Украински туристи чакат до 12 часа на границата с Румъния по пътя към България

Сериозни затруднения при преминаването на граничния пункт Порубное – Сирет между Украйна и Румъния поставят под риск летните пътувания на хиляди украински туристи към Българското Черноморие.
За проблема алармира пред TravelNews Тодорка Енева от Сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение Бъдеще за туризма“, която е един от големите туроператори у нас, работещи на украинския пазар.
По думите ѝ туристите са принудени да чакат по 10-12 часа на границата, където се извършват проверки с вземане на биометрични данни, включително отпечатъци и снимки. Пунктът е първата шенгенска граница по маршрута на пътуващите от Украйна, което води до значително забавяне на обработката на пътниците.
„Един автобус се обработва по час и половина. Образуват се огромни опашки, а хората чакат с часове без елементарни условия“, посочи Енева. Сред засегнатите са предимно майки с деца, които пристигат на почивка в България за 15-20 дни. Според туроператорите условията на границата са изключително тежки, тъй като няма тоалетни и откъде да си купиш вода.
„Ситуацията е абсурдна и много сериозна, защото това са жени с деца. Няма достатъчно тоалетни, няма вода. Хората стоят по 12 часа на границата“, коментира Тодорка Енева.
Заради затвореното въздушно пространство над Украйна туристите нямат възможност да използват самолети и основният начин за достигане до българските курорти остава автобусният превоз. Това прави сухопътния маршрут през Румъния жизненоважен за туристическия поток към България, коментира Тодорка Енева.
По думите на представителите на туристическия бранш проблемът засяга не само туристите, но и българските туроператори, хотелиери и цялата индустрия, която разчита на гости от всякакви националности през летния сезон.
„Това са хора, които искат да дойдат в България и да похарчат парите си тук. От тях печелят българските туроператори, хотелите, ресторантите и местният бизнес“, коментира Енева.
Според нея е необходимо институциите да реагират спешно. За ситуацията вече е информиран министърът на туризма Илин Димитров. От туристическия сектор настояват и за намеса на Министерството на външните работи чрез разговори с румънските власти за ускоряване на процедурите на граничния пункт.
Представители на бранша определят настоящата ситуация като абсурдна и предупреждават, че ако проблемът не бъде решен бързо, това може да доведе до отказ от пътувания и загуби за българския туризъм в разгара на летния сезон.
Източник: travelnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #8, #21, #32, #33
14:51 09.06.2026
2 Трол
Коментиран от #17, #24
14:53 09.06.2026
3 Честито
14:53 09.06.2026
4 Цензура
14:54 09.06.2026
5 Какви туристи?
14:54 09.06.2026
6 Читател
Коментиран от #34
14:54 09.06.2026
7 Иванов
До коментар #1 от "Последния Софиянец":За кавосани тези нагли украинци да си стоят там и да воюват за Зеленски
14:55 09.06.2026
8 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не, точно туристи са, ама вие им покривате летуването.
14:55 09.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мунчо юмручето министър
14:57 09.06.2026
11 Дориана
14:57 09.06.2026
12 Един
Така че Миленчо , пука им на граничарите и митничарите за нашия туристически сезон - за който си се загрижил ти!
15:00 09.06.2026
13 Туристи ???
15:06 09.06.2026
14 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
15:10 09.06.2026
15 Тома
15:12 09.06.2026
16 Ганя Путинофила
Той ни докарва много украински туристи!
15:13 09.06.2026
17 Гларус
До коментар #2 от "Трол":Виждал съм несебърско такси да разтоварва на ГКПП м търново украинци заминаващи на почивка в Турция.
Отсреща ги чака турско такси.
15:15 09.06.2026
18 маке
15:16 09.06.2026
19 Къде са русофилите?
Коментиран от #27
15:16 09.06.2026
20 1234
15:16 09.06.2026
21 оня с коня
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Както искаш ги наричай,те са си ПЛАТИЛИ Олинклузива за Бълг. Хотели и са готови да изхарчат още толкова по морето.А това че такива като тебе ОЧЕРНЯТЕ Черноморието ни защото сте Врагове на Страната ни и искате по заповед на Русия да Смачкате БГ-Икономиката та белким паднем НИЧКОМ ПО ОЧИ пред Матушката и да молим да дойде за да ни "Оправи"...ами Месете погачи- туй ще ви остане!
15:17 09.06.2026
22 Георги
15:22 09.06.2026
23 гост
15:27 09.06.2026
24 Търновец
До коментар #2 от "Трол":Неотдавна на тубата гледах клипове за Русите във Виетнам - животът е около три пъти по евтин а един Руснак - треньор по карате и носител на черен пояс беше направил собствена школа преди години. А Вова плаща на наемници от Индия и Латинска Америка.
15:28 09.06.2026
25 Така трябва
15:30 09.06.2026
26 ДрайвингПлежър
15:30 09.06.2026
27 604
До коментар #19 от "Къде са русофилите?":Един дол дренки сте и фили и фоби
15:31 09.06.2026
28 Простак
15:42 09.06.2026
29 Мемо
15:46 09.06.2026
30 Абе
15:46 09.06.2026
31 Фактура
15:47 09.06.2026
32 007 лиценз ту кил
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не са бежанци, а собственици на имоти в Баба Алино. Идват да протестират пред дома на Благо.
15:48 09.06.2026
33 Вярно е
До коментар #1 от "Последния Софиянец":...и те ,като теб...уж кръчмар с ,,заведение" пък не ти остава време да го погледнеш,след като си 24/7 непрекъснато у сайта и винаги ПЪРВИ в коментарите...
Това са...факти!
15:50 09.06.2026
34 Мнение
До коментар #6 от "Читател":А някои от тях си правят и анклави в гостоприемните държави, като този до Варна в България?!
Или може би само в България успяват, понеже страната си се управлява от чуждопоклонни престъпници, вече над 3 десетилетия?!
15:53 09.06.2026