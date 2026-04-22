Демонтират строителното скеле, разположено в парк „Княжеска градина“ в София

От днес до 26 април Областна администрация на област София ще осигури достъп за извършване на демонтаж и извозване на строителното скеле, разположено в парк „Княжеска градина“.

Районът ще бъде обезопасен.

Необходимата организация е създадена поради изтичане на договора със собственика на техническото съоръжение.

Към настоящия момент липсват основания договорът и месечният разход от 12,210 евро с ДДС, свързан с него, да бъдат продължени.