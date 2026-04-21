Каква субсидия ще вземат партиите и коалициите в 52-рото НС

Над 11 млн. евро субсидия от държавата ще вземат партиите и коалициите, явили се на предсрочните парламентарни избори на 19 април, сочат изчисленията според предварителните резултати от вота, съобщава бТВ.

Всяка партия, събрала над 1% подкрепа, получава субсидия. За коалициите прагът е 4%.

Редовен бюджет няма, но в неприетия се предвиждаше след превалутирането партиите да взимат по 4 евро и 10 цента на глас.



Така при парламентарно представените политически сили победителят „Прогресивна България“ ще получи близо 6 млн. евро.

ГЕРБ-СДС ще имат право на близо 1,780 млн. евро субсидия. ПП-ДБ ще вземат над 1, 670 млн. евро. ДПС ще разчитат на близо 946 000 от държавата. А „Възраждане“ – на над 565 000.

Сред партиите, които остават извън парламента, но също са преминали бариерата за получаване на субсидия, са МЕЧ и „Величие“. МЕЧ ще вземе над 428 000 евро, а „Величие“ – над 421 000 евро.

Без субсидия остават БСП, АПС и ИТН, тъй като не са събрали необходимата подкрепа от избирателите, за да получат пари от държавата.