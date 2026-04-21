Янкулов: Изчерпани са правомощията ми по казуса със Сарафов

Изчерпани са всички законови правомощия на министъра на правосъдието да действа по казуса с и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, каза пред медиите служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов.

Според него Сарафов е на поста противно на закона и на морала, всяко оставане и ден повече в това положение изправя правосъдната система пред изключително критична ситуация на правовата държава у нас. По думите му най-лесният изход от ситуацията е Сарафов да си подаде оставката, предаде БТА.

Янкулов добави, че иска да разбере какви точно биха били фактическите действия, които да се предприемат по казуса — израз на силови правомощия на министъра на правосъдието или на друг орган на изпълнителната власт, които биха могли да бъдат приложени за трайно решаване на въпроса със заемането на поста главен прокурор от Борислав Сарафов.

Министърът предположи, че всеки би могъл да бъде изведен от кабинета си по насилствен начин, доколкото някой, който упражнява монопола върху държавното насилие, реши да го направи. Позицията му обаче е, че въпросът не може да бъде решен с такива средства.

Андрей Янкулов взе участие в тържественото събрание на Съюза на юристите в България, с което се отбелязват Денят на Конституцията и професионалният празник на юриста. На събитието присъстваха още държаният глава Илияна Йотова, председателят на Конституционния съд Павлина Панова и представители на юридическата общност.