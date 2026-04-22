Такси остана заклещено между трамвай и кола

Нов инцидент с участието на трамвай за последното денонощие. Таксиметрова кола остана заклещена между трамвай и друг автомобил в сряда сутрин, когато трафикът обичайно е натоварен.

Спряно е движението по трамвайна линия 20 в района на Спортен клуб ЦСКА в София, съобщиха от Центъра за градска мобилност.

Причина за спирането е пътнотранспортно произшествие между автомобил и трамвай.

Произшествие имаше и вечерта на 21 април, когато два трамвая се удариха на бул. "Константин Величков" в София.