Манолова: Като президент Радев имаше служебни кабинети, в които показа, че не залита към овладяването на цялата власт

2 Май, 2026 20:27 541 26

„Безспорно двете най-големи задачи пред новото управление са овладяването на цените и провеждането на съдебна реформа, каквато заявка дадоха по време на предизборната кампания”, каза бившият омбудсман

Ани Ефремова

Не очаквам хората от „Прогресивна България” да се опиянят от властта. Като президент, Румен Радев имаше служебни кабинети, в които показа, че не залита към това да овладява цялата власт. Опасностите и предизвикателствата ще бъдат в друга посока, а именно огромните очаквания, които хората имат. Това заяви лидерът на „Изправи се, БГ.” Мая Манолова в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.
„Безспорно двете най-големи задачи пред новото управление са овладяването на цените и провеждането на съдебна реформа, каквато заявка дадоха по време на предизборната кампания”, каза Манолова.

„Очаква се групата на „Прогресивна България” да е монолитна и целенасочена. Има тежки задачи, които стоят пред тях. Победата на Румен Радев и на неговия екип беше мажоритарен избор, спечелен безапелационно с огромно доверие от българските граждани”, каза Манолова в отговор на това, че в листите на ПБ е имало представители на „Изправи се, БГ.”
„Има вече знак, че към екипа на Румен Радев и в „Прогресивна България” ще влязат и много хора, които са съвсем нови за политиката. Що се отнася до председателя на НС Михаела Доцова, имам много добри впечатления от нея в работата ѝ като експерт в министерството на околната среда и водите”, посочи Манолова.

Тя коментира и изборния резултат на БСП, който остави партията извън парламента. „Боли ме, като ляв човек, че БСП остана извън парламента за първи път след толкова години. От друга страна подкрепям усилията на председателя Крум Зарков да направи реформа и в БСП, и в лявото пространство. Според мен той направи най-важното - откъсна БСП от унизителната роля на сателит на ГЕРБ и на „ДПС-Ново начало”. Ако БСП продължи по този път, а именно срещу модела, то тогава с Румен Радев ще гледат в една посока и тази война, която Нинова водеше срещу Радев, ще се окаже останала в миналото”, заяви тя.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какво стана с МОЧА-та?

    4 4 Отговор
    Още ли я пазиш в палатката?

    20:32 02.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    На Мая ще ѝ скъсам прашките

    Коментиран от #4, #16

    20:33 02.05.2026

  • 3 Сатана Z

    2 5 Отговор
    Радев не е обещал да намали цените.,а да компенсира бизнеса заради цените на горивата.

    Коментиран от #10

    20:34 02.05.2026

  • 4 Шпек

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    А на новата Рая от Берковица какво ще скъсаш?

    Коментиран от #7

    20:35 02.05.2026

  • 5 Да,бе

    3 2 Отговор
    Нормално е двете свинки да обвиняват Радев във всички грехове.Тяхните грехове..

    20:36 02.05.2026

  • 6 ма ДУРО

    3 0 Отговор
    Едно посиньело червено месо /месо - ударението на "е" /

    20:36 02.05.2026

  • 7 Тъй,тъй

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Шпек":

    Той първо да си зашие прашките,пък ако се сети и да ги изпере...

    Коментиран от #21

    20:37 02.05.2026

  • 8 Майче

    5 0 Отговор
    Топлофикация София сменя водомери и топломери на фантастични цени. Няма ли кой да ги спре?

    20:39 02.05.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    6 2 Отговор
    Мая, трябва да осъзнаеш , че си вече бита карта за политиката. Иди на село при мъжът ти Ангел и си копайте градинката. Бъди поне с нещо полезна на този свят. Имаш голяма уста , но това да ти всички качества. Друго нямаш.

    20:39 02.05.2026

  • 10 Да де ама

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Двамата Дебели, Тиквата Борисов и Пеевски, тепърва ще спъват Радев на всяка крачка. Ако той не вземе мерки да ги озапти, нищо добро не го чака.

    Коментиран от #25

    20:40 02.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Суйката

    5 0 Отговор
    се свира навсякъде. Забрави за мед. сестри. Сега се гуши при радевуто. Не бил показал склонност към еднорична власт? Пуйката говори с малката си пуйка

    20:43 02.05.2026

  • 15 Давид

    7 0 Отговор
    Епизодично ни пускат старата номенклатура за потдържане на контрол в прехода но новият ред ;) абе ДС ние да не сме в гора ловени . Къде е Росен Миленков да крещи като идиот ;) и да ни показва общонационалната черта по ваш стандарт . Ей вие сте много тъпи , честно ви казвам .

    20:44 02.05.2026

  • 16 Гресирана ватенка

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Със или без грес😁😁😁

    20:45 02.05.2026

  • 17 оня с коня

    6 0 Отговор
    Естествено че бившата Омбутсманка ще я "боли" че БСП останала извън парламента,защото се надяваше да вземе "Некой лев" от Субсидията като Коалиционен партньор.Да,ама Коалиции от Партии които не влизат в НС НЕ ВЗЕМАТ нищо,получават пари само Самостоятелни партии,достигнали 1%!Ама щели да гледат според Манолова БСП в една посока със Радев в една посока ако Зарков направел Реформи...сякаш му пука на Чорапа след като прилапа Електората й накъде ще гледат завалиите!:)

    20:45 02.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Вомит

    8 0 Отговор
    Мазно и сервилно сьщество!
    Бог да пази България!

    20:48 02.05.2026

  • 20 Кеефф

    7 0 Отговор
    Я, венерическата болест на българската политика дава акъл.

    20:48 02.05.2026

  • 21 Бъркаш !!!

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тъй,тъй":

    Той си шие пам.Пер сите с червен вълнен конец... И така един го ползва поне 6 месеца

    Коментиран от #24

    20:51 02.05.2026

  • 22 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 23 Анонимен

    2 1 Отговор
    Тази и Радев на Разпети петък обнародваха в Държавен вестник мадуровките и се започна ала балата разрухата саботажите лъжите грабежите с цел овладяване на цялата власт и ето получи се на олигарсите сега

    20:53 02.05.2026

  • 24 Тъй,тъй

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Бъркаш !!!":

    Не бъркам,просто трия тук някои думи.Който иска,разбира.

    20:53 02.05.2026

  • 25 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Да де ама":

    Бизнеса онзи който от Борисов бързо бързо се прехвърли при месията Така нареченият бизнес я проверете колко милиарда е получил от бюджета Червените олигарси са

    20:57 02.05.2026

  • 26 Даниел Немитов

    0 0 Отговор
    "България, земя като една човешка длан,
    къде събираш толкоз нечестива сган?" -
    по Дамян Дамянов

    20:58 02.05.2026

