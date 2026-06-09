Гордана Силяновска пристига в София за среща с Илияна Йотова

Президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска ще проведе официална среща с българския вицепрезидент Илияна Йотова в София през тази седмица, съобщават от БТА. Разговорът между двете ще се състои в рамките на срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ).

Предстоящият разговор в София се явява естествено продължение на първата среща между Силяновска и Йотова, състояла се през май в Ереван по време на Осмата среща на върха на Европейската политическа общност. Македонската президентка определи тогавашния им контакт пред телевизия МРТ 1 като „приятен женски разговор“ и подчерта, че сега е необходимо да се работи активно за изграждане на взаимно доверие между двете съседни държави.

По думите на Силяновска по време на срещата в българската столица се очаква да бъдат повдигнати съществени въпроси. Тя изрази позиция, че в двустранните отношения няма нерешими проблеми, стига да е налице добра воля от двете страни. „Нека не се обиждаме, нека не се нараняваме, нека се опитаме да си преценяваме думите си“, заяви македонският държавен глава, допълвайки, че в момента и в София, и в Скопие се наблюдава ясно желание за диалог.

Въпреки декларирания стремеж към подобряване на тона, Силяновска изрази категоричност по отношение на вътрешнополитическите ангажименти на страната си. Тя припомни, че в качеството си на депутат през 2023 година е гласувала против вписването на българите в конституцията на Северна Македония. Според нея настоящият ѝ статут на президент не ѝ позволява да преговаря за изменения в основния закон.

„Не мога дори да гарантирам, че и да има предложение от правителството или от депутатите, то ще бъде осъществено. Това означава да се спре парламентарната демокрация“, коментира Силяновска. Тя подчерта, че народните представители изразяват волята на гражданите и гласуват по собствено убеждение, а международната общност вече е научила, че конституционни промени не могат да се договарят навън и след това да се налагат принудително на парламента.

Македонската президентка изрази мнение, че действащата преговорна рамка за членство в Европейския съюз няма правната тежест на конституция. Тя се позова на Договора за ЕС, където е разписано, че съюзът е длъжен да зачита националната, културната идентичност и достойнството на всяка държава.

Силяновска посочи още, че европейските договори насърчават държавите членки да изграждат отношенията със съседите си на принципа на реципрочността. По думите ѝ именно това разграничава Европейския съюз от останалите международни организации и дава основание да се вярва, че с конструктивен подход може да бъде намерено изходно решение.