Президентът на Северна Македония: Не съм монарх, за да променям конституцията и да впиша българите

Не съм монарх, за да променям конституцията, това могат да го направят само депутатите, каза пред журналисти президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова в отговор на въпрос кога югозападната ни съседка ще промени Основния си закон и ще впише българите в него. Държавният глава на Северна Македония говори пред български медии след края на Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ).
Конституцията може да бъде променяна единствено от депутатите. Депутатите представляват гражданите и гласуват по собствена воля. Те не представляват мен, така че не бих могла да отговарям от тяхно име, посочи още Силяновска. На въпрос дали би насърчила депутатите да приемат конституционните промени, тя отговори, че е професор по конституционно право и дълбоко уважава принципа на разделението на властите.
В ЕС няма единна конституция, но има множество конституционни принципи, отбеляза президентът на Република Северна Македония. Те са част от Договора за Европейския съюз, от Лисабонския договор, от Хартата на основните права и от практиката на съда в Люксембург, добави тя. По думите ѝ те гласят, че ЕС ще уважава националната и културната идентичност на държавите и народите. Освен това ЕС ще уважава достойнството и неприкосновеността на гражданите. Също така ЕС ще уважава конституционните и политическите структури. И още – ЕС ще укрепва споразуменията между държавите членки и съседните държави въз основа на принципа на реципрочността, каза още Силяновска.
Президентът на Северна Македония направи и сравнение между конституциите на България и Република Северна Македония. Силяновска отбеляза, че разпоредби от Конституцията на Северна Македония гласят, че всяко малцинство или общност може да има начално и средно образование на майчин език; може да създава политически партии на етническа основа; може да организира медии, както и културни сдружения.
След което тя цитира българската Конституция, според която политическите партии, основани на етническа или религиозна принадлежност, са забранени. Силяновска цитира и "антидискриминационната клауза" в българската Конституция. В нея се посочва, че в България всички граждани са равни, като едно от основанията за това е и националната принадлежност, каза още президентът на Северна Македония.
Според българския Основен закон не могат да се образуват политически партии на етническа, расова или верска основа, както и партии, които си поставят за цел насилствено завземане на държавната власт. Отново според българската Конституция всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Президентът на Северна Македония говори на английски пред българските медии, а като причина посочи, че така ще разбере въпросите по-добре.
Когато говорим за двустранния аспект между България и Северна Македония, това, което аз винаги казвам, е, че взаимният интерес на двете държави е да се движим напред по пътя към пълноправно членство в Европейския съюз, заяви по-рано днес и външният министър на Република Северна Македония Тимчо Муцунски в София.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #21, #31, #62
21:24 10.06.2026
2 Е ние знаем
21:27 10.06.2026
3 Защо тогава ще идва в България!
21:27 10.06.2026
4 Ивон
21:28 10.06.2026
5 Пич
21:28 10.06.2026
6 Яшар
Коментиран от #51, #52, #59
21:28 10.06.2026
7 бабо калинке
21:28 10.06.2026
8 Соф
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Бабата дали гледа турски сериали по албанската телевизия ?
21:29 10.06.2026
9 Да,бе
21:29 10.06.2026
10 Вижда се
21:30 10.06.2026
11 Защо се
21:30 10.06.2026
12 Цеко сифоня
21:30 10.06.2026
13 Гарга Сарис
21:31 10.06.2026
14 АГАТ а Кристи
Твойта ма... Чка. !!!
И на тебе, и на тая дето те е поканила да се ли@ете !!!
Коментиран от #34
21:31 10.06.2026
15 като с името за нато
21:31 10.06.2026
16 Отношенията с тия
21:32 10.06.2026
17 Ванчето Михайлов
21:33 10.06.2026
18 Македонците казват, че сме татари!
21:34 10.06.2026
19 Град Крива паланка
Коментиран от #28
21:34 10.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 100% българка
В нашата К има ли вписани турци, арменци, евреи?
Няма!
100% българка и християнка съм.
Коментиран от #47, #67
21:38 10.06.2026
25 Анонимен
21:38 10.06.2026
26 дайте
21:38 10.06.2026
27 Искат си Пиринска Македония,
21:39 10.06.2026
28 ТИР
До коментар #19 от "Град Крива паланка":Много арна таа мома Бе ..
21:39 10.06.2026
29 Баба Гошка
21:39 10.06.2026
30 Някой
Коментиран от #56
21:40 10.06.2026
31 ТИР
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Те за това имат две имена и не пишат дядо си, защото е България...
Коментиран от #33
21:42 10.06.2026
32 Р.Н
21:43 10.06.2026
33 ТИР
До коментар #31 от "ТИР":....е българин....
21:45 10.06.2026
34 Питане
До коментар #14 от "АГАТ а Кристи":И двете ли са активни, или само плашилото за гарги.???
Не, че ако ги турнеш в съседни бустани, няма да има надпревара при коя от двете поне едно пиле би се задържало !
21:46 10.06.2026
35 Ний ша Ва упрайм
21:50 10.06.2026
36 Хм...
21:50 10.06.2026
37 Дедо
21:52 10.06.2026
38 Горд Българин 🇧🇬
21:53 10.06.2026
39 ма ДУРО
ВИЕ ПРЕДАДОХТЕ македония НА ТИТО !!!
21:54 10.06.2026
40 Александър
В отговор трябва да въстановим историческата истина в нашите учебници - това, че Александър IV Македонски е македон, т.е. тракиец, т.е. българин.
21:55 10.06.2026
41 празни приказки на празен човек
От нея се очава да заеме ясна позиция - подкрепя или не промяната на конституцията като президент.
А тя се изсулва като слески зевзек в хоремаг.
Подобни скудоумни изявления са позорни на такова високо ниво!
21:55 10.06.2026
42 Айляк
Тези от Северозападна Македония така и не разбраха, че с подобно поведение спрямо България вредят единствено на себе си.
Един път не е било да не опитат да жегнат, да изострят тънко обстановка и взаимоотношения помежду ни.
Еми, щом е така, така да е.
Те губят.
Коментиран от #79
21:55 10.06.2026
43 Тая
21:56 10.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Край
Коментиран от #54, #69
21:57 10.06.2026
46 Браво
21:58 10.06.2026
47 Гост
До коментар #24 от "100% българка":Защото си бягала по история, Госпожо българка! И защото си гледала телевизия и слушала новини със Широко затворени Очи и Уши! Е затова, те!
Коментиран от #60
21:59 10.06.2026
48 Тая Гордана...
22:00 10.06.2026
49 Казанлъшкия
22:01 10.06.2026
50 А само като си спомня...!
А за това,че им подарихме танкове,щото нЕмаА ни един...да не говорим...!
22:04 10.06.2026
51 Абсолютно
До коментар #6 от "Яшар":Верно! Не са българи! Не знам защо има такава носталгия по македонските чукари? Ако има територия, която ни липсва, това е Беломорска Тракия, Одринско и донякъде западните покрайнини! Навремето е имало много българи в днешна Македония и са дошли и в България. Македонското лоби в което има много генерали и влиятелни хора ни вкарва в такива проблеми... Но после , там българи почти няма. Наистина на моменти са комични но нормално.
22:05 10.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ЦК на БКП
22:06 10.06.2026
54 Скоро
До коментар #45 от "Край":Албания ще ги претопи.
22:07 10.06.2026
55 До Милен Ганев- главен
Да не споменавам, че такова отношение от една медия, е повод за дипломатическа намеса!
22:08 10.06.2026
56 Дааа....
До коментар #30 от "Някой":Така е ....това за "БЕТОННИ ГЛАВИ" !!!
"Нито приемат, нито предават"
Много ги е страх (македонците) да впишат БЪЛГАРИТЕ в конституцията им !Но когато имат нужда от помощ НЕ се срамуват от това да им помагаме ( случая в Кочани ) !
Колкото до ГОСПОЖА президентката: не е нито дипломат,нито юрист ....само инат !!!
22:09 10.06.2026
57 Самуил
22:09 10.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #6 от "Яшар":Самостоятелна Северна Македония, без българското влияние, лесно ще попадне под албанска зависимост, а Албания е подкрепяна и покровителствувана от Турция... Това е и "номерът"... на „северно македонският“ външен министър, „албанецът“? Буяр Османи....Само "макетата" не стоплят как ще ги сготвят.
Коментиран от #64
22:15 10.06.2026
60 Историята се пише
До коментар #47 от "Гост":От управляващите.
И в България не е ммало турско робство, а присъствие и не са ни клали, а са ни галили с ятаганите си!
Кой от мазните демократи отиде да отдаде почит на закланите в Батак?
Никой!
Но на Тюркан чешма, потомците на убитите и насилствено потурчени българи- се надпреварват кой по- напред!
История!
Коментиран от #73
22:16 10.06.2026
61 Пожелание!
22:18 10.06.2026
62 Ово е стандарт
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Стандартна СРПСКА бабичка
22:19 10.06.2026
63 Смърфиета
След катастрофа с пиян и дрогиран участник в гонка, зает в бюджетния сектор на РСМ, Ива от Кочани (23), оцеляла от пожара в дискотеката, иска да се лекува в България, където е завършила висшето си образование и е апортирала имота си, за да вземе ипотечен кредит, вместо което я държат в следствения арест и не й предявяват обвинение вече пет месеца. Без друго, по този начин тя е финансирала това докторите в България – такива са плановете на изрутите около Александър Оскар от личната му Александровска болница, да умъртвят Ива (23) от Кочани, за да експлантират и продадат органите й в страна от ЕС. Така те ще прекъснат нишката на един млад и невинен живот.
22:20 10.06.2026
64 Яшар
До коментар #59 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Късно е , Албания Сърбия,Гърция и Турция доминират в Македония . Всяка българска фирма (освен корупционните на Вълканов и цековата банка ) се изтиква и гони от там
22:22 10.06.2026
65 Маринов
22:23 10.06.2026
66 Перо
Коментиран от #70
22:24 10.06.2026
67 Хм...
До коментар #24 от "100% българка":Знаеш ли колко човека с български паспорт живеят там? Над 200 хиляди!!! За сравнение, албанците са 400-500 хиляди и албанският език е приет за официален в някои македонски общини.
22:24 10.06.2026
68 А50
22:26 10.06.2026
69 Твртко Твртковиh Шкембевоjводски
До коментар #45 от "Край":Ти пък Македонja си е супер,БОГАТА држава гледаме много Медицинска МАРИХУАНА
а наште братja всите албанските шиптари продават БЕЛИ прахчета с МНОГО висока добаваена СТОJНОСТ търсени в цялата Еуропска Униja особено в Лондон и зимата у Банско
22:27 10.06.2026
70 БайБоцимир
До коментар #66 от "Перо":Целта им всъщност не е ЕС. Където са Сърбия, там са и те.
22:27 10.06.2026
71 Доца Пръдуновска
22:32 10.06.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Смърфиета
До коментар #60 от "Историята се пише":На Тюркян чешма на събора вечерта става интересно защото започва да свири музика, палят се огньове, пекат се агнета, вари се чорба, пие се ракия, бира и мастика, взимат се наркотици, играят се кючеци, а накрая опъват един ред палатки застлани с асъри, и мераклиите, мъже и жени, влизат вътре безразборно, като преди това си изуват шалварите и ги хвърлят върху чешмата, която става като коледна елха. Естествено, никой не знае кой друг е в палатката в която е влязъл в тъмното, нито от какъв пол е. После вземат от кюпа едни шалвари и се връщат да си допиват, но аз като бях, на сутринта все още имаше хора, които бяха останали вътре достатъчно дълго и заспали в палатките и чешмата беше още покрита с шалвари. Под шалварите си, пмаците не носят нищо и притичваха мъже и жени, които си бяха увили поясите и престилките около срамотиите, грабваха едни шалвари и отиваха при своите. На втората и третата вечер от събора това се повтори, и дори някои противоречия се изостриха и то не само тези, възникнали в следствие на обичаят с палатките. Бяха скъсали аноза на едно мунче, но не повикаха линейка и то умря от кръвозагуба, вместо това оджата му даде да пие вода от чешмата, взе пари от родителите му, за да направи муска, и каза нещо като бисмиллях рехман рехим и още други неща, след което отиде да си допива мастиката. Господин Пеевски беше там през целия събор, но не прояви интерес. При него идваха местните бейове да решава спорове, често с роднини или преки наследници, и му
Коментиран от #76
22:36 10.06.2026
74 Мицкоски
22:36 10.06.2026
75 .....
22:36 10.06.2026
76 Смърфиета
До коментар #73 от "Смърфиета":виках му аго или агинко и излагаха на Господин Пеевски тъжбите си, често спорове с роднини или преки наследници, или тип Ромео и Жулиета. Господин Пеевски ги изслушваше, ако говорят дълго ги прекъсваше и даваше решението си, а оджата отброяваше времето с броеницата, и след като Господин Пеевски кажеше решението си, викаше "ве рахметюллях, има ли още някой да се оплаче от нещо на Господин Пеевски". Когато това приключи, Господин Пеевски си тръгна и скоро след това разтуриха събора, за да тръгнат да се прибират на четвъртата сутрин. Тогава вече някой повика линейка и каза, че в калабалъка са намерили момчето на което бяха скъсали аноза. Докторът подписа смъртния акт, но не са викали полиция. Мисля, че каза доктора, че е обикновен разрив и така е написъл без да отучнява на какво.
22:42 10.06.2026
77 Ха,ха
22:47 10.06.2026
78 Не е
Коментиран от #84
22:48 10.06.2026
79 копи пейст
До коментар #42 от "Айляк":КОЙ ИМА ИЗГОДА ОТ МАКЕДОНСКИЯ ЕЗИК?
(50 ГОДИНИ ЮГОСЛАВСКИ „РАЗДЕЛИТЕЛЕН" ЕЗИК 1944-1994 г.)
Проф. д-р Ото Кронщайнер (Австрия), Македонски преглед бр 2, 1995 г
„За Белград легендата за „южните сърби", които наследили Македония, вече не е достатъчна. Затова той заложи на друга карта - в Македония живеят македонци и те говорят на „македонски". За броени дни бе измислен македонски книжовен език, който бе приспособен към сръбските пишещи и печатарски машини и който игнорираше специфичните български букви. Създадени бяха македонски граматики и по този начин белградската власт успя блестящо да сервира на Запада един несъществуващ народ. Македонците („македонските славяни") доста често започнаха да се споменават в западните трудове като самостоятелен народ. ................" (Е. Кюнелт-Леддин, „Ди пресе", Виена, 10-11 юни 1978).
Коментиран от #81
22:51 10.06.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Москва
До коментар #79 от "копи пейст":Ну тогда и украинского языка не существует.
Потому что на Западной Украине украинский язык совсем не такой, как в Центральной (Малороссии, там, где Киев, Полтава, Чернигов).
Коментиран от #82, #85, #86
22:57 10.06.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Москва
До коментар #81 от "Москва":Хах ха
23:00 10.06.2026
86 Москва
До коментар #81 от "Москва":А белорусский язык тогда тоже просто диалект русского.
23:01 10.06.2026
87 Писна ми!!!!
23:02 10.06.2026