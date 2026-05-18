Без българско месо, плодове и зеленчуци в магазините! Земеделският министър ще реже субсидиите!

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски предупреди животновъдния бранш, че държавните субсидии в сектора ще намаляват, а фокусът трябва да се измести към пазарната реализация. Това стана ясно по време на среща с представители на сектора, съобщават от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).
В рамките на дискусията земеделският министър акцентира върху необходимостта от радикална промяна в подхода към аграрната политика и ориентиране към по-устойчиво развитие.
"Субсидиите все повече ще намаляват. Оцеляването ще бъде през пазара", посочи Пламен Абровски и подчерта, че животновъдите имат потенциал да произвеждат качествена продукция, която да намира реална пазарна реализация.
По време на събитието министърът официално представи и своя нов екип от заместници, в който влизат проф. Крум Неделков, проф. Иван Палигоров, Красимир Чакъров и Янислав Янчев.
Като свой основен приоритет ръководството на министерството определи намаляването на административната тежест за фермерите.
"Първото нещо, с което ще се заема, е опростяването. Има хиляди регулации, които са излишни", заяви министърът, давайки за пример ежегодната пререгистрация по Наредба 3, която сериозно затруднява стопаните.
Той допълни, че контролът в бранша ще бъде засилен, като усилията ще бъдат насочени изцяло към изсветляване на икономиката и гарантиране на равнопоставени условия за всички производители на пазара.
Представителите на бранша бяха информирани, че плащанията по еко схемите за животновъдство се очаква да започнат още през настоящата седмица. Веднага след приключване на кампанията ще бъдат извършени и останалите възможни финансови преводи към фермерите.
До края на седмицата браншовите организации ще получат официални писма с искане за становища по ключови теми, свързани с Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Пламен Абровски увери присъстващите, че диалогът с държавата ще бъде постоянен и открит.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
18:38 18.05.2026
2 Симо
Те изкривяват пазара в ЕС, ако трябва да има подкрепа да е за потърпевш производител!
3 Българин
6 Сатана Z
Парите отиват за въоръжение .Радев днес го каза.Стягане на коланите
7 честен ционист
До коментар #2 от "Симо":„Със субсидиите е не е толкова добре, колкото е лошо без тях.“
10 Aлфа Вълкът
До коментар #6 от "Сатана Z":Натовски генерал, ще купуваме още американски щайги.
11 Прав си
До коментар #3 от "Българин":Къде ще сравняваш българския домат с холандския. Личи си че си разбирач. Само дето има приятели германци, като дойдат в България, в заведенията изяждат даже и декорацията към пържолите. Сещаш се, марулите и краставиците, дето ги слагат за красота уж до пържолата, а ние гнусливо ги отместваме в чинията. И като ги питам, защо? Викат, ма тука всички зеленчуци са много вкусни. Без коментар
12 Сталин
14 мда
17 Браво на Радев, отиде в Гемания,
Земеделският Министър щял да реже Субсидиите Българското Земеделие.
Германия е Държава Номер Едно в Европа по Селскостопански Субсидии за Германският Аграрен Сектор.
Затова имаме и Германска Бира в България и Германско Масло и Германско Месо в България и т. н.,
а Българският Земеделски Министър щял да реже Субсидиите за Българският Селско стопански сектор и Аграрен сектор.
18:46 18.05.2026
18 Сталин
До коментар #6 от "Сатана Z":Ако е казал това, значи най-вероятно сме заложници на войната и ще бъдем хвърлени в нея
23 Пазарът не решава нищо,
Диван Чапраз пред Германия, за Доброто на Германия и за Проклятието на България.
25 Анонимен
До коментар #14 от "мда":Ти колко земя гледаш?
26 Aлфа Вълкът
Ами едно $500 000 на ден дето плащаме за въздух по една тръба? Не можеше ли някое течение да го докара тоя въздух безплатно?
27 Повтарям пак,
за Доброто на Германия и
за Проклятието на България.
Предполагам знаете че другите държави субсидрат
техните земеделските стопани
вследствие на което тяхната продукция
пристига на Българския пазар на по ниски цени от тези на родните производители;
В задачата се пита ОК ще намалявате или спирате субсидиите на Българските производители
но тогава как ще спрете чуждите правителства да не субсидират техните производители
така, че само пазара да решава както вие казвате ???????
29 1488
направо в чудо ще се видите
от чудеса няма да ви се яде, само ще ви се реве
31 Георги
До коментар #28 от "С.Николов":а защо трябва да го прави. Те неговите хора са способни да плащат на чужда държава по милион дневно ей така без причина.
32 Aлфа Вълкът
До коментар #29 от "1488":Троловете яко се напъват с лайкчета, ама на хората много бързо може да им писне от тоя сатрап. Както го е почнал може да не изкара годината.
33 Анонимен
До коментар #28 от "С.Николов":Предпочитам децата ми да са IT , инжинери или лекари,а не да копаят картофи.Да имат големи доходи,а турците и гърците да произвеждат домати и да ги субсидират че да ни е евтино на нас.
34 Д-р Марин Белчев
Храната е национална сигурност дори повече от оръжията. От човешка гледна точка, разбира се.
35 Последния Софиянец
До коментар #34 от "Д-р Марин Белчев":Ама ограниченията на комунистите от Брюксел остават.
42 Гробар
До коментар #35 от "Последния Софиянец":Нали Плешивия беше твоя президент? Отивай да му даваш акъл, че под фуражката има остър дефицит.
43 Целта е да се сбъдне Мечтата на
Целта е колкото останали читави Българи има в България да се изпратят на Фронта в Украйна за Пушечно Месо.
44 Ха ха ха
До коментар #14 от "мда":Затърчали са се да купуват.
45 Цензура
Във всяка нормална държава на света първичният сектор на земеделието и животновъдството е субсидиран, не само заради неговата стратегическа важност, но и заради това, че създава много работни места нагоре по веригата на преработка !!!
47 Ааа
50 факуса
До коментар #12 от "Сталин":ами след кат същите ги продават на албанци дет идват с тирове,редно е да поемат сами разноските
51 Хали Галич
Ами като ще ядем сухо мляко то е редно да спрем субсидиите!
И не е само млякото! Навсякъде лъжа и фалш!
Ами знаете ли, че ядете фуражна пшеница а зърнарите си купуват Бентлита?
А лютеницата в магазините дето е почти само ГМО царевично нишесте с оцветители, консерванти и овкусители? А бирата дето е от царевична грис? А какво ли още не!!!
55 оня с коня
До коментар #47 от "Ааа":Преди да влезе БГ в ЕС нямаше субсидии и за Обширните ни Реституирани Земи в Добруджа получавахме по 2 литра Олио на ДекарСЕГА след членството ни в ЕС и Субсидиране на Зърнопроизводствотони от Европа получаваме 100лв/дка.И така::Какво са ти преподавали в Германия е едно,Какво влиза в Джоба ми - е съвсем друго.
57 333
До коментар #55 от "оня с коня":Ами направо да ти ги дават на теб тия 100лв. Сега дават на зърнаря 1000 та за теб 100- за него Ролс Ройс.
58 Ей герберюга преименувала се
До коментар #25 от "Анонимен":Не е важно колко земя гледам, а колко имам! И не я мисли, намира се кой да я гледа!
59 Цензура
Ето този проблем трябва да бъде решен. Колкото и да са неграмотни тия скoтове, на полето могат да работят, нали? И по-добре да ги субсидираме, тоест да им плащаме допълнително над стойността на произведеното, за да работят, отколкото да им плащаме за да лежат. Пратете хъхpeците на нивата !!! Който откаже да работи, никакви помощи - да се маха от българия или да мpе от глад, а ако тръгне да граби - кaмшикът да му отпори кожат
