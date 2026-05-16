Прокуратурата поиска постоянен арест за четиримата обвиняеми за имотни измами

16 Май, 2026 15:05 1 017 17

За деянието се предвиждат до шест години затвор

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийската районна прокуратура поиска постоянен арест за четирима обвиняеми за имотни измами. Задържаните са жена и трима мъже, единият от които е бивш нотариус.

Събрани са достатъчно доказателства, обосноваващи подозренията, че са извършители на престъплението, за което са им повдигнати обвинения. За четиримата обвиняеми от прокуратурата казаха, че няма опасност да се укрият, но е налице опасността да извършат други престъпления.

За деянието се предвиждат до шест години затвор.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Малко

    12 0 Отговор
    Им е на тези,като се има в предвид,че ще лежат половината от присъдата

    15:11 16.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гост

    8 0 Отговор
    В ареста при куриера.

    15:17 16.05.2026

  • 7 поиска постоянен арест

    10 1 Отговор
    демек ще ги пуснат и тях по традиция кат другите крадливи плъхове

    15:24 16.05.2026

  • 8 Разкрития

    8 0 Отговор
    В момента в Агенцията по вписванията се унищожават документи и доказателства за извършени престъпления!
    МВР се сниши, значи новите управляващи разтварят чадъра над мега схемата за имотни измами и изчезналите над 2000 нотариални акта на имоти в София, а показната акция от последните дни е само димка за отвличане на вниманието от разследването на БОЕЦ! Нашата информация от вътрешен източник е, че в момента в АВ има хора, които ровят в архивите.
    ПОТВЪРДЕНО! В сградата на АВ има служители, които в момента унищожават документи! Дойде и изпълнителният директор Даниела Митева и след това МВР, тя и охраната от ГДО се заключиха вътре и се скриха от БОЕЦ.
    МВР, вместо да ни съдейства, се заключи с Митева вътре.
    ПРОГРЕСИВНО ЛИ ВИ?
    Г-н Радев, това ли е новият модел?

    15:43 16.05.2026

  • 9 Тома

    13 0 Отговор
    Няма как циганин без помощта на полицията прокуратурата и съда да е в схемите за имотни измами.Просто е поставено лице

    15:45 16.05.2026

  • 10 Никой

    6 1 Отговор
    " Не закачайте организираната престъпност "каза изявената юристка Дани Каназирева от трибуната на НС .

    Коментиран от #14

    15:47 16.05.2026

  • 11 дядо дръмпир

    10 1 Отговор
    За да се пресече тази дейност трябва да има публично бичуване на няколко бандита во главе с нотариус ,който е разпоредил сделката!Друг вариант е с катран и пера и разходка из града...а най правилно е за няколко дни да се въведе смъртно наказание и после да се отмени.достатъчно е един нотариус да бъде набит на кол за да няма друг нотариус искащ от същото!

    Коментиран от #16

    15:48 16.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 германеца

    5 0 Отговор
    Малко почивка и след шест/ по-скоро три/ години пак на пазара , но тогава имотите ще са много по-скъпи. Спечелили са те , а не прокуратурата .

    16:13 16.05.2026

  • 14 Сталин

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Никой":

    Не закачайте организирана кошерна мафия от кошерния уурод Дани Каназирева

    16:36 16.05.2026

  • 15 Горски

    3 0 Отговор
    Така, за хора, които са извършвали измамни и са откраднали имотите на други хора има пускане без никакви мерки или срещу подписка, а за хора, които се осмеляват да се опълчат на самозабравил се депутат гаранция от миниум 1000 евро. Но какво учудващо има в това? Съдът отдавна е овладян от такива като ПП и ДБ. А те може би получават в партийните си каси дял от плячката. За да има такова решение, значи някой умишлено или не е представил недостатъчно или въобще не е намерил доказателства!Такива неща стават редовно за това има множество оправдателни присъди с последващо плащане от държавния бюджет за нанесени вреди! Решението е едно и е свързано с отговорността на разследващите органи - при осъдителна присъда на България, лицата допуснали това да си плащат сами!Това ще ги стимулира да търсят истински доказателства събрани по законоустановения ред!

    17:30 16.05.2026

  • 16 въжета гилотини стадиони

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "дядо дръмпир":

    без билети за кеф на народа!

    19:05 16.05.2026

  • 17 Станчо

    0 0 Отговор
    Циганската мафия не спи. Започва от санитарката в болницата, през тартора в махалата и завършва с Нотариус и покровителите му от прокуратура и съд. Това което вършат е не само гнусна присвояване и измама ,а е придружено с чисто убийство като използват различни методи веднага след прехвърляне на имотите . Вършат го над беззащитни хора в тежко положение и е равнозначно на Мародерство. 60 години са им малко затвор , а тук 6 с лежане на гърба на данъкоплатеца евентуално половината ,но това в най-тежкия случай . За заграбени имоти за милиони от безработни с палати и лимузини. Само тези да са , а то във всяко село и махала пълно с такива . Вече и интернет канал си имат за обмяна на опит ,милони били и знаме развяват . Е ,май имат и държава вече . Знаете ли държавата на мафиите. Тези са поредната на етническа основа и не признаване на никакви закони докато само с престъпност от целия Наказателен кодекс се занимават . Няма престъпност в която да не са замесени и да не участват докато реват за права и лежат на социалните помощи скубани от политиците от гърба на данъкоплатци работещи бедни. Тези отглежданите Убиха България.

    00:56 17.05.2026

