Оливие Жиру на прага на сензационен трансфер в Турция

Известният френски нападател Оливие Жиру е на път да поеме по нов път в кариерата си, като този път дестинацията изглежда ще бъде Турция. Според авторитетни турски издания, ръководството на Бурсаспор вече е влязло в контакт с опитния голмайстор, а преговорите между двете страни са в напреднала фаза.

Неотдавна председателят на "крокодилите" Енес Челик е провел онлайн среща с Жиру, на която са обсъдени условията за евентуалното му преминаване в турския клуб. Очаква се до дни да има яснота дали трансферът ще се осъществи, като феновете на Бурсаспор вече тръпнат в очакване.

След края на сезона Жиру ще бъде свободен агент, тъй като договорът му с Лил изтича. Това отваря вратата за нови предизвикателства пред 37-годишния нападател, който през настоящата кампания записа 44 мача и реализира 11 попадения за френския тим.

След като си осигури промоция в Първа лига на Турция, Бурсаспор не крие амбициите си веднага да атакува елита. Клубът разполага със стабилен финансов ресурс и планира мащабна селекция, като привличането на Жиру би било истински трансферен удар.