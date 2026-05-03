От „Прогресивна България" потвърдиха: Радев ще бъде номинацията за премиер

3 Май, 2026 13:04 1 673 65

  • прогресивна българия-
  • потвърждение-
  • румен радев-
  • номинация-
  • министър-председател

Сроковете, които са си поставили от ПБ, за да действат оттук нататък, ще съобщят на президента във вторник по време на консултациите. А те са следните: в четвъртък да бъде връчването на самия мандат, когато вече ще отидат с пълна папка. Готови са с министерския състав. А до края на седмицата да имаме редовно правителство, като в петък да бъде клетвата и предаването на властта.

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Обратно броене до връчването на първия мандат за съставяне на правителство. От „Прогресивна България" потвърдиха, че Румен Радев ще бъде номинацията за премиер на България. Като такъв именно той ще получи папката от президента Илияна Йотова, съобщават от Нова телевизия.
Сроковете, които са си поставили, за да действат оттук нататък, ще съобщят на президента във вторник по време на консултациите. А те са следните: в четвъртък да бъде връчването на самия мандат, когато вече ще отидат с пълна папка. Готови са с министерския състав. А до края на седмицата да имаме редовно правителство, като в петък да бъде клетвата и предаването на властта.

След това следва същинската работа — законодателната, която ще бъде в Народното събрание. Първата стъпка ще бъде бюджетът за 2026 година. От „Прогресивна България” съобщиха, че са почти готови с план-сметката, но изцяло стъпват на бюджета за 2025 г., който беше изготвен от коалицията ГЕРБ–БСП, ИТН и с подкрепата на ДПС.

„Сроковете са ясни. През тази седмица се стремим да съставим правителството. Веднага оттам нататък се заемаме с бюджета, който е спешен. И със законите по съдебната реформа, които трябва да бъдат достатъчно премислени, но част от тях могат да тръгнат веднага. Никой досега толкова бързо не е правил правителство и в тези срокове, в които ще го направим ние”, заяви Антон Кутев.

Той не каза дали ще има хора от служебната власт, които ще попаднат като министри или заместник-министри в новия кабинет. „В крайна сметка ще реши Радев и човекът, който спечели изборите и ще бъде министър-председател. Така че това решение в голяма степен ще е негово. Аз по-скоро смятам, че няма да има, но това е решение на Радев”, каза Кутев.

„Трябва да се вземат успешни мерки, свързани с цените, инфлацията и ефекта от войната в Иран. Трябва да се вземат разумни мерки и ние ще предложим такива. Икономическите екипи вече се събират. На второ място ще изразим нашата позиция, че концентрацията на власт не трябва да води до отклоняване на текущия модел към нови кръгове, а трябва да бъде спазен мандатът, който е даден от българските избиратели — а именно за демонтиране на модела”, каза Божидар Божанов от ДБ.

„Ние ще подкрепяме политики, не една или друга партия. Това е правилният подход. Това, което е много важно за бюджета, е, че трябва спешно да се предложи пакет от мерки. Това трябва да бъде голям пакет за подкрепа на бизнеса и на хората във връзка с повишените цени на горивата и торовете, което след това неминуемо води до висока инфлация", каза Николай Денков от „Продължаваме промяната”.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    11 6 Отговор
    Да видим мисирките колко имена ще извъртят за "министри" сега...

    Да има кликове там. Нали така бе гулю-гулю?
    Гълъб Донев щял да бъде пък председател на НС...разбииш ли. ХАХАХА

    13:07 03.05.2026

  • 2 След

    24 17 Отговор
    два мандата президент, безброй мандати премшер. Добре се курдиса. Селска пръчка ама хитра. Масон работа не хваща

    13:09 03.05.2026

  • 3 Да видим на къде ще гледа

    15 13 Отговор
    Към Путин или към България

    Или ще фърчи като Орбан с 200

    Коментиран от #15

    13:09 03.05.2026

  • 4 ИНТЕРЕСНО

    18 6 Отговор
    МАЛКИЯ ХЛАДИЛНИК МРАЗ 75
    ОРДИНАРЕЦ ЛИ ЩЕ БЪДЕ...🤔.

    Коментиран от #13, #38

    13:09 03.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ако стане добър Зомби Русофил

    9 12 Отговор
    Ще има честта Путин да му целура ръце крака и други части от тялото

    Коментиран от #14

    13:10 03.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Поне Румката разбра че

    9 14 Отговор
    Русия е бита и Пребита карта

    Коментиран от #19, #22

    13:14 03.05.2026

  • 9 кочина

    14 15 Отговор
    Аз имам пълно доверие на Радев , и съм сигурен ,че ще има голяма промяна в сегашната

    Коментиран от #42

    13:17 03.05.2026

  • 10 Комуняга селска

    11 12 Отговор
    Аз ще ви оправя имам самолет

    13:19 03.05.2026

  • 11 Майтап да не бяха

    7 4 Отговор
    потвърдили. Щеше да има разстрели тук-там

    13:20 03.05.2026

  • 12 Ясно

    14 10 Отговор
    беше, че пуякът няма да се "поти" като дупедат. Ще командари и ще дудне

    13:21 03.05.2026

  • 13 Не бе,

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "ИНТЕРЕСНО":

    готвач. Оттам почват клюките и предателствата))))

    13:21 03.05.2026

  • 14 Няма да му целува,

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "Ако стане добър Зомби Русофил":

    защото е стар и пълнолетен.
    Не е детенце.

    13:23 03.05.2026

  • 15 Към Путин много ясно

    14 11 Отговор

    До коментар #3 от "Да видим на къде ще гледа":

    Там е кеша
    Нъли видяхте още не е дошъл и със Боташ ни закопаха 8 милиарда евро за добро уто

    Коментиран от #20

    13:25 03.05.2026

  • 16 Анонимен

    8 8 Отговор
    99 % печели месията също както преди демокрацията Месията наш е тук

    13:28 03.05.2026

  • 17 Анонимен

    9 8 Отговор
    99 % бкп преди печелеше Ех колко е хубаво сега пак е 99 %

    13:30 03.05.2026

  • 18 С молитва

    14 4 Отговор
    Божеее,смили се над България !

    13:31 03.05.2026

  • 19 Провинциалист от провинция Тракия

    11 5 Отговор

    До коментар #8 от "Поне Румката разбра че":

    "Русия е бита и Пребита карта" - сега като обясниш и защо в същото време е и най-голямата заплаха за НАТО, цена няма да имаш!

    Коментиран от #25, #28

    13:32 03.05.2026

  • 20 Провинциалист от провинция Тракия

    10 6 Отговор

    До коментар #15 от "Към Путин много ясно":

    Боташ е колкото ф-ките, само дето може да се ползва. Ф-ките не могат, отделно, че половината ги няма.

    13:33 03.05.2026

  • 21 Кау.н Бот.ашев

    11 1 Отговор
    БХ - боли ме хея .

    13:35 03.05.2026

  • 22 Това е безспорен

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Поне Румката разбра че":

    Факт.

    13:38 03.05.2026

  • 23 Китаец

    14 11 Отговор
    В Китай президентът е инженер.

    В България избрахте военен.

    Затова Китай ще е сила, а България фалирала колония.

    Коментиран от #27, #29, #31, #58, #65

    13:38 03.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Русия е заплаха за целия свят

    13 8 Отговор

    До коментар #19 от "Провинциалист от провинция Тракия":

    Защото има все още ядрено оръжие и може да няправи световни бели, а също така изнася тероризъм.

    Коментиран от #37

    13:41 03.05.2026

  • 26 Радка Пиратка

    13 4 Отговор
    Хубаво се устроиха тия двамата Йот ова се разкарва в ерменистан и папка безплато .

    13:45 03.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Развитие

    2 7 Отговор

    До коментар #19 от "Провинциалист от провинция Тракия":

    това е платен шарлатански истински тук разпространява платени лъжи срещу държавата ни

    13:46 03.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Емил

    4 10 Отговор
    Бреее
    Голямо плюене от умнокрасивитетът!!!
    Чакайте бе хора още правителство не са излъчили хората вие започнахте да ги плюете!
    Ами вижте си парламентарните групи колко станаха от ППДБ стана ПП и ДБ!
    Вижте си кола в собственото око, а не сламката в чуждите!

    13:47 03.05.2026

  • 31 Анонимни

    9 0 Отговор

    До коментар #23 от "Китаец":

    България е европейска държава Платен си срещу държавата ни си

    13:47 03.05.2026

  • 32 "В Р А Г НА НАРОДА"

    7 3 Отговор

    До коментар #24 от "Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ":

    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    Ч€РВ€НИТ€ К . п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ БО(га)ТАШ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    81г. Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    ГОСПОД , ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!

    13:48 03.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Митката

    9 3 Отговор
    Значи от петък започва оправянето на България! Най-сетне! В понеделник вече ще сме на друго ниво! Стига сме били най-бедните! Ще има още пари за почивки, биричка и цигарки за всички! Затова гласувахме за президента!

    Коментиран от #45

    13:50 03.05.2026

  • 35 Факти

    11 9 Отговор
    Сега ще видите npocm военен, марионетка на Путин, как управлява България. Ще плачете за двете npacema.

    13:50 03.05.2026

  • 36 Бай Ставри

    6 6 Отговор
    Чакам Бойко и Шиши при мен . Има две свободни легла .

    13:51 03.05.2026

  • 37 Провинциалист от провинция Тракия

    3 6 Отговор

    До коментар #25 от "Русия е заплаха за целия свят":

    Това са адекватни опасения. Можеш да ми цитираш и коя държава е използвала досега ядрено оръжие и коя държава е бомбила други държави без решение от ООН.

    13:51 03.05.2026

  • 38 АГАТ а Кристи

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "ИНТЕРЕСНО":

    Хвърлил е око на хладилния завод Пловдив. Ще се конкурира с баща си кой е по-крадлив

    13:55 03.05.2026

  • 39 гражданин

    9 9 Отговор
    Тук реват само лизачите на дон тиквун ,защото няма да крадат !

    Коментиран от #43

    13:59 03.05.2026

  • 40 Р Г В

    9 2 Отговор
    Останахме " очаровани " от постиженията на един флотски офицер бивш министър в социалната сфера / комунист/ а сега отново ще ще ни подложат на експериментите на един офицер от ВВС / комунист /. който кипи от желание да се издигне в очите на слепите .

    14:00 03.05.2026

  • 41 Офф

    10 2 Отговор
    Хубаво е, че има демографска катастрофа, идеално е за световния генофонд. Да си фен на това злобно тъпо нещо на снимката, значи си абсолютно кух комплексиран олигофренн.

    14:01 03.05.2026

  • 42 Така де

    14 4 Отговор

    До коментар #9 от "кочина":

    То беше лесно 9 години само да плюеш правителството. Сега да го видим дали няма да бъде по-жалък от царя!

    Коментиран от #46

    14:01 03.05.2026

  • 43 Анонимен

    4 3 Отговор

    До коментар #39 от "гражданин":

    А ти сега крадеш с пълна сила нали Платен си постоянен си тук си с цел разделение омраза платен корумпиран си 39

    14:04 03.05.2026

  • 44 Гост

    7 3 Отговор
    А кой олигарх първо ще вкарват в затвора? Всички са с една купчина компромати.

    14:04 03.05.2026

  • 45 ма ДУРО

    8 4 Отговор

    До коментар #34 от "Митката":

    През деня "в петък започва оправянето на България" 😊...
    А от вечерта започва руска телевизия
    /както си беше при "другарите"/ 😭😭😭

    14:06 03.05.2026

  • 46 Така е

    8 2 Отговор

    До коментар #42 от "Така де":

    Голяма грешка ще направи Радев да се хване да бъде министър - председател. Няма ли някой от екипа му да го съветва да бяга от този горещ картоф? Това не е като да си президент само да ругаеш правителството. Тук се иска яка гърбина.

    Коментиран от #50

    14:06 03.05.2026

  • 47 Напрау усещам

    8 1 Отговор
    как ще цъфнем и вържем. Като цъфнали налъми.
    Блазе ни.

    14:07 03.05.2026

  • 48 Поне ще правим на поразия хладилници

    9 2 Отговор
    Лошо няма.
    Ще експериментираме с копейки, като ги затваряме вътре. Да се аклиматизират за Сибир.

    14:10 03.05.2026

  • 49 Пламен

    10 1 Отговор
    А Черепа ще е министър на хазарта.

    14:11 03.05.2026

  • 50 Ще го

    8 2 Отговор

    До коментар #46 от "Така е":

    изгоним с протести,! Това го чака този неудачник и национален предател!

    14:13 03.05.2026

  • 51 Нехис

    8 1 Отговор
    Досега само такъв шапкар не сме имали за премиер.
    Всъщност няма друга страна по света, имала президент и премиер с прякор, който е литературен герой, символ за умствена изостаналост.
    Можем да влезем в Гинес.

    14:15 03.05.2026

  • 52 Развитие

    7 3 Отговор
    Радев сега по кого ще сее омраза разделение лъжи и как ще се крие и къде Искаше да изхвърли Борисов успя Сега владее цялата власт Ето завладяна държава

    14:17 03.05.2026

  • 53 Сега е момента

    6 1 Отговор
    Но не за апартамента
    на ЦЦ


    А да докаже че БОтАШ е печеливш

    14:18 03.05.2026

  • 54 !!!?

    10 1 Отговор
    Пасиансът на Митрофанова се сбъдва - Дондуков 1, Дондуков 2, Дондуков 3...всики "дондуковци" на пл. НЕЗАВИСИМОСТ !!!

    НАРОДЕ ????

    14:20 03.05.2026

  • 55 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 4 Отговор
    ЧУДО ГОЛЯМО , ЧЕ ....................... ЧОРАПА Е ПРЕМИЕР ..................... ЩЕ МУ ВИДИМ И МЕДА И ЖИЛОТО .............................. ЩОМ ГО "ХВАЛИ" МАЯ ЛАПАЦАЛОТО и МИГЛЕНА АНГЕЛОВА ОТ "ИСКРЕНО И ЛИЧНО" ........................... .. "ВОЕННИЯ" ПРОГРЕС ЩЕ Е ПЪЛЕН РЕГРЕС ....................... ФАКТ !

    14:29 03.05.2026

  • 56 Феникс

    2 2 Отговор
    Радю царува, мошето умува , а българина патки пасе!

    14:31 03.05.2026

  • 57 Наш Олигарх

    3 1 Отговор
    Нема не искам, нема нидей, Рундьо да скача на барикадата и да връща кайметата. Га яди кифтетата....

    14:32 03.05.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    2 1 Отговор
    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
    "ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
    ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!

    14:45 03.05.2026

  • 60 2013001768

    1 1 Отговор
    Съвет това не е проблем проблема е кои министри ште назначи и какви ште саим екипите ас съм вече безработен небих работил такава работа за такива оари 900 евро на месец в клубът на богатите сас хора които си немат никаква престава от такава работа а са шефове и взимат доста повече пари за некомпетентност ма уви мадеин БЪЛГАРИЯ

    14:47 03.05.2026

  • 61 Гладен вълк

    2 0 Отговор
    Тъпия шапкар ще изкара до края на годината. До тогава улиците ще са пълни от виещи от глад Ганчовци, всичките гласували за него. Няма такова просто племе.

    14:55 03.05.2026

  • 62 Никой

    1 0 Отговор
    КОЙ наднича зад гърба на президента Радев ? Припомнете си лицата и факти за тях : о.з. Ген. Стоимен Стоименов , Александър Маринов , Димитър Иванов - Гестапото . Стратегически съвет към президента Радев . Васил Божков , Георги Попов , Антоан Гечев , Боян Чуков , Братя Бобокови , Васил Василев и т. н.

    14:56 03.05.2026

  • 63 Виц

    1 0 Отговор
    Всеки ходил в казарма ще потвърди, че всички вицове за военни и милиционери са всъщност истина.

    14:57 03.05.2026

  • 64 овчи мозък си

    0 0 Отговор
    Този мазник ,нагъл и зло куче на радев отвращава избирателите на радев и е много надменен и сигурен в това което си искат, ще правят с това излъгано мнозинство Обаче да му напомним че и борисов имаше мнозинство повече от на радев в коалицията си герб бсп итн и дпс но дигна белия байряк самия борисов ,а не патериците които бяха верните му кучета Така че това недоразумение кутевката да си има в тиквата си че нищо не е сигурно ,ако така още в първите дни да се правите на недосегаеми без да изпълнявате дадените си обещания Нямало да има министри от служебното правителство ,а бе лай..но комунистическо ,кой йви осигури победата бе нищожество такова ,ако не бяха мвр и министерски савет за честни избори и борисов и пеевски си бяха напазаерували изборити бе бунак с бунак ,но ако продължавате да се държите като богопомазани ,гответесе за предсрочни избори но есен заради това че излъгайте и предадохте избирателите си и те ще ви изметат както изметоха борисов .

    15:02 03.05.2026

  • 65 си пън

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Китаец":

    чайник,кат имаше академик а преди него харварТски литмус, ко стана

    15:03 03.05.2026

