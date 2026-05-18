Оливие Жиру на прага на сензационен трансфер в Турция

18 Май, 2026 18:45 745 1

Бурсаспор се прицелва във френската звезда за атаката си към елита

Оливие Жиру на прага на сензационен трансфер в Турция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Известният френски нападател Оливие Жиру е на път да поеме по нов път в кариерата си, като този път дестинацията изглежда ще бъде Турция. Според авторитетни турски издания, ръководството на Бурсаспор вече е влязло в контакт с опитния голмайстор, а преговорите между двете страни са в напреднала фаза.

Неотдавна председателят на "крокодилите" Енес Челик е провел онлайн среща с Жиру, на която са обсъдени условията за евентуалното му преминаване в турския клуб. Очаква се до дни да има яснота дали трансферът ще се осъществи, като феновете на Бурсаспор вече тръпнат в очакване.

След края на сезона Жиру ще бъде свободен агент, тъй като договорът му с Лил изтича. Това отваря вратата за нови предизвикателства пред 37-годишния нападател, който през настоящата кампания записа 44 мача и реализира 11 попадения за френския тим.

След като си осигури промоция в Първа лига на Турция, Бурсаспор не крие амбициите си веднага да атакува елита. Клубът разполага със стабилен финансов ресурс и планира мащабна селекция, като привличането на Жиру би било истински трансферен удар.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нямате срам!

    0 0 Отговор
    как може да наречете сензационен трансфер след като човека ще преживее такова падение???

    19:14 18.05.2026

