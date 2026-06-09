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Украински туристи чакат до 12 часа на границата с Румъния по пътя към България

Украински туристи чакат до 12 часа на границата с Румъния по пътя към България

9 Юни, 2026 15:47, обновена 9 Юни, 2026 14:50 1 149 34

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  • румъния-
  • българия

За проблема алармира Тодорка Енева от Сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение Бъдеще за туризма“

Украински туристи чакат до 12 часа на границата с Румъния по пътя към България - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сериозни затруднения при преминаването на граничния пункт Порубное – Сирет между Украйна и Румъния поставят под риск летните пътувания на хиляди украински туристи към Българското Черноморие.

За проблема алармира пред TravelNews Тодорка Енева от Сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение Бъдеще за туризма“, която е един от големите туроператори у нас, работещи на украинския пазар.

По думите ѝ туристите са принудени да чакат по 10-12 часа на границата, където се извършват проверки с вземане на биометрични данни, включително отпечатъци и снимки. Пунктът е първата шенгенска граница по маршрута на пътуващите от Украйна, което води до значително забавяне на обработката на пътниците.

„Един автобус се обработва по час и половина. Образуват се огромни опашки, а хората чакат с часове без елементарни условия“, посочи Енева. Сред засегнатите са предимно майки с деца, които пристигат на почивка в България за 15-20 дни. Според туроператорите условията на границата са изключително тежки, тъй като няма тоалетни и откъде да си купиш вода.

„Ситуацията е абсурдна и много сериозна, защото това са жени с деца. Няма достатъчно тоалетни, няма вода. Хората стоят по 12 часа на границата“, коментира Тодорка Енева.

Заради затвореното въздушно пространство над Украйна туристите нямат възможност да използват самолети и основният начин за достигане до българските курорти остава автобусният превоз. Това прави сухопътния маршрут през Румъния жизненоважен за туристическия поток към България, коментира Тодорка Енева.

По думите на представителите на туристическия бранш проблемът засяга не само туристите, но и българските туроператори, хотелиери и цялата индустрия, която разчита на гости от всякакви националности през летния сезон.

„Това са хора, които искат да дойдат в България и да похарчат парите си тук. От тях печелят българските туроператори, хотелите, ресторантите и местният бизнес“, коментира Енева.

Според нея е необходимо институциите да реагират спешно. За ситуацията вече е информиран министърът на туризма Илин Димитров. От туристическия сектор настояват и за намеса на Министерството на външните работи чрез разговори с румънските власти за ускоряване на процедурите на граничния пункт.

Представители на бранша определят настоящата ситуация като абсурдна и предупреждават, че ако проблемът не бъде решен бързо, това може да доведе до отказ от пътувания и загуби за българския туризъм в разгара на летния сезон.

Източник: travelnews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    64 1 Отговор
    Не са туристи а бежанци.

    Коментиран от #7, #8, #21, #32, #33

    14:51 09.06.2026

  • 2 Трол

    64 1 Отговор
    Ще се сражават с Русия откъм Слънчака и Златни пясъци.

    Коментиран от #17, #24

    14:53 09.06.2026

  • 3 Честито

    54 1 Отговор
    Сега е голяма далавера да си украинец или руснак,шляеш се по Европа и ти плащат масрафа от ЕС

    14:53 09.06.2026

  • 4 Цензура

    52 1 Отговор
    Да се връщат в укрия.

    14:54 09.06.2026

  • 5 Какви туристи?

    57 1 Отговор
    Те не бяха ли бежанци? И как ходят на екскурзия като на мъжете от 18 до 60 е забранено да напускат украйна?

    14:54 09.06.2026

  • 6 Читател

    16 10 Отговор
    Емигрират хората разбирам ги.Спасяват се

    Коментиран от #34

    14:54 09.06.2026

  • 7 Иванов

    52 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    За кавосани тези нагли украинци да си стоят там и да воюват за Зеленски

    14:55 09.06.2026

  • 8 честен ционист

    48 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не, точно туристи са, ама вие им покривате летуването.

    14:55 09.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мунчо юмручето министър

    52 1 Отговор
    КАКВИ ТУРИСТИ НАЛИ ТИЯ СА ВЪВ ВОЙНА СЪС РУСИЯ ЗА ДА БРАНЯТ ЕВРОПЕЙСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ И УРСУЛА

    14:57 09.06.2026

  • 11 Дориана

    43 2 Отговор
    Корумпираните украинци докопали се от Евросредствата тръгнаха по екскурзии. Много нагло и нахално. А, може и да се опитат да си купят незаконна сграда..

    14:57 09.06.2026

  • 12 Един

    37 1 Отговор
    Пътувал съм. Още през 90-те ! И тогава чакахме по 10-12 часа! На Черновци ... Та с митничари и граничари е така ... чакаме ги ! Макар, че сега положението е ... граничари и митничари (няма начин да нямат такса) "таксуват" бягащите от "могилизации"! ... та затова украинците минават толкова бавно , защото трябва да ги "издрусат" кой колко ще пусне !
    Така че Миленчо , пука им на граничарите и митничарите за нашия туристически сезон - за който си се загрижил ти!

    15:00 09.06.2026

  • 13 Туристи ???

    32 0 Отговор
    А украинците със закрила в хотелите на олинклузив кога се махнаха от България?

    15:06 09.06.2026

  • 14 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    24 1 Отговор
    А ПРИ НАС ША ГИ ПУСНЕМ ВЕДНАГА И ЩЕ ГИ НАСТАНИМ БЕЗПЛАТНО ЗА ТЯХ НЕ ЗА НАС

    15:10 09.06.2026

  • 15 Тома

    34 2 Отговор
    Че те украинските туристи не са си тръгвали от повече от четири години.Лятото на черноморието зимата на балкана.Българите ги хранят и поят

    15:12 09.06.2026

  • 16 Ганя Путинофила

    6 7 Отговор
    Аз обичам путен!
    Той ни докарва много украински туристи!

    15:13 09.06.2026

  • 17 Гларус

    18 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Виждал съм несебърско такси да разтоварва на ГКПП м търново украинци заминаващи на почивка в Турция.
    Отсреща ги чака турско такси.

    15:15 09.06.2026

  • 18 маке

    21 1 Отговор
    Да се връщат обратно, тука мързеливци техни сънародници си имаме в изобилие

    15:16 09.06.2026

  • 19 Къде са русофилите?

    5 6 Отговор
    Защо не протестират?

    Коментиран от #27

    15:16 09.06.2026

  • 20 1234

    21 1 Отговор
    тез терористи и крадци нямат работа у нас

    15:16 09.06.2026

  • 21 оня с коня

    4 15 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Както искаш ги наричай,те са си ПЛАТИЛИ Олинклузива за Бълг. Хотели и са готови да изхарчат още толкова по морето.А това че такива като тебе ОЧЕРНЯТЕ Черноморието ни защото сте Врагове на Страната ни и искате по заповед на Русия да Смачкате БГ-Икономиката та белким паднем НИЧКОМ ПО ОЧИ пред Матушката и да молим да дойде за да ни "Оправи"...ами Месете погачи- туй ще ви остане!

    15:17 09.06.2026

  • 22 Георги

    22 1 Отговор
    ние пък ги чакаме 4та година да си ходят

    15:22 09.06.2026

  • 23 гост

    16 1 Отговор
    Да не са от онези които дойдоха забравиха да си тръгнат

    15:27 09.06.2026

  • 24 Търновец

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Неотдавна на тубата гледах клипове за Русите във Виетнам - животът е около три пъти по евтин а един Руснак - треньор по карате и носител на черен пояс беше направил собствена школа преди години. А Вова плаща на наемници от Индия и Латинска Америка.

    15:28 09.06.2026

  • 25 Така трябва

    11 1 Отговор
    Не стига че без визи ги пускат, ами и мрънкат туроператорляците

    15:30 09.06.2026

  • 26 ДрайвингПлежър

    14 1 Отговор
    Интересна работа... ОкраИна уж е във война, а България, която е част от богатия клуб разчита на украински туристи да си върже сезона...?!!! Къ стават тия неща?

    15:30 09.06.2026

  • 27 604

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Къде са русофилите?":

    Един дол дренки сте и фили и фоби

    15:31 09.06.2026

  • 28 Простак

    1 1 Отговор
    при простак отива

    15:42 09.06.2026

  • 29 Мемо

    1 1 Отговор
    Хич да не ги пускат! Да си стоят там!

    15:46 09.06.2026

  • 30 Абе

    3 1 Отговор
    Ми що не одат на море в Одеса?

    15:46 09.06.2026

  • 31 Фактура

    2 1 Отговор
    Малко им е...

    15:47 09.06.2026

  • 32 007 лиценз ту кил

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не са бежанци, а собственици на имоти в Баба Алино. Идват да протестират пред дома на Благо.

    15:48 09.06.2026

  • 33 Вярно е

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ...и те ,като теб...уж кръчмар с ,,заведение" пък не ти остава време да го погледнеш,след като си 24/7 непрекъснато у сайта и винаги ПЪРВИ в коментарите...
    Това са...факти!

    15:50 09.06.2026

  • 34 Мнение

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Читател":

    А някои от тях си правят и анклави в гостоприемните държави, като този до Варна в България?!

    Или може би само в България успяват, понеже страната си се управлява от чуждопоклонни престъпници, вече над 3 десетилетия?!

    15:53 09.06.2026

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