Работник е с опасност за живота след инцидент в мандра

59-годишен работник в мандра в габровското село Костенковци е с опасност за живота след възникнал инцидент с котел на пелети. Аварията е станала вчера следобед.

Мъжът е получил изгаряния и травми по лицето, главата и горните крайници, съобщават от полицията. Пострадалият е бил откаран в областна болница в Габрово, а впоследствие е транспортиран в столичната "Пирогов".

На местопроизшествието е извършен оглед. Образувано е досъдебно производство.