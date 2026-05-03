Мирослав Иванов: Нека цялото това мрънкане спре

Обзалагам се, че ако след 1-2 години се окаже, че формирането на две парламентарни групи е било правилно решение, повече от половината от тези, които сега ронят крокодилски сълзи в социалните мрежи и по медиите и предричат апокалипсис, та обзалагам се, че тези същите ще са първите, които гордо ще тръбят в соц мрежи и по медиите: “аз казах ли ви, че така трябваше да стане!"

Това написа във Facebook профила си Мирослав Иванов от "Продължаваме промяната", който е и бивш депутат от квотата на ПП-ДБ.

"Виждал съм го толкова много пъти.

Но времето ще мине и всички ще забравят тези неуморни громители на мафията и порочните модели, които от две седмици са сякаш на друга планета и напълно са забравили къде всъщност искаме да стигнем. А ние искаме да стигнем до това да живеем в нормална европейска държава. И това няма да стане с мрънкане.", коментира още той.

По думите му решението е взето и то е следствие действията на всички.

"Едни са допринесли повече, други по-малко /било то с действие или бездействие/.

И цялото това мрънкане е редно са спре и всички тези усилия да бъдат насочени в по-продуктивна посока. Защото има куп работа за вършене", пише той.

От ДБ обаче са на мнение, че разделението е "политическа грешка и е некоректно към избирателите". Според Божидар Божанов от ДБ твърденията, че така двете групи ще имат повече предимства в Народното събрание, са неверни.

"И да добавя - формирането на две отделни парламентарни групи не означава, че няма да има обща кандидатура за президент, общ кандидат за районен кмет в София, общи работа по редица безкрайно важни законопроекти в НС", пише Мирослав Иванов.

"Призовавам малодушието да отстъпи пред смелостта и да се фокусираме върху важните предстоящи задачи, а не да хленчим за миналото. И посочването с пръст кой бил по-виновен е далеч по-зловредно за запазване на добри работни отношения отколкото формирането на две отделни парламентарни групи!

А и в крайна сметка решението може да се окаже и правилно, защото всъщност това отново зависи от всички нас", заключи той.