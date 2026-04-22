„Магазин за хората“ ЕАД отчита успешно приключване на пилотния етап на проекта

„Магазин за хората“ ЕАД отчита успешно приключване на пилотния етап на проекта

22 Април, 2026 14:11 1 312 19

Партньорските магазини отчитат значителен ръст в оборотите - между 15-20 и 70-80 процента

„Магазин за хората“ ЕАД отчита успешно приключване на пилотния етап на проекта - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Магазин за хората“ ЕАД отчита успешно приключване на пилотния етап на проекта, чиято цел беше да се провери на практика приложимостта на модела, и преминава към следващата фаза на развитие, съобщиха от дружеството.

В рамките на пилотния етап беше отчетена положителна реакция от страна на клиентите към концепцията „Магазин за хората“. Потребителите дават висока оценка както на качеството на предлаганите продукти, така и на ценовите им нива в партньорската мрежа, посочиха днес от дружеството в прессъобщение.

Партньорските магазини отчитат значителен ръст в оборотите - между 15-20 и 70-80 процента, докато партньорите доставчици съобщават за увеличение на обемите от два до три пъти спрямо предходни периоди в същите магазини.

Финансовите резултати, въпреки все още отрицателните стойности, обусловени от етапа на инвестиции в развитието на мрежата и търговските структури, също потвърждават устойчивостта на модела. Дружеството приключи първото тримесечие с финансов резултат, който е в съответствие с одобрената през октомври 2025 г. от министъра на земеделието и храните бизнес програма.

Това е постигнато при последователно поддържане на ценова политика, позволяваща на магазините партньори да продават стоките от асортимента на „Магазин за хората“ на цени средно с 25-30 на сто под стандартните непромоционални цени в големите търговски вериги и съпоставими с техните промоционални предложения.

Разширяване на мрежата

В резултат от успешния пилотен етап дружеството вече реализира активно разширяване на своето присъствие, съобщават от „Магазин за хората“.

В края на март са открити шест нови точки в Пловдивска област (селата Стряма, Паничери, Патриарх Евтимово, Старосел, Златовръх и Конуш), а към момента започва поетапна доставка на първите стоки в областите Пазарджик и Хасково в нови 35 обекта.

В процес на откриване до края на април са в: Област Пазарджик - гр. Брацигово, с. Черногорово, с. Исперихово, с. Света Петка, с. Добровница, с. Паталеница, с. Мокрище, с. Оборище, с. Лесичово, с. Семчиново, с. Малко Конаре, с. Алеко Константиново, гр. Батак, с. Дороково, с. Розово, с. Драгиново, гр. Ракитово, с. Костандово, с. Мененкьово, с. Драгор, гр. Белово, с. Огняново; в Област Пловдив - с. Ръжево Конаре, гр. Брезово, с. Козаново, с. Дълго поле, с. Устина; в Област Хасково - гр. Симеоновград, с. Подкрепа, с. Сусам, с. Бисер, с. Стамболийски, гр. Димитровград, гр. Хасково.

По този начин до началото на май 2026 г. се очаква мрежата да достигне над 110 точки за продажба, които ще осигурят достъп до стоки на всекидневно ниски цени за над 170 000 жители в повече от 90 населени места.

Развитие на собствена логистика

След обстойно проучване на пазара на логистични услуги и в резултат на повишените цени, обусловени от несигурността при доставките на горива, беше взето решение за ускоряване на процеса по организиране на собствена логистична мрежа. Работата по нейното изграждане вече започна, посочват от дружеството.

Очаква се внедряването на тази логистична структура значително да ускори разширяването и да позволи навлизане в целевите 500 точки за продажба в рамките на 2026 г.

Едни от първите щандове от националната инициатива „Магазин за хората“ бяха открити на 15 декември 2025 г. в град Куклен. Асортиментът включва над 45 артикула от базовата потребителска кошница и най-търсените продукти от български производители.

През март 2025 г. Народното събрание одобри създаването на търговско дружество – ЕАД, което чрез вериги от магазини да осъществява търговия с хранителни продукти от първа необходимост с търговска надценка до 10 процента.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    14 0 Отговор
    Магазин за хората успешно стана щанд за хората и още по-успешно ще стане маса за хората.

    14:14 22.04.2026

  • 2 И тази свинска кочина

    38 1 Отговор
    трябва да се закрие!

    14:16 22.04.2026

  • 3 Свети Кибик-Юродив

    40 1 Отговор
    Пълни глупости. Цените са им, като навсякъде. Нарочно ги отварят в разни забутани села, където нямат конкуренция и старците не могат да сравнят цените. Тези в големите градове или затвориха, или са на доизживяване. Самата концепция е една лъжа, като "стандарта Стара Планина". В интерес на истината и големите вериги се опитват да привличат клиенти, като им пробутват стоки с идиотски имена, като "Брей", "Гали стомахче", "Хорцето" и прочие селендурщина. Същото и "Магазин за хората". Все едно всички останали магазини са за животни.

    14:19 22.04.2026

  • 4 ха ха

    43 1 Отговор
    Похарчени: 160 милиона лева. Приходи: 250 000 лева. Персонал бюрократи: 60 човека. Загуба дотук: 159 750 000 лева. Поредната успешна инициатива на корпулентния некадърник, който за нищо не става.

    14:20 22.04.2026

  • 5 ГОСПОДИН ШИ !ШИ🐷

    11 2 Отговор
    БЛАГОДАРИМ....
    ОТ ПРИЗНАТЕЛНОТО НАСЕЛЕНИЕ
    ОТ ГРАДОВЕ И СЕЛА
    С ТРОТОАРИ БОЯДИСАНИ КАТО ЖП ПЕРОНИ...
    ЕДИН ДЕН ЩЕ ИМА НА ВАШЕ ИМЕ
    КРЪСТЕНИ
    ЗАВОДИ...ФАБРИКИ..КИНДЕР ГАРДЕН...ШКОЛА

    14:36 22.04.2026

  • 6 Круме

    15 1 Отговор
    Обявете цените на продуктите и ще ви кажа откъде може да закупите по-качествени и на по-ниски цени.

    14:37 22.04.2026

  • 7 Да, да

    20 1 Отговор
    Нещо не схващам: "...въпреки отрицателните стойности..." бележи напредък.

    14:38 22.04.2026

  • 8 Такива статии

    19 1 Отговор
    тепърва ще зачестяват. Голям крах за пълничкото момченце.

    14:39 22.04.2026

  • 9 МАГАЗИН ЗА ХОРАТА

    14 1 Отговор
    Върви към КТБ, ЛАФКА И БУЛГАРТАБАК...

    14:51 22.04.2026

  • 10 Видя Се !

    5 1 Отговор
    Видя Се !

    Какво НИЩО !

    Са Българските !

    Управляващи !


    Един !

    Магазин !

    Не Можаха !

    Да !

    Направят !



    Цялата !

    Държава !

    Е Същото !

    Това !

    НИЩО !

    Коментиран от #18

    14:57 22.04.2026

  • 11 Иванов

    12 1 Отговор
    Да дадат резултатите. Колко е похарчено и колко е спечелено. Това е публична информация, а не някаква тайна. Ако няма положителен резултат да ги закриват. Средствата да се пренасочат в помощ на нуждаещи, а не в помощ на Шиши и Ту ту.

    15:02 22.04.2026

  • 12 Касапи

    11 2 Отговор
    Последният артикул ще е свински пържоли и вратно филе от Нерез.

    15:09 22.04.2026

  • 13 далаверата на Шиши

    10 1 Отговор
    мътна история....

    15:15 22.04.2026

  • 14 Ялчин

    8 1 Отговор
    А магазин за прасетата ще има ли? тоест ЦСЗ.

    15:29 22.04.2026

  • 15 хмммм

    5 0 Отговор
    успешно пилотиране – няма такъв филм!

    15:36 22.04.2026

  • 16 Ти да видиш

    2 0 Отговор
    Стамболийски село???Малкият Тексас...

    15:58 22.04.2026

  • 17 Макс

    1 0 Отговор
    Браво на балъците . Тя и Лафка така провери , спечели и изчезна с вашите пари . Какво ли ще измисли пак пеевски , за да ви излъже ?

    16:31 22.04.2026

  • 18 германеца

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Видя Се !":

    А, не . Това са пеевските напъвания . Това , че си му повярвал си е твой проблем , не намесвай всички .

    16:34 22.04.2026

  • 19 Тая със статията

    0 0 Отговор
    е на хонорар при Шопара.

    16:51 22.04.2026

