Обявиха графика на консултациите с партиите при президента

4 Май, 2026 10:51 1 489 24

Първи на "Дондуков" 2 ще дойдат от "Прогресивна България"

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът ще проведе консултации с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание. В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията президентът Илияна Йотова ще проведе консултациите с представители на парламентарните групи в 52-рото Народно събрание.

На 5 май, вторник, в президентската институция държавният глава ще приеме, както следва:

От 10.30 часа – представители на парламентарната група на „Прогресивна България“;

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС;

От 12.30 часа – представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – ДПС“;

От 14.00 часа – представители на парламентарната група на „Демократична България“;

От 15.00 часа – представители на парламентарната група на „Продължаваме промяната“;

От 16.00 часа – представители на парламентарната група на „Възраждане“;

След края на консултациите държавният глава Илияна Йотова ще направи изявление пред медиите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ППДБ влязоха заедно в парламента

    9 5 Отговор
    Правенето на две групи е хитрост за две възможности на две изяви но тая хитрост не е в тяхна полза. Само че обратен път няма.

    Коментиран от #12

    10:56 04.05.2026

  • 2 Сделано в СССР

    3 7 Отговор
    За какво са тези консултации?
    Пропагандната лъжа е:
    "Както винаги досега сме правили, консултациите с всяка една партия поотделно, за да дадем възможност на всеки да каже своето мнение - как ще работи оттук-нататък в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет, каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите, проектите по ПВУ. Има доста неща", заяви новият ни президент.
    Стоп!
    Йотова няма никакви правомощия по Конституция и закони как ще управлява новият парламент, как ще управлява избраното от него правителство. Бъдещето правителство не е служебно, няма да е нейно!

    Неизвестно е, защото налице е убедително парламентарно мнозинство. Румен Радев няма никакъв проблем да състави самостоятелен кабинет и да държи властта без коалиционни партньори.
    Освен един - парите. Има задържани милиарди от ЕС по Плана за възстановяване. Този "маньовър" с консултациите (както се изразяваше навремето Тодор Живков) е опит да бъде убеден Брюксел да пусне тези пари още преди да се състави нов кабинет - в изтичащото време на премиера Гюров.
    С две думи - печели се време.
    .
    Всъщност тази беше и идеята зад изненадващия избор на Гюров и някои министри като служебни. Ето, България запазва европейската си идентичност! Дайте парите!
    Наивни надежди! Докато не се види кой кой е в новия Министерски съвет, ЕС ще се въздържи да налива милиарди в спорна държава, известна с корупцията си и мафията си.

    10:58 04.05.2026

  • 3 Да дадем шанс

    4 11 Отговор
    на Борисов и Пеевски да сформират кабинет на националното спасение. Само те двамата са готови да дадат своя опит и доказана благонадежност и неподкупност за благото им.

    11:02 04.05.2026

  • 4 Не би било

    10 3 Отговор
    добре ПП, ДБ да ходят на "консултации". Какво ще консултира, има мнозинство да управляват. Предстои да видим. Гюров им изми омазаните задни ччасти

    11:04 04.05.2026

  • 5 Тотално

    13 5 Отговор
    ненужно загубено време, безотговорно протакане и безбожни разходи !

    11:04 04.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Нека

    7 6 Отговор
    да дадем възможност да няма възможност за сформиране на нов кабинет.

    11:06 04.05.2026

  • 8 Хора без

    10 2 Отговор
    хал хабер от политика , държавност , икономика и отговорност , си играят години наред с народа и клетата ни държава с ялови експерименти и с тях !

    11:09 04.05.2026

  • 9 Анонимен

    6 1 Отговор
    БКП Е навсякъде Презшдентсво Парламент Министерствата ни и червените олигарси 2026 г Е вижте ясно кой овладя цялата власт Кой кога гласува за БКП

    11:18 04.05.2026

  • 10 Зъл пес

    5 1 Отговор
    А другарката президент разбра ли защо дуото каубои отиде в Кравария,и дали беше уведомена за целта на това изненадващо пътуване(предполагам за наша сметка).

    11:24 04.05.2026

  • 11 Перо

    7 2 Отговор
    В четвъртък консултации с партиите, в петък консултации със Светия синод, в понеделник по график с другите религиозни общности, после по график идват профсъюзите, следват спортните федерации и така до края на юли! Не може без консултации! До тогава Гюров смело да подписва договори за 30 г. напред!

    11:26 04.05.2026

  • 12 пресолена

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "ППДБ влязоха заедно в парламента":

    е как да са поотделно преди изборите като ала-бала с машините е направено за цялото ппдб. просто програмата не беше променена.

    Коментиран от #17

    11:29 04.05.2026

  • 13 Яваш-яваш

    4 2 Отговор
    Всичко става бавно , яваш-яваш. Досега можеше да има правителство.

    11:34 04.05.2026

  • 14 Йордан Ментев

    2 2 Отговор
    Това са излишни неща. През това време цените растат, кризата се задълбочава.

    11:36 04.05.2026

  • 15 Костенурка

    1 2 Отговор
    Давайте по-бързо, народът затъва.В Гърция кабинетът е готов на другия ден след изборите.

    Коментиран от #21

    11:39 04.05.2026

  • 16 Утре, протакване

    2 1 Отговор
    И защо утре. Можеше днес.

    11:40 04.05.2026

  • 17 Долни пеевски подлоги !

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "пресолена":

    Ала-бала само с химикала . 🤣🤣🤣

    11:41 04.05.2026

  • 18 Хаха

    1 1 Отговор
    Какво само губят времето на хората с безсмислени "консултации", след като е категорично ясно кой има пълно мнозинство и право да състави самостоятелно правителство!?
    За да може през това време, т.е. безвремие "умник" Гюро да си развява коня и върши безобразия в стил 30 годишни договори с бандеровци или за какво....
    Още утре да гласуват правителство и да се приключва с тоя цирк, щото както е тръгнало може още 2 месеца да се "консултира" стрина Йотова с профсъюзи, работодатели, олигарси, университети, религиозни институции и кой ли още не да дава "акъл" на Радев за правителство...

    11:42 04.05.2026

  • 19 Реалност

    0 4 Отговор
    Нали ви е ясно, че пари по ПВУ ще получим само ако Премиер е някой европеец, като Гюров, а не кремълска подлога като кРадев .
    Както и никога нямаше да влезем в Шенген или Еврозоната ако на власт бяха носителя на орден Ломоносов за ръсоблиз - Бойко Борисов или ковчежника на руската мафия и ДС внук - Делян Пеевски.

    11:45 04.05.2026

  • 20 матю хари

    1 3 Отговор
    Радев е поканил Тагарев за военен министър. Имал добра експертиза и доверие в НАТО.

    Копейкаджиите са в шок.

    11:49 04.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!

    2 0 Отговор
    Когато БСП издигна кандидатурата на Радев за президент, малцина осъзнаваха, че БСП си прави сепуко.
    Тогава и ГЕРБ полегна удобно по заповед на Кремъл.
    На олигархията не е нужна левица.
    Няма как да проповядваш социални политики, докато обслужваш крупната кремълска олигархия, която владее икономиката на България.
    Няма как да плещиш за високи пенсии и безплатна медицина, докато прикриваш как Лукойл укрива данъци за милиарди левове.
    Дядо Благоев отдавна се върти в гроба.
    А служебните правителства на Радев са рекордьори по износ на оръжие за Украйна.
    Над 5 милиарда евро.
    Друг е въпроса къде отиват комисионните.
    Още по друг е въпроса как 7 служебни правителства на Радев запазиха схемите на Пеевски...
    И с първото гласуване в парламента Прогресивна България подкрепи ГЕРБ...

    11:54 04.05.2026

  • 23 Лазар

    1 2 Отговор
    Графика за консултации съвпада плътно с графика за посещения в зоологическата градина!
    Президент с женски панталон и досега нищо,греда!

    11:57 04.05.2026

  • 24 Радио Европа 📻

    0 0 Отговор
    На Дондуков 2/3 пред президенството че се осъществи консултация със партийте за управление и кражба на евросредства от ЕС 🇪🇺 и после няма да просъществува парламента никога повече

    12:24 04.05.2026

