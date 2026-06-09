Гордана Силяновска пристига в София за среща с Илияна Йотова

Президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска ще проведе официална среща с българския вицепрезидент Илияна Йотова в София през тази седмица, съобщават от БТА. Разговорът между двете ще се състои в рамките на срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ).
Предстоящият разговор в София се явява естествено продължение на първата среща между Силяновска и Йотова, състояла се през май в Ереван по време на Осмата среща на върха на Европейската политическа общност. Македонската президентка определи тогавашния им контакт пред телевизия МРТ 1 като „приятен женски разговор“ и подчерта, че сега е необходимо да се работи активно за изграждане на взаимно доверие между двете съседни държави.
По думите на Силяновска по време на срещата в българската столица се очаква да бъдат повдигнати съществени въпроси. Тя изрази позиция, че в двустранните отношения няма нерешими проблеми, стига да е налице добра воля от двете страни. „Нека не се обиждаме, нека не се нараняваме, нека се опитаме да си преценяваме думите си“, заяви македонският държавен глава, допълвайки, че в момента и в София, и в Скопие се наблюдава ясно желание за диалог.
Въпреки декларирания стремеж към подобряване на тона, Силяновска изрази категоричност по отношение на вътрешнополитическите ангажименти на страната си. Тя припомни, че в качеството си на депутат през 2023 година е гласувала против вписването на българите в конституцията на Северна Македония. Според нея настоящият ѝ статут на президент не ѝ позволява да преговаря за изменения в основния закон.
„Не мога дори да гарантирам, че и да има предложение от правителството или от депутатите, то ще бъде осъществено. Това означава да се спре парламентарната демокрация“, коментира Силяновска. Тя подчерта, че народните представители изразяват волята на гражданите и гласуват по собствено убеждение, а международната общност вече е научила, че конституционни промени не могат да се договарят навън и след това да се налагат принудително на парламента.
Македонската президентка изрази мнение, че действащата преговорна рамка за членство в Европейския съюз няма правната тежест на конституция. Тя се позова на Договора за ЕС, където е разписано, че съюзът е длъжен да зачита националната, културната идентичност и достойнството на всяка държава.
Силяновска посочи още, че европейските договори насърчават държавите членки да изграждат отношенията със съседите си на принципа на реципрочността. По думите ѝ именно това разграничава Европейския съюз от останалите международни организации и дава основание да се вярва, че с конструктивен подход може да бъде намерено изходно решение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 каква среща с тая българомразка
Коментиран от #3, #10, #12
10:47 09.06.2026
2 Герге
10:48 09.06.2026
3 Макето
До коментар #1 от "каква среща с тая българомразка":А Пиринска Македония ще я шутираш ли при гърците?
Коментиран от #13
10:50 09.06.2026
4 Всички мразят Ганя!
Коментиран от #11
10:50 09.06.2026
5 ЦК на БКП
10:51 09.06.2026
6 Държавна измяна?
10:51 09.06.2026
7 Шкембе Войвода
10:52 09.06.2026
8 Абе
10:52 09.06.2026
9 Путин
Коментиран от #26
10:53 09.06.2026
10 Кочо
До коментар #1 от "каква среща с тая българомразка":Напротив! Гордана е наш човек, пласиран в Македония! Големи прегръдки ще има, бъди сигурен! Между две симпатични бабички! Мина година, поставих молба на патриотари и водещи на исторически предавания, да изяснят най после - има ли родова връзка между Силяновска и летописеца на Илинденското въстание Христо Силянов! Все са от Охрид!
10:53 09.06.2026
11 Галина Колева
До коментар #4 от "Всички мразят Ганя!":Защо !? Защото всичките ни съседи най-нагло ни ограбиха.Има ли друга държава поне в Европа да граничи със себе си ,първо ми отговори.
Коментиран от #14, #23, #30
10:53 09.06.2026
12 Не мой бре!
До коментар #1 от "каква среща с тая българомразка":Може пък двете кокошки да се разберат по женски и току виж тръгнали нещата, стига да не се изпокарат и да си извадят очите, че жените много лесно ги вършат и тези неща.
Коментиран от #18
10:54 09.06.2026
13 .....
До коментар #3 от "Макето":Вардарска македония е била в югославия.
Коментиран от #31
10:56 09.06.2026
14 Отговарям ти
До коментар #11 от "Галина Колева":Племето идва на Балканите от днешен североизточен Афганистан! За какви земи говориш?
Коментиран от #32
10:57 09.06.2026
15 Матольонка
10:58 09.06.2026
16 българин
10:58 09.06.2026
17 Доротея
10:58 09.06.2026
18 не бой се
До коментар #12 от "Не мой бре!":И на двете Кремъл им дърпа конците.
Коментиран от #20
10:59 09.06.2026
19 Да си носи
Коментиран от #22
10:59 09.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 И Горана и Илияна
11:01 09.06.2026
22 "Вентилатора" е откраднат
До коментар #19 от "Да си носи":от знамето на японският военноморски флот!
11:02 09.06.2026
23 Кочо
До коментар #11 от "Галина Колева":Всички държави наоколо могат да претендират, че граничат със себе си! Дори самата Македония пее песента, нашата уж песен - Къде и да одиш, къде и да шеташ, не се срами българин да си, като текста е в тяхна интерпретация - ,,Ако някой рече, Македония ие мала, има още три дела, за да биде цела"
Коментиран от #33
11:02 09.06.2026
24 Архимандрисандрит Бибиян
11:21 09.06.2026
25 Перо
11:24 09.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ха ХаХа
Путин казва..Азбуката идва от Македонските земи.
Солун е столица на Македония.
Азбуката нито е Българска ,нито е Македонска.Тя е гръцка.
11:31 09.06.2026
29 Братовчеда
Да, ама българите са приети, с вие не сте!
И се почва-татари,монголи,г….на да яде-целия регистър на северджанската вековна мъдрост.Винаги Северна, никогаш м
11:33 09.06.2026
30 Макето
До коментар #11 от "Галина Колева":Ха-ха, ограбили ви….. Това народ ли е? Кой би търпял тази гавра, да гледа всеки ден разбойници по телевизията и да си мълчи в дупката? Министри, заместници и какви ли не крадци са на държавни позиции. Онази-пиарката с къща за милиони, от къде? Горановци и разни други, от къде?
Коментиран от #34
11:44 09.06.2026
31 Ха-ха
До коментар #13 от ".....":Вардърска Македония е окупирана от сърбите чрез ундурми с гърците, през войните в началото на миналия век. От тогава "нашите братя" сърби промиват мозъците на тамошните българи и ги настройват срещу родината им.
11:45 09.06.2026
32 Ха-ха
До коментар #14 от "Отговарям ти":Що се не върнеш в Афганистан!? Там ти е мястото!
11:46 09.06.2026
33 Запознат
До коментар #23 от "Кочо":Бачоооо, песента е македонска, онзи с брадата беше плагиатът, дето не може една песен да измисли. Поне за песните нямате право да говорите. Всичко е копирано от българите. Свери си часовника!
11:49 09.06.2026
34 Да........
До коментар #30 от "Макето":Маке, гледай си твоята кочина! Не се мешай у европските дела. Не си дорасъл до там!
11:53 09.06.2026