Проверяват зам.-министър на образованието за конфликт на интереси

11 Май, 2026 12:20 319 4

Случаят е свързан с оценки на Ася Панджерова на 12 проекта по програма „Еразъм+“ на стойност над 1,6 млн. евро, за които се твърди, че са печелени от фирми, свързани с нейния съпруг

Проверяват зам.-министър на образованието за конфликт на интереси - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев назначи проверка на новоназначения заместник-министър Ася Панджерова във връзка със сигнали за конфликт на интереси, съобщават от БНТ. Случаят е свързан с нейни оценки на 12 проекта по програма „Еразъм+“ на стойност над 1,6 млн. евро, за които се твърди, че са печелени от фирми, свързани с нейния съпруг.

“Тези сигнали не ми бяха известни. Нека да приключи и обществото ще получи отговор. Всичко, което се потвърди или от върли, ще рефлектира върху работата на екипа”, заяви министър Вълчев.

Той подчерта, че няма да допуска компромиси с почтеността на администрацията и всеки ще понесе последствията си, ако бъде установено нарушение. Към момента проверката има за цел да изясни всички обстоятелства около дейността на Панджерова преди встъпването ѝ в длъжност.

Министър Вълчев е в Рилския манастир, където днес ще бъдат връчени наградите "Св. Йоан Рилски" на МОН. Престижните отличия се връчват зна директори на образователни институции за заслуги и принос за развитието на образованието в България.


    0 0 Отговор
    обвързани ! Самият той също с учебниците калпави , печатани при кумеца му и продадени (обществена поръчка) на българските училища !

    12:38 11.05.2026

  • 2 Сандо

    1 0 Отговор
    Ако зависеше от мен,първо всички кандидати за политическа слара и постове щях да ги проверя за наличието им в списъците на НПО-тата.Ама тогава щеше да се наложи да викаме Диоген с фенера да търси някой подходящ за управленец.

    12:38 11.05.2026

  • 3 Като се разровиш

    0 0 Отговор
    Всички миришат на и са в някакви конфликти.
    Трябват изключително нови и чисти хора в управата, а не се прескачат като котараци през оградата от двор в двор!
    Толкова ли нямаше действащ лекар- с доказани качества, че да неоглави минист на здравеопазването, или дипломат от кариерата, или юрист за министър на МП?

    12:42 11.05.2026

  • 4 Сила

    1 0 Отговор
    Тая джукеса има цифром и словом две (2) мозъчни гънки....да свири и да краде !!!

    12:50 11.05.2026

