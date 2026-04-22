Такси остана заклещено между трамвай и кола

22 Април, 2026 09:54 1 327 2

  • катастрофа-
  • трамвай-
  • такси

Спряно е движението по трамвайна линия 20 в района на Спортен клуб ЦСКА в София

Такси остана заклещено между трамвай и кола
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нов инцидент с участието на трамвай за последното денонощие. Таксиметрова кола остана заклещена между трамвай и друг автомобил в сряда сутрин, когато трафикът обичайно е натоварен.

Спряно е движението по трамвайна линия 20 в района на Спортен клуб ЦСКА в София, съобщиха от Центъра за градска мобилност.

Причина за спирането е пътнотранспортно произшествие между автомобил и трамвай.

Произшествие имаше и вечерта на 21 април, когато два трамвая се удариха на бул. "Константин Величков" в София.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако дадат

    2 2 Отговор
    още едно сериозно увеличение на парите на ватманите - предполагам поне по пет инцидента на ден ще правят. Тези за година и нещо направиха повече ПТПта от десетилетие назад общо.

    09:59 22.04.2026

  • 2 Трамвая показан

    4 0 Отговор
    На снимката е сравнително нов и ниски стъпала!!!А ние се возим по линии 20 и 22 в едни раздрънкани, незнайно на каква възраст мотриси!!!А по повод новината ще кажа, че ватманите хич не им е лесно в София с Тея откачени шофьори!!!

    10:53 22.04.2026

