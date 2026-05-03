Ивайло Мирчев: Колегите ни от "Продължаваме промяната" сгрешиха

Ще атакуваме бюджета с десни мерки, заяви Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България" в "Интервюто".
"Хората, които са гласували за нас, не са гласували за егото на единия или егото на другия, а за това да имат силен политически инструмент в Народното събрание. И желанието на колегите от „Продължаваме промяната“ да напуснат парламентарната група и да създадат своя, ние оценяваме като грешка", заяви политикът
Това, което преследваме в парламента, е да защитаваме и да бъдем силна опозиция, а не да си мерим постиженията, каза Мирчев
"Хората гласуваха 10 дни преди колегите от „Продължаваме промяната“ да ни съобщят, че искат да се разделят за ПП-ДБ. Те са гласували за този политически субект и са възлагали надежди – поне ако не управлява, да бъде силна политическа опозиция и адекватна срещу тази опасност. 131 гласа в парламента не сме имали отдавна и не знаем в каква посока ще тръгне тази сила. От тази гледна точка, когато от „Демократична България“ имаме 21 депутати, а „Продължаваме промяната“ – 16, няма да бъде в пълен обем", продължи депутатът.
"Доказали сме, че като опозиция се справяме добре. Можем да бъдем конструктивна опозиция, можем да бъдем и остра опозиция. Ние сме тези, които ще гледат към Европа. Ние сме тези, които ще вкарат десните мерки за бюджета. Ние сме тези, които ще искат справедливост – съдебната реформа да бъде проведена по правилния начин, а не да се смени единият модел с друг, едната олигархия с друга", подчерта съпредседателят на "Да, България":.
Мирчев коментира бюджета за тази година:
"Целта е тази година да бъдем в 3% бюджетен дефицит. Следващите години трябва да се стремим към балансиран бюджет. Ще атакуваме бюджета с десни мерки. Имаме огромен пакет, който го предлагахме и през 2024 и 2025 г., ще го направим отново аргументирано и с доста десни реформаторски стъпки."
По отношение на приоритетите в новия парламент на "Да, България" Мирчев изтъкна:
"Най-важното са промените в Закона за съдебната власт, предложенията за ВСС да бъдат доста по-прозрачни. Да може адвокатурата и университетите да предлагат, а изслушванията да бъдат истински – да не се оказва, че имаме магистрати, които са си купили апартаменти на данъчна оценка и да бъдат зависими по този елементарен начин."
