Каква субсидия ще вземат партиите и коалициите в 52-рото НС

Над 11 млн. евро субсидия от държавата ще вземат партиите и коалициите, явили се на предсрочните парламентарни избори на 19 април, сочат изчисленията според предварителните резултати от вота, съобщава бТВ.
Всяка партия, събрала над 1% подкрепа, получава субсидия. За коалициите прагът е 4%.
Редовен бюджет няма, но в неприетия се предвиждаше след превалутирането партиите да взимат по 4 евро и 10 цента на глас.
Така при парламентарно представените политически сили победителят „Прогресивна България“ ще получи близо 6 млн. евро.
ГЕРБ-СДС ще имат право на близо 1,780 млн. евро субсидия. ПП-ДБ ще вземат над 1, 670 млн. евро. ДПС ще разчитат на близо 946 000 от държавата. А „Възраждане“ – на над 565 000.
Сред партиите, които остават извън парламента, но също са преминали бариерата за получаване на субсидия, са МЕЧ и „Величие“. МЕЧ ще вземе над 428 000 евро, а „Величие“ – над 421 000 евро.
Без субсидия остават БСП, АПС и ИТН, тъй като не са събрали необходимата подкрепа от избирателите, за да получат пари от държавата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
22:12 21.04.2026
петорно и десеторно, ама да я гледат.
Коментиран от #30
22:14 21.04.2026
Пак ще кльопат за наша сметка! От какъв зор трябва да получават субсидии?
Праг за влизане също трябва да се вдигне на 10% !
22:15 21.04.2026
ЗАЩО ИЗПАДНАЛИТЕ ПОД 4 % ПАРТИИ,КОИТО НЕ ВЛИЗАТ В ПАРЛАМЕНТА,ТРЯБВА ДА ПОЛУЧАВАТ СУБСИДИИ???
Коментиран от #10
22:21 21.04.2026
22:23 21.04.2026
8 Майора
До коментар #1 от "ООрана държава":зулуса Отрепан поне да я беше премахнал а сега само чалга избитите няма да вземат ...БСП и АПС минаха 1% но са коалиции а зулуса най мразен е под 1%...Вдига таксата на телевизията си от 78 ст.на 7,80 лв. Утре я плащам
Коментиран от #34
22:25 21.04.2026
10 Звездоброец
До коментар #6 от "НЯКОЙ МОЖЕ ЛИ":А някой може ли да каже защо изобщо трябва да вземат субсидии !? Има такива , които само за това участват на избори .....а ние да ги хрантутим .
22:27 21.04.2026
12 Много са му
До коментар #5 от "бибитков":Той не заслужава и 1 стотинка от нашите пари.
22:30 21.04.2026
14 не, няма
До коментар #3 от "Не е важно":да получи субсидия, защото се яви на изборите в коалиция, а на тях не им се дават субсидии. БСП затова изгоря и остава без пари.
22:38 21.04.2026
16 Добре
До коментар #11 от "Мдаа":са го измислили. А народа да го д уха...
22:39 21.04.2026
18 АПС няма да вземат
До коментар #15 от "хххх":Чрез земеделците участват и са коалиция
22:40 21.04.2026
20 тошко африкански
До коментар #1 от "ООрана държава":но ви обрахме няколко пъти мощно!
22:41 21.04.2026
21 Ето за АПС
До коментар #15 от "хххх":Да, Алианс за права и свободи (АПС) е регистрирана коалиция за участие в изборите за Народно събрание на 19 април 2026 г.. Тя е формирана около крилото на ДПС, подкрепящо Ахмед Доган, и участва в изборния процес като обединение от партии, а не като самостоятелна партия.
22:42 21.04.2026
24 Само ППДБ
До коментар #17 от "Най-ми е тъжно за":увеличават избирателите си, с повече от 60000.
А Шиши губи 80000. За ГЕРБ да не говорим.
Очакват се фалити. На ПИК им угасили тока.
22:48 21.04.2026
26 Ми не
До коментар #11 от "Мдаа":Излиза , че народ е натиснат в рекет когато има редвен парламент , но и едни които нямат в момента никаква отговорност са също на софрата с данъците. Не знам дали субсидиите им в милиони зависят от броя гласували , но знам ,че е наложително човек да укрие колкото може повече от същите тези данъци или да отложи плащането за да оцелее физически поради наличието на тази политическа ,неотменна по брой и увеличаваща се каста . Озаконяваме ги в дерибейство и огромно Его , ходим на избори, плащаме им данък за това от труд и те ни ограбват още и още , та даже раздават подкупи на неработещи . От едните грабят за да се подсигурят . Отделно и членски внос и дарения по избори. Несметна законна лапачка. Демокрация та дрънка.
22:57 21.04.2026
Взимам субсидията,трябва ми за войната!
23:00 21.04.2026
28 Санди
До коментар #23 от "батвесо":Поне да си плати ДДС и дълговете. Да му одържат директно. 20 евро за гориво- само след всичко платено. Но пък им ги начислиха без проверки. За този се знаят цифрите с които е ощетил хора и държава.
23:03 21.04.2026
30 Без ТВ
До коментар #2 от "си дзън":Как се казва неговата телевизия,че хабер нямам...
Да не би....0,78%???
23:08 21.04.2026
33 ИСТИНАТА
До коментар #31 от "Може ли партиите извън парламента да не":Всяка партия, събрала над 1% подкрепа, получава субсидия по 4 евро и 10 цента на глас.
Всяка коалициите събрала над 4%, взима по 4 евро и 10 цента на глас.
Казано по-просто, за това че си гласувал, плащаш си за удоволствието 4 евро и 10 цента.
Отделно плащаш разходите за машини, бйлетини, сик, оик, РИК, ЦИК...и за целия цирк.
На всичко отгоре изборите са противоконституционни, ерго незаконни!
В нарушение на ал2 на чл6 от конституциатя на РБ
се привилегироват водачите на партийни листи
с гласовете на неотбелязалите преференции.
23:12 21.04.2026
34 Капитана
До коментар #8 от "Майора":Само откачалки с една звезда на пагона ,макар и по-голяма могат да плащат по 7,80 за такива тъпни...
23:15 21.04.2026
37 костя се опитвал
До коментар #36 от "Штап люшта":да върне субсидията но го заплашили с убийство ако не вземе парите и той се уплашил затова ги взел..
00:14 22.04.2026
Съкратете администрациятя
Откраднаха достатъчно
00:47 22.04.2026