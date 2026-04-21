Каква субсидия ще вземат партиите и коалициите в 52-рото НС

Каква субсидия ще вземат партиите и коалициите в 52-рото НС

21 Април, 2026 22:10 2 725 39

Всяка партия, събрала над 1% подкрепа, получава субсидия, за коалициите прагът е 4%

Каква субсидия ще вземат партиите и коалициите в 52-рото НС - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Над 11 млн. евро субсидия от държавата ще вземат партиите и коалициите, явили се на предсрочните парламентарни избори на 19 април, сочат изчисленията според предварителните резултати от вота, съобщава бТВ.

Всяка партия, събрала над 1% подкрепа, получава субсидия. За коалициите прагът е 4%.

Редовен бюджет няма, но в неприетия се предвиждаше след превалутирането партиите да взимат по 4 евро и 10 цента на глас.

Така при парламентарно представените политически сили победителят „Прогресивна България“ ще получи близо 6 млн. евро.

ГЕРБ-СДС ще имат право на близо 1,780 млн. евро субсидия. ПП-ДБ ще вземат над 1, 670 млн. евро. ДПС ще разчитат на близо 946 000 от държавата. А „Възраждане“ – на над 565 000.

Сред партиите, които остават извън парламента, но също са преминали бариерата за получаване на субсидия, са МЕЧ и „Величие“. МЕЧ ще вземе над 428 000 евро, а „Величие“ – над 421 000 евро.

Без субсидия остават БСП, АПС и ИТН, тъй като не са събрали необходимата подкрепа от избирателите, за да получат пари от държавата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    55 3 Отговор
    Мога да ви кажа колко субсидия ще вземат зулусите на слави.... 0.... Колкото си и заслужават

    Коментиран от #8, #20, #32

    22:12 21.04.2026

  • 2 си дзън

    26 12 Отговор
    Слави качи таксата за гледане на неговата телевизия. Абонатите са готови да плащат
    петорно и десеторно, ама да я гледат.

    Коментиран от #30

    22:14 21.04.2026

  • 3 Не е важно

    25 15 Отговор
    Каква субсидия ще вземат, а колко ще откраднат от народа. Впрочем бащата на някаква Саяна и той ли ще получи субсидия и ако да, за какво по-точно? Явно за скубане на веждички и маникюр.

    Коментиран от #14

    22:14 21.04.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    37 1 Отговор
    Сбъркана територия!
    Пак ще кльопат за наша сметка! От какъв зор трябва да получават субсидии?
    Праг за влизане също трябва да се вдигне на 10% !

    22:15 21.04.2026

  • 5 бибитков

    37 4 Отговор
    Предлагам 500лв заплата на Тошко от ИТН...

    Коментиран от #12

    22:16 21.04.2026

  • 6 НЯКОЙ МОЖЕ ЛИ

    32 1 Отговор
    ДА ОБЯСНИ,
    ЗАЩО ИЗПАДНАЛИТЕ ПОД 4 % ПАРТИИ,КОИТО НЕ ВЛИЗАТ В ПАРЛАМЕНТА,ТРЯБВА ДА ПОЛУЧАВАТ СУБСИДИИ???

    Коментиран от #10

    22:21 21.04.2026

  • 7 Хохо Бохо

    17 2 Отговор
    Само на мен ли не ми е тъжно за банкянския тъ пунгер, петроханските лами и прасето?

    22:23 21.04.2026

  • 8 Майора

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    зулуса Отрепан поне да я беше премахнал а сега само чалга избитите няма да вземат ...БСП и АПС минаха 1% но са коалиции а зулуса най мразен е под 1%...Вдига таксата на телевизията си от 78 ст.на 7,80 лв. Утре я плащам

    Коментиран от #34

    22:25 21.04.2026

  • 9 Македонскио космонаФто у космосо

    19 1 Отговор
    МЕЧ на другаря Радостин Василев дето тръгна от ИТН-то = 104 620 гласа , а чалгаропитек0Т масаин Слафч0 = 23 561! Какво става тука БЕ???

    22:27 21.04.2026

  • 10 Звездоброец

    31 1 Отговор

    До коментар #6 от "НЯКОЙ МОЖЕ ЛИ":

    А някой може ли да каже защо изобщо трябва да вземат субсидии !? Има такива , които само за това участват на избори .....а ние да ги хрантутим .

    22:27 21.04.2026

  • 11 Мдаа

    11 2 Отговор
    Ако правителството издържи 4 години, значи 44 млн. евро .

    Коментиран от #16, #26

    22:28 21.04.2026

  • 12 Много са му

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "бибитков":

    Той не заслужава и 1 стотинка от нашите пари.

    22:30 21.04.2026

  • 13 Хомосексуален трансвестит

    2 1 Отговор
    Искам съм да направя мъжката 🍑 близост и обич с ромите и турци... 💋🏳️‍🌈

    22:33 21.04.2026

  • 14 не, няма

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Не е важно":

    да получи субсидия, защото се яви на изборите в коалиция, а на тях не им се дават субсидии. БСП затова изгоря и остава без пари.

    22:38 21.04.2026

  • 15 хххх

    2 4 Отговор
    АПС би трябвало да вземат. Те са партия, а не коалиция, нищо че се наричат Алианс. Имат 1.5%

    Коментиран от #18, #21

    22:39 21.04.2026

  • 16 Добре

    13 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мдаа":

    са го измислили. А народа да го д уха...

    22:39 21.04.2026

  • 17 Най-ми е тъжно за

    5 0 Отговор
    БСП. Влязоха ОЛ ин и Румен Радев им взе избирателите. Сега де факто ПБ е БСП, ИТН, МЕЧ, Величие, ПП-ДБ, че и дори ГЕРБ. Половината им избиратели вече гласуваха за Радев. БСП-ОЛ всичките

    Коментиран от #24

    22:40 21.04.2026

  • 18 АПС няма да вземат

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "хххх":

    Чрез земеделците участват и са коалиция

    22:40 21.04.2026

  • 19 За Костя

    14 2 Отговор
    ще има да измаже втория етаж.

    22:41 21.04.2026

  • 20 тошко африкански

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    но ви обрахме няколко пъти мощно!

    22:41 21.04.2026

  • 21 Ето за АПС

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "хххх":

    Да, Алианс за права и свободи (АПС) е регистрирана коалиция за участие в изборите за Народно събрание на 19 април 2026 г.. Тя е формирана около крилото на ДПС, подкрепящо Ахмед Доган, и участва в изборния процес като обединение от партии, а не като самостоятелна партия.

    22:42 21.04.2026

  • 22 За ИТН чува ли се нещо?

    13 1 Отговор
    Дългия щял да подава оставка. Да не вземе да си посегне туй момче!?

    22:43 21.04.2026

  • 23 батвесо

    12 4 Отговор
    Браво, бе, тези мошеници от Величие дето уж ги разследваха, вместо да ги вкарат в пандиза за измамите им, те субсидии ще им дават! Е, нема такава държава!

    Коментиран от #28

    22:44 21.04.2026

  • 24 Само ППДБ

    10 3 Отговор

    До коментар #17 от "Най-ми е тъжно за":

    увеличават избирателите си, с повече от 60000.
    А Шиши губи 80000. За ГЕРБ да не говорим.
    Очакват се фалити. На ПИК им угасили тока.

    22:48 21.04.2026

  • 25 банкеръ

    25 1 Отговор
    За какво им е на ИТН субсидия ? Според Тошко 500 лева стигат .Всеки ще ги вземе за 500 лв заплата

    22:49 21.04.2026

  • 26 Ми не

    10 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мдаа":

    Излиза , че народ е натиснат в рекет когато има редвен парламент , но и едни които нямат в момента никаква отговорност са също на софрата с данъците. Не знам дали субсидиите им в милиони зависят от броя гласували , но знам ,че е наложително човек да укрие колкото може повече от същите тези данъци или да отложи плащането за да оцелее физически поради наличието на тази политическа ,неотменна по брой и увеличаваща се каста . Озаконяваме ги в дерибейство и огромно Его , ходим на избори, плащаме им данък за това от труд и те ни ограбват още и още , та даже раздават подкупи на неработещи . От едните грабят за да се подсигурят . Отделно и членски внос и дарения по избори. Несметна законна лапачка. Демокрация та дрънка.

    22:57 21.04.2026

  • 27 Владимир Путqin

    2 6 Отговор
    Взехме София!
    Взимам субсидията,трябва ми за войната!

    23:00 21.04.2026

  • 28 Санди

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "батвесо":

    Поне да си плати ДДС и дълговете. Да му одържат директно. 20 евро за гориво- само след всичко платено. Но пък им ги начислиха без проверки. За този се знаят цифрите с които е ощетил хора и държава.

    23:03 21.04.2026

  • 29 Песков

    5 5 Отговор
    През Боташ ще вкарваме наша газ с двойна печалба по плана Боташ. Румен удържа на обещанието си пред вожда Путин да осигори пари за фронта

    23:08 21.04.2026

  • 30 Без ТВ

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Как се казва неговата телевизия,че хабер нямам...
    Да не би....0,78%???

    23:08 21.04.2026

  • 31 Може ли партиите извън парламента да не

    10 0 Отговор
    Получават субсидии!От народа е желанието,попитайте с референдум!

    Коментиран от #33

    23:10 21.04.2026

  • 33 ИСТИНАТА

    12 0 Отговор

    До коментар #31 от "Може ли партиите извън парламента да не":

    Всяка партия, събрала над 1% подкрепа, получава субсидия по 4 евро и 10 цента на глас.
    Всяка коалициите събрала над 4%, взима по 4 евро и 10 цента на глас.
    Казано по-просто, за това че си гласувал, плащаш си за удоволствието 4 евро и 10 цента.

    Отделно плащаш разходите за машини, бйлетини, сик, оик, РИК, ЦИК...и за целия цирк.

    На всичко отгоре изборите са противоконституционни, ерго незаконни!
    В нарушение на ал2 на чл6 от конституциатя на РБ
    се привилегироват водачите на партийни листи
    с гласовете на неотбелязалите преференции.

    23:12 21.04.2026

  • 34 Капитана

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Майора":

    Само откачалки с една звезда на пагона ,макар и по-голяма могат да плащат по 7,80 за такива тъпни...

    23:15 21.04.2026

  • 35 !!!?

    6 6 Отговор
    Румен Кеша осребри "Боташ"...!!!?

    23:23 21.04.2026

  • 36 Штап люшта

    3 3 Отговор
    Оффф, олекна ми - коцето ша има парички да довърши къщята покрай Тюленово...

    Коментиран от #37

    23:41 21.04.2026

  • 37 костя се опитвал

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Штап люшта":

    да върне субсидията но го заплашили с убийство ако не вземе парите и той се уплашил затова ги взел..

    00:14 22.04.2026

  • 38 бащата на сияна

    2 0 Отговор
    бащата на сияха хубави парички изкара от мъртвата си дъщеря, ти пари нямаше да ги изкара никога с две ръце

    00:28 22.04.2026

  • 39 Хахаха

    1 0 Отговор
    Престанете с тези субсидии
    Съкратете администрациятя
    Откраднаха достатъчно

    00:47 22.04.2026

