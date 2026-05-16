Работник е с опасност за живота след инцидент в мандра

59-годишен работник в мандра в габровското село Костенковци е с опасност за живота след възникнал инцидент с котел на пелети. Аварията е станала вчера следобед.
Мъжът е получил изгаряния и травми по лицето, главата и горните крайници, съобщават от полицията. Пострадалият е бил откаран в областна болница в Габрово, а впоследствие е транспортиран в столичната "Пирогов".
На местопроизшествието е извършен оглед. Образувано е досъдебно производство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тато
Коментиран от #2, #5, #6
14:43 16.05.2026
2 Бато
До коментар #1 от "Тато":Със сегашния си месечен доход мога да купя повече киловатчаси електроенергия, отколкото при Тато ти. Стремя се към икономична употреба, защото не обичам да разхищавам. Мога да дам тези средства за нещо по-полезно.
Коментиран от #4, #7
14:47 16.05.2026
3 Безобразно работа
Кой е правил оценката?
15:14 16.05.2026
4 Златното Татово време
До коментар #2 от "Бато":При соца цените на тока са се променяли най-много веднъж на петилетка. Например през януари 1970 г. дневната тарифа е била 2,2 ст./квтч, а нощната – 1 ст./квтч.
15:17 16.05.2026
5 Много
До коментар #1 от "Тато":ще се стоплиш бе. Режим.... Два часа има, два часа няма. Няма лете, няма зима. Добре, че бяха тия нафтови печки. Иззхвърлиха ги, ама като дойде демокрацията.
15:41 16.05.2026
6 Тити на Кака
До коментар #1 от "Тато":Всъщност, днес много по-голям % от домакинствата се отопляват на ток, отколкото по времето на непрежалимия Тато.
Първо, защото енергоефективността на жилищата / изолации, дограма и пр/ и отоплителните уреди е в пъти по-висока от тази при славния соц.
И второ - днес със една средна заплата се купува повече електроенергия, отколкото по времето на цените от 1-2 стинки.
И те така, дядка.
Продължавай да жалиш по комсомолската си младост, на никого не пречиш!
Иначе - нека стискаме палци на пострадалия сънародник да оцелее и да стъпи отново на крака! На ход са лекарите!
15:54 16.05.2026
7 Гошо
До коментар #2 от "Бато":А по леко с тия изхвърляния Все още сме живи тия който сме живяли и работили по онова време
18:15 16.05.2026
8 Някога имаше млекозаводи
21:15 16.05.2026