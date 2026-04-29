Новини
България »
Николай Вълканов: Буквално всеки бизнес трябва да „краде“ служители, за да остане конкурентен

29 Април, 2026 23:05 587 8

  • николай вълканов-
  • бизнес-
  • конкуренция-
  • магазин за хората

С административно поставени рамки на разходите нито един бизнес модел не може да оцелее. Рано или късно той се чупи

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Закриването на държавния проект „Магазини за хората“ показва, че административното ограничаване на разходи и цени не може да работи в дългосрочен план, заяви пред БТВ изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов.

„С административно поставени рамки на разходите нито един бизнес модел не може да оцелее. Рано или късно той се чупи“, подчерта той.

По думите му подобни инициативи трудно постигат устойчивост, особено ако се очакват бързи резултати.

„Невъзможно е да се покрият разходите на един бизнес оператор в такива рамки. Всеки подобен опит завършва по същия начин“, каза Вълканов.

Той допълни, че оценката за конкретното решение е в правомощията на принципала, но вероятно е базирана на реалните финансови резултати.

Вълканов беше обясни, че административните мерки могат да имат обратен ефект.

„Най-разумното е да се подпомогнат уязвимите групи. Всичко останало - тавани на цени, печалби или разходи – вреди на пазара“, каза още той.

Той предупреди, че подобни намеси могат да доведат до недостиг на стоки и изкривяване на конкуренцията.

По отношение на обвиненията за спекула от страна на търговците, Вълканов отбеляза, че законодателството вече е синхронизирано с европейските правила.

Той обаче предупреди, че новите разпоредби крият риск: „Има обща забрана, която може да се тълкува много широко и да доведе до произвол от страна на регулатора.“

Въпреки ръста на възнагражденията, секторът изпитва сериозен недостиг на кадри.

„Буквално всеки бизнес трябва да „краде“ служители, за да остане конкурентен“, каза Вълканов.

Данните сочат, че заплатите в модерната търговия са нараснали с над 60% за 5 години, средната брутна заплата е около 440 евро, времето за намиране на служител е достигнало 6,5 седмици, обобщи той.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сладко, запретно гейското порно..

    2 0 Отговор
    Циганин!

    Коментиран от #2

    23:10 29.04.2026

  • 2 Сладко, запретно гейското порно..

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сладко, запретно гейското порно..":

    Черен, мургав циганин!

    Коментиран от #3

    23:10 29.04.2026

  • 3 Сладко, запретно гейското порно..

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сладко, запретно гейското порно..":

    Николай Вълканов е циганин мургав!

    23:10 29.04.2026

  • 4 Ами сега?

    0 0 Отговор
    „С административно поставени рамки на разходите нито един бизнес модел не може да оцелее. Рано или късно той се чупи“

    Може, може... Нали това искат българите, ниски цени без значение кои разходи ще се съкръщават. Ами едиинсвеното перо което може да бъде съкратено е заплатата на работника. Няма как да орежеш разходите за вложените материали, но от заплатите можеш да режеш на воля щом работниците ти искат ниски цени на стоките. Нали затова олигарсите непрекъснато напомнят и настояват за ниските цени по времето на Тато, за да смъкнат и заплатите до тогавашното ниво.

    23:22 29.04.2026

  • 5 Факт

    0 1 Отговор
    Това е най посещавания магазин,явно шайката русофили герб искат да го заграбят

    23:26 29.04.2026

  • 6 Кочо Вълканов с Раята

    2 0 Отговор
    Отрочето на Емблемата на “Мултигруп”, водещият офицер на Сокола, бившият Ректор на всички университети, шефът на Българските читалища, шефът на Ансамбъл”Българе”.
    С няколко думи: Отрочето на Шефа на много водопади, с черната яхта във Варна, която вероятно е почерняла от състоянието на Минната индустрия в БГ, но важното е да се к.р.а.д.е., ама така е с чехлювците с чалга съпруги, с патриотичен плам.
    Добре, че има Македония и Сърбия, че да им е по-лесно.

    23:34 29.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове