Новини
България »
Демонтират строителното скеле, разположено в парк „Княжеска градина“ в София

22 Април, 2026 10:21 1 715 43

  • строително скеле-
  • княжевска градина

Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От днес до 26 април Областна администрация на област София ще осигури достъп за извършване на демонтаж и извозване на строителното скеле, разположено в парк „Княжеска градина“.

Районът ще бъде обезопасен.

Необходимата организация е създадена поради изтичане на договора със собственика на техническото съоръжение.

Към настоящия момент липсват основания договорът и месечният разход от 12,210 евро с ДДС, свързан с него, да бъдат продължени.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    13 10 Отговор
    Трябваше да си остане там скелето, беше интересна композиция.

    Коментиран от #5, #10, #27

    10:22 22.04.2026

  • 2 Мдаа

    15 9 Отговор
    КПСС - БКП От ново на мода!

    10:24 22.04.2026

  • 3 Ама

    19 17 Отговор
    Що не го взривиха за по лесн

    10:24 22.04.2026

  • 4 Гост

    21 33 Отговор
    Очакваме чорапа Радев да възстанови паметника на окупаторите.

    Коментиран от #14, #16

    10:25 22.04.2026

  • 5 Сила

    17 16 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Скелето им трябва , ще монтират паметник на Мунчо пред НДК ....1300 години България ( римейк на творението на Старчев )

    10:26 22.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ЦК на БКП

    17 12 Отговор
    Кога ще връщаме шмайзера.?
    Толкова много ни липсва...
    Лично др. Путин, чрез другаря Бойко Борисов ще го поканим за преоткриването
    . Слава на БКП, слава на КПСС, слава на ДС, слава на КГБ !
    Вечна дружба - "Дружба от векове за векове!"

    10:28 22.04.2026

  • 8 Гост

    31 19 Отговор
    Нали го демонтираха за да го ремонтират? Следователно ПАМЕТНИКА ТРЯБВА ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ! Това ще е първата крачка към подобряване отношенията с Русия.

    Коментиран от #31, #43

    10:28 22.04.2026

  • 9 БРАВО БЕ

    29 0 Отговор
    ТЕ ТОВА СКЕЛЕ СА ГО КУПИЛИ 10 ПЪТИ.2 ГОДИНИ И 5 МЕСЕЦА ПО 12 2ОО € НА МЕСЕЦ

    10:29 22.04.2026

  • 10 честен ционист

    16 8 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Скелето пречи на крана за връщане на вече лъснатите и реставрирани мономенти. Васик е лъснал патината до златно.

    10:29 22.04.2026

  • 11 звездите ми говорят

    9 8 Отговор
    Договора изтекъл на деня на изборите, предстои обявяването на художествен конкурс за тлъста обществена поръчка за въстановяването на МОЧА и хармоничното му вписване в символиката на околната среда.

    10:30 22.04.2026

  • 12 Гориил

    21 16 Отговор
    Това до известна степен дискредитира и компрометира "проруския" президент Радев.

    10:30 22.04.2026

  • 13 Защо да не може да се продължи,

    13 12 Отговор
    прави се анекс, плащат си и скелето остава, защото иначе трябва с хеликоптер да съберат отново паметника. А сега по скелето и на ръце ще го пренесат онези евроатлантици, или възстановяват паметника, или в пандиза!?

    10:30 22.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Здрасти

    21 7 Отговор
    Плащали 25 хиляди лева на месец за това скеле, затова го махат еничарите фа. исти.
    Продаж.ици

    10:32 22.04.2026

  • 16 Напротив

    18 10 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Трябва да има местен референдум паметник на кой от българските царе да се постави на същото място!

    Коментиран от #17, #20

    10:36 22.04.2026

  • 17 между другото

    14 1 Отговор

    До коментар #16 от "Напротив":

    Не знам защо от общината спаха досега!

    10:36 22.04.2026

  • 18 койдазнай

    14 15 Отговор
    София е единствената столица в света, дето няма паметник на основателя на държавата.
    Ама има паметници на окупационата войска. Не го го защитават местните "патриоти"...

    10:36 22.04.2026

  • 19 Бай онзи

    13 16 Отговор
    Връщайте паметника,Урсулски подлоги!

    Коментиран от #21

    10:37 22.04.2026

  • 20 честен ционист

    4 5 Отговор

    До коментар #16 от "Напротив":

    На императора на Третия Рим в цял ръст.

    Коментиран от #24

    10:37 22.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хмм

    8 4 Отговор
    за три години са платили около милион за това скеле, освен това гюрпв е отпуснал около 300 хиляди и зщо - за да сътворят тази грозотия в цетъра на София, достойни продължители на делото на руския възпитаник Костов

    10:41 22.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хмм

    5 1 Отговор
    гледам, композицията долу стои

    10:45 22.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Що бързат?

    15 6 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Скоро пак ще го монтират.
    Нали ще възстановим паметника на Съветската армия? Защо го избрахме Радев?

    Коментиран от #33

    10:47 22.04.2026

  • 28 Поправ

    4 5 Отговор
    Какъв беше този шмайзер,калашников няма ли?

    10:49 22.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 оня

    8 7 Отговор
    Освен скелето, да вземат и "паметника" със себе си.

    11:00 22.04.2026

  • 31 Русия

    9 4 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    хич не й пука за паметника на Трети украински фронт през Втората световна война. Митрофанова често не знае къде е,нито в Русия, че тук не е това, което изглежда и пр. Вдига се шум за нищо и за да оправдаят заплати някои хвърлят прах в очите на слепите....

    11:02 22.04.2026

  • 32 az СВО Победа80

    12 3 Отговор
    С новата власт започват и промените.

    А смятайте колко пари откраднаха петроханци от "наема" на въпросното скеле, без съмнение чрез близката до тях фирма собственик....

    11:04 22.04.2026

  • 33 Да не би да е

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Що бързат?":

    Някакво предизборно обещание това действие

    11:10 22.04.2026

  • 34 Слава на НРБ

    7 7 Отговор
    соЙфиянци скоро ще могат отново да се радват на Мемориала на Освободителната Червена Армия

    11:11 22.04.2026

  • 35 Гадев

    5 6 Отговор
    Сега прогресивно ще се възстанови паметника в името на вечната дружба с братския руски народ, който ни освободи.

    11:22 22.04.2026

  • 36 Само да попитам

    7 5 Отговор
    Сега скелето ще го ядете ли или самоо човешки фигури ви се услаждат? Въпросът ми е към кресливата русофобия.

    11:25 22.04.2026

  • 37 краят на герб дпс и ппдб

    5 5 Отговор
    Скоро ще се налага връщат и паметника

    11:41 22.04.2026

  • 38 Точно така

    3 1 Отговор
    Хайде сега да повърнат изяденото

    11:56 22.04.2026

  • 39 МИКЕЛАЖЕЛО

    0 1 Отговор
    СЕГА ЩЕ СЛОЖАТ
    РЕПЛИКА НА СТАТУЯТА НА АПОЛОН...фантасгтиш...💞

    11:56 22.04.2026

  • 40 3.14К

    7 3 Отговор
    Първо да качат на постамента Вяра Тодева и Трайчо Трайков които държат сърп и чук в позиция напад, с поглед към летището, в очакване на Урсула!

    12:01 22.04.2026

  • 41 Историк

    5 5 Отговор
    Когато това място стане истинска част от Княжеската градина и изчезне всякаква следа от МОЧА , тогава ще си отдъхнем и ще докажем, че България е тръгнала по нов независим от Кремъл път на развитие.

    12:09 22.04.2026

  • 42 тра-ла-ла

    5 5 Отговор
    А кога ще дойде ред на цирея с автомата в Пловдив? Малко ремонт и ще стане български владетел.

    12:10 22.04.2026

  • 43 СЕРП И МОЛОТ СМЕРТ И ГОЛОД

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Ако искаш да те командват шпионират тровят и взривяват руснашките брятушчета що за по лесно не се преместиш в РФ? Там е пълна автокрация и така няма да мислиш за нищо. Друг ще мисли вместо теб. Не ги искаме ушанките под никаква форма.

    13:12 22.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове