Крум Зарков: Постигнахме резултат, който мнозина считаха за невъзможен. Показахме устойчивост
  Тема: Избори

Крум Зарков: Постигнахме резултат, който мнозина считаха за невъзможен. Показахме устойчивост

19 Април, 2026 20:45 2 536 67

Зарков поздрави за успеха Румен Радев, но ясно уточни, че това дава на „Прогресивна България” отговорността да състави устойчиво, компетентно и почтено правителство.

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ясно е, че постигнахме резултат, който мнозина считаха за невъзможен. Показахме устойчивост и че сме на прав път. Скоро ще разберем дали ще бъдем парламентарно представени. Поемам пълната отговорност за резултатите. Във вторник ще свикаме Изпълнителното бюро и след това Националния съвет, а там ще преценим как да продължим така, че да върнем БСП и нейните партньори където им е мястото - на върховете на българската политика. Това каза лидерът на БСП Крум Зарков минути след края на изборния ден в коментар на излезлите предварителни резултати, цитиран от Нова телевизия.
Той уточни, че все пак резултатите към момента не позволяват да се заяви дали БСП е постигнала целите си.

Според резултатите от exit poll-а на социологическа агенция „Тренд” към 19.00 ч., поръчан и финансиран от NOVA, в 52-рото Народно събрание най-вероятно ще има депутати от шест партии, а „БСП - Обединена левица” ще бъде най-малката група в НС, печелеща 4,2% от подкрепата.

Той благодари на всички граждани, отишли до урните. „Демокрацията е жива, избирателната активност е по-висока. Има още много какво да се желае, но е добре тази тенденция да се запази. Специална благодарност отправяме към всички, гласували за БСП, независимо дали за пореден, или за пръв път. Благодарим на всички активисти и членове на щабовете ни, имахме трудни условия и ограничени ресурси, приоритет беше личния контакт”, поясни лидерът.

Зарков поздрави за успеха Румен Радев, но ясно уточни, че това дава на „Прогресивна България” отговорността да състави устойчиво, компетентно и почтено правителство. Според лидера на социалистите приемането на редовен бюджет, промените в съдебната система и мерките срещу инфлацията са сред ключовите приоритети пред страната. Зарков изрази готовност БСП да си сътрудничи с други политически субекти при условия на взаимно уважение и равнопоставеност.

По данни от exit poll-а на "Тренд" към 20 ч. „Прогресивна България” печели предсрочния парламентарен вот с 39,6% от гласовете. Второто място заема коалицията ГЕРБ-СДС с 15,1 на сто от вота. Следва „Продължаваме Промяната – Демократична България” с резултат от 13,5%. Четвъртото и петото място са съответно за ДПС (8,1%) и „Възраждане” (5.1%). Малко над бариерата за влизане в парламента е „БСП – Обединена левица” (4,1%).


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 голи

    54 8 Отговор
    Охлюви

    Коментиран от #16

    20:47 19.04.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    52 9 Отговор
    тоз ше кажиш 100% взел
    егати загубеняка

    Коментиран от #33

    20:47 19.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 авантгард

    31 10 Отговор
    Тези ще ги вкарат в последната минута, как беше каза бокича, като Гунди в последната минута.
    Защото броенето и резултатите се правят от една частна фирма наречена Информационно обслужване.

    Коментиран от #20

    20:47 19.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 осраински

    20 7 Отговор
    ТОЯ Е ОТКАЧЕН Др РАДЕВА НЕ МОЕ МУ ПОМОГНЕ НО ЧОВЕКА Е ПРАВ ГЛЕДА ДА ЗАЛЕБИ

    20:48 19.04.2026

  • 7 Тия 4%

    26 8 Отговор
    Дали няма да станат 3.5

    20:49 19.04.2026

  • 8 Танчето Дончева разказа този виц

    22 14 Отговор
    Един човек влиза в супер бар, където робот с изкуствен интелект стои зад плота вместо барман. Отива човекът на бара, а роботът го пита:
    - Колко е вашето IQ?.
    Човекът отговаря:
    - 150.
    Роботът веднага му сипва 16-годишно уиски и започва разговор за геополитика, квантовата механика, нанотехнологиите, философия, богословие и т.н.

    Човекът остава много впечатлен от вечерта и затова и на другата вечер решава да тества робота. Когато роботът го пита за неговото IQ, той казва 80.
    Веднага роботът му сервира бира и му говори за футбол, карти, любими ястия, жени и пр.

    Все така заинтригуван, човекът се връща на следващата вечер отново. Роботът го пита:
    - Колко е вашето IQ?
    А човекът отговаря:
    - Нула!
    Тогава роботът му сервира една голяма ракия и го пита:
    - Е, ся кво? Румен Радев ще ни спаси, а?

    Коментиран от #37, #66

    20:49 19.04.2026

  • 9 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    25 3 Отговор
    Почакай до утре.....

    20:50 19.04.2026

  • 10 Николова , София

    23 5 Отговор
    Това е едно от най елементарните и пръст. и изказвания на вожд на партия през последните 25-30 г.язък

    20:50 19.04.2026

  • 11 Устойчиво надолу

    35 6 Отговор
    Скоро народа ще ви занули. Предадохте социалистическата идея и сте първи капиталисти от 89-та насам. Какво очаквахте да се случи?

    20:51 19.04.2026

  • 12 Гледаш

    30 6 Отговор
    им физиономиите и наглостта , и почваш да драйфаш ! Падение !

    20:52 19.04.2026

  • 13 Казанлъшкия

    24 5 Отговор
    Напазаруван вот от страна на БСП. 130 000 реални хора да са гласували за тях ? Хм, не мисля, те редовните им гласоподаватели отдавна ритнаха камбаната. Също и Сияние да са взели 3% мк звучи абсурдно. Величие са прецаканите за мен.

    20:54 19.04.2026

  • 14 Търтеи

    27 4 Отговор
    комунистически , паразитиращи няколко генерации чрез гигантски грабежи , лъжи и на народен гръб !

    20:54 19.04.2026

  • 15 И то

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "ВНУКА НА ГЕН. КАЦАМУНСКИ":

    с колички!!! Хи, хи, хи!

    20:54 19.04.2026

  • 16 Мнение

    18 3 Отговор

    До коментар #1 от "голи":

    Точно!

    Постигнаха вкарване от шиши ,чрез фалшиви резултати!

    Като ги подхванете всички управляващи и управлявали, та чак до 9то коляно да се види, кой какво е крал и подарил на чужди интереси!

    20:55 19.04.2026

  • 17 Бг гражданин

    4 23 Отговор
    Крум Зарков тепърва ще набира тяга ,нов необременен политик гледащ към обединена ЕВРОПА,пожелавам му да не бяга от европейските ценности.......

    Коментиран от #24

    20:56 19.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Уби.еца на котки

    16 7 Отговор
    Къв резултат бе комуняги терористична антибългарска? 4.2% и се хвали ? Не.ща.ст.ен комунистически Бо ..кл.ук ...мъ..рш.а болшевишка ще ти раз..мажа физи.ономията пред вас ще те чакам и ще ти счу.пя кокалите антибългарски комунистически

    20:57 19.04.2026

  • 20 да ве да

    12 3 Отговор

    До коментар #4 от "авантгард":

    Айде, айде, а кой години наред правеше мишунгии константинови през това обслужване в полза ГЕПИ Борисов 😉

    20:58 19.04.2026

  • 21 Ние.

    8 5 Отговор
    Води ни Путине!!!!!

    20:58 19.04.2026

  • 22 ?????

    23 5 Отговор
    Ха ха.
    "Постигнахме резултат, който мнозина считаха за невъзможен. Показахме устойчивост"
    Безспорно че постигнахте невъзможен резултат.
    Кой можеше да си помисли че някога втората, а понякога и първа партия в България ще се бори да мине 4%.
    И ако тва стане ще е голям успех.
    Не зная дали е смешно или трагично?
    Зарков с неговия егоцентризъм едва ли ще може да намери разлика между смешното и трагичното в ситуацията.

    20:58 19.04.2026

  • 23 Прехвърлиха ви гласове

    20 5 Отговор
    От ДПС и ГЕРБ чрез администрацията. Около 2%. Срещу бъдещи услуги при гласуване.

    20:59 19.04.2026

  • 24 Каква

    8 3 Отговор

    До коментар #17 от "Бг гражданин":

    тяга от някакъв си с ген на убийци ? Хората животни да вземат , гледат котилото му !

    21:00 19.04.2026

  • 25 Кривоверен алкаш

    13 4 Отговор
    Зарков,каква устойчивост бе момче,че Вие взимате...давате във всеки един момент...ще треперите до последно...

    21:02 19.04.2026

  • 26 Оги

    6 2 Отговор
    Браво, Крумка! Сега коалиция с президента и напред!

    21:05 19.04.2026

  • 27 Любов

    5 0 Отговор
    Най - важно е: "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало!

    останалото е:

    Изборна "ЛЮБОВ"

    Някой може ли да изясни....

    Каква е разликата между думите "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"?

    Ако няма разлика, това означава, че са в ЛЮБОВ!

    Мъжка ли е "СТАТИСТИКАТА"?

    Женска ли е "СТЪКМИСТИКАТА"?

    А ако, няма разлика между "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"
    означава, че са "ДЖЕНДЪРИСТИКА", тоест "ПЕДОФЕЛИСТИКА"!

    21:05 19.04.2026

  • 28 Натикаха ви с клизма!

    8 3 Отговор
    Понеже сте неможачи...

    Коментиран от #35

    21:07 19.04.2026

  • 29 гоосе

    5 3 Отговор
    Така е, с всеки следващи избори демонстрирате устойчив спад :)

    21:07 19.04.2026

  • 30 Румен

    5 3 Отговор
    Смешник!

    21:10 19.04.2026

  • 31 лепи се

    5 2 Отговор
    за радев,или потъва.Костя да видим как ще го отиграе,че другия път и той ще е на кантар.

    21:14 19.04.2026

  • 32 жалкото

    6 1 Отговор
    жалкото че влязохте дай боже на следващите да не успейте защото сте продажници

    21:16 19.04.2026

  • 33 Загубеняци

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "кой мy дpeмe":

    Са Тошко Африкански, Руди Гела и оня фараон от Варна. Този поне влиза в парламента.

    21:16 19.04.2026

  • 34 цаокве

    11 1 Отговор
    БСП лъжци, довиждане, боклуци мръсни. Ще се борите ли с кражбите на ГЕРБ или ще делите??? Вън на боклука.

    21:17 19.04.2026

  • 35 между другото

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "Натикаха ви с клизма!":

    И минали път беше така!

    21:18 19.04.2026

  • 36 Ззз

    10 1 Отговор
    Евентуалното влизане в парламента на тия политически пpocтитyтки, които, ако не зависеха от страхливата тиква, щяха да стискат кокала до последно в предишното правителство, ще е падение.

    21:18 19.04.2026

  • 37 ФАКТ Е

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Танчето Дончева разказа този виц":

    ЧЕ РУМЕН РАДЕВ ГИ СПАСИ!

    21:19 19.04.2026

  • 38 ПЪЛЕН АБСУРД

    14 3 Отговор
    АКО РЕЗУЛТАТИТЕ СА РЕАЛНИ ТЕЗИ НИКОГА НЯМАШЕ ДА ВЛЕЗНАТ В ПАРЛАМВНТА ! ТОВА Е ПОРЕДНИЯ ЦИРК И ПОДМЯНА НА ВОТА .
    АКО ИЗЛЕЗНА НА УЛИЦАТА И ПИТАМ 1000 ЧОВЕКА ,КОЙ Е ГЛАСУВАЛ ЗА ТЯХ ЕДВА ЛИ ЩЕ НАМЕРЯ ЕДИН .

    21:21 19.04.2026

  • 39 Да живее Радев

    6 2 Отговор
    Ко стана ва тарикатчета ,добре че не мина 50процента тогава щфеше да видим сеира.

    Коментиран от #53

    21:24 19.04.2026

  • 40 Тити на Кака

    5 1 Отговор
    Червените розови понита висят на косъм.
    И косъмът може и да се скъса след броенето на гласовете от чужбина...
    Ще е забавно да се гледа шоуто, а най-смешното ще е това, че РР, който направи всичко възможно да удуши родната си БКП сега суеверно се кръсти понитата да прескочат 4-те %, за да не му се налага отново да легне на ППетроханърите, които го измамиха преди време, правейки селския тарикат за смях😂😂😂

    21:25 19.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Историята се повтаря -3.99%

    8 4 Отговор
    БСП я държат изкуствено за да направи Радев Парламент. Трябва касиране на изборите и за случайни при гласуване в Турция показани по БНТ.

    21:27 19.04.2026

  • 43 Българин

    9 1 Отговор
    Отново Евроатлантиците - русоФоби Герб и ДПС с най- много престъпления на изборното законодателство ! Докато Тиквата и Прасето не отговарят пряко , със затвор ! за тези 700 (Седемстотин ! ) общо престъпления , няма оправия !

    21:28 19.04.2026

  • 44 Цървул

    8 1 Отговор
    Не казвай хоп , защото може да се окаже , че сте вън . Тогава ще си събирате разсипаните мисли на спокойствие .

    21:29 19.04.2026

  • 45 Прав е

    4 1 Отговор
    Умрял е най-устойчивото състояние от тази страна на Галактиката.

    21:44 19.04.2026

  • 46 Хан Крум

    5 1 Отговор
    Как когато губиш печелил или по малко еб… н от очакваното!!!

    21:47 19.04.2026

  • 47 Никой

    3 0 Отговор
    Мутрите да се свият - то не става отведнъж - ама много отвъкнаха като пари и най-вече - времето ни гулят - то да крадат, ама - поне да правят нещо.

    21:51 19.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Бай Данчо

    6 4 Отговор
    Абе кой гласува за тези от Сияние, този направи кариера върху паметта на дъщеря си! Защо никой не пита дядото как е станал случая! Това семейство загинало в Пловдив са жертви! Това че дядо Гошо си блял не ги прави жертви! Очаквах по рано да влезне в общински съвет София, но явно се цели високо, още от ГЕРБ с Цветанов!

    21:56 19.04.2026

  • 50 123

    8 1 Отговор
    Какво сте постигнали, като сте под чертата

    21:57 19.04.2026

  • 51 777

    10 0 Отговор
    Круме, гледай утре да не се събудите с изненадата, че сте под чертата! ПП-тата увеличавали преднината си Круме, а вие падате, така че...утрото е по-мъдро от вечерта!

    Коментиран от #52

    22:11 19.04.2026

  • 52 Троянец

    9 0 Отговор

    До коментар #51 от "777":

    Вече са под чертата.Това е съдбата на патериците!Тиквоний пада под ПП-ДБ.

    22:21 19.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ганю

    4 3 Отговор
    Ще мине 50% ген.Радев не бой се
    Поздравявам Мъдрият Български Народ ,
    който гласува за своят Президент
    Честита ви Победа Дами и Господа
    Боклуците в затвора време е.....
    които ср-а-ха върху концтитуцията и тъпчеха народа 36г

    22:37 19.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Град Козлодуй

    8 0 Отговор
    Крумчо каза хоп-преди да е скочил.Абе младеж бледен изтрий си млякото около устата.

    22:39 19.04.2026

  • 57 Голем смех

    5 0 Отговор
    Какво се радва Крумчо? Май ще подсмърча пред вратата на парламента.

    22:57 19.04.2026

  • 58 Веселяка

    1 0 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участват 😆 иначе ми е все тая 😂 колко още да ви го повтарям, мизерници долни 🤣

    23:04 19.04.2026

  • 59 Жустис

    3 0 Отговор
    Тоя май каза ХОП преди да е скочил

    23:08 19.04.2026

  • 60 Прага от 4% за влизане в НС е

    0 1 Отговор
    Противоконституционен
    Даже и едно депутатско място да е спечелила някоя партия трябва да е парламентарно представена

    23:12 19.04.2026

  • 61 А50

    1 0 Отговор
    Вие сте длъжници , ама големи длъжници на норода дето го лъгахте 35г. Няма как да ви повярват вече

    23:28 19.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 коментар

    6 0 Отговор
    Голямо постижение няма що, вече сте под чертата! Столетницата вече е в историята!

    23:32 19.04.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 с 3ста

    1 0 Отговор
    БЕГАЙ БЕ КИБИК. И ти и шайката гладни муцуни около теб не вдъхвате доверие никому. Ще гледате партийния дом отвън. А оня пич Габи третия пол да отива пак да размахва черното знаме на Позитано.

    01:47 20.04.2026

  • 66 Aло робота

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Танчето Дончева разказа този виц":

    Къде можеш да сравниш българска ракия със
    Мърляво уийски?

    03:12 20.04.2026

  • 67 Както

    0 0 Отговор
    Казваше един в едно интер вю,-За нас загубата е победа.

    03:12 20.04.2026

