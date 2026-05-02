Половината от агнешкото за Гергьовден – от Румъния, РСМ и Нова Зеландия

2 Май, 2026 11:40 859 45

На цена между 15 и 18 евро за килограм се продаваше българското агнешко месо по Великден, но българско агнешко почти не е останало и масово в търговската мрежа се предлага внос.

Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Поне половината от агнешкото месо, което ще си купим по Гергьовден, ще бъде от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъди, цитирани от БНР.

Според браншовата им асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм агнешко.

По данни на бранша в момента в страната се отглеждат малко над 800 000 овце, което е спад с над 8 милиона за последните 100 години.

За задълбочаване на негативната тенденция в последните години допринасят и тежките заразни заболявания, както и отказа на държавата да предложи адекватно кризисно подпомагане, казват фермерите.

Както и по Великден, така и сега, Агенцията по храните ще контролира дали търговците спазват правилата за проследимост на месото, като от тази година за пръв път, ако месото не е прясно, а замразено, търговците са длъжни изрично да посочват на етикета датите на замразяване и размразяване.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 жффхбхф

    29 1 Отговор
    Пробита държава , последната дупка на кавала.

    11:42 02.05.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    28 1 Отговор
    А другата половина от къде е🤔
    Щото и тя не е нашенска🤔

    11:42 02.05.2026

  • 3 Ами

    31 2 Отговор
    затова трябва да благодарим на всички правителства от Костов, досега...

    11:43 02.05.2026

  • 4 Коля

    21 1 Отговор
    Това е което няма да си купим . Още стои от Великден , а кога е трупясано и замръзено само агнето си знае ,но не може да изблее . Яжте си го и дано да изхвърлите повечко този път ,защото вече взе да мирише и да се усеща вкус на подобие на агне /шиле / в саламите въпреки многото химия и подправки.

    11:44 02.05.2026

  • 5 факт

    20 3 Отговор
    Да си го ядат. Ще си мина и без агнешко.

    11:44 02.05.2026

  • 6 Като няма производство.

    17 1 Отговор
    Се яде внос. И търговците си определят цените. А вносителя взима парите. Лобистка работа в НС.

    11:45 02.05.2026

  • 7 Не моем ги мислам

    2 5 Отговор
    29 литрово Ягненце чека а напуни тавата! Зелени салати, дръта ракийка и те така

    11:48 02.05.2026

  • 8 Ловец

    15 2 Отговор
    Даже се учудвам на лъжата, че е само половината.

    Коментиран от #12

    11:48 02.05.2026

  • 9 Мурзилко

    9 3 Отговор
    Колко прогресивно българско

    11:52 02.05.2026

  • 10 Мдааа

    3 0 Отговор
    ДОТ 0346

    11:52 02.05.2026

  • 11 000

    19 2 Отговор
    До 1989 България хранеше зерия близък изток, барабар със съветските републики, а всеки трети домат в западна европа беше наще производство. Как ви е, хубавко ли ви е кило турски домат да е двойно по-скъп от банана? Още по-хубавко ще ви става със 100 млрд евро дълг до 3 години!

    11:52 02.05.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ловец":

    Прочете ли поне две думи от статията🤔❓
    Защото тя започва така:
    "ПОНЕ половината ......."

    11:52 02.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Край

    7 2 Отговор
    Румънското не се различава от българското а македонското си е българско. Новозеландското е прясно ни като живо лае и скимти не ще да блее.

    11:52 02.05.2026

  • 15 БАБХ съобщава

    11 0 Отговор
    В помощ на далтонистите агнешкото ще бъде маркирано от едната страна с червен, а от другата със син печат.

    11:53 02.05.2026

  • 16 Бай Дончу

    5 1 Отговор
    Ке едем на егнето дедо му

    11:54 02.05.2026

  • 17 Гошката

    12 1 Отговор
    Къв Георги си,ако не си ял ягнешко от Нова Зеландия

    11:57 02.05.2026

  • 18 Ддд

    5 1 Отговор
    Богаташите купуват агнешко на 18 евро. Другите си ядем свинско на 6-7 евро.

    11:58 02.05.2026

  • 19 Ъъъъъ

    12 1 Отговор
    Това от Нова Зеландия, трябва да се забрани със закон, да не се внася. Месо от другия край на света, дълбоко замразено и после размразено, почват милиони бактерии да се развиват в него, дори и охладено. От Македония, ако е домашно, е добре, но пак не спазват директивите на ЕС , в Македония. За какво плащат ваксинации и да имаме модерни овцеферни, като в Македония, идва от кошара. ЕС искат, кравефермите да отговарят на пет звезден хотел, а македонеца не е вложил същите пари.

    11:59 02.05.2026

  • 20 Като избиваха овцете

    13 0 Отговор
    По кошарите на хората-мълчахме!
    Ха сега яжте посинелите агнета от резервите на света
    Или пък ,, Гегата на бай Рибан! И благославяйте БАБХ, Боко, и ,, зетьовете" му!

    11:59 02.05.2026

  • 21 селяк

    6 0 Отговор
    ми така стаа. позволихте на дъгичките да изтрепат стадата щото "болни" били затва ся ша пюскате вностото месо дет заклано преди 5-10 годин да ви а сладко

    12:03 02.05.2026

  • 22 така така

    2 2 Отговор
    И какво му е на агнешкото?

    12:04 02.05.2026

  • 23 БАБХ на рамо да си ги носим

    2 0 Отговор
    А защо не от Гърция ей къде е или хубавото само шайзита могат да го ядат?

    12:05 02.05.2026

  • 24 Васил

    8 1 Отговор
    То отдавна България нищо не произвежда даже свинското е внос зеленчуците млякото даже и сиренето и кашкавала на които пише БГ са преопаковани продукти внос от други страни.

    Коментиран от #27

    12:09 02.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Пламен

    2 4 Отговор
    Е затова трябва малко глад , като по времето на Луканов и Виденофф, че поколението ,,жив-зян" да започне да бачка.
    Дано ,,радевата зима" да ускори този процес.

    12:11 02.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Боздуган

    4 0 Отговор
    Зърнарите нали са много и добре субсидирани. Яжте хляб на Гергьовден.

    12:13 02.05.2026

  • 29 Пенчо

    0 1 Отговор
    И.......!?

    12:14 02.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Антон

    7 1 Отговор
    Това е резултата от демокрацията и ес в България.
    За Великден купихме българско агнешко към 2.5 кг беше бутчето. При печенето в тавата се появи вода в количество около 1.2 литъра. Трябваше да я изгребвам от тавата. Та реално сме си купили около 1.5 кг агнешко и 1 литър вода на цена 18 евро. Дребни тарикатлъци, жалка история.

    Коментиран от #37

    12:19 02.05.2026

  • 34 Феникс

    3 0 Отговор
    Това е лъжа, едва ли е половината, по скор е около 70% !

    12:19 02.05.2026

  • 35 хаха

    3 3 Отговор
    Поне няма антракс във вносното месо. За разлика от байганьовското!

    Умрели от антракс животни са преработени в саздърма
    Случаят с фермата за биволи в Силистренско е особено опасен, каза шефът на БАБХ Ангел Мавровски

    Коментиран от #38

    12:20 02.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ГРЕШКА 2/3 Е ОТ

    1 0 Отговор
    Вънка. НО СЕ КУПУВА СЪС ЕВРО. ЧЕСТИТО ВИ.

    12:28 02.05.2026

  • 42 Георгиев

    0 0 Отговор
    15€ за кг, а в Лидл е 11€. Къде е сметката, какво купуваме, какво ядем, кой лъже?

    12:34 02.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Лелеее ,":

    Кой ще "ръси мозък" на някакви си необразовани ориентало-балкански сглобени Тикви Новоначалски и вГЗраждани бе тъпир?

    Това си е жива подигравка. Но ти си порядъчно кухоглав за да не разбереш.
    ХАХАХА

    12:35 02.05.2026

  • 45 18 евро?

    0 0 Отговор
    18 пaтkи да ядете.Който плаща толкова за тези бутикови агнета,другата година ще го щавят с 20-25 евро килото.

    12:38 02.05.2026

