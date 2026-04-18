За първи път: МЕУ постигна проверка на 100% от инсталираните машини

Към 21:00 часа на 17 април се постигна 100% проверка на машините за гласуване, съощи Министерството на електронното управление.

МЕУ успя за първи път да постигне пълна верификация на машините за гласуване в страната и чужбина. На предходните избори, тези през октомври 2024 г., са били потвърдени 30% от всички машини.

Това беше възможно с помощта на 100 държавни служители, които съдействаха на Централната избирателна комисия и екипа на "Сиела Норма".

Всички машини вече са изпратени към съответните дестинации в страната.