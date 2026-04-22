Автобус тръгна сам назад до ГКПП „Малко Търново“, двама са загинали, 16 са ранени

Автобус тръгна сам назад до ГКПП „Малко Търново“, двама са загинали, 16 са ранени

22 Април, 2026 10:02 3 271 33

Превозното средство е паднало в канавка край пътя

Автобус тръгна сам назад до ГКПП „Малко Търново“, двама са загинали, 16 са ранени - 1
Снимки: БГНЕС/И.Я.-Малко Търново
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Двама души са загинали, а най-малко 16 са ранени, след като автобус, потеглил сам на заден ход, ги блъснал край ГКПП „Малко Търново“, съобщи Нова ТВ.

Сигналът за инцидента, станал на пътя Бургас - Малко Търново в посока към Турция, е получен в 07.05 ч. в сряда. По списък автобусът с украинска регистрация имал 37 пътници и двама шофьори, всички те - украински граждани.

По първоначална информация превозното средство аварирало, след като останало без гориво. Пътниците били свалени, но малко по-късно автобусът внезапно се задвижил и връхлетял върху хората, които стоели зад него.

След това превозното средство се обърнало в крайпътна канавка. Всички пътници и водачите, които били вътре, са извадени.

Шестима от пострадалите са транспортирани към здравни заведения в Бургас, а други десетима - към центъра на Спешна помощ в Малко Търново.

Автобус тръгна сам назад до ГКПП „Малко Търново“, двама са загинали, 16 са ранени


Подобни новини


  • 1 Чл. 5 на HAT0! Веднага!

    44 15 Отговор
    Укpопитe ни напанаха и вече ни избиват!

    Коментиран от #13

    10:04 22.04.2026

  • 2 Тия

    74 10 Отговор
    Укри защо не са в окопите а са тръгнали по екскурзии ?

    Коментиран от #14

    10:04 22.04.2026

  • 3 Кирил

    37 7 Отговор
    Връщали са гласоподаватели и то тъй кат стани. Хасан ги е наказал.

    10:04 22.04.2026

  • 4 Лиляна

    52 11 Отговор
    Това е народа учен само да мрази ! По-гадни са и от Евреите

    Коментиран от #17

    10:06 22.04.2026

  • 5 Гларус

    39 4 Отговор
    Повечето украинци пътуват с такси до ГКПП М.Търново и отсреща ги чакат турски такива.

    10:06 22.04.2026

  • 6 Гошо

    54 2 Отговор
    "превозното средство аварирало, след като останало без гориво."‼‼

    10:08 22.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Как така

    43 4 Отговор
    Е останал без гориво този автобус. Този шофьор как е оставил хора зад и около автобуса. Има ли въобще книжка?

    Коментиран от #11

    10:13 22.04.2026

  • 9 Сульо

    48 5 Отговор
    Хитрия Урко е искал да зареди по евтино д Турция и те така това е истината

    10:14 22.04.2026

  • 10 Зеленски съм

    34 4 Отговор
    Путин е виновен!
    Пръскал е с Новичок по пътя и е направил кибер-атака на Жипи Еса на Урсула даже.

    ППДБ ще отмъсти за протестите, като приеме в редиците си оцелелите Джензита.

    10:15 22.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Не се подигравай

    22 6 Отговор

    До коментар #2 от "Тия":

    В окопите са доста украинци.
    Руснаците ги откопават с лопати и опаковат останките за разпознаване.

    Страшно нещо е войната. Който се подиграва рискува да клъвне на пропагандата и да отиде да се бие срещу бомби от по 100 килограма нагоре.

    Питайте къде е генерал Събин Сэбив, който щеше да посреща в Одеса БТРите на сглобката. А се подиграваше, че руснаците били слаби. После нямаше кой да участва в парада по случай 20г НАТО в България, та го отмениха. И това защото се надцениха заслепени от собствената си пропаганда.

    Горките умрели украинци. Използват ги за самоубийци.

    Коментиран от #19, #24

    10:21 22.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Попето

    35 2 Отговор
    Украинците си живеят живота на гърба на бедните българи. Колко бюджетни пари са похарчени до сега за издръжката на украинците?

    Коментиран от #18

    10:23 22.04.2026

  • 17 Българо-Съветска дружба

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Лиляна":

    Лиляно, какво стана с Българо-Съветската дружба между народите, Лиляно?

    10:24 22.04.2026

  • 18 ФАКТИ

    4 29 Отговор

    До коментар #16 от "Попето":

    Българите живеят на гърба на ЕС. След като ЕС наля милиарди, българите избраха Радев, за да ги извади от ЕС.

    Храни куче да те лае - казали са самите българи.

    10:25 22.04.2026

  • 19 Що да се подиграва

    25 2 Отговор

    До коментар #14 от "Не се подигравай":

    Най-якото е, че сега от западнала €па започват да връщат дезертиралите страхливци обратно в 404, за да се сражавят в калните окопи за златните кенефи на еврейската Зельонка.

    10:26 22.04.2026

  • 20 Тома

    29 1 Отговор
    Пишете че са тръгнали от хотел в слънчев бряг където са на хранилка от българските данъкоплатци

    10:28 22.04.2026

  • 21 тез са в война

    23 2 Отговор
    а шетат да пазаруват злато в турция
    а скоро ще ни се изтърсят и на черноморието

    10:31 22.04.2026

  • 22 и водачите, които били вътре са извадени

    14 0 Отговор
    хем са били вътре мишоците и не са реагирали

    тез елементарни неща не знаят а шофери
    като да си предвидят гориво да ни им свърши и дръпване на ръчна спирачки

    10:34 22.04.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 4 Отговор
    ЖАЛКО ,
    ДАЖЕ И ДА СА УКРАИНЦИ ...
    ... ПО ЧОВЕШКИ Е ЖАЛКО ..
    ..... ИМАЛИ СА МЕЧТИ , ПЛАНОВЕ , ТРЪГНАЛИ СА ОТ НЕМОТИЯ НА ПАЗАР В ТУРЦИЯ ... И НЕЩАСТИЕ

    10:38 22.04.2026

  • 24 Че защо

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Не се подигравай":

    да питам де е този дженерал? Той не е нужен никому, освен това в БГ-то си имаме предостатъчно такива - друг ще го смени и толкоз.

    10:38 22.04.2026

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 4 Отговор
    АЗ СЪМ ТВЪРД РУСОФИЛ
    .....
    НО ТЕЗИ УКРАИНЦИ НЕ СА ОНИЯ УКРАИНЦИ С ДАЧИТЕ И МИЛИАРДИТЕ
    .....А БЕДНИ ХОРИЦА КАТО НАС БЪЛГАРИТЕ... ВИЖТЕ ИМ АВТОБУСЧЕТО
    ......
    ТАКА ЧЕ ЖАЛЕЯ ЗА ТЯХ ... ПО ЧОВЕШКИ И ХРИСТИЯНСКИ

    Коментиран от #32

    10:56 22.04.2026

  • 26 Искам да прочета

    7 0 Отговор
    Учебника им по
    История на незалежнТа

    Къде може да се намери

    10:57 22.04.2026

  • 27 това

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    са нещастници бягащи от войната и клоуна, не се подигравай като не знаеш.....

    11:38 22.04.2026

  • 28 Тиква

    6 2 Отговор
    Добра новина, повече окрапаразити при бандера,хрантутници и наглеци.

    11:41 22.04.2026

  • 29 Роден в НРБ

    5 2 Отговор
    Радев взе изборите и украинците почнаха да бягат. Ми не е лошо. Жалко за хората, че са загинали нелепо, но то съществуването на украйна също е нелепо.

    11:50 22.04.2026

  • 30 Присмехулник

    2 0 Отговор
    "Аварирало, след като останало без гориво..."?! Светославке, поне малко ясно ли ти е какво пишеш? Защо не поговори с някой шофьор на автобус, пък тогава? Ама нали все гледаме да сме първи.

    11:57 22.04.2026

  • 31 Политкоректен расист

    1 1 Отговор
    Двама са загинали, 16-ет са ранени, но виновни няма !
    Нали така или нещо бъркам ?

    11:58 22.04.2026

  • 32 Ала бала

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Бедните българи само са чували за слънчака и пазари в Турция ...едва ли ще ги видят на живо ама ти си пореви и дай някой еврака ако имаш че те нямат ,от война бягат .....

    12:08 22.04.2026

  • 33 Провидението има пръст тука

    1 0 Отговор
    Невидима руска сила го е тикал тоя автобус. Аз не съм професионален шофьор но когато си спра колата дърпам ръчната и включвам на 1 скорост. Ако колата тръгне сама значи е бута провидението. Та провидението е бутнало автобуса връз паразитите в БГ! Толкова е просто и логично!

    12:58 22.04.2026

