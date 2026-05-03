Новини
България »
Ивайло Мирчев: Колегите ни от "Продължаваме промяната" сгрешиха

Ивайло Мирчев: Колегите ни от "Продължаваме промяната" сгрешиха

3 Май, 2026 22:34, обновена 3 Май, 2026 21:40 1 372 59

  • ивайло мирчев-
  • продължаваме промяната-
  • демократична българия

Ще атакуваме бюджета с десни мерки, заяви съпредседателят на "Да, България"

Ивайло Мирчев: Колегите ни от "Продължаваме промяната" сгрешиха - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Ще атакуваме бюджета с десни мерки, заяви Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България" в "Интервюто".

"Хората, които са гласували за нас, не са гласували за егото на единия или егото на другия, а за това да имат силен политически инструмент в Народното събрание. И желанието на колегите от „Продължаваме промяната“ да напуснат парламентарната група и да създадат своя, ние оценяваме като грешка", заяви политикът

Това, което преследваме в парламента, е да защитаваме и да бъдем силна опозиция, а не да си мерим постиженията, каза Мирчев

"Хората гласуваха 10 дни преди колегите от „Продължаваме промяната“ да ни съобщят, че искат да се разделят за ПП-ДБ. Те са гласували за този политически субект и са възлагали надежди – поне ако не управлява, да бъде силна политическа опозиция и адекватна срещу тази опасност. 131 гласа в парламента не сме имали отдавна и не знаем в каква посока ще тръгне тази сила. От тази гледна точка, когато от „Демократична България“ имаме 21 депутати, а „Продължаваме промяната“ – 16, няма да бъде в пълен обем", продължи депутатът.

"Доказали сме, че като опозиция се справяме добре. Можем да бъдем конструктивна опозиция, можем да бъдем и остра опозиция. Ние сме тези, които ще гледат към Европа. Ние сме тези, които ще вкарат десните мерки за бюджета. Ние сме тези, които ще искат справедливост – съдебната реформа да бъде проведена по правилния начин, а не да се смени единият модел с друг, едната олигархия с друга", подчерта съпредседателят на "Да, България":.

Мирчев коментира бюджета за тази година:

"Целта е тази година да бъдем в 3% бюджетен дефицит. Следващите години трябва да се стремим към балансиран бюджет. Ще атакуваме бюджета с десни мерки. Имаме огромен пакет, който го предлагахме и през 2024 и 2025 г., ще го направим отново аргументирано и с доста десни реформаторски стъпки."

По отношение на приоритетите в новия парламент на "Да, България" Мирчев изтъкна:

"Най-важното са промените в Закона за съдебната власт, предложенията за ВСС да бъдат доста по-прозрачни. Да може адвокатурата и университетите да предлагат, а изслушванията да бъдат истински – да не се оказва, че имаме магистрати, които са си купили апартаменти на данъчна оценка и да бъдат зависими по този елементарен начин."


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    36 6 Отговор
    Наесен по 3 процента.

    Коментиран от #53

    21:43 03.05.2026

  • 3 ТАКА Е

    34 7 Отговор
    НЕ МОЖЕ ДА СЕ РАЗЧИТА НА ПЪЛНИ ПЕЕ.РАСИ.

    21:43 03.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Прав си!

    35 9 Отговор

    До коментар #1 от "Стига сте давали":

    Mирчев и компания бързо, бързо забравиха, че ДБ и ПП се сглобиха с мафията и изпраха Дебелите парчета Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #9, #11

    21:44 03.05.2026

  • 6 Гост

    36 7 Отговор
    Мирчев оставка. Провал сте.

    21:44 03.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Те са проект на мафията

    29 5 Отговор

    До коментар #5 от "Прав си!":

    Просто техният кръг, за временно се събраха с другият кръг на мафията и седнаха в скута на пеевски!

    21:46 03.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Добре че се разделиха

    14 10 Отговор

    До коментар #5 от "Прав си!":

    ДБ бяха инициаторите на сглобката.

    21:48 03.05.2026

  • 12 Боби

    5 13 Отговор
    Явор ви каза отдавна, какво ще стане, и вие за награда го изхвърлихте. Айде тихичко сега!

    21:48 03.05.2026

  • 13 зафир7685

    25 3 Отговор
    Ама сега вие ли сте дневния ред на държавата, бе! От сутрин до вечер основната тема в "разкапаната държава - все вие" . Хайду мирясайте, че сте смешни и нахални! Това ли сега е най-важното? Как мислите?

    Коментиран от #18

    21:48 03.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ПП/ДБ единствени качват на тези избори

    9 20 Отговор
    65 хиляди гласа. ГЕРБ се срина с 215 хиляди и се изравнява. Разликата е 0.6%. ИТН се срина от 165 хиляди гласа на 23 хиляди. МЕЧ о Величие имат същите гласове, но заради по високата избирателна активност с малко останаха под бариерата

    Коментиран от #24

    21:49 03.05.2026

  • 16 Айде чупка!!!

    29 5 Отговор
    36 години стигат бе Мирчев!
    Времето вече е наше бе Мирчев!
    Вие сте непотребни отпадъци бе Мирчев!

    Изчезвайте с 200 Мирчев и да ви няма!!!

    21:49 03.05.2026

  • 17 Смърфиета

    5 1 Отговор
    Ами може ли в демократичната общност без интриги? Аз откак се помня вътре при тях е на междуличностна основа. Те надскочиха тавана си от 10% и е логично да се скарат без причина. Натрупванията при реденето на листите запалиха фитила. Асен Василев си мислеше, че може да обере гласовете на десембарите и ДаБГ, обаче те имат по-стари структури и сега не е ясно какво става в главата и на едните, и на другите. Поне аз не съм търсила и нямам инфо

    21:53 03.05.2026

  • 18 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "зафир7685":

    О, Анатоли?

    21:55 03.05.2026

  • 19 Калин

    9 4 Отговор
    Ортаците на мафиотите Борисов и Пеевски по цял ден реват по телевизиите до погнуса. Когато ядохте кюфтета и рушахте и крадяхте България всички заедно , нямаше проблем а!???

    Герб/ДПС и ПП/ДБ са двете страни на една и съща монета а на страничния ръб се търкалят БСП, ИТН, реформатори, патриотични фронтове, ВМРО и прочие продажници.

    21:56 03.05.2026

  • 20 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 2 Отговор
    ИВО ГО ZAKЪСА , МНОГО СЕ Е ПАНИРАЛ ...................... ЩЕ ИМА РЕД СЪЛZИ , РЕД МЪРСОЛИ ....................... НО ПЕНЬОАРА Е НЕУМОЛИМ ........................ ФАКТ !

    21:57 03.05.2026

  • 21 Оказа се че ВМРО имат 4 депутата от

    4 18 Отговор
    Квотата на Радев. ВМРО които бяха в коалиция с ГЕРБ а шкембето беше вицепремиер на тиквун. Двама от депутатите от ВМРО имат по 30 хиляди преференции...Затова Радостин Василев лидера на МЕЧ заяви по БТВ че Радев е купил 300 хиляди гласа спонсорирани от олигарсите му. Каракачанов се включил с коментар под публикацията на Радостин Василев че няма нищо странно в това защото ВМРО имали силни структури и е нормално да гласуват с преференции за своите кандидати. Те ВМРО ако бяха със силни структури нямаше да имат 0.9% на по предишните избори когато след това се отказаха да участват. Прав е Бареков че разлика между ВМРО и ИТН няма,и двете клики подлоги на свинята и тиквата ,само че кayнa мунчо вкара пак ВМРО в парламента и шайката им а изрита ИТН

    22:00 03.05.2026

  • 22 не се

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "обективен":

    подигравай с нещастиетп бе!

    22:00 03.05.2026

  • 23 Казанлъшкия

    9 0 Отговор
    Айде, айде. Разделихте се само за да пречите на промени на мнозинството за промяна на конституцията и свикване на Велико народно събрание. Ясни сте като бял ден.

    22:01 03.05.2026

  • 24 Ти да видиш

    18 4 Отговор

    До коментар #15 от "ПП/ДБ единствени качват на тези избори":

    Избирателната активност се качи с 1 милион гласа , педофилите и дебилите само 65 хиляди ли успяха да качат!?
    Значи останалите 935 000 са се качили някъде другаде, а не на влака за Петрохан! Браво!

    Коментиран от #28

    22:01 03.05.2026

  • 25 петрохан

    17 2 Отговор
    тези се разделиха заради убийство от петрохан явно вече някой трябва да е виновен да видим кои ще са обратните с лява резба

    22:02 03.05.2026

  • 26 Град Козлодуй

    13 1 Отговор
    Иво, примата — весел и жив,
    скача по клони, винаги с актив.
    С усмивка голяма, с поглед лъчезарен,
    превръща деня във празник безкраен.

    В джунглата шумна е истински цар,
    И щом се засмее — светът е игра,
    с Иво примата няма шега!

    22:03 03.05.2026

  • 27 Баце

    12 1 Отговор
    Тоя го виждам единствено като заместник бригадир нощна смяна в някоя каменоломна.

    Коментиран от #30

    22:04 03.05.2026

  • 28 1 милион гласували повече

    4 10 Отговор

    До коментар #24 от "Ти да видиш":

    и 65 хиляди гласа повече за ПП- ДБ. 1 милион гласували повече и 215 хиляди гласа по малко за ГЕРБ. 1 милион гласували повече и 142 хиляди гласа по малко за ИТН. 1 милион гласували повече и 60 хиляди гласа по малко за ДПС на Пеевски! Кво става тука ва?
    Наздравее🥂🍺

    Коментиран от #34

    22:06 03.05.2026

  • 29 Горски

    4 2 Отговор
    Следва отделен разпад и на ПП. Наистина разбирам налудните обяснения, които си пишете тук, как всичко било за добро, едва ли не сега ПП ще изригнат и ще пометат другите политически сили. Ами не - разпадат се. Радев помете всичко което беше останало, сега държи здраво юздите, независимо че вие протестирахте. Кой ви излъга, помислете сами. Трябва да си изживеете катарзиса. Никоя политическа сила не е вечна. Някои живеят повечеко, други за няколко години умират. Тази умира. Разпада е показателен. Всичко свърши. И да - Асен Василев може да започне работа при Радев, когато ПП се занулят съвсем. Може и пост да му дадат - бъдещето ще покаже. Но, ПП ДБ вече са история. Тъжна история, защото в началото много хора им повярваха.

    22:06 03.05.2026

  • 30 Дебили ООД

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Баце":

    Аз мисля да го повишим в главен бригадир на първа бригада, започваща ремонта на паметника на Съветската армия! Има данни, но се опасявам , че каската ще му покрива очите!

    Коментиран от #44

    22:07 03.05.2026

  • 31 Нехис

    5 0 Отговор
    Днес прочетох един интересен коментар, според който двете партийки нарочно са се разделили, за да получат повече постове по комисиите.
    И звучи аааадски логично!

    22:12 03.05.2026

  • 32 Кво стана

    5 1 Отговор
    с Борисов-Пеевски, не се чува нещо! Важното е, че сами си разградиха истинския шаралатански модел ППДБ

    22:13 03.05.2026

  • 33 Град Козлодуй

    3 1 Отговор
    Иво Петрохана – име звучи,
    като вятър през стари гори.
    С усмивка върви през деня,
    и носи искра във света.

    В погледа му – тиха зора,
    в думите – малка топла добра.
    Където и стъпи, остава следа,
    като светъл шепот в нощта.

    22:15 03.05.2026

  • 34 Ти да видиш

    11 1 Отговор

    До коментар #28 от "1 милион гласували повече":

    От един милион души гласували повече на тези избори само 6 процента избраха дебилите и педофилите, като те си разделиха по 3 процента от повишената избирателна активност.

    Останалите 94 % българи се оказаха доста по-умни и направиха най-правилния избор!

    Коментиран от #35, #40

    22:16 03.05.2026

  • 35 Така де

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "Ти да видиш":

    при това с тяхното правителство, с тяхната полиция и техните машинки от Мадуро , представи си без тяхна помощ къде отиват тези продажни нещастници!?

    22:19 03.05.2026

  • 36 Мирчо от Крушари

    6 1 Отговор
    Няма грешка убавецо. Камък на шията сте на ПП и на всеки който се хване с вас. Само се триете във властта за облаги и постове на омразните костовисти, които съсипаха СДС. И сега сте в парламента на гърба на ПП.

    22:20 03.05.2026

  • 37 факт

    6 1 Отговор
    боклук

    22:23 03.05.2026

  • 38 Маноле Маноле

    2 0 Отговор
    Най ми е кеф,че Манол изпусна влака.....

    Манол не се плаши от миризма лека,
    тя просто го следва навсякъде половината на века.
    И ако попиташ защо е така —
    „Характер е това!“ — ще ти каже с душа.

    Коментиран от #45

    22:23 03.05.2026

  • 39 Някой

    2 0 Отговор
    От години има едно явление ...Нас..Ан ама на екран .. Да мъ пукажат колко съм голям . Но сте господин за половин ден ,не за един а за половин ден

    22:24 03.05.2026

  • 40 Точно така

    1 4 Отговор

    До коментар #34 от "Ти да видиш":

    От 1 милион гласували повече 6% избраха ПП-ДБ.
    От 1 милион гласували повече 0% избраха ГЕРБ. Напротив- 215 хиляди от гласувалите за тях преди избраха друг.
    От 1 милион гласували повече 0% избраха ИТН.
    Напротив- 142 хиляди гласували за тях преди избраха друг.
    От 1 милион гласували повече 0% избраха ДПС пеевски.
    Напротив- 60 хиляди гласували за него избраха друг.
    А 6,5% от 1 милион избраха ПП-ДБ и си запазиха гласувалите за тях преди.
    Кво става тук пингвин?😂🤣😅
    Наздравеее🍻🥂🍺

    Коментиран от #42, #47

    22:27 03.05.2026

  • 41 Гост

    4 0 Отговор
    Мирча, вече никой не ви пречи да покажете любовта си към бойко

    22:28 03.05.2026

  • 42 Значи има

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "Точно така":

    доста простт народ да гласува за мафия, шарлатани и измамници!

    22:28 03.05.2026

  • 43 тука е така

    4 1 Отговор
    И тази смрад ще отмине. Жалкото е ,че българите като етнос измират усилено. Опростачването е много силно и за това този на снимката и такива като него са в народното събрание. Дивотия е, при това малко население,най бедната страна в европа , малка рядко населена територия , да има две сгради обозначени като народно събрание и 240 бр. депутати. От там и огромната почти неработеща администрация за тази малка територия с има няма 5,5 милиона души. Ситуацията е лоша ,много лоша.

    22:30 03.05.2026

  • 44 Баце

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Дебили ООД":

    Тоя номенклатурен п.ън не става за такава сложна задача, на това е способен единствено ген. Наско, все пак той е кадър на онази система и знае да изпълнява партийни задачи, а тоя е лаладжия на тате на заслугите.

    Коментиран от #55

    22:31 03.05.2026

  • 45 Ррррррр

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Маноле Маноле":

    Манол на перона стои драматично,
    влакът му маха… съвсем символично.
    „Ще хвана следващия,“ казва с кураж,
    и се обърна гръб на бившия "персонаж".

    22:32 03.05.2026

  • 46 тоя макак знае ли че сме минус 3 милиар

    4 1 Отговор
    Швейцарският собственик на “Лукойл Нефтохим Бургас” ще съди България за 3 млрд. евро

    22:32 03.05.2026

  • 47 Ти да видиш

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Точно така":

    Нещо ти се губят едни 94 % . Можеш ли да смяташ или не е удобно да се казва, че 94 процента от новогласувалите българи изобщо не избраха дебилите и педофилите, които си разделиха по само 3 процента.

    Коментиран от #49

    22:32 03.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Нещо ти се губят 0 процента

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Ти да видиш":

    Не можеш ли да смяташ че от 1 милион гласували повече Българи 0 процента избраха ГЕРБ.
    От 1 милион гласували повече 0 процента избраха ИТН.
    От 1 милион гласували повече 0 процента избраха ДПС пеевски.
    А от 1 милион гласували повече 6.5 процента избраха ПП-ДБ.
    Кво стааа тука ва?
    Отново наздраве пингвин 🍻🥂🍺🫗

    Коментиран от #52

    22:40 03.05.2026

  • 50 Рррррр

    2 0 Отговор
    Манол от Пловдив – вече Столична „звезда“,
    но още пита: „Тая линия метро за къде беше, бе, сега?“
    В Пловдив бил легенда на квартал и компания,
    в София – новодошъл с уверена… дезориентация.
    Депутатин от ДБ бил а сега пак си гледа като дърт ПлоВдивски деБил.

    22:43 03.05.2026

  • 51 Асен Василев има глас за песни

    1 0 Отговор
    "Хората, които са гласували за нас, не са гласували за егото на единия или егото на другия, а за това да имат силен политически инструмент в Народното събрание. И желанието на колегите от „Продължаваме промяната“ да напуснат парламентарната група...
    .;--;-;-
    Асен Василев има глас за песни и си повярва , че може да бъде сопрано в дясното.
    Като не спечелите идващите президентски изболи и 2027 Богашлиите си накупят Кметовете, и ПП-тата отиват на бунището на историята при НДСВ-то, БКП-то и ИТН-то.

    22:43 03.05.2026

  • 52 Ти да видиш

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Нещо ти се губят 0 процента":

    Явно броенето само до 6 ти се отдава?
    Ти кой клас каза че си завършил бе мухъл??

    Коментиран от #56

    22:44 03.05.2026

  • 53 Оги

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Имаш предвид 2030 наесен нали.

    22:45 03.05.2026

  • 54 Магарищар

    1 1 Отговор
    Щом тоя катър не спира да реве значи яко го мъчи. Ане ей, на кой ми дреме дали сте една, две или пет групи бе? Какво зависи от вас?

    22:48 03.05.2026

  • 55 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Баце":

    Когато звуча химна на клетвата на депутатите, той стоеше с ръка на сърцето, изпълнен с трепет, вълнение и спомен за 5-то на ДС – УБО, от които произхожда. По лицето на Надежда Йорданова пък се виждаше вълнението и това, как трепетът от него се спуска от корема в гениталийте, по неясни за мен причини. Все пак един обикновен химн. Може би тези трепети са свързани с паари от заплати.

    22:49 03.05.2026

  • 56 Ти да видиш

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Ти да видиш":

    Явно броенето само до 0 ти се отдава!
    Колкото получиха от 1 милион нови избиратели Герб, ИТН и ДПС ,БСП.
    Изобщо учил ли си азбука,цифри и математика или си напълно неграмотен като цигaнкaтa която те изcрaaa😂🤣😅
    Myxъл вонящ наздравее🥂🍻🍺🫗

    22:49 03.05.2026

  • 57 Мишок .

    0 0 Отговор
    Никой не желае да дели хляба с мишки .

    22:55 03.05.2026

  • 58 Мери

    1 1 Отговор
    Ивайло Мирчев - нискочела обезяна...

    22:59 03.05.2026

  • 59 Констатация

    1 0 Отговор
    """""Целта е тази година да бъдем в 3% бюджетен дефицит. Следващите години трябва да се стремим към балансиран бюджет. """""" ---------- Мирчев, почвай да пишеш Файлетони!!! -)))))

    23:01 03.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове