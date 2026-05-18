Без българско месо, плодове и зеленчуци в магазините! Земеделският министър ще реже субсидиите!

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски предупреди животновъдния бранш, че държавните субсидии в сектора ще намаляват, а фокусът трябва да се измести към пазарната реализация. Това стана ясно по време на среща с представители на сектора, съобщават от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

В рамките на дискусията земеделският министър акцентира върху необходимостта от радикална промяна в подхода към аграрната политика и ориентиране към по-устойчиво развитие.

"Субсидиите все повече ще намаляват. Оцеляването ще бъде през пазара", посочи Пламен Абровски и подчерта, че животновъдите имат потенциал да произвеждат качествена продукция, която да намира реална пазарна реализация.

По време на събитието министърът официално представи и своя нов екип от заместници, в който влизат проф. Крум Неделков, проф. Иван Палигоров, Красимир Чакъров и Янислав Янчев.

Като свой основен приоритет ръководството на министерството определи намаляването на административната тежест за фермерите.

"Първото нещо, с което ще се заема, е опростяването. Има хиляди регулации, които са излишни", заяви министърът, давайки за пример ежегодната пререгистрация по Наредба 3, която сериозно затруднява стопаните.

Той допълни, че контролът в бранша ще бъде засилен, като усилията ще бъдат насочени изцяло към изсветляване на икономиката и гарантиране на равнопоставени условия за всички производители на пазара.

Представителите на бранша бяха информирани, че плащанията по еко схемите за животновъдство се очаква да започнат още през настоящата седмица. Веднага след приключване на кампанията ще бъдат извършени и останалите възможни финансови преводи към фермерите.

До края на седмицата браншовите организации ще получат официални писма с искане за становища по ключови теми, свързани с Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Пламен Абровски увери присъстващите, че диалогът с държавата ще бъде постоянен и открит.