Янкулов: Изчерпани са правомощията ми по казуса със Сарафов

Янкулов: Изчерпани са правомощията ми по казуса със Сарафов

21 Април, 2026 20:40 1 857 36

  • андрей янкулов-
  • борислав сарафов-
  • всс

По думите му най-лесният изход от ситуацията е Борислав Сарафов да си подаде оставката

Янкулов: Изчерпани са правомощията ми по казуса със Сарафов - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изчерпани са всички законови правомощия на министъра на правосъдието да действа по казуса с и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, каза пред медиите служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов.

Според него Сарафов е на поста противно на закона и на морала, всяко оставане и ден повече в това положение изправя правосъдната система пред изключително критична ситуация на правовата държава у нас. По думите му най-лесният изход от ситуацията е Сарафов да си подаде оставката, предаде БТА.

Янкулов добави, че иска да разбере какви точно биха били фактическите действия, които да се предприемат по казуса — израз на силови правомощия на министъра на правосъдието или на друг орган на изпълнителната власт, които биха могли да бъдат приложени за трайно решаване на въпроса със заемането на поста главен прокурор от Борислав Сарафов.

Министърът предположи, че всеки би могъл да бъде изведен от кабинета си по насилствен начин, доколкото някой, който упражнява монопола върху държавното насилие, реши да го направи. Позицията му обаче е, че въпросът не може да бъде решен с такива средства.

Андрей Янкулов взе участие в тържественото събрание на Съюза на юристите в България, с което се отбелязват Денят на Конституцията и професионалният празник на юриста. На събитието присъстваха още държаният глава Илияна Йотова, председателят на Конституционния съд Павлина Панова и представители на юридическата общност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    27 14 Отговор
    Янкулов прибирай се у дома и си мислех една ракия и там плачи

    20:41 21.04.2026

  • 2 Македонски космонаФто у космосо

    24 2 Отговор
    МЕЧ на другаря Радостин Василев дето тръгна от ИТН-то = 104 620 гласа , а чалгаропитек0Т масаин Слафч0 = 23 561! Какво става тука БЕ???

    20:42 21.04.2026

  • 3 Има решение

    26 8 Отговор
    Румен Радев има огромна подкрепа от хората и за разлика от ДБ и ПП, които се сглобиха с бандитите наТиквата Борисов и на Груx Пеевски, ще има силен шут и Сарафов ще бъде изгонен.

    Коментиран от #7, #14, #16

    20:46 21.04.2026

  • 4 Шиши корп

    28 3 Отговор
    Немаш топки плешунко, зс таа работа треба големи топки

    20:48 21.04.2026

  • 5 Сарафа

    11 17 Отговор
    Да си слага сам белезниците и да се признава за виновен, може и да му намалят присъдата оъ два живота на един

    20:51 21.04.2026

  • 6 Хмм

    27 4 Отговор
    по тази логика всеки може да се настани в чуждо жилище и да не може да бъде изваден оттам

    20:52 21.04.2026

  • 7 Анонимен

    6 22 Отговор

    До коментар #3 от "Има решение":

    Шутове вече си раздавайте на вас си и на месията спрете с простотията си Работа доказване на месията си за вас нали това е

    Коментиран от #9, #10

    20:55 21.04.2026

  • 8 Наемник

    18 2 Отговор
    "Има човек - има проблем. Няма човек - няма проблем."🚷😎

    20:55 21.04.2026

  • 9 Промяна

    4 27 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    ГЕРБ ПОБЕДА ГЕРБ ПОБЕДА СЪД ЗА ШАРЛАТАНИТЕ И МЕСИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ЗАКОНИ ГЕРБ ПОБЕДА

    Коментиран от #19

    20:57 21.04.2026

  • 10 Евгени от Алфапласт

    16 3 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Разкарай се, илитерат!🤣🤣🤣

    Коментиран от #21

    20:58 21.04.2026

  • 11 Нищо ново ....

    22 8 Отговор
    И тоя жълтопаветник се наигра!Да видим ново боядисаните , зеленочорапни, пишман "демократи", какъв цирков спектакъл по въпроса с многогодишната дъвка за "съдебните реформи„, а всъщност евтин скеч "стани да седна", са измислили!

    20:58 21.04.2026

  • 12 Исторически факти

    25 6 Отговор
    Румен Радев е правил Кобрата на Пугачов... При изпълнение на фигурата „Кобра“ самолетът рязко увеличава ъгъла на атака до преобръщане назад, като при това запазва посоката на полета си. Стойността на ъгъла на атака става по-голям от 90 градуса (при Су-27-110, при Су-37- до 180), т.е. самолетът лети с опашката напред. След това самолетът започва нормален полет, без да губи височина. --- А сега си представете Генерал Гном или Генерал Боко Тиквата... ха ха ха Какво могат те? Нищо не могат... Генерал Богомил Бонев е същия шушляк- натегач...

    Коментиран от #17, #30

    20:59 21.04.2026

  • 13 Ъхъ!!!

    8 14 Отговор
    Така е в страната, където мафията си има държава! Дори и в банановите републики, сарафов, като му свърши мандата щеше да бъде натирен като мръсна мачка.

    21:01 21.04.2026

  • 14 Исторически факти

    24 6 Отговор

    До коментар #3 от "Има решение":

    Профилът на Румен Радев е тотално различен от всички, печелили до сега. Генерал /ама истински, не паркетен като Тиквата/, летец първи клас /проверете колко такива са в България/, главнокомандващ ВВС, реално и във времето доказал себе си. За президентския пост не говоря, там е политика, но и там показа, че не е лигльо, а човек, отстояващ позиции, които смята за правилни. Замислете се имало ли е до момента човек с истинска и дългогодишна професия, който е бил начело на държавата.

    21:01 21.04.2026

  • 15 Уаахахахахах

    18 3 Отговор
    каква жалак педоЛенинска лама

    21:04 21.04.2026

  • 16 Няма решение

    5 16 Отговор

    До коментар #3 от "Има решение":

    това какво са подкрепили хората не кореспондира с Конституцията , разбираш ли ? Да очакваме саморазправа ли ?

    21:04 21.04.2026

  • 17 Озадачен

    6 18 Отговор

    До коментар #12 от "Исторически факти":

    И като как кобрата на Пугачов (известна в авиосредите със своята безсмисленост) в изпълнение на Фуражко Боташков ще помогне за доброто управление на България??? Фукара бабаит!

    21:06 21.04.2026

  • 18 Тити на Кака

    19 1 Отговор
    И успя да разбереш какви са правомощията ти само след три месеца жални писъци, глупако?

    21:06 21.04.2026

  • 19 Оня с коня

    11 6 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    Госпожо на преклонна възраст. Имаш огромна заслуга за разгрома на нашата партия ГЕРБ..! От 641 хиляди гласа преди година и 4 месеца ,миналия ден имаме 430 хиляди гласа. 211 хиляди срив. А онзи зелен чорап има 1 милион и 450 хиляди. Ти срина рейтинга и на нашите партньори от ДПС на Пеевски и ги смъкна от 11.6% края на 2024 г.на 7% сега. Възрастна госпожо ти си лоша прокоба за ГЕРБ и затова онзи кayн Радев има самостоятелно пълно мнозинство и по парламентарен път не може да бъде махнат 4 години а афишира че ще вкарва лидера ни Борисов в затвора...! Възрастна неграмотна бабо,ти унищожи съвсем нашата партия ГЕРБ...!

    21:07 21.04.2026

  • 20 Ленинската педолама

    21 3 Отговор
    просто не иска да махне човека на Шиши. Кокора, Гнома и Мирчев са в скута на Пеевски!

    21:08 21.04.2026

  • 21 Стенли

    17 0 Отговор

    До коментар #10 от "Евгени от Алфапласт":

    Коментар 7 е същата "ПРОМЯНА" и си отговаря сама хахаха😂🤣😅😆

    21:08 21.04.2026

  • 22 Изчерпани са правомощията ми

    4 17 Отговор
    как да са?
    спирате му заплатката тлъста

    Коментиран от #24

    21:10 21.04.2026

  • 23 Буха ха

    19 3 Отговор
    Най лесно ще го изгонят от кабинета десетки хиляди протестиращи, но не с фенерчетата на телефоните, а с ТОЯГИ

    21:12 21.04.2026

  • 24 Имаш предвид

    21 2 Отговор

    До коментар #22 от "Изчерпани са правомощията ми":

    некадърната педолама Янкулов нали?

    21:12 21.04.2026

  • 25 хаха

    15 0 Отговор
    Че ти нещо да си свършил бе фигурант?
    Кажи направо че нямаш никакви "правомощия" и си там да позьорстваш.

    21:22 21.04.2026

  • 26 хикс

    2 12 Отговор
    Четете внимателно .Тази вечер Сарафов подаде оставка !

    21:23 21.04.2026

  • 27 Гост

    4 14 Отговор
    сарафчоф първо е б"о"к"л"у"к най-висша класа и после няма право на глас. Като са му казали да седи там, той седи, няма никакъв друг избор. Седи и слугува! Мишле!

    21:25 21.04.2026

  • 28 хикс

    8 8 Отговор
    Сарафов има две заместнички и двете са на Момчето .Едната заема и.ф .Сарафов ще се опита да в,езе във новия ВСС и от там да пази интересите на господаря си

    21:27 21.04.2026

  • 29 Петър

    17 0 Отговор
    Да, след краха на неговите господари на изборите, този призна, че не може да направи нищо по отношение на Сарафов! А иначе голям го вдигаше... Жалък плешивец!

    21:34 21.04.2026

  • 30 Ай стига бе,

    12 0 Отговор

    До коментар #12 от "Исторически факти":

    генерал Наско кобрата на Пугачов ще я направи с дизелов локомотив.

    21:38 21.04.2026

  • 31 Гост

    4 3 Отговор
    Сарафа е пътник, професионално! Въпроса е, еднопосочен, или двупосочен с БДЖ?

    21:50 21.04.2026

  • 32 Абсурдистан

    3 2 Отговор
    Много подлизурска статия. Изобщо не се споменава искането на Демерджиев за силово отстраняване на Сарафов. Всъщност мамникът и този, който го е поискал и показа как ще управлява.

    22:00 21.04.2026

  • 33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 0 Отговор
    Неможач.

    22:00 21.04.2026

  • 34 Умен по цялата глава

    5 0 Отговор
    Янкулов да изчезва заедно със Сарафа

    22:02 21.04.2026

  • 35 стоян георгиев

    6 2 Отговор
    Пълна чистка на хората от ГЕРБ, ДПС и ПП от държавни постове.Всички ВЪН

    22:04 21.04.2026

  • 36 Козелът никога не е знаел какво да прави

    1 0 Отговор
    Много ясно е осъзнавал, че нито един от опитите му няма да мине. Само вдигаше шум покрай изборите и хабеше държавния ресурс. И на децата е ясно, че първо трябва да се обнови състава на ВСС и след това да се гласува за нов главен прокурор.

    Същият шум вдигаше и министър Емо Узото за купените гласове. Като направиш анализ как са гласували махалите веднага ще разбереш коя партия е купувала. Няма как в махала Токайто в Пазарджик изненадващо да заобичат ППДБ. Там любов без пари не дават. В квартал Райна Княгиня в Ямбол - аналогично. Надежда и Речица в Сливен - аналогично. Шекера и Столипиново в Пловдив - аналогично. Протоколите са на сайта на ЦИК - гледайте!

    00:29 22.04.2026

