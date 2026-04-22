Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Всички градове »
Правителството взе решение да промени статута на парк „Врана“

22 Април, 2026 16:49 2 829 15

  • правителство-
  • промяна-
  • статут-
  • парк врана

Промяната е от "частна държавна" в "публична държавна собственост"

Снимка: Столична община
Ани Ефремова

Правителството взе решение да промени статута на парк „Врана“ в София от частна държавна в публична държавна собственост. Имотът с площ 958 362 кв. м е със статут на единична недвижима културна ценност на градинското и парково изкуство с категория „национално значение“, съобщават от пресцентъра на Министерски съвет, цитирани от dariknews.bg
В отделно решение правителството постанови да предостави част от имот - публична държавна собственост безвъзмездно за управление на Министерството на електронното управление, за нуждите на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“. Имотът - помещение на бул. „България“ № 58 в гр. Левски, е необходим за изграждане на комуникационен възел в изпълнение на инвестиция „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Имотът е с отпаднала необходимост за Община Левски.

По решение на правителството част от имот - публична държавна собственост става имот - частна държавна собственост и се прехвърля в собственост на Община Казанлък. Той представлява пететажна сграда на ул. „Цар Борис“ № 2 в гр. Казанлък и ще бъде използван за общежитие.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Питане

    19 2 Отговор
    Във въпросното общижитие ще бъде ли разрешено на сиганта да си качва конете в стаите ?

    16:58 22.04.2026

  • 3 Да се

    35 7 Отговор
    Гони лъжеца който щеше да ни оправя за 800 дни,а оправи само себе си и НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

    Коментиран от #4

    17:02 22.04.2026

  • 4 И Господ

    18 5 Отговор

    До коментар #3 от "Да се":

    да слезе на Земята , не може да оправи това племе !

    Коментиран от #6

    17:05 22.04.2026

  • 5 Пена варварката

    21 6 Отговор
    Оф мони комарджийчето не е ли немец, мадридския крадец, паразити.

    17:07 22.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ффф

    20 6 Отговор
    Служебните правителства имат една единствена функция - да проведат избори. Тук го обърнахме на вакханалия.

    17:29 22.04.2026

  • 8 А бееиии

    6 3 Отговор
    България е РЕБУБЛИКА от над 80 години!
    Всички имоти във "Врана" са държавни. Кобургите са "внесени" от европейските бардаци и не могат да са наследници, не са плащали нищо за предоставените им палати и имоти, където и да е в България !!!

    Коментиран от #14

    20:04 22.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 весела

    4 3 Отговор
    СТИГА ЛЪЖИ! Н.В. Цар Симеон ii НИКОГА не е бел комарджия.Комарджия и алкохолик беше Георги Димитров -тарабата.Майка му Елена беше от сектата на адвентистите-адвентистка.Васил Коларов беше масон-слуга на чиф-.;ут-.;ите-СГИГА ЛЪЖИ!!!Защо триете! Трите защото пиша ИСТИНАТА!!! ПОЗОР е да триеш истински коментар! ПОЗОР!!!

    Коментиран от #13

    20:48 22.04.2026

  • 13 Да!!!!!!!!!!

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "весела":

    ПОЗОР си ти !!! Прочети повече информация...

    21:07 22.04.2026

  • 14 ИМПЕРИАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "А бееиии":

    E дa дe, aмa aкo бeшe нa държaвaтa, зaщo трябвaшe двoрeцът Враня дa ce oдържaвявa прeз 1946г. c пocтaнoвлeниe нa Миниcтeрcкия cъвeт? Нeщo мaй пocлъгвaш, кaтo прoпaгaндaтoр нa oткритo пaртийнo cъбрaниe...

    Коментиран от #15

    22:50 22.04.2026

  • 15 Ооооооооууууу

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Защото са несправедливо "подарени" на царските особи, насадени от западните сили, властващи в този исторически период.

    23:00 22.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол