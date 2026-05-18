Новини
България »
Без българско месо, плодове и зеленчуци в магазините! Земеделският министър ще реже субсидиите!

Без българско месо, плодове и зеленчуци в магазините! Земеделският министър ще реже субсидиите!

18 Май, 2026 18:35 3 451 64

  • българско месо-
  • български плод-
  • български зеленчук-
  • пазар-
  • фермери

Пазарът щял да решава всичко

Без българско месо, плодове и зеленчуци в магазините! Земеделският министър ще реже субсидиите! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски предупреди животновъдния бранш, че държавните субсидии в сектора ще намаляват, а фокусът трябва да се измести към пазарната реализация. Това стана ясно по време на среща с представители на сектора, съобщават от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

В рамките на дискусията земеделският министър акцентира върху необходимостта от радикална промяна в подхода към аграрната политика и ориентиране към по-устойчиво развитие.

"Субсидиите все повече ще намаляват. Оцеляването ще бъде през пазара", посочи Пламен Абровски и подчерта, че животновъдите имат потенциал да произвеждат качествена продукция, която да намира реална пазарна реализация.

По време на събитието министърът официално представи и своя нов екип от заместници, в който влизат проф. Крум Неделков, проф. Иван Палигоров, Красимир Чакъров и Янислав Янчев.

Като свой основен приоритет ръководството на министерството определи намаляването на административната тежест за фермерите.

"Първото нещо, с което ще се заема, е опростяването. Има хиляди регулации, които са излишни", заяви министърът, давайки за пример ежегодната пререгистрация по Наредба 3, която сериозно затруднява стопаните.

Той допълни, че контролът в бранша ще бъде засилен, като усилията ще бъдат насочени изцяло към изсветляване на икономиката и гарантиране на равнопоставени условия за всички производители на пазара.

Представителите на бранша бяха информирани, че плащанията по еко схемите за животновъдство се очаква да започнат още през настоящата седмица. Веднага след приключване на кампанията ще бъдат извършени и останалите възможни финансови преводи към фермерите.

До края на седмицата браншовите организации ще получат официални писма с искане за становища по ключови теми, свързани с Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Пламен Абровски увери присъстващите, че диалогът с държавата ще бъде постоянен и открит.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    13 3 Отговор
    И замириса на кибуци.

    18:38 18.05.2026

  • 2 Симо

    36 3 Отговор
    Още от самото начало смятам, че субсидиите са вредни!
    Те изкривяват пазара в ЕС, ако трябва да има подкрепа да е за потърпевш производител!

    Коментиран от #7

    18:38 18.05.2026

  • 3 Българин

    38 21 Отговор
    Българските продукти са с крайно ниско качество, но за сметка на това с цени, в пъти по-високи от вносните.

    Коментиран от #11

    18:38 18.05.2026

  • 4 Най-добре

    14 17 Отговор
    Да си ходи, да не се налага да го изпращат с протести.

    18:40 18.05.2026

  • 5 Споко

    25 9 Отговор
    Няма страшно нашите съседи произвеждат месо, плодове и зеленчуци 🇲🇰🇹🇷 🇬🇷🇷🇴

    18:40 18.05.2026

  • 6 Сатана Z

    24 13 Отговор
    Има дадена зелена светлина на Държавната политика за геноцид на селското стопанство.
    Парите отиват за въоръжение .Радев днес го каза.Стягане на коланите

    Коментиран от #10, #19

    18:40 18.05.2026

  • 7 честен ционист

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Симо":

    „Със субсидиите е не е толкова добре, колкото е лошо без тях.“

    18:41 18.05.2026

  • 8 реалист

    42 2 Отговор
    Субсидиите за зърнатите трябва тотално да секнат !

    18:41 18.05.2026

  • 9 Красимир Петров

    13 5 Отговор
    Българинът е селски тарифата по рождение,особено търговците/производителите/

    18:41 18.05.2026

  • 10 Aлфа Вълкът

    16 4 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Натовски генерал, ще купуваме още американски щайги.

    18:42 18.05.2026

  • 11 Прав си

    27 7 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Къде ще сравняваш българския домат с холандския. Личи си че си разбирач. Само дето има приятели германци, като дойдат в България, в заведенията изяждат даже и декорацията към пържолите. Сещаш се, марулите и краставиците, дето ги слагат за красота уж до пържолата, а ние гнусливо ги отместваме в чинията. И като ги питам, защо? Викат, ма тука всички зеленчуци са много вкусни. Без коментар

    18:42 18.05.2026

  • 12 Сталин

    21 20 Отговор
    Значи в цяла Европа субсидират животните на 100% ,а този негодник иска напълно да унищожи всички животни в България,а си мислехме че новите са по добри от старите ,скоро ще ревете и ще търсите Тиквата и Прасето

    Коментиран от #50

    18:42 18.05.2026

  • 13 Те , точно

    28 3 Отговор
    тия , пищящите за защита на "българско месо" , жита , зарзават , плодовете и каквото се сетиш другари , цели десетилетия си затваряха очите и ушите , като и преетикетирането и целия фалш по веригата до излъгания потребител .

    18:43 18.05.2026

  • 14 мда

    31 12 Отговор
    Целта е евреите да изкупят земеделската земя и да ни клатят както си искат. Земята храни. Не магазина.

    Коментиран от #25, #44

    18:44 18.05.2026

  • 15 Здрасти

    5 6 Отговор
    Това ще разболее хората или ще ни тласне в източния блок.

    18:45 18.05.2026

  • 16 правилно

    15 11 Отговор
    Най-после зачатъци на здрав разум!

    18:45 18.05.2026

  • 17 Браво на Радев, отиде в Гемания,

    15 6 Отговор
    Райха си изтри краката с Радев и са
    Земеделският Министър щял да реже Субсидиите Българското Земеделие.

    Германия е Държава Номер Едно в Европа по Селскостопански Субсидии за Германският Аграрен Сектор.

    Затова имаме и Германска Бира в България и Германско Масло и Германско Месо в България и т. н.,
    а Българският Земеделски Министър щял да реже Субсидиите за Българският Селско стопански сектор и Аграрен сектор.

    18:46 18.05.2026

  • 18 Сталин

    21 10 Отговор
    Този негодник земеделския министър трябва да бъде пратен на въжето ,този бандит иска да подложи на геноцид всички животни в България

    18:46 18.05.2026

  • 19 Здрасти

    10 5 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Ако е казал това, значи най-вероятно сме заложници на войната и ще бъдем хвърлени в нея

    18:46 18.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Браво

    16 3 Отговор
    Спрете субсидиите за ушни марки на родата на сливенската герберска мо-е-и-ка

    18:49 18.05.2026

  • 22 Целта е

    16 4 Отговор
    Да се засили още вноса и така да облагодетелства още повече началника си Таки.

    18:49 18.05.2026

  • 23 Пазарът не решава нищо,

    15 1 Отговор
    на талибаните от Правителството това им ясно но трябва да се
    Диван Чапраз пред Германия, за Доброто на Германия и за Проклятието на България.

    18:49 18.05.2026

  • 24 Досега къде беше българското шефе

    27 1 Отговор
    Пъпеш Медена роса не сме яли от 6 години, Нектарини от 8, Ябълки Златна превъзходна от 20, диня от любимец 20, Круши Петровки от 30. Народа яде изтекъл резерв и полуфабрикати от 15 години и гума вместо кашкавал.

    18:49 18.05.2026

  • 25 Анонимен

    4 4 Отговор

    До коментар #14 от "мда":

    Ти колко земя гледаш?

    Коментиран от #58

    18:50 18.05.2026

  • 26 Aлфа Вълкът

    11 7 Отговор
    Радев действа ударно, замразява заплати, реже субсидии, защото предишното правителство харчело много.
    Ами едно $500 000 на ден дето плащаме за въздух по една тръба? Не можеше ли някое течение да го докара тоя въздух безплатно?

    18:50 18.05.2026

  • 27 Повтарям пак,

    14 1 Отговор
    трябва да се Стои Диван Чапраз пред Германия,
    за Доброто на Германия и
    за Проклятието на България.

    18:52 18.05.2026

  • 28 С.Николов

    20 4 Отговор
    Уважаеми г-н Министър
    Предполагам знаете че другите държави субсидрат
    техните земеделските стопани
    вследствие на което тяхната продукция
    пристига на Българския пазар на по ниски цени от тези на родните производители;
    В задачата се пита ОК ще намалявате или спирате субсидиите на Българските производители
    но тогава как ще спрете чуждите правителства да не субсидират техните производители
    така, че само пазара да решава както вие казвате ???????

    Коментиран от #31, #33

    18:54 18.05.2026

  • 29 1488

    14 4 Отговор
    тепърва предстои "чудото" на боташ-арите
    направо в чудо ще се видите
    от чудеса няма да ви се яде, само ще ви се реве

    Коментиран от #32

    18:55 18.05.2026

  • 30 кой мy дpeмe

    7 4 Отговор
    Румен Радев: "Стягайте коланите"

    18:56 18.05.2026

  • 31 Георги

    10 0 Отговор

    До коментар #28 от "С.Николов":

    а защо трябва да го прави. Те неговите хора са способни да плащат на чужда държава по милион дневно ей така без причина.

    19:00 18.05.2026

  • 32 Aлфа Вълкът

    12 4 Отговор

    До коментар #29 от "1488":

    Троловете яко се напъват с лайкчета, ама на хората много бързо може да им писне от тоя сатрап. Както го е почнал може да не изкара годината.

    19:02 18.05.2026

  • 33 Анонимен

    2 15 Отговор

    До коментар #28 от "С.Николов":

    Предпочитам децата ми да са IT , инжинери или лекари,а не да копаят картофи.Да имат големи доходи,а турците и гърците да произвеждат домати и да ги субсидират че да ни е евтино на нас.

    19:02 18.05.2026

  • 34 Д-р Марин Белчев

    16 2 Отговор
    Пазарът щял да решава е удобно оправдание държавата да абдикира от българското земеделие. Докато Франция и Полша защитават своите фермери, у нас се готвят орязани субсидии и още повече внос. Без реална защита за производителите това означава едно: по-малко българско месо, плодове и зеленчуци и още по-голяма зависимост от чужди стоки.
    Храната е национална сигурност дори повече от оръжията. От човешка гледна точка, разбира се.

    Коментиран от #35

    19:03 18.05.2026

  • 35 Последния Софиянец

    4 5 Отговор

    До коментар #34 от "Д-р Марин Белчев":

    Ама ограниченията на комунистите от Брюксел остават.

    Коментиран от #42

    19:04 18.05.2026

  • 36 Фен

    16 1 Отговор
    Няма друга държава, която да е оставила веригите така да вилнеят на воля. И май друго, освен бойкот, вече не може да се направи.

    19:05 18.05.2026

  • 37 Златен Корен

    13 4 Отговор
    Виртуалните животни им изядоха кухите тикви на тарикатите. Който има реална ферма с реални овце да дои реално овче мляко и да го продава на нормална цена ще спечели. Тарикатите отпадат от играта.

    19:10 18.05.2026

  • 38 Целта, да се до унищожи всичко Българско

    14 2 Отговор
    и Родно, целта е България да бъде превърната в индиански резерват, без Селско Стопанство, без Тежка и Лека Индустрия, без Лекари и Медицински Сестри, без Учители, без Работници но с ДС Олигархия от няколко стотин мулти милионери и милиардери, с Казина във всеки Град и Паланка, Проституция, Дрога и так далее..., безконтролен прираст на Мечки, Бездомни Кучета за соито се грижат Западни НПО, без Млади Хора които са принудени да емигрират на Запад защото в България се работи на Надница както се е работило в Османската Империя и Турция.

    19:11 18.05.2026

  • 39 333

    14 4 Отговор
    А как ти звучи да имитираш работа за да вземеш субсидии? Много е характерно за земеделците. Засява уж зърно през метър. Взема субсидия за Н декара и въобще не си прави труда да събира реколта. Казва ,, Не се роди,,. Субсидията му е покрила всичко, та има и за печалба.

    19:13 18.05.2026

  • 40 Майора

    13 4 Отговор
    Браво бе Аброески , затова ли дойдохте на ласт да спирате родното и да ядем замразени меса и зеленчуци пълни с пестициди от внос! Жалки сте , народът няма дави прости това!

    19:14 18.05.2026

  • 41 Гробар

    11 4 Отговор
    Плешо направо да си каже, че ще погребва селското стопанство. Некадърен като тези преди него. В цяла Европа си субсидират производството.

    19:15 18.05.2026

  • 42 Гробар

    11 1 Отговор

    До коментар #35 от "Последния Софиянец":

    Нали Плешивия беше твоя президент? Отивай да му даваш акъл, че под фуражката има остър дефицит.

    19:17 18.05.2026

  • 43 Целта е да се сбъдне Мечтата на

    9 2 Отговор
    господин Тошко от 7/8 на Славчо Дългия Мафиота мекерето, за 500 $ да си напазарува Българската ДС Олигархия, Работници, Лекари и др. от Бангладеш, Пакистан, Филипините и Мейнамар.
    Целта е колкото останали читави Българи има в България да се изпратят на Фронта в Украйна за Пушечно Месо.

    19:19 18.05.2026

  • 44 Ха ха ха

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "мда":

    Затърчали са се да купуват.

    19:19 18.05.2026

  • 45 Цензура

    11 4 Отговор
    И как точно лишените от субсидии български производители ще се борят и конкурират със здраво субсидираният внос? Може ли тоя пeдъp да обясни това? Радев да го маха незабавно, ако не иска земеделци и животновъди да нахлуят в София, да уловят министърчето и да му метнат примката !!!
    Във всяка нормална държава на света първичният сектор на земеделието и животновъдството е субсидиран, не само заради неговата стратегическа важност, но и заради това, че създава много работни места нагоре по веригата на преработка !!!

    19:19 18.05.2026

  • 46 Ха ха ха

    7 2 Отговор
    Ура ура да гласуват за румбата, сега олеле.

    19:21 18.05.2026

  • 47 Ааа

    5 0 Отговор
    Субсидиите са измислени, за да се произвежда земеделска продукция в ЕС, Като ги махнат, всичко ще е внос, Това ми преподаваха по икономика в Немски Университет :)

    Коментиран от #55

    19:21 18.05.2026

  • 48 Автоджамбазин

    7 0 Отговор
    И аз искам субсидии ,колите не вървят последно време

    19:21 18.05.2026

  • 49 Гориил

    7 7 Отговор
    За мен, човек, който все още помни великолепието и разнообразието на селскостопанската, парфюмерийната, фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост на Народна България и колосалните обеми на доставките на тези продукти за гигантския и обширен пазар на СССР, подобни доклади изглеждат сюрреалистични и неправдоподобни.

    19:24 18.05.2026

  • 50 факуса

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    ами след кат същите ги продават на албанци дет идват с тирове,редно е да поемат сами разноските

    19:25 18.05.2026

  • 51 Хали Галич

    12 3 Отговор
    Похапвате мляко, сирене, кашкавал, масло и други млечни продукти от виртуални животни но на "стопаните" им се дават субсидии! Иначе реално ядете сухо мляко от Украйна и други места.
    Ами като ще ядем сухо мляко то е редно да спрем субсидиите!
    И не е само млякото! Навсякъде лъжа и фалш!
    Ами знаете ли, че ядете фуражна пшеница а зърнарите си купуват Бентлита?
    А лютеницата в магазините дето е почти само ГМО царевично нишесте с оцветители, консерванти и овкусители? А бирата дето е от царевична грис? А какво ли още не!!!

    19:27 18.05.2026

  • 52 Местя, местя смешници

    3 1 Отговор
    аз си купувам всичко от Китай от моят приятел Си Дзинпин.Докато си седя на дивана.Вчера си купих чесън ,краставици, домати, диня, банани , череши, хляб и платих 1.95лв.= 1€ в евро🚾- то щяхаха да ме обрулят точно 23€. Майн@та ви гниди.

    19:27 18.05.2026

  • 53 Хали Галич

    9 0 Отговор
    Къде са тръбите и каналите за напояване?

    19:30 18.05.2026

  • 54 Мярката е насочена към реално съществува

    11 1 Отговор
    животни, които могат да се реализират на пазара. Към този момент се плащат милиони за животни, които ги няма.

    19:35 18.05.2026

  • 55 оня с коня

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Ааа":

    Преди да влезе БГ в ЕС нямаше субсидии и за Обширните ни Реституирани Земи в Добруджа получавахме по 2 литра Олио на ДекарСЕГА след членството ни в ЕС и Субсидиране на Зърнопроизводствотони от Европа получаваме 100лв/дка.И така::Какво са ти преподавали в Германия е едно,Какво влиза в Джоба ми - е съвсем друго.

    Коментиран от #57

    19:39 18.05.2026

  • 56 Aлфа Вълкът

    6 3 Отговор
    Планът "Ран-Ът" влиза в действие, в изпълнение от натовския генерал Радев, вербуван от ЦРУ по време на престоя му във военновъздушния колеж в базата „Максуел“ в САЩ.

    19:41 18.05.2026

  • 57 333

    4 1 Отговор

    До коментар #55 от "оня с коня":

    Ами направо да ти ги дават на теб тия 100лв. Сега дават на зърнаря 1000 та за теб 100- за него Ролс Ройс.

    19:42 18.05.2026

  • 58 Ей герберюга преименувала се

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Анонимен":

    Не е важно колко земя гледам, а колко имам! И не я мисли, намира се кой да я гледа!

    19:43 18.05.2026

  • 59 Цензура

    7 0 Отговор
    И друг въпрос - това министърче кога за последен път е излизало от София? Въобще наясно ли е какви са реалните проблеми на селскостопанският сектор? А те са два - липса на правов ред и липса на работна ръка - и те са свързани !!! От една страна, в огромна част от селските региони, ако някой луд реши да произвежда каквото и да е, освен зърнени култури (които просто трудно се крадат), той ще бъде подложен на терор и грабежи, от мътномypгавото бандитско плeмe, което необезпокоявано безчинства по селата. Колко земеделци, животновъди бяха ограбени до шушка и дори пребивани от тия дивaци? Те отказват и да работят, защото е много по-лесно да източват социалната система, да лежат и да крaдат. Хората дори в двора си не могат да отгледат ни домат, ни кокошка. Ето ТОЗИ проблем трябва да бъде решен, защото тия диви трoглодити превзеха и унищожиха българското село. В същото време има 1 милион трудоспособни лица извън пазара на труда, тоест не само че не работят, но дори и не търсят работа.... и ние с нашите данъци им ПЛАЩАМЕ, за да не работят !!!
    Ето този проблем трябва да бъде решен. Колкото и да са неграмотни тия скoтове, на полето могат да работят, нали? И по-добре да ги субсидираме, тоест да им плащаме допълнително над стойността на произведеното, за да работят, отколкото да им плащаме за да лежат. Пратете хъхpeците на нивата !!! Който откаже да работи, никакви помощи - да се маха от българия или да мpе от глад, а ако тръгне да граби - кaмшикът да му отпори кожат

    19:49 18.05.2026

  • 60 Тома

    10 0 Отговор
    Много виртуални стада има в България с овчари от герб

    19:52 18.05.2026

  • 61 Квадрат 13

    7 0 Отговор
    Трябва да се създадат условия за животновъдите и производителите на плодове и зеленчуци да излязат директно на пазара. Както е в Гърция. Без дълга верига от прекупвачи и посредници. Необходими са и данъчни облекчения , именно в тази област. Имам в предвид и дребните производители. Преди години България беше основен износител на селскостопанска продукция в цяла Европа и Близкия изток. Там но е силата. Защо трябва да внасяме примерно пластмасови плодове и зеленчуци от Холандия и замразени кенгурута от Австралия.

    20:02 18.05.2026

  • 62 След като Бокича и ЕС заличиха всичко

    6 0 Отговор
    Българско нарочно за да им правим оборот на Германия, Франция, Испания и др. сега ще ядем пластик с вкус на тефлон.Бяхме ТОП номер 1 в света по призводство и износ на качествена стока.Домати, чушки,ябълки, грозде, праскови, кайсии, фъстъци, свинско, кашкавал, масло, мляко и куп други.Ходихме от училище на бригади да берем никой не си носеше храна, късаш 2-3 естествено червени домати ядеш, ревеш и сока ти се стича по ръката нямаше човек на който като ръфне домата да не му се напръска тениската с сок.Изнасяхме топ продукция за СССР и други държави не можехме да смогнем консервените комбинати работеха по 24ч.Сега ще ми предлагат френски картоф восък с вкус на разлагащ французин.А бе кво знаете и сте яли нищо.Месарница влизам и месаря мели пред мен каймата отидеш ли следобед вече няма месо и всеки ден се зарежда прясно топло току що заколено гуци.В момента всички меса ви ги бутат за охладени но те са размразени за това нямт вкус и като изпъжите една пържола и тя стане колкото капачка от буркан.Карай хапвайте боклуци и правете опашки в болниците това е и целта оборот да има.

    20:09 18.05.2026

  • 63 мдда

    4 0 Отговор
    Болни мозъци са това на снимката!

    20:18 18.05.2026

  • 64 Наш Танаш

    3 1 Отговор
    Ами то да сега какво беше - сеят масово дини, домати, краставици единствено за субсидии понеже за тези и др. култури са най високи е то не неполивни условия с по 100-200-500 декара. Дават му субсидийките и " бе гиби". Какво беше това чудо домат и краставици на неполивни условия, отделно треви задушват културите. Идва камисията снима един ред направен образцово и превод на парите. Щом народна пара изтече без реално производство. Иначе по документи, фактури всишчкож тожчно. Спрете тези безобразия господа управляващи.

    21:19 18.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове