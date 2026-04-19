"Възраждане": Благодарим на всеки, който избра единствената партия, защитаваща българския национален интерес
19 Април, 2026 20:55 1 668 69

Очакваме окончателните резултати, казват от формацията на Костадин Костадинов

Снимка: Възраждане
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Благодарим на всеки от вас, който избра единствената партия, която защитава българския национален интерес! Очакваме окончателните резултати! Тази позиция изразиха от „Възраждане” малко след края на изборния ден, цитирани от Нова телевизия.
Според резултатите от exit poll-а на социологическа агенция „Тренд”, в 52-рото Народно събрание най-вероятно ще има депутати от шест партии, а „Възраждане” печели над 5% от подкрепата.
По данни от exit poll-а „Прогресивна България” печели предсрочния парламентарен вот с 39,6% от гласовете. Второто място заема коалицията ГЕРБ-СДС с 15,1 на сто от вота. Следва „Продължаваме Промяната – Демократична България” с резултат от 13,5%. Четвъртото и петото място са съответно за ДПС (8,1%) и „Възраждане” (5.1%). Малко над бариерата за влизане в парламента е „БСП – Обединена левица” (4,1%)


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Анти предател

    35 72 Отговор
    Долу възраждане предатели на българските интереси

    Коментиран от #46

    21:03 19.04.2026

  • 3 Деций

    24 37 Отговор
    Само на думи!
    Той каза много хубаво говори,т
    Той говори но не виждате как гласува с кого и кой подкрепя.Гербаджийска патерица!

    21:03 19.04.2026

  • 4 Мишо Дудикоф 🥷

    18 28 Отговор
    Това да ти е за урок! Никога повече не симпатизирай на исраел, Републиканската партия!

    Гласувах за Възраждане със идеята, че е българска партия, а не финансирано от администрацията на Тртмпоча НПО.

    Коментиран от #12, #32

    21:04 19.04.2026

  • 5 Хахахаха

    33 39 Отговор
    Българския национален интерес защитавате или руския? Че не е ясно?

    Коментиран от #40

    21:05 19.04.2026

  • 6 да внимават

    22 29 Отговор
    Сега от Възраждане много добре да си опичат акъла. Ако с някакви тъпи номерца се правят на интересни и не подкрепят Радев, те де факто работят за евроатлантическите подлоги. Най-после ще се разбере дали са родолюбци и патриоти,както се представят, или просто са скрит проект на ГЕРБ, който да крепи жълтопаветниците и Урсула, докато уж са опозиция. Дойде времето да покажат истинското си лице. Сбъркат ли, ще станат по-мразени даже от ПП-ДБ.

    Коментиран от #13, #16, #53

    21:05 19.04.2026

  • 7 Дик диверсанта

    20 29 Отговор
    Чорапа взема копейките.
    Но рос дебилите си остават рос дебили, независимо при кого са и са заплаха за България.

    21:05 19.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 4567

    22 21 Отговор
    Коце, купи каса бира и пийте с Волен!

    Коментиран от #23

    21:05 19.04.2026

  • 10 сноу

    16 9 Отговор
    Костадинов опече пиленцата а родюф ги опапа...

    21:06 19.04.2026

  • 11 Любов

    7 0 Отговор
    Най - важно е: "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало!

    останалото е:

    Изборна "ЛЮБОВ"

    Някой може ли да изясни....

    Каква е разликата между думите "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"?

    Ако няма разлика, това означава, че са в ЛЮБОВ!

    Мъжка ли е "СТАТИСТИКАТА"?

    Женска ли е "СТЪКМИСТИКАТА"?

    А ако, няма разлика между "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"
    означава, че са "ДЖЕНДЪРИСТИКА", тоест "ПЕДОФЕЛИСТИКА"!

    21:06 19.04.2026

  • 12 Хахахаха

    16 22 Отговор

    До коментар #4 от "Мишо Дудикоф 🥷":

    Е естествено Възраждане не е финансирана от НПО на тръмпоча, защото е финансирана от НПО на путлера.

    Коментиран от #17

    21:06 19.04.2026

  • 13 Дик диверсанта

    8 12 Отговор

    До коментар #6 от "да внимават":

    Свърши им сиренцето на алтернативно родените, чорапа извади цяла пита и ги излови.

    21:06 19.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Как да

    9 5 Отговор
    не драйфаш от толкова фалш и гнусотии ?

    21:07 19.04.2026

  • 16 Тоалетна Хартия

    17 13 Отговор

    До коментар #6 от "да внимават":

    Аз гласувах отново за Възраждане, но ако те се коалиция с чорапи, НИКОГА ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ГЛАСУВАМ ЗА ТЯХ!!!!

    21:09 19.04.2026

  • 17 Мишо Дудикоф 🥷

    26 6 Отговор

    До коментар #12 от "Хахахаха":

    Нямам против финансиране от Русия и Китай. Запада не инвестира тук - няма заводи, няма офиси, няма квалифицирана работа.

    Време е да потърсим на Изток.

    Коментиран от #26, #27

    21:10 19.04.2026

  • 18 Цвете

    7 10 Отговор
    ВИЕ СТЕ СМЕШЕН ПЛАЧ.

    21:16 19.04.2026

  • 19 Резултатът на Възраждане

    12 26 Отговор
    на тези избори е единствената положителна новина тази вечер. Явно този проект е пред закриване.

    Коментиран от #21

    21:17 19.04.2026

  • 20 Гориил

    9 2 Отговор
    Всички партии ще се борят за място под слънцето, но никоя от тях няма независимост и суверенитет.Всички лидери гледат към Брюксел с тревога и страх.

    21:19 19.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 гоосе

    7 9 Отговор
    Явнйо българите смятат, че националните им интереси са различни от тези, които афиширате вие :)

    21:24 19.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гого

    2 3 Отговор
    Явно си избрал Пеевски

    21:25 19.04.2026

  • 25 незнайко

    17 3 Отговор
    Хубаво ми благодарят от Възраждане, но аз очаквах да изместят ДПС и те да са пред тях, но не стана ! Явно БЪЛГАРИТЕ сме загубили чувството - НАЦИОНАЛИЗЪМ !!!

    21:27 19.04.2026

  • 26 Хахахаха

    6 15 Отговор

    До коментар #17 от "Мишо Дудикоф 🥷":

    Ами потърсете на изток бе копей. Ама не търсите на изток, не съм видял някой да е заминал за раша. Аз ако знаете, как чакам рашата да ви направи втори Донбас. Защото путинизъм се лекува само с руски мир.

    Коментиран от #64

    21:28 19.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хахахаха

    4 8 Отговор

    До коментар #27 от "Хахахаха":

    Русофоби е всъщност русороби!

    Коментиран от #47

    21:31 19.04.2026

  • 29 хмм

    14 11 Отговор
    Сега Коце ще се предлага на Радев само и само да построи още някоя и друга къщичка, да обзаведе всички имоти, след което патриотизмът му ще спихне внезапно. Обеща да се бори с Борисов и Пеевски, а се бореше единствено с Величие и Ивелин Михайлов. Смелчага. На следващите избори ще се бори само за субсидия, колкото да издържа семейството.

    Коментиран от #35, #39

    21:31 19.04.2026

  • 30 Ха ха ха

    10 9 Отговор
    Марш в небитието с вашите мижави 5 процента

    Коментиран от #36

    21:31 19.04.2026

  • 31 Винаги и последователно

    8 9 Отговор
    Със Възраждане ,който и нов играч да се появи!

    21:32 19.04.2026

  • 32 Ха ха ха

    1 9 Отговор

    До коментар #4 от "Мишо Дудикоф 🥷":

    А са финансирани от Кремъл, още по-зле

    21:33 19.04.2026

  • 33 Гай Турий

    8 6 Отговор
    Коцьо, не разрала ли за н-ти избори, че ако се дъврориш на всички и не си склонен да се коалираш за управление с част от твоите виждания, накрая минаваш по пътя на Атака и ВМРО, изтичаш в канала. То и ГРОБ тръгна да изтича, че вие ли?!! Ама много сте тъпунички, ограничени. Имахте шанс с малко повече акъл да се коалирате с меча, с величието ако трябва, с тоя за дърщеря си, с Радев ако трябва..., да ама не - китуци в политиката сте, и така ще си изгорите. До следващите избори сте аут, като чалгарите, ако не ви дойде ума в главата. Колко пъти и време ви предупреждавахме, че трябва да се коалирате, защото с това месианско нарцистично тупане в ребрата отпред народът ще ви ритне отзад. Не давате резултат, няма стока от вас, а само фира и пара в свирките. И аз се дръпнах от вас спартанци, гласувах за Радев.

    21:34 19.04.2026

  • 34 айде пътувайте

    4 12 Отговор
    путинисти грозни

    Коментиран от #49

    21:34 19.04.2026

  • 35 Мишо Дудикоф 🥷

    8 4 Отговор

    До коментар #29 от "хмм":

    Ивелин си купи новият модел Мерцедес Г класа за €100к

    Коментиран от #38

    21:35 19.04.2026

  • 36 на две

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "Ха ха ха":

    магарета сеното не може да раздели тоя побелелия олигггггфрн

    21:35 19.04.2026

  • 37 Миша копейкович

    5 8 Отговор
    Благодаря ви ! Ще мога да си довърша къщата във тюленово

    21:36 19.04.2026

  • 38 Мишо Дудикоф 🥷

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Мишо Дудикоф 🥷":

    Докато обикаляше студията и се жалваше, че едвам оцелява със депутатката заплата и майка му го издържа!

    21:37 19.04.2026

  • 39 Глупости

    8 6 Отговор

    До коментар #29 от "хмм":

    От Величие и по - специално Киро брейка ,който уважавам за голяма част от вижданията му, не спря да плюе по Възраждане за разлика от тях , които не са нападали Величие

    Коментиран от #45

    21:38 19.04.2026

  • 40 всеки народ заслужава.......

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    Собствения,личния като всички които влизат в този парламент (нищо свястно). Едно е ясно, все още хладилника не може да победи телевизора или по по разбираемо..... хората все още си мислят че телевизора ще напьлни хладилника им .

    21:39 19.04.2026

  • 41 Коцамунеее, копанарееее,

    10 5 Отговор
    ако не беше се подлагал 5 години да служиш на българоубиеца Тиквун, наистина щеше да си начело на българска партеи с висок резултат. Сега и това ти е много, нали те пуснаха в ролята на лаеща безполезна "опозиция", че не бива да убиват на 100% надеждата на обуначеното стадо.

    21:40 19.04.2026

  • 42 Казанлъшкия

    6 12 Отговор
    Това е най- новият виц. Коцето, който нееднократно подкрепи в миналия парламент предложения на ГЕРБ бил защитавал българския интерес. Гласуваха за това и ограничиха максимално секциите в чужбина,за да не могат хора от глрки държави ( вероятно няколкостотин хиляди българи) да не могат да отидат да гласуват. Че можеше и да не влезе Възраждане че оше половин милион гласове от вън.

    21:40 19.04.2026

  • 43 Феникс

    9 1 Отговор
    Жалко, червените бабички затриха държавата тотално! Но не като ни върнаха към Русия, а като ни набутаха още регулации и заповеди от ЕС и ще ни натресат дигиталното евро!

    21:41 19.04.2026

  • 44 где МОЧА копейки?

    3 14 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Митрофанова каза че новая явочная квартирая при Радева

    21:42 19.04.2026

  • 45 Казанлъшкия

    7 7 Отговор

    До коментар #39 от "Глупости":

    Ти луд ли си ? Възраждане не спряха да атакуват величие. Те просто се защитаваха. Кой беше шеф на комисията за разследване на Величие? Онази пишман юристка от Възраждане.

    21:42 19.04.2026

  • 46 Стенли

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "Анти предател":

    Е какво точно интереси са предали ещв ,интерес на истината единствено Възраждане поискаха истински да има референдум за тази прословута еврозона докато Радев първоначално отказа и едва накрая поиска когато както се казва мача беше свирен, лично за мен Радев е фурнаджийска лопата ,и дано хората гласували за него не останат разочаровани както при така наречения цар

    21:43 19.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Стъпил на земята

    5 2 Отговор
    Хубаво е да знаеш колко е твърдото ти ядро и колко са прихванатите, неориентирани електрони, това дава стабилност.

    21:48 19.04.2026

  • 51 Стенли

    14 3 Отговор

    До коментар #21 от "Дойче зеле":

    Много точно казано осемдесет процента от населението на България реве от тази прословута еврозона но не гласува за единствената партия която реално поиска да се чуе гласа на народа за тази прословута еврозона😕🤨

    21:48 19.04.2026

  • 52 георги стоянов

    7 1 Отговор
    Румен Радев в момента е в позицията на Жан Виденов в ония времена , т. е каквото и да направи или да иска да направи е обречен защото межд.политическа обстановка е такава.Така, че по полека с надеждите и максимум до година пак сме пред урните ....ако евентуално не сме на фронта.

    21:51 19.04.2026

  • 53 Внимавай ти

    12 2 Отговор

    До коментар #6 от "да внимават":

    Как още по болезнено ще настъпиш мотиката със сляпата вяра в натовския генерал.
    Тепърва хред Радев и неговата послушническа групичка ще се разгръща голямото финансово кризисно цунами на шиткойн кошарата.
    Нито той, нито неговите послушници ще се справят. Онези, които се радват предварително за победата на Радев да си спомнят трудното управление в батаците на Виденов, вместо на следващия, къмайто застъпи СЛЕД опустошителната финансова криза. С две думи, Възраждане е на права пътека за разлика от натовеца и евро-послушник Радев. Да живее България! Възраждане има идеология, която е животворна за народа и държавата ни, Радев няма дори доктрина.

    21:59 19.04.2026

  • 54 Анонимен

    7 0 Отговор
    Акушерката начело на ЕС има навик ъда изражда закони и закончета,които ощетяват осезаемо всеки европеец....Възраждане иска да възроди онези загубени ценности на страната ни,които са я пращали на нож срещу всички държави дръзнали да посегнат до най-ценното-българският начин на живот и традиции.

    22:11 19.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Веселяка

    1 8 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участват 😆 иначе ми е все тая 😂 разбрахте ли, глупчовци разни 🤣

    22:50 19.04.2026

  • 57 Гуру Гарабед

    5 4 Отговор
    Видя ли колко струваш бе максуда ??циркаджия,заминавай при сидеров. Въздух под налягане.

    23:15 19.04.2026

  • 58 Избрах Възраждане

    5 4 Отговор
    като коректив на Радев, за да не се налага той да се коалира с явните вредители за народа ППДБ или ГЕРБ. И се оказах прав.

    23:20 19.04.2026

  • 59 България 🇧🇬

    4 5 Отговор
    ВЪЗРАЖДАНЕ 🚾 ПРЕДАТЕЛИ ИЗМАМНИЦИ ГЕРБАДЖИЙСКИ СЛУГИ ... КОСТАДИНОВ КОПАНАР ЛЪЖЕЦ СЛУГА НА БОРИСОВ.

    23:45 19.04.2026

  • 60 Цончо ганев педала

    4 5 Отговор
    КОПАНАР ВРЪЩАЙ КРАДЕНИТЕ МИЛИОНИ БОКЛУК ...НЕЗАКОННА КЪЩА В ТЮЛЕНОВО...

    23:47 19.04.2026

  • 61 Дядо Влайчо

    4 5 Отговор
    Костадинов 🙉 Гербаджийска подлога Изманик от Израждане...

    23:49 19.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Пенка

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Хахахаха":

    Къв изток, къде запад, кви пет лева🤣🤣аз гледам към звездите🎆

    00:59 20.04.2026

  • 65 умен и образован

    2 2 Отговор
    как само вият копейките, голям кеф...
    марш на североизток!

    Коментиран от #66

    01:02 20.04.2026

  • 66 Вият евроатлантици!!!

    3 1 Отговор

    До коментар #65 от "умен и образован":

    Песен за душата. А Възраждане остава в парламента, и Радев може да образува коалиция с тях, за ужаст на герберасите и ппдберасите.

    01:13 20.04.2026

  • 67 Тиквата +Шиши =💩

    2 0 Отговор
    Палячо, изчезвай от Парламента, мястото ти е в затвора 💩💩💩

    01:14 20.04.2026

  • 68 Арни

    0 3 Отговор
    А бе, къде е Искрен? Нещо се е скрил, а се кълнеше , че Възраждане ще са трета сила на изборите. А сега мълчи, защо така?

    01:15 20.04.2026

  • 69 Костадинов

    0 0 Отговор
    Абе, мишки, какво пак сте се вторачили във Възраждане? Гледайте си своите партии! Какво стана с БСП, ИТН?! А Зеления чорап, дето уж бил взел гласовете на Възраждане, каква мислите, че ще я свърши? Само вижте това недоразумение Гюро – то беше председател на групата на Петроханските Педофили. Радефф ще се коалира с тях, въпреки че има мнозинство. Само стойте и гледайте.

    04:47 20.04.2026

