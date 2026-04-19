Крум Зарков: Постигнахме резултат, който мнозина считаха за невъзможен. Показахме устойчивост

Ясно е, че постигнахме резултат, който мнозина считаха за невъзможен. Показахме устойчивост и че сме на прав път. Скоро ще разберем дали ще бъдем парламентарно представени. Поемам пълната отговорност за резултатите. Във вторник ще свикаме Изпълнителното бюро и след това Националния съвет, а там ще преценим как да продължим така, че да върнем БСП и нейните партньори където им е мястото - на върховете на българската политика. Това каза лидерът на БСП Крум Зарков минути след края на изборния ден в коментар на излезлите предварителни резултати, цитиран от Нова телевизия.

Той уточни, че все пак резултатите към момента не позволяват да се заяви дали БСП е постигнала целите си.

Според резултатите от exit poll-а на социологическа агенция „Тренд” към 19.00 ч., поръчан и финансиран от NOVA, в 52-рото Народно събрание най-вероятно ще има депутати от шест партии, а „БСП - Обединена левица” ще бъде най-малката група в НС, печелеща 4,2% от подкрепата.

Той благодари на всички граждани, отишли до урните. „Демокрацията е жива, избирателната активност е по-висока. Има още много какво да се желае, но е добре тази тенденция да се запази. Специална благодарност отправяме към всички, гласували за БСП, независимо дали за пореден, или за пръв път. Благодарим на всички активисти и членове на щабовете ни, имахме трудни условия и ограничени ресурси, приоритет беше личния контакт”, поясни лидерът.

Зарков поздрави за успеха Румен Радев, но ясно уточни, че това дава на „Прогресивна България” отговорността да състави устойчиво, компетентно и почтено правителство. Според лидера на социалистите приемането на редовен бюджет, промените в съдебната система и мерките срещу инфлацията са сред ключовите приоритети пред страната. Зарков изрази готовност БСП да си сътрудничи с други политически субекти при условия на взаимно уважение и равнопоставеност.

По данни от exit poll-а на "Тренд" към 20 ч. „Прогресивна България” печели предсрочния парламентарен вот с 39,6% от гласовете. Второто място заема коалицията ГЕРБ-СДС с 15,1 на сто от вота. Следва „Продължаваме Промяната – Демократична България” с резултат от 13,5%. Четвъртото и петото място са съответно за ДПС (8,1%) и „Възраждане” (5.1%). Малко над бариерата за влизане в парламента е „БСП – Обединена левица” (4,1%).