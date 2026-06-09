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Гордана Силяновска пристига в София за среща с Илияна Йотова

Гордана Силяновска пристига в София за среща с Илияна Йотова

9 Юни, 2026 10:46 773 34

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  • северна македония

Разговорът между двете ще се състои в рамките на срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа

Гордана Силяновска пристига в София за среща с Илияна Йотова - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска ще проведе официална среща с българския вицепрезидент Илияна Йотова в София през тази седмица, съобщават от БТА. Разговорът между двете ще се състои в рамките на срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ).

Предстоящият разговор в София се явява естествено продължение на първата среща между Силяновска и Йотова, състояла се през май в Ереван по време на Осмата среща на върха на Европейската политическа общност. Македонската президентка определи тогавашния им контакт пред телевизия МРТ 1 като „приятен женски разговор“ и подчерта, че сега е необходимо да се работи активно за изграждане на взаимно доверие между двете съседни държави.

По думите на Силяновска по време на срещата в българската столица се очаква да бъдат повдигнати съществени въпроси. Тя изрази позиция, че в двустранните отношения няма нерешими проблеми, стига да е налице добра воля от двете страни. „Нека не се обиждаме, нека не се нараняваме, нека се опитаме да си преценяваме думите си“, заяви македонският държавен глава, допълвайки, че в момента и в София, и в Скопие се наблюдава ясно желание за диалог.

Въпреки декларирания стремеж към подобряване на тона, Силяновска изрази категоричност по отношение на вътрешнополитическите ангажименти на страната си. Тя припомни, че в качеството си на депутат през 2023 година е гласувала против вписването на българите в конституцията на Северна Македония. Според нея настоящият ѝ статут на президент не ѝ позволява да преговаря за изменения в основния закон.

„Не мога дори да гарантирам, че и да има предложение от правителството или от депутатите, то ще бъде осъществено. Това означава да се спре парламентарната демокрация“, коментира Силяновска. Тя подчерта, че народните представители изразяват волята на гражданите и гласуват по собствено убеждение, а международната общност вече е научила, че конституционни промени не могат да се договарят навън и след това да се налагат принудително на парламента.

Македонската президентка изрази мнение, че действащата преговорна рамка за членство в Европейския съюз няма правната тежест на конституция. Тя се позова на Договора за ЕС, където е разписано, че съюзът е длъжен да зачита националната, културната идентичност и достойнството на всяка държава.

Силяновска посочи още, че европейските договори насърчават държавите членки да изграждат отношенията със съседите си на принципа на реципрочността. По думите ѝ именно това разграничава Европейския съюз от останалите международни организации и дава основание да се вярва, че с конструктивен подход може да бъде намерено изходно решение.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 каква среща с тая българомразка

    21 5 Отговор
    Един шут отзад и да си ходи при албанците.

    Коментиран от #3, #10, #12

    10:47 09.06.2026

  • 2 Герге

    7 0 Отговор
    Няма да йажа нищо ..

    10:48 09.06.2026

  • 3 Макето

    5 17 Отговор

    До коментар #1 от "каква среща с тая българомразка":

    А Пиринска Македония ще я шутираш ли при гърците?

    Коментиран от #13

    10:50 09.06.2026

  • 4 Всички мразят Ганя!

    4 17 Отговор
    Целият Балкански полуостров!

    Коментиран от #11

    10:50 09.06.2026

  • 5 ЦК на БКП

    7 11 Отговор
    По указания от Москоf иди Йотова ще подпише споразумение, че българската азбука е всъщност Северо ЗАПАДНА

    10:51 09.06.2026

  • 6 Държавна измяна?

    19 0 Отговор
    С всяка среща с представители на тази измислена държава, само ги легитимираме, а те са отявлени българомразци. Цялата им идеология да съществуват като държава, е базирана на това, че историята на Първото и Второто Българско Царство е тяхна, а не наша. В този ред на мисли, от тези които признаха тази измислена държава, до тези които им правят поредната отстъпка, не извършват ли държавна измяна?

    10:51 09.06.2026

  • 7 Шкембе Войвода

    16 0 Отговор
    Аз раздадох на макетата 100 000 бг тескерета да си шетат из еуропската уния!

    10:52 09.06.2026

  • 8 Абе

    10 0 Отговор
    Къде изчезна оня пръцкоски?

    10:52 09.06.2026

  • 9 Путин

    2 9 Отговор
    Азбуката е македонска!

    Коментиран от #26

    10:53 09.06.2026

  • 10 Кочо

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "каква среща с тая българомразка":

    Напротив! Гордана е наш човек, пласиран в Македония! Големи прегръдки ще има, бъди сигурен! Между две симпатични бабички! Мина година, поставих молба на патриотари и водещи на исторически предавания, да изяснят най после - има ли родова връзка между Силяновска и летописеца на Илинденското въстание Христо Силянов! Все са от Охрид!

    10:53 09.06.2026

  • 11 Галина Колева

    11 4 Отговор

    До коментар #4 от "Всички мразят Ганя!":

    Защо !? Защото всичките ни съседи най-нагло ни ограбиха.Има ли друга държава поне в Европа да граничи със себе си ,първо ми отговори.

    Коментиран от #14, #23, #30

    10:53 09.06.2026

  • 12 Не мой бре!

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "каква среща с тая българомразка":

    Може пък двете кокошки да се разберат по женски и току виж тръгнали нещата, стига да не се изпокарат и да си извадят очите, че жените много лесно ги вършат и тези неща.

    Коментиран от #18

    10:54 09.06.2026

  • 13 .....

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Макето":

    Вардарска македония е била в югославия.

    Коментиран от #31

    10:56 09.06.2026

  • 14 Отговарям ти

    3 8 Отговор

    До коментар #11 от "Галина Колева":

    Племето идва на Балканите от днешен североизточен Афганистан! За какви земи говориш?

    Коментиран от #32

    10:57 09.06.2026

  • 15 Матольонка

    3 2 Отговор
    Ее, боцканье, дръпанье, смуканье, опнаха го бабето. 😀 Допреди 2 години беше 100% суха слива от ошава, а сега бреее, мацка и половина ли е, само половина ли е.. аааа???

    10:58 09.06.2026

  • 16 българин

    7 0 Отговор
    Две фльорци, лика-прилика, българска работа...

    10:58 09.06.2026

  • 17 Доротея

    13 0 Отговор
    Претендирам, като я посрещат гвардейците, вместо химните или покрай тях да звучи автентичното Вазово, което рецитирах през 1943 г. в Скопие - ,,Там де нейде из полята, Вардар лей се и шуми, де на Рила грей главата и при охридски вълни..." - Де е България! Питат ли ме дей зората..!

    10:58 09.06.2026

  • 18 не бой се

    5 4 Отговор

    До коментар #12 от "Не мой бре!":

    И на двете Кремъл им дърпа конците.

    Коментиран от #20

    10:59 09.06.2026

  • 19 Да си носи

    3 1 Отговор
    Македонското знаме!

    Коментиран от #22

    10:59 09.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 И Горана и Илияна

    8 0 Отговор
    Ходят при един и същ стилист на битака.

    11:01 09.06.2026

  • 22 "Вентилатора" е откраднат

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "Да си носи":

    от знамето на японският военноморски флот!

    11:02 09.06.2026

  • 23 Кочо

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Галина Колева":

    Всички държави наоколо могат да претендират, че граничат със себе си! Дори самата Македония пее песента, нашата уж песен - Къде и да одиш, къде и да шеташ, не се срами българин да си, като текста е в тяхна интерпретация - ,,Ако някой рече, Македония ие мала, има още три дела, за да биде цела"

    Коментиран от #33

    11:02 09.06.2026

  • 24 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Гйотова до коги че е вицепрезиденд,до изборите ли?

    11:21 09.06.2026

  • 25 Перо

    5 1 Отговор
    Силяновска няма правна оторизираност за промени в Конституцията на РСМ, но “има право” да променя международни договори за прием в ЕС! Йотова полудя да търси предизборна популярност и може да направи големи бели от простотия! Тя не е избрана за Президент! Не е човека, който има правомощия за водене на такива преговори! Македонистите едва чакаха да се махне Радев, защото при него номерата не минават! До кога ще се занимаваме с тия цигани? Радев защо не се намесва? Всичко е подписано, да си решават!

    11:24 09.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ха ХаХа

    2 2 Отговор
    Явно не можеш да четеш.
    Путин казва..Азбуката идва от Македонските земи.
    Солун е столица на Македония.
    Азбуката нито е Българска ,нито е Македонска.Тя е гръцка.

    11:31 09.06.2026

  • 29 Братовчеда

    4 0 Отговор
    Никой не може да ги разбере братовчедите от Северната.Влизането в ЕУ е по желание,не по задължение.Това е доброволен клуб по интереси, при определени условия.РСМ иска да влезе, но без да изпълни условията.ЕУ казва-така не може, изпълнете ги.РСМ вика -няма, искаме да влезем без да отговаряме на условията,българите са виновни!
    Да, ама българите са приети, с вие не сте!
    И се почва-татари,монголи,г….на да яде-целия регистър на северджанската вековна мъдрост.Винаги Северна, никогаш м

    11:33 09.06.2026

  • 30 Макето

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Галина Колева":

    Ха-ха, ограбили ви….. Това народ ли е? Кой би търпял тази гавра, да гледа всеки ден разбойници по телевизията и да си мълчи в дупката? Министри, заместници и какви ли не крадци са на държавни позиции. Онази-пиарката с къща за милиони, от къде? Горановци и разни други, от къде?

    Коментиран от #34

    11:44 09.06.2026

  • 31 Ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от ".....":

    Вардърска Македония е окупирана от сърбите чрез ундурми с гърците, през войните в началото на миналия век. От тогава "нашите братя" сърби промиват мозъците на тамошните българи и ги настройват срещу родината им.

    11:45 09.06.2026

  • 32 Ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Отговарям ти":

    Що се не върнеш в Афганистан!? Там ти е мястото!

    11:46 09.06.2026

  • 33 Запознат

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Кочо":

    Бачоооо, песента е македонска, онзи с брадата беше плагиатът, дето не може една песен да измисли. Поне за песните нямате право да говорите. Всичко е копирано от българите. Свери си часовника!

    11:49 09.06.2026

  • 34 Да........

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Макето":

    Маке, гледай си твоята кочина! Не се мешай у европските дела. Не си дорасъл до там!

    11:53 09.06.2026

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