТРУД. ОТ НАС СЕ ИСКА ЕДНО, ТОЛЕРАТНИ ЕДИН КЪМ ДРУГ В ИЗБОРНИЯ ДЕН.НЕКА ДА ПОБЕДИ ТОЗИ, КОЙТО НАИСТИНА ЖЕЛАЕ БЪЛГАРИЯ ДА ПРОДЪЛЖИ ПЪТЯ СИ КЪМ ЕВРОПА И НИКОГА ДА НЕ СЕ ОТКАЗВА .🌏👍🇧🇬

    17:42 18.04.2026

  • 51 Цвете

    1 1 Отговор
  • 52 И КОЙ ВИ ВЯРВА БЕ МРЪСНИЦИ ?

    2 0 Отговор
    МОШЕННИЦИ ДОЛНИ !

    17:57 18.04.2026

  • 53 КИРО ИМА КОДОВЕТЕ !

    2 1 Отговор
    ВСИЧКО Е ЯСНО !

    18:04 18.04.2026

  • 54 Айше

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "червена коприна":

    Мяу-мяу ли ги проверява?
    Само да го спипам...😀

    23:07 18.04.2026

