Янкулов: Изчерпани са правомощията ми по казуса със Сарафов

Изчерпани са всички законови правомощия на министъра на правосъдието да действа по казуса с и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, каза пред медиите служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов.
Според него Сарафов е на поста противно на закона и на морала, всяко оставане и ден повече в това положение изправя правосъдната система пред изключително критична ситуация на правовата държава у нас. По думите му най-лесният изход от ситуацията е Сарафов да си подаде оставката, предаде БТА.
Янкулов добави, че иска да разбере какви точно биха били фактическите действия, които да се предприемат по казуса — израз на силови правомощия на министъра на правосъдието или на друг орган на изпълнителната власт, които биха могли да бъдат приложени за трайно решаване на въпроса със заемането на поста главен прокурор от Борислав Сарафов.
Министърът предположи, че всеки би могъл да бъде изведен от кабинета си по насилствен начин, доколкото някой, който упражнява монопола върху държавното насилие, реши да го направи. Позицията му обаче е, че въпросът не може да бъде решен с такива средства.
Андрей Янкулов взе участие в тържественото събрание на Съюза на юристите в България, с което се отбелязват Денят на Конституцията и професионалният празник на юриста. На събитието присъстваха още държаният глава Илияна Йотова, председателят на Конституционния съд Павлина Панова и представители на юридическата общност.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яшар
20:41 21.04.2026
2 Македонски космонаФто у космосо
20:42 21.04.2026
3 Има решение
Коментиран от #7, #14, #16
20:46 21.04.2026
4 Шиши корп
20:48 21.04.2026
5 Сарафа
20:51 21.04.2026
6 Хмм
20:52 21.04.2026
7 Анонимен
До коментар #3 от "Има решение":Шутове вече си раздавайте на вас си и на месията спрете с простотията си Работа доказване на месията си за вас нали това е
Коментиран от #9, #10
20:55 21.04.2026
8 Наемник
20:55 21.04.2026
9 Промяна
До коментар #7 от "Анонимен":ГЕРБ ПОБЕДА ГЕРБ ПОБЕДА СЪД ЗА ШАРЛАТАНИТЕ И МЕСИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ЗАКОНИ ГЕРБ ПОБЕДА
Коментиран от #19
20:57 21.04.2026
10 Евгени от Алфапласт
До коментар #7 от "Анонимен":Разкарай се, илитерат!🤣🤣🤣
Коментиран от #21
20:58 21.04.2026
11 Нищо ново ....
20:58 21.04.2026
12 Исторически факти
Коментиран от #17, #30
20:59 21.04.2026
13 Ъхъ!!!
21:01 21.04.2026
14 Исторически факти
До коментар #3 от "Има решение":Профилът на Румен Радев е тотално различен от всички, печелили до сега. Генерал /ама истински, не паркетен като Тиквата/, летец първи клас /проверете колко такива са в България/, главнокомандващ ВВС, реално и във времето доказал себе си. За президентския пост не говоря, там е политика, но и там показа, че не е лигльо, а човек, отстояващ позиции, които смята за правилни. Замислете се имало ли е до момента човек с истинска и дългогодишна професия, който е бил начело на държавата.
21:01 21.04.2026
15 Уаахахахахах
21:04 21.04.2026
16 Няма решение
До коментар #3 от "Има решение":това какво са подкрепили хората не кореспондира с Конституцията , разбираш ли ? Да очакваме саморазправа ли ?
21:04 21.04.2026
17 Озадачен
До коментар #12 от "Исторически факти":И като как кобрата на Пугачов (известна в авиосредите със своята безсмисленост) в изпълнение на Фуражко Боташков ще помогне за доброто управление на България??? Фукара бабаит!
21:06 21.04.2026
18 Тити на Кака
21:06 21.04.2026
19 Оня с коня
До коментар #9 от "Промяна":Госпожо на преклонна възраст. Имаш огромна заслуга за разгрома на нашата партия ГЕРБ..! От 641 хиляди гласа преди година и 4 месеца ,миналия ден имаме 430 хиляди гласа. 211 хиляди срив. А онзи зелен чорап има 1 милион и 450 хиляди. Ти срина рейтинга и на нашите партньори от ДПС на Пеевски и ги смъкна от 11.6% края на 2024 г.на 7% сега. Възрастна госпожо ти си лоша прокоба за ГЕРБ и затова онзи кayн Радев има самостоятелно пълно мнозинство и по парламентарен път не може да бъде махнат 4 години а афишира че ще вкарва лидера ни Борисов в затвора...! Възрастна неграмотна бабо,ти унищожи съвсем нашата партия ГЕРБ...!
21:07 21.04.2026
20 Ленинската педолама
21:08 21.04.2026
21 Стенли
До коментар #10 от "Евгени от Алфапласт":Коментар 7 е същата "ПРОМЯНА" и си отговаря сама хахаха😂🤣😅😆
21:08 21.04.2026
22 Изчерпани са правомощията ми
спирате му заплатката тлъста
Коментиран от #24
21:10 21.04.2026
23 Буха ха
21:12 21.04.2026
24 Имаш предвид
До коментар #22 от "Изчерпани са правомощията ми":некадърната педолама Янкулов нали?
21:12 21.04.2026
25 хаха
Кажи направо че нямаш никакви "правомощия" и си там да позьорстваш.
21:22 21.04.2026
26 хикс
21:23 21.04.2026
27 Гост
21:25 21.04.2026
28 хикс
21:27 21.04.2026
29 Петър
21:34 21.04.2026
30 Ай стига бе,
До коментар #12 от "Исторически факти":генерал Наско кобрата на Пугачов ще я направи с дизелов локомотив.
21:38 21.04.2026
31 Гост
21:50 21.04.2026
32 Абсурдистан
22:00 21.04.2026
33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
22:00 21.04.2026
34 Умен по цялата глава
22:02 21.04.2026
35 стоян георгиев
22:04 21.04.2026
36 Козелът никога не е знаел какво да прави
Същият шум вдигаше и министър Емо Узото за купените гласове. Като направиш анализ как са гласували махалите веднага ще разбереш коя партия е купувала. Няма как в махала Токайто в Пазарджик изненадващо да заобичат ППДБ. Там любов без пари не дават. В квартал Райна Княгиня в Ямбол - аналогично. Надежда и Речица в Сливен - аналогично. Шекера и Столипиново в Пловдив - аналогично. Протоколите са на сайта на ЦИК - гледайте!
00:29 22.04.2026