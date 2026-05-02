Манолова: Като президент Радев имаше служебни кабинети, в които показа, че не залита към овладяването на цялата власт

Не очаквам хората от „Прогресивна България” да се опиянят от властта. Като президент, Румен Радев имаше служебни кабинети, в които показа, че не залита към това да овладява цялата власт. Опасностите и предизвикателствата ще бъдат в друга посока, а именно огромните очаквания, които хората имат. Това заяви лидерът на „Изправи се, БГ.” Мая Манолова в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.
„Безспорно двете най-големи задачи пред новото управление са овладяването на цените и провеждането на съдебна реформа, каквато заявка дадоха по време на предизборната кампания”, каза Манолова.
„Очаква се групата на „Прогресивна България” да е монолитна и целенасочена. Има тежки задачи, които стоят пред тях. Победата на Румен Радев и на неговия екип беше мажоритарен избор, спечелен безапелационно с огромно доверие от българските граждани”, каза Манолова в отговор на това, че в листите на ПБ е имало представители на „Изправи се, БГ.”
„Има вече знак, че към екипа на Румен Радев и в „Прогресивна България” ще влязат и много хора, които са съвсем нови за политиката. Що се отнася до председателя на НС Михаела Доцова, имам много добри впечатления от нея в работата ѝ като експерт в министерството на околната среда и водите”, посочи Манолова.
Тя коментира и изборния резултат на БСП, който остави партията извън парламента. „Боли ме, като ляв човек, че БСП остана извън парламента за първи път след толкова години. От друга страна подкрепям усилията на председателя Крум Зарков да направи реформа и в БСП, и в лявото пространство. Според мен той направи най-важното - откъсна БСП от унизителната роля на сателит на ГЕРБ и на „ДПС-Ново начало”. Ако БСП продължи по този път, а именно срещу модела, то тогава с Румен Радев ще гледат в една посока и тази война, която Нинова водеше срещу Радев, ще се окаже останала в миналото”, заяви тя.
1 Какво стана с МОЧА-та?
2 Последния Софиянец
3 Сатана Z
4 Шпек
До коментар #2 от "Последния Софиянец":А на новата Рая от Берковица какво ще скъсаш?
5 Да,бе
6 ма ДУРО
7 Тъй,тъй
До коментар #4 от "Шпек":Той първо да си зашие прашките,пък ако се сети и да ги изпере...
8 Майче
9 РЕАЛИСТ
10 Да де ама
До коментар #3 от "Сатана Z":Двамата Дебели, Тиквата Борисов и Пеевски, тепърва ще спъват Радев на всяка крачка. Ако той не вземе мерки да ги озапти, нищо добро не го чака.
14 Суйката
15 Давид
16 Гресирана ватенка
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Със или без грес😁😁😁
17 оня с коня
19 Вомит
Бог да пази България!
20 Кеефф
21 Бъркаш !!!
До коментар #7 от "Тъй,тъй":Той си шие пам.Пер сите с червен вълнен конец... И така един го ползва поне 6 месеца
23 Анонимен
24 Тъй,тъй
До коментар #21 от "Бъркаш !!!":Не бъркам,просто трия тук някои думи.Който иска,разбира.
25 Анонимен
До коментар #10 от "Да де ама":Бизнеса онзи който от Борисов бързо бързо се прехвърли при месията Така нареченият бизнес я проверете колко милиарда е получил от бюджета Червените олигарси са
26 Даниел Немитов
къде събираш толкоз нечестива сган?" -
по Дамян Дамянов
20:58 02.05.2026