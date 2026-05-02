Радослав Рибарски: През годините коалицията ПП-ДБ беше на парламентарно ниво, а всичко останало беше разделено по партии

2 Май, 2026 20:40 372 6

"Трябва да отбележим, че парламентарната група на ПП-ДБ устоя и беше напълно единна, когато борбата беше срещу модела "Борисов-Пеевски". Това изкара хората на улицата, но след изборите се видя, че електоратът избра „Прогресивна България”. Сега очакванията на хората са изцяло върху тях”, заяви в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS депутатът от "Продължаваме промяната" Радослав Рибарски.
"През годините основно коалицията беше на парламентарно ниво, а всичко останало беше разделено по партии. Всяка партия в коалицията изглеждаше своите структури, ръководни органи. Не постигнахме пълно силно сливане и обединяване в едно политическо тяло, както се очакваше", допълни той.
Според него в парламента няма никаква промяна около двете формации. "Ние стоим едни до други, кабинетите ни са един до друг, както досега. Нищо не се променило", каза Рибарски.

"Двете парламентарни групи очакваме да видим какви ще са първите действия на "Прогресивна България". По тези реални действия, всяка една от партиите ще вземе своите решения. Намираме се в преломен момент, в който трябва да завършим смяната на съдебния съвет”, заяви депутатът.
Той уточни, че все още не са водени разговори за промени в Закона за съдебната власт. "Твърде рано е да се правят такива сметки”, допълни той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А нивото им бе

    3 0 Отговор
    На кота,, Марианска падина!

    20:44 02.05.2026

  • 2 Да,бе

    4 0 Отговор
    Като гледам как "барнаха" конституцията не на парламентарно, ама направо извънпланетарно ниво...Даже в целия Млечен път няма такива нещастници,при положение,че е необитаем вероятно.

    Коментиран от #6

    20:46 02.05.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Чувствам се виновен. В коментар писах, че в България няма истинско дясно. ГЕРБ е фалшива евроантлантическа партия създадена от ДС, да прибере евро парите. Предложих създаване на дясна партия от млади хора , завършили образование в чужбина. Някой ме чу и докара Киро и Асен. Сега съм си посипал с пепел главата, като видях, колко струват.

    20:55 02.05.2026

  • 4 оня с коня

    0 0 Отговор
    Според Рибарски нищо не се е променило в отношенията ПП-ДБ независимо от Раздялата,като дори и сега Кабинетите им били един до друг.А не му ли щуква в Тиквата рибарска на тоя че тази "Близост" е твърде опасна защото всеки момент може да се сбият?

    20:56 02.05.2026

  • 5 Хммм

    1 0 Отговор
    Рибарче, заминавай за риба! Освободи мястото си в Парламента.

    21:00 02.05.2026

  • 6 Прав си!

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да,бе":

    Усеща се любовната тръпка на Рибарски към простата Тиква Борисов и Пеевски. ДБ и ПП бяха сглобени за тях и ги изпраха и двамата.

    21:00 02.05.2026

