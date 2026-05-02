Половината от агнешкото за Гергьовден – от Румъния, РСМ и Нова Зеландия

Поне половината от агнешкото месо, което ще си купим по Гергьовден, ще бъде от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъди, цитирани от БНР.
Според браншовата им асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм агнешко.
На цена между 15 и 18 евро за килограм се продаваше българското агнешко месо по Великден, но българско агнешко почти не е останало и масово в търговската мрежа се предлага внос.
По данни на бранша в момента в страната се отглеждат малко над 800 000 овце, което е спад с над 8 милиона за последните 100 години.
За задълбочаване на негативната тенденция в последните години допринасят и тежките заразни заболявания, както и отказа на държавата да предложи адекватно кризисно подпомагане, казват фермерите.
Както и по Великден, така и сега, Агенцията по храните ще контролира дали търговците спазват правилата за проследимост на месото, като от тази година за пръв път, ако месото не е прясно, а замразено, търговците са длъжни изрично да посочват на етикета датите на замразяване и размразяване.
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Щото и тя не е нашенска🤔
11:42 02.05.2026
8 Ловец
Коментиран от #12
11:48 02.05.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Ловец":Прочете ли поне две думи от статията🤔❓
Защото тя започва така:
"ПОНЕ половината ......."
11:52 02.05.2026
17 Гошката
11:57 02.05.2026
20 Като избиваха овцете
Ха сега яжте посинелите агнета от резервите на света
Или пък ,, Гегата на бай Рибан! И благославяйте БАБХ, Боко, и ,, зетьовете" му!
11:59 02.05.2026
24 Васил
Коментиран от #27
12:09 02.05.2026
Пламен
Дано ,,радевата зима" да ускори този процес.
12:11 02.05.2026
33 Антон
За Великден купихме българско агнешко към 2.5 кг беше бутчето. При печенето в тавата се появи вода в количество около 1.2 литъра. Трябваше да я изгребвам от тавата. Та реално сме си купили около 1.5 кг агнешко и 1 литър вода на цена 18 евро. Дребни тарикатлъци, жалка история.
Коментиран от #37
12:19 02.05.2026
35 хаха
Умрели от антракс животни са преработени в саздърма
Случаят с фермата за биволи в Силистренско е особено опасен, каза шефът на БАБХ Ангел Мавровски
Коментиран от #38
12:20 02.05.2026
44 хаха
До коментар #43 от "Лелеее ,":Кой ще "ръси мозък" на някакви си необразовани ориентало-балкански сглобени Тикви Новоначалски и вГЗраждани бе тъпир?
Това си е жива подигравка. Но ти си порядъчно кухоглав за да не разбереш.
ХАХАХА
12:35 02.05.2026
