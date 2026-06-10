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Президентът на Северна Македония: Не съм монарх, за да променям конституцията и да впиша българите

Президентът на Северна Македония: Не съм монарх, за да променям конституцията и да впиша българите

10 Юни, 2026 21:23 1 936 87

  • гордана силяновска-давкова-
  • северна македония-
  • българи

Официална позиция на Скопие

Президентът на Северна Македония: Не съм монарх, за да променям конституцията и да впиша българите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не съм монарх, за да променям конституцията, това могат да го направят само депутатите, каза пред журналисти президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова в отговор на въпрос кога югозападната ни съседка ще промени Основния си закон и ще впише българите в него. Държавният глава на Северна Македония говори пред български медии след края на Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ).

Конституцията може да бъде променяна единствено от депутатите. Депутатите представляват гражданите и гласуват по собствена воля. Те не представляват мен, така че не бих могла да отговарям от тяхно име, посочи още Силяновска. На въпрос дали би насърчила депутатите да приемат конституционните промени, тя отговори, че е професор по конституционно право и дълбоко уважава принципа на разделението на властите.

В ЕС няма единна конституция, но има множество конституционни принципи, отбеляза президентът на Република Северна Македония. Те са част от Договора за Европейския съюз, от Лисабонския договор, от Хартата на основните права и от практиката на съда в Люксембург, добави тя. По думите ѝ те гласят, че ЕС ще уважава националната и културната идентичност на държавите и народите. Освен това ЕС ще уважава достойнството и неприкосновеността на гражданите. Също така ЕС ще уважава конституционните и политическите структури. И още – ЕС ще укрепва споразуменията между държавите членки и съседните държави въз основа на принципа на реципрочността, каза още Силяновска.

Президентът на Северна Македония направи и сравнение между конституциите на България и Република Северна Македония. Силяновска отбеляза, че разпоредби от Конституцията на Северна Македония гласят, че всяко малцинство или общност може да има начално и средно образование на майчин език; може да създава политически партии на етническа основа; може да организира медии, както и културни сдружения.

След което тя цитира българската Конституция, според която политическите партии, основани на етническа или религиозна принадлежност, са забранени. Силяновска цитира и "антидискриминационната клауза" в българската Конституция. В нея се посочва, че в България всички граждани са равни, като едно от основанията за това е и националната принадлежност, каза още президентът на Северна Македония.

Според българския Основен закон не могат да се образуват политически партии на етническа, расова или верска основа, както и партии, които си поставят за цел насилствено завземане на държавната власт. Отново според българската Конституция всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Президентът на Северна Македония говори на английски пред българските медии, а като причина посочи, че така ще разбере въпросите по-добре.

Когато говорим за двустранния аспект между България и Северна Македония, това, което аз винаги казвам, е, че взаимният интерес на двете държави е да се движим напред по пътя към пълноправно членство в Европейския съюз, заяви по-рано днес и външният министър на Република Северна Македония Тимчо Муцунски в София.


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    85 3 Отговор
    Обикновена българска бабичка.

    Коментиран от #8, #21, #31, #62

    21:24 10.06.2026

  • 2 Е ние знаем

    66 0 Отговор
    То ти не си нищо, ама и това не ти е ясно.

    21:27 10.06.2026

  • 3 Защо тогава ще идва в България!

    60 1 Отговор
    Не я пускайте!

    21:27 10.06.2026

  • 4 Ивон

    25 0 Отговор
    Докато има узаконени крадци,ще има и други алтернативи.

    21:28 10.06.2026

  • 5 Пич

    46 0 Отговор
    Еее....... тези тотално са по зле от нас!!! Илияна дори е по хубава, предоставяте ли си?!

    21:28 10.06.2026

  • 6 Яшар

    36 11 Отговор
    Незнам какво да кажа за тази държава,народ..бил съм много пъти в Скопие ...хубава ,вкусна македонска храна ...те не са българи все пак...на маса казват че сме поне братовчеди ..трябва да ги разберете ,понякога са смешни ,но ..не са българи ..там поне 50-60% или около 1 млн са албанци,римляни, сърби,турци..

    Коментиран от #51, #52, #59

    21:28 10.06.2026

  • 7 бабо калинке

    34 1 Отговор
    амче мрънкала такива тогава ес ще видите на куково лято

    21:28 10.06.2026

  • 8 Соф

    48 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Бабата дали гледа турски сериали по албанската телевизия ?

    21:29 10.06.2026

  • 9 Да,бе

    30 0 Отговор
    Тая не става и за нощно гърне пък за монарх само на плашилата...А интелектуално трябва да учи доста,че да стане нормално плашило.Йотова да я изпрати по мръсния канал към маседонията

    21:29 10.06.2026

  • 10 Вижда се

    40 1 Отговор
    В близките сто години няма да станете европейски член

    21:30 10.06.2026

  • 11 Защо се

    44 0 Отговор
    Обръща внимание на макетата ,като не искат ЕС ,не искат и край

    21:30 10.06.2026

  • 12 Цеко сифоня

    30 2 Отговор
    Ех, ако имахме армия като преди, една специална операция би свършила много добра работа в тая посока.

    21:30 10.06.2026

  • 13 Гарга Сарис

    25 0 Отговор
    Крокодил!

    21:31 10.06.2026

  • 14 АГАТ а Кристи

    22 0 Отговор
    Кво дириш тука ма ???
    Твойта ма... Чка. !!!
    И на тебе, и на тая дето те е поканила да се ли@ете !!!

    Коментиран от #34

    21:31 10.06.2026

  • 15 като с името за нато

    4 9 Отговор
    Не е вписването основния македонски проблем, а необходимост от европейски гаранции, че при преговорите за присъединяване, България няма да предявява допълнителни условия, т.е. България да е изключена от тези преговори, след като нейното условие за конституцията е удовлетворено.

    21:31 10.06.2026

  • 16 Отношенията с тия

    23 1 Отговор
    Селяни трябва да са пълен игнор! Изобщо да не ги забелязвам и така с години.

    21:32 10.06.2026

  • 17 Ванчето Михайлов

    24 2 Отговор
    Ке я пуцам тази дъртачка щот е проклета, ама и македоонскиот народ е глуповат...

    21:33 10.06.2026

  • 18 Македонците казват, че сме татари!

    16 7 Отговор
    Те са съгласни да ни впишат в конституцията си, но като татари! Това е проблема!

    21:34 10.06.2026

  • 19 Град Крива паланка

    6 22 Отговор
    Евала госпожо професорке Силяновска , ногу правилно си кажувала на българите .нека те да си берат гаилето

    Коментиран от #28

    21:34 10.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 100% българка

    6 17 Отговор
    Но не разбирам. Защо в конституцията на суверенна държава, някой иска да им наложи да впишат едно малуинство.
    В нашата К има ли вписани турци, арменци, евреи?
    Няма!
    100% българка и християнка съм.

    Коментиран от #47, #67

    21:38 10.06.2026

  • 25 Анонимен

    21 3 Отговор
    Бля бля бля ...дърта българска изкуфяла бабичка. Няма такава държава..." Северна Македония" има ПРОВИНЦИЯ Югозападна БЪЛГАРИЯ.

    21:38 10.06.2026

  • 26 дайте

    10 0 Отговор
    й метла и ще литне !

    21:38 10.06.2026

  • 27 Искат си Пиринска Македония,

    10 1 Отговор
    която Георги Димитров им я подари на македонците!

    21:39 10.06.2026

  • 28 ТИР

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Град Крива паланка":

    Много арна таа мома Бе ..

    21:39 10.06.2026

  • 29 Баба Гошка

    10 1 Отговор
    Извънземното Ети го хоум. Спрете всяка комуникация и контакти с тез не нормални ци, които ни мраз ят. Що за дуппедавство от нашите институции да търпят тез да ни презират, забраняват елементарни права за българи и накрая нашите трът ки им се поскат

    21:39 10.06.2026

  • 30 Някой

    16 0 Отговор
    Който не е виждал македонска комуниска сега е момента да види

    Коментиран от #56

    21:40 10.06.2026

  • 31 ТИР

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Те за това имат две имена и не пишат дядо си, защото е България...

    Коментиран от #33

    21:42 10.06.2026

  • 32 Р.Н

    5 0 Отговор
    Измекяри

    21:43 10.06.2026

  • 33 ТИР

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "ТИР":

    ....е българин....

    21:45 10.06.2026

  • 34 Питане

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "АГАТ а Кристи":

    И двете ли са активни, или само плашилото за гарги.???
    Не, че ако ги турнеш в съседни бустани, няма да има надпревара при коя от двете поне едно пиле би се задържало !

    21:46 10.06.2026

  • 35 Ний ша Ва упрайм

    3 0 Отговор
    тая за ко е тука?

    21:50 10.06.2026

  • 36 Хм...

    5 2 Отговор
    Хайде да не се заблуждаваме, докато тези хора са на вкаст в Македония, Сърбия и расия ще им дърпат конците. А те не искат македонците в ЕС.

    21:50 10.06.2026

  • 37 Дедо

    18 0 Отговор
    Говорила на английски , това показва колко са арогантни и ни мразят . И на марокански ще говори ,само и само да се прави че не разбира български старата кошница.

    21:52 10.06.2026

  • 38 Горд Българин 🇧🇬

    10 0 Отговор
    Не е необходимо тая да е монарх, за да впише българите в конституцията, защото там освен българи и албанци други няма.

    21:53 10.06.2026

  • 39 ма ДУРО

    8 0 Отговор
    Комунягииии,
    ВИЕ ПРЕДАДОХТЕ македония НА ТИТО !!!

    21:54 10.06.2026

  • 40 Александър

    6 0 Отговор
    Тази баба да пита баба си дали е българка или македонка.
    В отговор трябва да въстановим историческата истина в нашите учебници - това, че Александър IV Македонски е македон, т.е. тракиец, т.е. българин.

    21:55 10.06.2026

  • 41 празни приказки на празен човек

    6 0 Отговор
    Някой да й е казал ,че е монарх, за да възразява?

    От нея се очава да заеме ясна позиция - подкрепя или не промяната на конституцията като президент.
    А тя се изсулва като слески зевзек в хоремаг.
    Подобни скудоумни изявления са позорни на такова високо ниво!

    21:55 10.06.2026

  • 42 Айляк

    7 0 Отговор
    ,,Президентът на Северна Македония говори на английски пред българските медии, а като причина посочи, че така ще разбере въпросите по-добре."

    Тези от Северозападна Македония така и не разбраха, че с подобно поведение спрямо България вредят единствено на себе си.
    Един път не е било да не опитат да жегнат, да изострят тънко обстановка и взаимоотношения помежду ни.
    Еми, щом е така, така да е.
    Те губят.

    Коментиран от #79

    21:55 10.06.2026

  • 43 Тая

    9 0 Отговор
    по нагла от ромляните!

    21:56 10.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Край

    9 1 Отговор
    Ходих до Скопие. Проверих - не са българи тия. Не са лоши хора но са най- глупавите от белите хора. Държавата им е смешна. Не мисля че могат да постихнат нещо в нея. Няма излаз на море няма полезни изкопаеми и даже обработваема земя мн няма. Бедността им е присъща и е тяхна в миналото и в бъдещето. Могат да обмислят да се предложат за колония на някоя европейска държава дано се съгласи да ги управлява. България не трябва.

    Коментиран от #54, #69

    21:57 10.06.2026

  • 46 Браво

    2 11 Отговор
    Браво на тази македонка никакво вписване на бългаите те са крадливо ениче-рско племе то безтуй не останаха чисти българи има едни роми който с бългърски имена и се пишат за българи а те са цуцо-мани и им казват новите българи

    21:58 10.06.2026

  • 47 Гост

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "100% българка":

    Защото си бягала по история, Госпожо българка! И защото си гледала телевизия и слушала новини със Широко затворени Очи и Уши! Е затова, те!

    Коментиран от #60

    21:59 10.06.2026

  • 48 Тая Гордана...

    5 0 Отговор
    ...,да не ни се прави на много ,,Горда",че ,,великите" макета,ще видят ЕС,през крив макарон...!

    22:00 10.06.2026

  • 49 Казанлъшкия

    7 0 Отговор
    Страх ги е,но нека направим проста сметка и да разбере защо ужасно много ги бърка да ни впишат: дали сме им 120 000 паспорта, като за да го получат ,са длъжни да докажат ,че са българи по кръв техни деди, а оттам и те самите. Ок, тези 120000 човека има братя сестри ,родители, бсби и дядовци и поне по 10 като умножим ,ще излязат над 1 милион македонци,че са българи. Опссс,че то не останаха небългари там.:)) Небългари са единствено албанците там, а македонци се оказва,че няма. Елементарни сметки. Няма как прадядо ти и прабаба ти да са били българи ,а ти да си нещо друго.

    22:01 10.06.2026

  • 50 А само като си спомня...!

    5 0 Отговор
    Че ние бяхме първи в света,които им признаха държавицата и лошо ми става...!
    А за това,че им подарихме танкове,щото нЕмаА ни един...да не говорим...!

    22:04 10.06.2026

  • 51 Абсолютно

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Яшар":

    Верно! Не са българи! Не знам защо има такава носталгия по македонските чукари? Ако има територия, която ни липсва, това е Беломорска Тракия, Одринско и донякъде западните покрайнини! Навремето е имало много българи в днешна Македония и са дошли и в България. Македонското лоби в което има много генерали и влиятелни хора ни вкарва в такива проблеми... Но после , там българи почти няма. Наистина на моменти са комични но нормално.

    22:05 10.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ЦК на БКП

    1 0 Отговор
    А дано това бустанско пла.Шило да изгони с вида си всички гарги с петолъчки на чоф.ките си

    22:06 10.06.2026

  • 54 Скоро

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "Край":

    Албания ще ги претопи.

    22:07 10.06.2026

  • 55 До Милен Ганев- главен

    2 3 Отговор
    Как е възможно да се допуска, да се разпространяват обиди и квалификации към държавен глава на суверена държава, при това по време на визитата й у нас по покана на нашия президент?
    Да не споменавам, че такова отношение от една медия, е повод за дипломатическа намеса!

    22:08 10.06.2026

  • 56 Дааа....

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Някой":

    Така е ....това за "БЕТОННИ ГЛАВИ" !!!
    "Нито приемат, нито предават"
    Много ги е страх (македонците) да впишат БЪЛГАРИТЕ в конституцията им !Но когато имат нужда от помощ НЕ се срамуват от това да им помагаме ( случая в Кочани ) !
    Колкото до ГОСПОЖА президентката: не е нито дипломат,нито юрист ....само инат !!!

    22:09 10.06.2026

  • 57 Самуил

    5 1 Отговор
    Берем плодовете на Желю Желев, Филип Димитров, Бойко Борисов, Красимир Каракачанов и всички други ,коитонезаеха твърда,както Гърция,позиция,а ги галеха с перце.

    22:09 10.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 ИМПЕРИАЛИСТ

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Яшар":

    Самостоятелна Северна Македония, без българското влияние, лесно ще попадне под албанска зависимост, а Албания е подкрепяна и покровителствувана от Турция... Това е и "номерът"... на „северно македонският“ външен министър, „албанецът“? Буяр Османи....Само "макетата" не стоплят как ще ги сготвят.

    Коментиран от #64

    22:15 10.06.2026

  • 60 Историята се пише

    6 0 Отговор

    До коментар #47 от "Гост":

    От управляващите.
    И в България не е ммало турско робство, а присъствие и не са ни клали, а са ни галили с ятаганите си!
    Кой от мазните демократи отиде да отдаде почит на закланите в Батак?
    Никой!
    Но на Тюркан чешма, потомците на убитите и насилствено потурчени българи- се надпреварват кой по- напред!
    История!

    Коментиран от #73

    22:16 10.06.2026

  • 61 Пожелание!

    4 0 Отговор
    Тая и наш СлаФчУ,да сядат в космическата ракета и да ги изстрелват с еднопосочен билет,в околоземна орбита...!

    22:18 10.06.2026

  • 62 Ово е стандарт

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Стандартна СРПСКА бабичка

    22:19 10.06.2026

  • 63 Смърфиета

    2 1 Отговор
    А посочи ли Силяноска-Дафкоска, забрана за дискриминация въз основа на кексоални и гастрономически предпочитания? Партия на негрите или папуасите е забранена в България но не е забранено да се яде човещко месо, стига да е отгледано в домащни условия. Същото въжи и за това преди да се изяде човещкото месо, лицето от децки пол да бъде използвано за удовлетворяване полувите нужди на човекоядецът.
    След катастрофа с пиян и дрогиран участник в гонка, зает в бюджетния сектор на РСМ, Ива от Кочани (23), оцеляла от пожара в дискотеката, иска да се лекува в България, където е завършила висшето си образование и е апортирала имота си, за да вземе ипотечен кредит, вместо което я държат в следствения арест и не й предявяват обвинение вече пет месеца. Без друго, по този начин тя е финансирала това докторите в България – такива са плановете на изрутите около Александър Оскар от личната му Александровска болница, да умъртвят Ива (23) от Кочани, за да експлантират и продадат органите й в страна от ЕС. Така те ще прекъснат нишката на един млад и невинен живот.

    22:20 10.06.2026

  • 64 Яшар

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Късно е , Албания Сърбия,Гърция и Турция доминират в Македония . Всяка българска фирма (освен корупционните на Вълканов и цековата банка ) се изтиква и гони от там

    22:22 10.06.2026

  • 65 Маринов

    0 0 Отговор
    Голяма статия за брътвежите на Силянивска. Измъква се хитро. Както Киев на Москва. Жаждата за власт и имаме никога не е утихвала. Навсякъде в измисления свят, с изключение на Швейцария.

    22:23 10.06.2026

  • 66 Перо

    5 0 Отговор
    Влизането в ЕС си е въпрос на РСМ! Никой не казва, че от президентката зависи нещо, но в чужбина, на международни събития се държи като адвокат на Мицкоски! Вече загубиха 35 г. от простотия и 9 г. от подписване на протоколите и договора! Ако си мислят, че само за тях ЕС ще промени условията и ще минат по други правила, извън тези, по които са минали всички, много се лъжат! Няма да вкарат македонизма и историческите лъжи в ЕС! Циганска работа! Не ни интересуват!

    Коментиран от #70

    22:24 10.06.2026

  • 67 Хм...

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "100% българка":

    Знаеш ли колко човека с български паспорт живеят там? Над 200 хиляди!!! За сравнение, албанците са 400-500 хиляди и албанският език е приет за официален в някои македонски общини.

    22:24 10.06.2026

  • 68 А50

    4 0 Отговор
    Тия трябва да ги задраскаме и толкоз. И без това скоро ще са Северна Албания

    22:26 10.06.2026

  • 69 Твртко Твртковиh Шкембевоjводски

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Край":

    Ти пък Македонja си е супер,БОГАТА држава гледаме много Медицинска МАРИХУАНА
    а наште братja всите албанските шиптари продават БЕЛИ прахчета с МНОГО висока добаваена СТОJНОСТ търсени в цялата Еуропска Униja особено в Лондон и зимата у Банско

    22:27 10.06.2026

  • 70 БайБоцимир

    3 1 Отговор

    До коментар #66 от "Перо":

    Целта им всъщност не е ЕС. Където са Сърбия, там са и те.

    22:27 10.06.2026

  • 71 Доца Пръдуновска

    0 1 Отговор
    Македония никога не е била монархия бабич, обаче България да с тия думи Гордана евала, че гордо ни каза, че тогава е писана македонската Конституция затова и не може да се променя. Значи, че имаме единадушие по всички въпроси, а празните приказки разкажи на унуците си за Уека ноШТ.

    22:32 10.06.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "Историята се пише":

    На Тюркян чешма на събора вечерта става интересно защото започва да свири музика, палят се огньове, пекат се агнета, вари се чорба, пие се ракия, бира и мастика, взимат се наркотици, играят се кючеци, а накрая опъват един ред палатки застлани с асъри, и мераклиите, мъже и жени, влизат вътре безразборно, като преди това си изуват шалварите и ги хвърлят върху чешмата, която става като коледна елха. Естествено, никой не знае кой друг е в палатката в която е влязъл в тъмното, нито от какъв пол е. После вземат от кюпа едни шалвари и се връщат да си допиват, но аз като бях, на сутринта все още имаше хора, които бяха останали вътре достатъчно дълго и заспали в палатките и чешмата беше още покрита с шалвари. Под шалварите си, пмаците не носят нищо и притичваха мъже и жени, които си бяха увили поясите и престилките около срамотиите, грабваха едни шалвари и отиваха при своите. На втората и третата вечер от събора това се повтори, и дори някои противоречия се изостриха и то не само тези, възникнали в следствие на обичаят с палатките. Бяха скъсали аноза на едно мунче, но не повикаха линейка и то умря от кръвозагуба, вместо това оджата му даде да пие вода от чешмата, взе пари от родителите му, за да направи муска, и каза нещо като бисмиллях рехман рехим и още други неща, след което отиде да си допива мастиката. Господин Пеевски беше там през целия събор, но не прояви интерес. При него идваха местните бейове да решава спорове, често с роднини или преки наследници, и му

    Коментиран от #76

    22:36 10.06.2026

  • 74 Мицкоски

    1 1 Отговор
    Мизернициииии още 500 г ще ядете цигански говнца в мизерния цигански Бг клозет

    22:36 10.06.2026

  • 75 .....

    1 1 Отговор
    Тъпа коза

    22:36 10.06.2026

  • 76 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Смърфиета":

    виках му аго или агинко и излагаха на Господин Пеевски тъжбите си, често спорове с роднини или преки наследници, или тип Ромео и Жулиета. Господин Пеевски ги изслушваше, ако говорят дълго ги прекъсваше и даваше решението си, а оджата отброяваше времето с броеницата, и след като Господин Пеевски кажеше решението си, викаше "ве рахметюллях, има ли още някой да се оплаче от нещо на Господин Пеевски". Когато това приключи, Господин Пеевски си тръгна и скоро след това разтуриха събора, за да тръгнат да се прибират на четвъртата сутрин. Тогава вече някой повика линейка и каза, че в калабалъка са намерили момчето на което бяха скъсали аноза. Докторът подписа смъртния акт, но не са викали полиция. Мисля, че каза доктора, че е обикновен разрив и така е написъл без да отучнява на какво.

    22:42 10.06.2026

  • 77 Ха,ха

    1 0 Отговор
    А стига сте се занимавали с тия вече😂😂

    22:47 10.06.2026

  • 78 Не е

    0 1 Отговор
    много ясно какво означава да "впишат" българите в конституцията на Македония. Какъв да в точно текста. В кой раздел от конституцията, в коя глава ?

    Коментиран от #84

    22:48 10.06.2026

  • 79 копи пейст

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Айляк":

    КОЙ ИМА ИЗГОДА ОТ МАКЕДОНСКИЯ ЕЗИК?
    (50 ГОДИНИ ЮГОСЛАВСКИ „РАЗДЕЛИТЕЛЕН" ЕЗИК 1944-1994 г.)
    Проф. д-р Ото Кронщайнер (Австрия), Македонски преглед бр 2, 1995 г

    „За Белград легендата за „южните сърби", които наследили Македония, вече не е достатъчна. Затова той заложи на друга карта - в Македония живеят македонци и те говорят на „македонски". За броени дни бе измислен македонски книжовен език, който бе приспособен към сръбските пишещи и печатарски машини и който игнорираше специфичните български букви. Създадени бяха македонски граматики и по този начин белградската власт успя блестящо да сервира на Запада един несъществуващ народ. Македонците („македонските славяни") доста често започнаха да се споменават в западните трудове като самостоятелен народ. ................" (Е. Кюнелт-Леддин, „Ди пресе", Виена, 10-11 юни 1978).

    Коментиран от #81

    22:51 10.06.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Москва

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "копи пейст":

    Ну тогда и украинского языка не существует.
    Потому что на Западной Украине украинский язык совсем не такой, как в Центральной (Малороссии, там, где Киев, Полтава, Чернигов).

    Коментиран от #82, #85, #86

    22:57 10.06.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Москва

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Москва":

    Хах ха

    23:00 10.06.2026

  • 86 Москва

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Москва":

    А белорусский язык тогда тоже просто диалект русского.

    23:01 10.06.2026

  • 87 Писна ми!!!!

    0 0 Отговор
    Тия измекяри заслужават да видят членство в ЕС само през крив макарон! Блокаж докато не си изпълнят подписаните договори !!!!

    23:02 10.06.2026

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