Половината от агнешкото за Гергьовден – от Румъния, РСМ и Нова Зеландия

Поне половината от агнешкото месо, което ще си купим по Гергьовден, ще бъде от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъди, цитирани от БНР.

Според браншовата им асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм агнешко.

На цена между 15 и 18 евро за килограм се продаваше българското агнешко месо по Великден, но българско агнешко почти не е останало и масово в търговската мрежа се предлага внос.

По данни на бранша в момента в страната се отглеждат малко над 800 000 овце, което е спад с над 8 милиона за последните 100 години.

За задълбочаване на негативната тенденция в последните години допринасят и тежките заразни заболявания, както и отказа на държавата да предложи адекватно кризисно подпомагане, казват фермерите.

Както и по Великден, така и сега, Агенцията по храните ще контролира дали търговците спазват правилата за проследимост на месото, като от тази година за пръв път, ако месото не е прясно, а замразено, търговците са длъжни изрично да посочват на етикета датите на замразяване и размразяване.